Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Анастасия – представитель из Калининграда

Приглашаем исследовать самобытный восток Калининградской области! Вы осмотрите сохранившиеся кирхи и руины средневековых замков и погуляете по извилистым улочкам и живописным набережным.



А также погрузитесь в прусское прошлое этих древних земель и представите, как жили здесь люди сотни лет назад.

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