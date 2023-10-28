Я покажу вам нетуристические (пока ещё!) восточные направления Калининградской области. Здесь огромное количество замков Тевтонского ордена, самобытные города с отреставрированными старинными улочками, дома 19 века. Вы увидите памятник Василию Тёркину, мост королевы Луизы, который ведёт в Литву, замок 14 века и другие достопримечательности. А я расскажу их истории.

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Описание

Что вас ожидает

Гвардейск — Тапиау

Вы увидите замок Тапиом, впервые упоминающийся в 1258 году. Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году. Побываете в Кошкином дворе на улице Горной, переносящей вас в средневековую Европу. И по желанию зайдёте в чебуречную, которую местные называют легендарной.

Черняховск — Инстербург

Здесь находится замок Инстербург, основанный в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена. Вы прогуляетесь по улицам города и увидите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно и камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.

Гусев — Гумбиннен

Осмотрите здание управления правительственного округа Гумбиннена, построенное в 1911 году в стиле барокко. Увидите храм Всех Святых памяти павших в годы Первой мировой войны, краеведческий музей и Дом офицеров. Прогуляетесь по древнейшей улице города и оцените памятник Лосю — символу Гусева.

Советск — Тильзит

Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Организационные детали