Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. В апреле и октябре также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфортность прогулок.

Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с нетуристическими уголками восточной части Калининградской области. Туристы смогут увидеть замки Тевтонского ордена, прогуляться по старинным улочкам и насладиться атмосферой городов с богатой историей. В программе - посещение памятника Василию Тёркину, моста королевы Луизы и замка 14 века. Это путешествие обещает незабываемые впечатления и открытие новых горизонтов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гвардейск — Тапиау

Вы увидите замок Тапиом, впервые упоминающийся в 1258 году. Рассмотрите памятник герою поэмы «Василий Тёркин» и первую деревянную кирху, заложенную здесь в 1502 году. Побываете в Кошкином дворе на улице Горной, переносящей вас в средневековую Европу. И по желанию зайдёте в чебуречную, которую местные называют легендарной.

Черняховск — Инстербург

Здесь находится замок Инстербург, основанный в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена. Вы прогуляетесь по улицам города и увидите памятник Барклаю де Толли, дома 19 века, церковь Святого Бруно и камень в память о пребывании в Инстербурге Петра I.

Неман — Рагнит

Тут вы посетите удивительную сыроварню Тильзит-Рагнит. В 1713 году на эту территорию прибыло множество переселенцев из Голландии, Швейцарии и Австрии. Швейцарцы, будучи усердными и терпеливыми тружениками, «колдовали» на прусской земле над сыром нового поколения, качество и вкус которого формировались бы в местных климатических условиях. Так был создан сыр — Тильзитер. После войны потомки тех переселенцев вернулись на историческую родину и рецепт оригинального Тильзитера был утерян. Однако, именно в нашей крафтовой сыроварне, в 2016 году мы начали процесс возрождения прусского сыроварения по традиционным рецептам. В настоящий момент мы производим множество различных сортов сыра, но главной гордостью нашей сыроварни, конечно, остаётся местный Тильзитер.

Советск — Тильзит

Вы познакомитесь с историей жизни прусской королевы Луизы и полюбуетесь мостом её имени, ведущим в Литву. Увидите дом, в котором останавливался император Александр I в дни подписания Тильзитского мира. Погуляете по бывшей Высокой улице, увидите виллу Франка с богатым декором и трофейный немецкий военный паровоз.

Организационные детали