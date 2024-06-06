Фотосессии в Калининграде с личным фотографом

Найдено 31 экскурсия в категории «Фотопрогулки» в Калининграде, цены от 1 299 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
182 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
«Через 4-6 дней после фотопрогулки вы получите 50 обработанных фото на Яндекс-диск»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
🚗 На машине
Фотопрогулка
2.5 часа
57 отзывов
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
«Варианты фотопрогулки обсуждаются»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
33 отзыва
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
«— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000 за всё до 3 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
285 отзывов
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
«Фотоэкскурсию можно провести индивидуально»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403 за человека
Фотопрогулка в сердце Калининграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345 за всё до 4 чел.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
89 отзывов
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
«Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
33 отзыва
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
«— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
71 отзыв
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
«Роскошные виллы, тихие цветущие улочки и дух старого Кенигсберга — район Амалиенау просто создан для фотопрогулок»
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345 за всё до 4 чел.
Фотогеничная Балтика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
32 отзыва
Фотогеничная Балтика
Прогуляться по Светлогорску с фотографом - тихие улочки, немецкие домики и живописное побережье
«Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
9 745 за всё до 4 чел.
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«В течение недели после прогулки вы получите около 150–200 фотографий в авторской цветокоррекции (загрузкой на Яндекс Диск)»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345 за всё до 6 чел.
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
13 отзывов
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы
Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81
«Освободите память своего телефона для новых фотографий и видео, наденьте удобную обувь и захватите дождевик»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 299 за человека
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград, Рыбная деревня
«Начнём фотопрогулку с кварталов «Рыбной деревни» и дойдём до Новой синагоги»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:30
70006 300 за всё до 3 чел.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
8 отзывов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
«Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Вас ждёт одно из самых загадочных направлений наших фотопутешествий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200 за всё до 3 чел.
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Предварительно мы можем обсудить выбор одежды для фотосессии»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000 за всё до 4 чел.
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
1 отзыв
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Начало: Калининградское шоссе 6А
«А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях»
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
40 отзывов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
«В память о путешествии останется серия фотографий от гида»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«А еще услышите истории национального парка и получите в подарок альбом фотографий с напоминанием об этом дне»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
«Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Ваша фотопрогулка в Янтарном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
13 отзывов
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
«После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение»
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000 за всё до 2 чел.
Творческий фототур по Куршской косе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
7 отзывов
Творческий фототур по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
«Варианты фотопрогулки обсуждаются: вы можете выбрать больше фотографий в популярных местах и меньше передвижений или больше потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
🛥 На яхте
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000 за всё до 10 чел.
Фотосессия в замке Нессельбек
Фотопрогулка
1 час
9 отзывов
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
«Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях, во внутреннем дворике и тронном зале»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.
В направлении берега. Самбия
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
«Именно в этих местах уместен разговор о времени и истории — главных темах наших фотопутешествий»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
1 отзыв
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700 за всё до 3 чел.
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
3 отзыва
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Автомобильная поездка по заповедным местам за яркими впечатлениями и памятными снимками
Начало: В Калининграде, Зеленоградске или аэропорту «Храбр...
«А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия»
18 июня в 09:30
20 июня в 09:30
11 500 за всё до 6 чел.
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
🚗 На машине
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«А во время фотосессии станете дворянами в интерьерах величественного собора или у его стен»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Верхом в Средневековье
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
«Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
«Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие: от городища Варген до пляжей Янтарного
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие: от городища Варген до пляжей Янтарного
Узнать о древнем янтарном пути и получить волшебные фото
Начало: Калининград
«красивейший морской берег с широким пляжем и уютными песчаными дюнами — основной объект фотосессии»
Завтра в 11:30
9 июня в 08:30
1200010 800 за всё до 3 чел.
Авторский фототур по Балтийскому побережью
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Авторский фототур по Балтийскому побережью
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
«А значит, много локаций для красивых фотографий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 490 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
    Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Парадный Калининград: прогулка с фотографом
    Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
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    о всем, что видели и чего не видели!! Расслабились и отдохнули отлично!! Фотографии получились очень красивые! Техника профессиональная!! За небольшую доплату мы получили ссылку на фотографии уже на следующий день)) очень рекомендую воспользоваться фотоэкскурсией по Калининграду) это память на всегда!!!

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Парадный Калининград: прогулка с фотографом
    Хотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, с которым легко наладить контакт и провести съемку, результатами очень довольна, Юля большая молодец! Большое спасибо за красивые атмосферные фотографии!
    Хотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, сХотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, сХотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, сХотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, сХотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, с
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    В направлении берега. Самбия
    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
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    Экскурсия "В направлении берега. Самбия" - была моим подарком на День рождение от мужа. Все совпало, как загадывала: солнце, море, дюны, замечательная компания и интересная беседа с Юлией и Юрием, дегустация напитков из бузины (мы в восторге), посещение нескольких красивейших локаций (море, дюны, лес) и даже небольшой заплыв в море. Ну а красивейшие фото еще ждем. Но то что получилось уже даже на телефон, бесподобно. 100% рекомендуем съездить с этой командой на фото прогулку. Интересно, познавательно, комфортно и очень красиво. P.S. Отдельное спасибо за изменение маршрута, по нашей просьбе.

    Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Фотопрогулка в сердце Калининграда
    добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о
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    городе было рассказано и показано. Время пролетело на одном дыхании, приятным бонусом стали суперфото!!! Обязательно буду рекомендовать своим друзьям кто соберется в такое же супер фотопутешествие.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
    Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%%
  • А
    Анатолий
    4 июня 2024
    Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
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    местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек. Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей. Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь. Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры! Однозначно – рекомендуем!

    На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решилиНа пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Фотосессия в замке Нессельбек
    Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
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    встать, как сесть, что делать. Она все подскажет до мелочей. У Юли можно подобрать наряд на любой вкус, это очень удобно, не надо придумывать где взять платье или возить с собой, если вы издалека. А также можно выбрать у нее аксессуары. Я первый раз! за все мои фотосессии выбрала для себя множество фотографий, которые мне оооочень понравились, а обычно бывает 2-3 и все, потому что я очень придирчива к себе. А еще Юля мне подарила видео ролики, за что ей огромное спасибо! Я всегда мечтала превратиться в принцессу, пройтись по замку в нарядном платье, спуститься по лестнице, покрутиться, повертеться. Но я даже не мечтала прокатиться на коне в таких нарядах, а тут такой выпал шанс, и я не могла его упустить. Это было по настоящему сказочно, волшебно, красиво, романтично, по королевски. В отеле-замке Нессельбек мы семьей жили 3 дня, поэтому я выделила специально время для фотосессии. 1-2 часа достаточно. Замок находится недалеко от Калининграда. Там все пронизано атмосферой рыцарства и духом средневековья, и в кадрах это хорошо видно. В замке роскошные интерьеры-а это отличные фоны для фотографий: рыцарские залы с витражными окнами и светильниками в средневековом стиле; деревянные потолки, украшенные гербами великих магистров тевтонского ордена, стулья и кровати с расписными спинками и кожаной обивкой, изящные столики, балдахины и портьеры. Эстетику старины усиливают цветные витражи, гобелены и роспись на стенах холла, пронизанного лучами света. Все номера в отеле также в средневековом стиле. В костюме я чувствовала себя настоящей королевой: изумрудное бархатное платье с длинным шлейфом, красная мантия, украшенная узорами, и, конечно, корона и серьги в тон к образу. На меня все смотрели, восхищались, дарили комплименты, мне даже было не удобно) Мы не упускали ни минуты, старались сфотографироваться во всех красивых местах замка, чтобы были разные фотографии. На втором часе съемки мы перешли во внутренний двор, где нас ждал конь Дельфин – красавец тракененской породы. Тут эмоции переполняли и я уже не так позировала, как в замке, кадры получились живые. В сопровождении опытного тренера я полностью чувствовала себя в безопасности и даже осмелилась выполнить трюк-встать на свечу. Оказалось не так то и страшно. У нас даже оставалось время, поэтому покататься и пофотографироваться успели и муж и дети. Наряжаться они не хотели как я, но фото тоже получились интересными и главное останутся на память. Муж только накидку Тевтонского рыцаря надел не надолго. У меня получилась целая история: как будто я сижу в замке, жду рыцаря на коне, выглядываю в окно, тут вдруг он появляется на коне, кланяется, катает меня и мы влюбляемся. Ну прям как в сказке) К сожалению, фотографий только можно загрузить 10, и поэтому передать всё не удастся. В замке проходят почти каждый день рыцарское шоу, нам очень понравились и артисты, и лошади, и их трюки. А Юля, оказывается, еще и хорошо знает историю своего края, поэтому мы заказали у нее фотоэкскурсию по рыбной деревне в Калининграде. Но это уже другая история. Всем рекомендую посетить замок Нессельбек, особенно пожить в нем, а прекрасным дамам заказать для себя любимой сказочную фотосессию. Это одно из самых незабываемых впечатлений от отпуска!

    Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!Все прошло на высшем уровне! Просто супер!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Амалиенау в объективе: прогулка с фотосессией
    Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
  • В
    Варвара
    2 июня 2024
    Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
    Провели удивительный день с замечательным гидом Анастасией. Настя лёгкая в общении, прекрасно знает местность и историю. Показала пляжи, где мало
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    людей и восхитительная природа. Подобрала индивидуальный подход к каждому из нас, несмотря на разницу в возрасте и интересах. Все мы остались в полном восторге и наполненные впечатлениями. Ждём фото и однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
  2. Авторский фототур по секретным местам Балтийского побережья
  3. Фотопрогулка по Балтийскому побережью
  4. Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
  5. Фотопрогулка в сердце Калининграда
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 31 экскурсию от 1 299 до 16 920 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Калининграда, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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