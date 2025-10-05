читать дальше

было: пожить у моря, позагорать/покупаться, поездить по городам. И рыбалка - как бонус для сына. Он любит рыбачить, но опыт совсем небольшой - с мостков в верховьях Волги. Я к рыбалке отношусь никак, папа вечно занят. В общем - я очень надеялась, что нам повезет с организатором. И нам - повезло! Теперь, когда я слежу за соцсетями Владислава, я вижу, что он не просто организатор рыбалки, а активный популяризатор и спортсмен рыболовного спорта.

Владислав - это молодой рыбак, но с огромным опытом рыбалки с детства. Он знает все рыбные места области, ходит и в море и по озерам/рекам. Мы рыбачили на Преголе, поездили на моторке по сети каналов и озер. Были в потрясающе красивых местах - я не могла налюбоваться. И само ощущение полета на быстром моторе между водой и небом… душа поет! Так что если вы даже не рыбак, а просто хотите отдохнуть рядом с близкими - вам будет интересно.

Мой сын тоже полностью остался доволен. Когда он рыбачил на Волге - он ежедневно был с добычей. Каждый день. Рыбка. 1 штука. Маленькая. То есть надежда постоянно подогревалась, но успех только для кошки. Владислав научил ребенка правильно забрасывать, подтягивать (забыла правильно слово, но это когда приманку определенным образом перемещают в воде, чтобы рыба заинтересовалась), подсекать и доставать. Примерно через час сын полностью освоился и ловил самостоятельно. Итог у него - 13 небольших судаков. Всех отпустили, потому что нам негде было готовить, но сам факт! Владислав тоже ловил, и более крупных. Ребенок не смог - и приманкам ему поменьше показалась лучше, и подсечь правильно не получалось. Но ведь в первый раз! Так что я считаю, что это был полный успех.

Владислав отлично знает все рыбные места - мы несколько раз перемещались в поисках лучшего клева, ну и просто, чтобы не застаиваться. Когда мы вернулись к месту, откуда уезжали - уже приехали довольно много других рыбаков. Видно, что Владислава знают и к его мнению прислушиваются. Многие спрашивали именно совета, а не просто привет-привет.

И еще важный лично для меня момент… Каждый раз, когда мы путешествуем, я заказываю экскурсии на Трипстере. Первые разы я писала организатору подробно про наши пожелания, рассчитывая, что раз это частный гид для микро-группы, то он может слегка трансформировать свой рассказ под реальных живых людей, которые находятся рядом с ним. Например, с учетом возраста или тех знаний, которые у нас уже есть. Но все "местные жители" ведут свой рассказ с тем же профессиональной одинаковостью, что и гид на проходной экскурсии из 30 человек. Владислав - первый человек, который включен в людей, которые с ним рядом в данный момент. Я считаю это самым важным плюсом. Это то, чего ты действительно ждешь, когда заказываешь частное мероприятие. И это, реально, самое трудное для организатора - оставаться включенным и живым.

Спасибо, Вам, Владислав, огромное! И надеюсь, что мы еще увидимся!