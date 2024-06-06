1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
«Через 4-6 дней после фотопрогулки вы получите 50 обработанных фото на Яндекс-диск»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Авторский фототур по уникальным местам Балтийского побережья Калининграда
Погрузитесь в мир красоты и истории с индивидуальной фото-прогулкой по секретным уголкам Калининграда
Начало: В Светлогорске
«Варианты фотопрогулки обсуждаются»
18 июня в 08:30
20 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
«— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
«Фотоэкскурсию можно провести индивидуально»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
«Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии»
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
«Легкие фотосессии в Рыбной деревне и на острове Канта»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фото-прогулка на Куршскую косу: от Калининграда до Балтийского моря
Откройте для себя красоту Куршской косы в индивидуальной фото-прогулке. Живописные локации и профессиональные снимки ждут вас
Начало: Калининград, Октябрьская 2
«— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
«Роскошные виллы, тихие цветущие улочки и дух старого Кенигсберга — район Амалиенау просто создан для фотопрогулок»
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фотогеничная Балтика
Прогуляться по Светлогорску с фотографом - тихие улочки, немецкие домики и живописное побережье
«Мы можем с вами предварительно обсудить выбор одежды для нашей фотосессии»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
9 745₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадный Калининград: прогулка с фотографом
Пройтись по классным локациям и получить профессиональные снимки на память
Начало: От музея открыток «Домик смотрителя Высокого моста...
«В течение недели после прогулки вы получите около 150–200 фотографий в авторской цветокоррекции (загрузкой на Яндекс Диск)»
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
5 345₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Старый Кёнигсберг - самое интересное в сердце города
Почувствовать дух и характер центра, рассматривая старые фотографии и слушая увлекательные рассказы
Начало: У гостиницы «Калининград», Ленинский проспект, 81
«Освободите память своего телефона для новых фотографий и видео, наденьте удобную обувь и захватите дождевик»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 299₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоприключение в Калининграде: от Рыбной деревни до порта
Увидеть центр города и порт, получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград, Рыбная деревня
«Начнём фотопрогулку с кварталов «Рыбной деревни» и дойдём до Новой синагоги»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:30
70006 300₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Начало: В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
«Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
7 часов
Фотопутешествие по кирхам Калининградской области
Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Начало: Калининград
«Вас ждёт одно из самых загадочных направлений наших фотопутешествий»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1600015 200₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фото-прогулка по Зеленоградску: незабываемые впечатления и качественные фото
Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
«Предварительно мы можем обсудить выбор одежды для фотосессии»
21 июня в 12:00
24 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Начало: Калининградское шоссе 6А
«А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях»
Расписание: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Фототур по Балтике: Балтийск, Светлогорск, Приморье и Янтарный
Посетить солнечный Янтарный, уютный Светлогорск, военно-морской Балтийск и бухту Приморья
«В память о путешествии останется серия фотографий от гида»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
«А еще услышите истории национального парка и получите в подарок альбом фотографий с напоминанием об этом дне»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
«Услуги профессионального фотографа (стоимость по договорённости)»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря
Начало: У гостиницы Беккер в Янтарном
«После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение»
9 июня в 14:00
10 июня в 14:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Творческий фототур по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
«Варианты фотопрогулки обсуждаются: вы можете выбрать больше фотографий в популярных местах и меньше передвижений или больше потаенных тихих мест и больше передвижений и времени на это»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проплыть вдоль Балтийской косы и сохранить на память профессиональные снимки
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
«Также мы можем помочь вас с созданием образа для фотосессии, макияжем и укладкой»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в замке Нессельбек
Украсить свою фотоколлекцию снимками в антураже средневековой рыцарской эпохи
Начало: В посёлке Орловка
«Фотосессия проходит на территории замка и в живописных окрестностях, во внутреннем дворике и тронном зале»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
5 часов
В направлении берега. Самбия
Фотопутешествие по морскому побережью с двумя фотографами
«Именно в этих местах уместен разговор о времени и истории — главных темах наших фотопутешествий»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Начало: От вашего отеля
«А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1300011 700₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Экскурсия-фотосессия на Куршской косе
Автомобильная поездка по заповедным местам за яркими впечатлениями и памятными снимками
Начало: В Калининграде, Зеленоградске или аэропорту «Храбр...
«А приятным дополнением станет профессиональная фотосессия»
18 июня в 09:30
20 июня в 09:30
11 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5.5 часов
Полное погружение в Калининград! Экскурсия, фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним, совершить путешествие сквозь 8 эпох и получить атмосферные снимки
«А во время фотосессии станете дворянами в интерьерах величественного собора или у его стен»
22 июня в 08:00
25 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Верхом в Средневековье
Фотосессия в рыцарском замке на гнедом скакуне
Начало: В замке Нессельбек
«Мощные башни и извилистые лестницы станут прекрасными декорациями для фотосессии»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
Путешествие в Роминту из Калининграда + авторская фотосъёмка
Полюбоваться страной рек, озёр и старинных мостов и сделать волшебные фото
«Устроим фотосессию на мосту Хайде-брюке над рекой Красной»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
1880016 920₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие: от городища Варген до пляжей Янтарного
Узнать о древнем янтарном пути и получить волшебные фото
Начало: Калининград
«красивейший морской берег с широким пляжем и уютными песчаными дюнами — основной объект фотосессии»
Завтра в 11:30
9 июня в 08:30
1200010 800₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Авторский фототур по Балтийскому побережью
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
«А значит, много локаций для красивых фотографий»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 490₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
- ЕЕлена5 июня 2024Юля -очень позитивный и яркий человек!! Весело и непринуждённо пофоткались в самых красивых местах Калининграда, по пути получили максимум информации
- ННаталья4 июня 2024Хотела бы поблагодарить Юлю, замечательного фотографа и что не мало важно прекрасного и весёлого человека, с которым легко наладить контакт и провести съемку, результатами очень довольна, Юля большая молодец! Большое спасибо за красивые атмосферные фотографии!
- ЕЕлена4 июня 2024Большое спасибо Юлии и Юрию, за бесподобный день на море и в дюнах. Это был один из лучших дней рождения.
- ВВалентина4 июня 2024добрый день. 21.05 у меня была фотопрогулка с Анной она замечательный рассказчик, экскурсия было очень интересной, и много интересных фактов о
- ЕЕлена4 июня 2024Это было невероятное путешествие и попадание в 100%%% Женя-великолепный фотограф, очень интересная, нежная девушка. Мы провели незабываемые часы в её компании, насладились видами Танцующего леса, Куршской косы, узнали много интересного. Как будто мы знали её всегда. Спасибо за удовольствие. А фото- это отдельная тема 🔥🔥🔥
- ААнатолий4 июня 2024На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по
- ЕЕлена3 июня 2024Все прошло на высшем уровне! Просто супер! Юля-отличный профессиональный фотограф, общительная, позитивная девчонка, с которой приятно работать. Не нужно волноваться как
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Анна рассказала много интересного. Прогулялись по Амалинау. Сделали фотографии. Рекомендую
- ВВарвара2 июня 2024Провели удивительный день с замечательным гидом Анастасией. Настя лёгкая в общении, прекрасно знает местность и историю. Показала пляжи, где мало
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Фотопрогулки»
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