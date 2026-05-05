Исследуйте нетуристические уголки Калининградской области. Замки, старинные улочки и уникальные памятники ждут вас в этом увлекательном путешествии
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с нетуристическими уголками восточной части Калининградской области.
Туристы смогут увидеть замки Тевтонского ордена, прогуляться по старинным улочкам и насладиться атмосферой городов с богатой историей. В программе - посещение памятника Василию Тёркину, моста королевы Луизы и замка 14 века. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и открытие новых горизонтов
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Тапиом
Памятник Василию Тёркину
Замок Инстербург
Памятник Барклаю де Толли
Мост королевы Луизы
Описание экскурсии
Гвардейск — Тапиау
Вы увидите замок Тапиом, впервые упоминающийся в 1258 году. Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году. Побываете в Кошкином дворе на улице Горной, переносящей вас в средневековую Европу. И по желанию зайдёте в чебуречную, которую местные называют легендарной.
Черняховск — Инстербург
Здесь находится замок Инстербург, основанный в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена. Вы прогуляетесь по улицам города и увидите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно и камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.
Неман — Рагнит
Тут вы посетите удивительную сыроварню Тильзит-Рагнит. В 1713 году на эту территорию прибыло множество переселенцев из Голландии, Швейцарии и Австрии. Швейцарцы, будучи усердными и терпеливыми тружениками, «колдовали» на прусской земле над сыром нового поколения, качество и вкус которого формировались бы в местных климатических условиях. Так был создан сыр — Тильзитер. После войны потомки тех переселенцев вернулись на историческую родину и рецепт оригинального Тильзитера был утерян. Однако, именно в нашей крафтовой сыроварне, в 2016 году мы начали процесс возрождения прусского сыроварения по традиционным рецептам. В настоящий момент мы производим множество различных сортов сыра, но главной гордостью нашей сыроварни, конечно, остаётся местный Тильзитер.
Советск — Тильзит
Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.
Организационные детали
По желанию можно посетить музеи. Детали уточняйте в переписке.
Поездка проходит на комфортабельном Nissan Qashqai. Есть автолюлька для детей до 1 года. О бустере или кресле для детей старше позаботьтесь, пожалуйста, заранее самостоятельно.
Дополнительные расходы: перекус в чебуречной — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 358 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис. Всю свою сознательную жизнь я живу в Калининградской области и очень люблю её за историческое наследие и поистине великолепную природу. Предлагаю рассказать о ней и показать её вам!
Провожу индивидуальные мультиэкскурсии для 1–3 человек по Калининграду и Калининградской области. Мультиэкскурсия — это экскурсия с посещением нескольких мест в один день.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
1
3
–
2
–
1
–
Анастасия
Ну вот и закончился наш отпуск в Калининграде! И самое неизгладимое впечатление оставило именно путешествие по востоку области: Ушаково- Гвардейск-Толпаки-Черняховск-Гусев! Вот это прям то что, мне лично, хотелось получить от читать дальшеуменьшить
этого маршрута😍: милые аутентичные, отлично сохранившиеся прусские городки без толп туристов, насквозь пропитанные историческими событиями! И Денис) - наш проводник по этим чудесным местам: без "томных заученных речей экскурсоводов", как-то всё легко и непринужденно, не перегружая" ненужной" информацией,"ловил" наше настроение. У меня осталось стойкое ощущение, что он даже маршрут "проложил под нас" и "свернул с привычного"))) Да,Денис?)))Дорога была длинная, но комфортная. Прям мы даже не сильно и утомились (а, готовились🤣). В общем за нами приехал -"какой-то Денис с Трипстера", а расставались с другом-Денисом! 🤗 Уважаемые путешественники, от всей души наш рекомендасьен съездить с Денисом!!! Не пожалеете! Денис - удачи! P. S: мы ещё не всё досмотрели, придется вернуться ещё раз! Поэтому, готовь, нам новый маршрут)😁
Вам был полезен этот отзыв?
С
Самсонова
Сегодня были на экскурсии по востоку Калининградской области. Если хотите увидеть старую немецкую (спойлер, и не только) архитектуру, узнать о месте, куда приехали, больше - эта экскурсия 10/10! Спасибо большое за интересные маршруты, рассказы и разговоры. В следующий приезд в Калининрад мы знаем к кому обращаться)
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Очень понравилось, что маршрут был полностью подстроен под наши пожелания. За один день спокойно посмотрели Гусев, Неман и Советск, без спешки и с интересными историями, которые не найдёшь в путеводителях. После этой поездки восток Калининградской области открылся совсем с другой стороны. Спасибо за отличный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Неля
Огромное спасибо гиду Денису! Мы объехали столько мест и столько прошли пешко. Сами решали где остановиться подольше, а где и просто посмотреть из окна. Все интересно рассказывал, не сухие факты, а живые истории. Посмотрели все без толп туристов, без суеты, все на позитиве и непренужденно. В конце было ощущение, что мы уже давно знакомы! Большое спасибо, все было супер! Очень советую.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Было очень интересно проехать по городам востока Калиниградской области. Денис показал нам Гвардейск, Черняховск и Гусев. Города преобразились за последние годы. Нам очень понравилось!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
30/04 были вдвоем на индивидуальной экскурсии с Денисом по востоку калининградской области Гвардейск-Черняховск-Советск. Экскурсия не показалась утомительной, так как в течение всего пути Денис рассказывал много интересных фактов о Калининградской читать дальшеуменьшить
области в целом, а также о населенных пунктах, которые проезжали. Время в пути прошло незаметно. Экскурсия очень понравилась, успели посмотреть все достопримечательности, которые были запланированы и даже больше. Денис владеет материалом, рассказывает интересно, много исторических и современных фактов и в целом хороший собеседник. Останавливались для перекуса в знаменитой чебуречной и обедали в Советске, все вкусно и дешево. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Дениса как экскурсовода, не пожалеете.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Путешествие по востоку Калининградской области»