Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области

Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю

Анастасия
Анастасия – представитель из Калининграда
Приглашаем исследовать самобытный восток Калининградской области! Вы осмотрите сохранившиеся кирхи и руины средневековых замков и погуляете по извилистым улочкам и живописным набережным.

А также погрузитесь в прусское прошлое этих древних земель и представите, как жили здесь люди сотни лет назад.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области

Что вас ожидает

Душевные города и поселки
Вы посетите самые живописные селения восточной части региона, узнаете их многовековую историю 📖 и понаблюдаете за местной современной жизнью. В программе экскурсии:

  • Гвардейск — вы погуляете по рыночной площади и набережной, увидите часы с сюрпризом и руины орденского замка Тапиау и раскроете историю одного знаменитого уроженца города.
  • Кирха Арнау в поселке Родники — одна из старейших церквей региона. Вы услышите, кем и когда она была возведена, и рассмотрите фрагменты древних фресок.
  • Знаменск — вы оцените необычный семиарочный мост и осмотрите кирху Святого Иакова. А также остановитесь на обед в уютном кафе на берегу реки Лава, недалеко от места ее слияния с Преголей.
  • Правдинск — милый городок с узкими улицами. Вы зайдете в великолепный храм Георгия Победоносца, вспомните историю наполеоновских войн и узнаете интересные детали о Фридландском сражении.
  • Поселок Железнодорожный — вы полюбуетесь изящными домиками и безмятежными полями и лесами и представите, какой была здесь жизнь чуть более ста лет назад.

Организационные детали

  • Железнодорожный находится в приграничной территории, поэтому с собой нужно взять паспорт гражданина РФ
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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