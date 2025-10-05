Хотите понять, как рыбачат в нашей области? Приглашаю вас со мной за уловом. Я знаю местные воды с детства, изучил повадки рыбы, сезонность клёва и особенности каждого залива. Отвезу вас в удачные рыбные места и расскажу, как и чем здесь ловят.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание водной прогулки
Мы поедем туда, где именно в этот день в зависимости от сезона будет максимальный шанс на улов:
- Балтийское море
- Калининградский и Куршский заливы
- Реки Калининградской области
Я расскажу вам всё про рыбалку:
- Про особенности ловли и миграции рыб в водном бассейне Калининградской области
- Выбор приманки и снастей в зависимости от сезонности и места
Организационные детали
- До места ловли мы доедем на автомобиле Subaru Outback, рыбачить будем на лодке RIB Stormline 500 или Yamaha 40
- Ограничение по возрасту — до 12 лет. Подростки от 12 до 16 лет допускаются до рыбалки в сопровождении родителей
- Аренда снастей — 1000 ₽ для одного чел. При их поломке нужно оплатить 70% стоимости
- Я проведу вам инструктаж по технике безопасности и обеспечу спасательными жилетами
- Некоторые места ловли находятся рядом с водными границами. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Владислав. Я увлекаюсь рыбалкой с детства. Много времени провёл на закрытых водоёмах Калининграда и области. С рыбалки в заливе и началась моя профессиональная история: смена оборудования, лодок и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
А
Александра
5 окт 2025
Был муж и дети -подростки, 15 и 17 лет. Наловили кучу трески и камбалы. Привезли с рыбалки 7 кг рыбы. Весером зажарили часть, было ну очень вкусно! Разговоров и обсуждения
В
Виталий
14 сен 2025
Гид Владислав предоставил нашей семье отличный и незабываемый отдых. Всё очень понравилось.
I
Ivan
11 сен 2025
Всем рекомендую. Владислав хорошо ориентируется в акватории. Скорректировал мероприятие по погоде, предложил варианты и я отлично порыбачил.
А
Анжелика
1 сен 2025
Огромное спасибо, Влад! Сыну все очень понравилось, замечательная рыбалка, хочет опять поехать в следующем году! Спасибо!!!!!
Артем
9 авг 2025
Владислав рыбак знающий толк в рыбалке,буду
Евгения
16 июл 2025
Это был лучший день нашего отдыха! Поскольку я не рыбачила, а любовалась окрестностями и разговаривала - теперь мне есть что рассказать в отзыве))
Мы впервые приехали в Калининградскую область, в планах
Мы впервые приехали в Калининградскую область, в планах
М
Михаил
13 июн 2025
Влад очень профессионально работает, внимателен к моим вопросам и пожеланиям. Рекомендую его в качестве гида всем интересующимся рыбалкой в Калининграде и области.
