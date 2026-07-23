Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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просто больше Европейский турист). И очутившись в маленьких проулочках, которые мне так напомнили мою любимую Италию, Сицилию…. Мне очень понравился маршрут!! Александра как будто знала, что я хочу увидеть и посмотреть ☺️😍Спасибо, Сашенька Вам🌹! Безумно интересный рассказчик, много знает😍. Я простыла во время своих путешествий, но это мне не помешало … ни о каком отказе от намеченных планах и речи не шло! И действительно мне было так комфортно!!!

Спасибо за красивые фотографии, которые Вы помогли мне сделать!

Я не закончила знакомство с Калининградом☺️. Следующие мои путешествия будут обязательно с Александрой! И обязательно буду теперь Я ждать в гости к нам на Урал! ❤️