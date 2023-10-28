Путешествие по востоку Калининградской области

Тевтонские замки, мост в Литву и легендарные чебуреки

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Я покажу вам нетуристические (пока ещё!) восточные направления Калининградской области.

Здесь огромное количество замков Тевтонского ордена, самобытные города с отреставрированными старинными улочками, дома 19 века.

Вы увидите памятник Василию Тёркину, мост королевы Луизы, который ведёт в Литву, замок 14 века и другие достопримечательности. А я расскажу их истории.
Путешествие по востоку Калининградской области
Путешествие по востоку Калининградской области
Путешествие по востоку Калининградской области
Путешествие по востоку Калининградской области
Путешествие по востоку Калининградской области
Путешествие по востоку Калининградской области
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Описание

Что вас ожидает

Гвардейск — Тапиау

Вы увидите замок Тапиом, впервые упоминающийся в 1258 году. Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году. Побываете в Кошкином дворе на улице Горной, переносящей вас в средневековую Европу. И по желанию зайдёте в чебуречную, которую местные называют легендарной.

Черняховск — Инстербург

Здесь находится замок Инстербург, основанный в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена. Вы прогуляетесь по улицам города и увидите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно и камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.

Гусев — Гумбиннен

Осмотрите здание управления правительственного округа Гумбиннена, построенное в 1911 году в стиле барокко. Увидите храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны, краеведческий музей и Дом офицеров. Прогуляетесь по древнейшей улице города и оцените памятник Лосю — символу Гусева.

Советск — Тильзит

Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Организационные детали

  • По желанию можно посетить музеи. Детали уточняйте в переписке.
  • Поездка проходит на комфортабельном Nissan Almera Classic. Есть автолюлька для детей до 1 года. О бустере или кресле для детей старше позаботьтесь, пожалуйста, заранее самостоятельно.
  • Дополнительные расходы: перекус в чебуречной — по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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