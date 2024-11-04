На сытый желудок и с хорошим настроением любое путешествие проходит на ура! Вы знаете, что я прав, но давайте убедимся: напробуемся знаменитых калининградских вкусностей (сыра, марципана, даров Куршского залива), прогуляемся по дюнам и Танцующему лесу — и посмотрим, насколько вас захватит приключение. Спойлер: вам будет очень вкусно и очень интересно!

Описание экскурсии

Музей марципана в Калининграде. Я расскажу, откуда взялся марципан в здешних землях и от чего с его помощью лечились местные жители, любил ли марципан Кант и что с лакомством сделали впервые в Кёнигсберге.

Замок Шаакен и сыроварня. Поговорим о том, как переводится название Шаакен и какое отношение замковая конюшня имеет к старинным рецептам сыров. Увидим, как варят сыр и где он вызревает. И непременно его продегустируем!

Куршская коса: Танцующий лес, дюна Эфа, обед в ресторане с видом на Куршский залив. Познаем кухню здешних рыбаков и выясним, какое блюдо во всех ресторанах Кёнигсберга подавалось как деликатес со знаменитой Куршской косы (нет, это не угорь!).

«Чебурыба» в посёлке Лесной — по желанию.

Организационные детали