Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает
Душевные города и поселки Вы посетите самые живописные селения восточной части региона, узнаете их многовековую историю 📖 и понаблюдаете за местной современной жизнью. В программе экскурсии: Гвардейск — вы погуляете по рыночной площади и набережной, увидите часы с сюрпризом и руины орденского замка Тапиау и раскроете историю одного знаменитого уроженца города. Кирха Арнау в поселке Родники — одна из старейших церквей региона. Вы услышите, кем и когда она была возведена, и рассмотрите фрагменты древних фресок. Знаменск — вы оцените необычный семиарочный мост и осмотрите кирху Святого Иакова. А также остановитесь на обед в уютном кафе на берегу реки Лава, недалеко от места ее слияния с Преголей. Правдинск — милый городок с узкими улицами. Вы зайдете в великолепный храм Георгия Победоносца, вспомните историю наполеоновских войн и узнаете интересные детали о Фридландском сражении. Поселок Железнодорожный — вы полюбуетесь изящными домиками и безмятежными полями и лесами и представите, какой была здесь жизнь чуть более ста лет назад. Организационные детали Железнодорожный находится в приграничной территории, поэтому с собой нужно взять паспорт гражданина РФ Еда и напитки оплачиваются дополнительно Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау