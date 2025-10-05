Мои заказы

Рыбалка в Калининградской области

Отправиться из Калининграда за уловом с профессиональным рыбаком, который вырос на этих берегах
Хотите понять, как рыбачат в нашей области? Приглашаю вас со мной за уловом. Я знаю местные воды с детства, изучил повадки рыбы, сезонность клёва и особенности каждого залива. Отвезу вас в удачные рыбные места и расскажу, как и чем здесь ловят.
5
7 отзывов
Рыбалка в Калининградской области© Владислав
Описание водной прогулки

Мы поедем туда, где именно в этот день в зависимости от сезона будет максимальный шанс на улов:

  • Балтийское море
  • Калининградский и Куршский заливы
  • Реки Калининградской области

Я расскажу вам всё про рыбалку:

  • Про особенности ловли и миграции рыб в водном бассейне Калининградской области
  • Выбор приманки и снастей в зависимости от сезонности и места

Организационные детали

  • До места ловли мы доедем на автомобиле Subaru Outback, рыбачить будем на лодке RIB Stormline 500 или Yamaha 40
  • Ограничение по возрасту — до 12 лет. Подростки от 12 до 16 лет допускаются до рыбалки в сопровождении родителей
  • Аренда снастей — 1000 ₽ для одного чел. При их поломке нужно оплатить 70% стоимости
  • Я проведу вам инструктаж по технике безопасности и обеспечу спасательными жилетами
  • Некоторые места ловли находятся рядом с водными границами. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность

Ответы на вопросы

Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Владислав
Владислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Владислав. Я увлекаюсь рыбалкой с детства. Много времени провёл на закрытых водоёмах Калининграда и области. С рыбалки в заливе и началась моя профессиональная история: смена оборудования, лодок и
снастей. За всё время со мной в лодке побывало большое количество людей: мои друзья, знакомые, коллеги. Большое терпение и умение быстро находить общий язык со всеми помогают мне организовывать продуктивные поездки. Все мои гости остаются довольны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
5 окт 2025
Был муж и дети -подростки, 15 и 17 лет. Наловили кучу трески и камбалы. Привезли с рыбалки 7 кг рыбы. Весером зажарили часть, было ну очень вкусно! Разговоров и обсуждения
рыбалки было дня на 4! Память, мне кажется, об этом событии будет на всю жизнь! Хотя муж заядлый рыбак, но это реки и озера родной Томской области. Из минусов - над сервисом ещё поработать: жилеты, сидушки под попу - хобы, плащи, инвентарь рыболовный.

В
Виталий
14 сен 2025
Гид Владислав предоставил нашей семье отличный и незабываемый отдых. Всё очень понравилось.
I
Ivan
11 сен 2025
Всем рекомендую. Владислав хорошо ориентируется в акватории. Скорректировал мероприятие по погоде, предложил варианты и я отлично порыбачил.
А
Анжелика
1 сен 2025
Огромное спасибо, Влад! Сыну все очень понравилось, замечательная рыбалка, хочет опять поехать в следующем году! Спасибо!!!!!
Артем
Артем
9 авг 2025
Владислав рыбак знающий толк в рыбалке,буду
Евгения
Евгения
16 июл 2025
Это был лучший день нашего отдыха! Поскольку я не рыбачила, а любовалась окрестностями и разговаривала - теперь мне есть что рассказать в отзыве))
Мы впервые приехали в Калининградскую область, в планах
было: пожить у моря, позагорать/покупаться, поездить по городам. И рыбалка - как бонус для сына. Он любит рыбачить, но опыт совсем небольшой - с мостков в верховьях Волги. Я к рыбалке отношусь никак, папа вечно занят. В общем - я очень надеялась, что нам повезет с организатором. И нам - повезло! Теперь, когда я слежу за соцсетями Владислава, я вижу, что он не просто организатор рыбалки, а активный популяризатор и спортсмен рыболовного спорта.
Владислав - это молодой рыбак, но с огромным опытом рыбалки с детства. Он знает все рыбные места области, ходит и в море и по озерам/рекам. Мы рыбачили на Преголе, поездили на моторке по сети каналов и озер. Были в потрясающе красивых местах - я не могла налюбоваться. И само ощущение полета на быстром моторе между водой и небом… душа поет! Так что если вы даже не рыбак, а просто хотите отдохнуть рядом с близкими - вам будет интересно.
Мой сын тоже полностью остался доволен. Когда он рыбачил на Волге - он ежедневно был с добычей. Каждый день. Рыбка. 1 штука. Маленькая. То есть надежда постоянно подогревалась, но успех только для кошки. Владислав научил ребенка правильно забрасывать, подтягивать (забыла правильно слово, но это когда приманку определенным образом перемещают в воде, чтобы рыба заинтересовалась), подсекать и доставать. Примерно через час сын полностью освоился и ловил самостоятельно. Итог у него - 13 небольших судаков. Всех отпустили, потому что нам негде было готовить, но сам факт! Владислав тоже ловил, и более крупных. Ребенок не смог - и приманкам ему поменьше показалась лучше, и подсечь правильно не получалось. Но ведь в первый раз! Так что я считаю, что это был полный успех.
Владислав отлично знает все рыбные места - мы несколько раз перемещались в поисках лучшего клева, ну и просто, чтобы не застаиваться. Когда мы вернулись к месту, откуда уезжали - уже приехали довольно много других рыбаков. Видно, что Владислава знают и к его мнению прислушиваются. Многие спрашивали именно совета, а не просто привет-привет.
И еще важный лично для меня момент… Каждый раз, когда мы путешествуем, я заказываю экскурсии на Трипстере. Первые разы я писала организатору подробно про наши пожелания, рассчитывая, что раз это частный гид для микро-группы, то он может слегка трансформировать свой рассказ под реальных живых людей, которые находятся рядом с ним. Например, с учетом возраста или тех знаний, которые у нас уже есть. Но все "местные жители" ведут свой рассказ с тем же профессиональной одинаковостью, что и гид на проходной экскурсии из 30 человек. Владислав - первый человек, который включен в людей, которые с ним рядом в данный момент. Я считаю это самым важным плюсом. Это то, чего ты действительно ждешь, когда заказываешь частное мероприятие. И это, реально, самое трудное для организатора - оставаться включенным и живым.
Спасибо, Вам, Владислав, огромное! И надеюсь, что мы еще увидимся!

М
Михаил
13 июн 2025
Влад очень профессионально работает, внимателен к моим вопросам и пожеланиям. Рекомендую его в качестве гида всем интересующимся рыбалкой в Калининграде и области.

