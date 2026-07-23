Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Калининградская область — небольшой регион, который можно проехать за пару часов.
Тем удивительнее будет наше путешествие по его восточной части: за один день вы увидите около десятка населённых пунктов, каждый со своим неповторимым характером. Рассмотрите кирхи и руины средневековых замков.
А также погрузитесь в прусское прошлое этих древних земель и представите, как жили здесь люди сотни лет назад.
Тем удивительнее будет наше путешествие по его восточной части: за один день вы увидите около десятка населённых пунктов, каждый со своим неповторимым характером. Рассмотрите кирхи и руины средневековых замков.
А также погрузитесь в прусское прошлое этих древних земель и представите, как жили здесь люди сотни лет назад.
Описание экскурсии
Душевные города и посёлки
Я покажу вам места в Калининградской области, которые пережили множество исторических событий и хранят память о тех далёких временах. Вы посетите самые живописные селения восточной части региона, погрузитесь в их прошлое и понаблюдаете за современной жизнью. В программе экскурсии:
- Арнау — одна из старейших церквей нашего края, хранящая память о христианизации этих земель Тевтонским орденом.
- Гвардейск — вы погуляете по рыночной площади и набережной, увидите часы с сюрпризом и раскроете историю одного знаменитого уроженца города. Кульминацией нашей небольшой прогулки станет посещение реставрируемого замка Тапиау
- Посёлки Большая Поляна и Дружба — заедем полюбоваться архитектурой величественных краснокирпичных церквей.
- Знаменск — вы оцените необычный семиарочный мост и осмотрите кирху Святого Якоба. А также остановитесь на обед в уютном кафе на берегу реки Лава, недалеко от места ее слияния с Преголей.
- Правдинск — милый городок с узкими улицами. Вы зайдёте в великолепный храм Георгия Победоносца, вспомните историю наполеоновских войн и узнаете интересные детали о Фридландском сражении
- Посёлок Железнодорожный — вы полюбуетесь изящными домиками и безмятежными полями и лесами и представите, какой была здесь жизнь чуть более ста лет назад
- Кирха Борхерсдорф — остановимся возле неё на обратном пути, чтобы полюбоваться сохранившейся мозаикой в честь павших солдат Первой мировой войны
Организационные детали
- Начнём экскурсию от вашего места проживания в Калининграде или в любой другой удобной точки города. Встреча за пределами Калининграда возможна только по предварительной договорённости
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- посещение замка Тапиау с экскурсией — 800 ₽ с чел.
- посещение музея «Алленбург — Дружба: прошлое и настоящее» в кирхе — 300 ₽ с чел. (с подъёмом на башню — 400 ₽ с чел).
- подъём на башню Фридландской кирхи — 200 ₽ с чел.
- посещение гидротехнических сооружений Мазурских каналов в посёлке Озерки — 150 ₽ с чел.
- личные траты на еду и напитки в дороге
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7445 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам посчастливилось провести сегодняшний день вместе с Юлией. Великолепный рассказчик, профессионал с большой буквы Юлия окунула нас в историю края. Невероятное обаяние, глубокие знания и умение завлечь слушателя покорили нас.
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Добрый вечер. Хотелось сказать СПАСИБО Александре!! 🌹😍.
Я была первый раз в Калининграде! И почему то выбрала экскурсию именно на Восток Калининградской области. Может потому, что очень скучаю по Европе))), я
Я была первый раз в Калининграде! И почему то выбрала экскурсию именно на Восток Калининградской области. Может потому, что очень скучаю по Европе))), я
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Е
Экскурсию для нас провела Юлия. Понравилось построение маршрута, только интересные места и небольшие пешие маршруты. Мы не устали, интерес не остыл до конца экскурсии. Тронула любовь экскурсовода к родному краю,
+2
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Т
Гид Александра - профессионал своего дела! Спасибо за прекрасный день в Калининградской области!
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М
Очень интересная экскурсия с гидом Алексеем,посетили несколько город восточной Пруссии и полностью погрузились в их историю. Алексей очень подробно и детализованно рассказывает про каждый уголок,не упустив не одной детали. Остались очень довольны❤️
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Т
отличные впечатления! спасибо!
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