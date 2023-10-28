Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки
Здесь огромное количество замков Тевтонского ордена, самобытные города с отреставрированными старинными улочками, дома 19 века.
Вы увидите памятник Василию Тёркину, мост королевы Луизы, который ведёт в Литву, замок 14 века и другие достопримечательности. А я расскажу их истории.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Гвардейск — Тапиау
Вы увидите замок Тапиом, впервые упоминающийся в 1258 году. Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году. Побываете в Кошкином дворе на улице Горной, переносящей вас в средневековую Европу. И по желанию зайдёте в чебуречную, которую местные называют легендарной.
Черняховск — Инстербург
Здесь находится замок Инстербург, основанный в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена. Вы прогуляетесь по улицам города и увидите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно и камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.
Гусев — Гумбиннен
Осмотрите здание управления правительственного округа Гумбиннена, построенное в 1911 году в стиле барокко. Увидите храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны, краеведческий музей и Дом офицеров. Прогуляетесь по древнейшей улице города и оцените памятник Лосю — символу Гусева.
Советск — Тильзит
Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.
Организационные детали
- По желанию можно посетить музеи. Детали уточняйте в переписке.
- Поездка проходит на комфортабельном Nissan Almera Classic. Есть автолюлька для детей до 1 года. О бустере или кресле для детей старше позаботьтесь, пожалуйста, заранее самостоятельно.
- Дополнительные расходы: перекус в чебуречной — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.