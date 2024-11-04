На сытый желудок и с хорошим настроением любое путешествие проходит на ура! Вы знаете, что я прав, но давайте убедимся: напробуемся знаменитых калининградских вкусностей (сыра, марципана, даров Куршского залива), прогуляемся по дюнам и Танцующему лесу — и посмотрим, насколько вас захватит приключение. Спойлер: вам будет очень вкусно и очень интересно!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Музей марципана в Калининграде. Я расскажу, откуда взялся марципан в здешних землях и от чего с его помощью лечились местные жители, любил ли марципан Кант и что с лакомством сделали впервые в Кёнигсберге.
Замок Шаакен и сыроварня. Поговорим о том, как переводится название Шаакен и какое отношение замковая конюшня имеет к старинным рецептам сыров. Увидим, как варят сыр и где он вызревает. И непременно его продегустируем!
Куршская коса: Танцующий лес, дюна Эфа, обед в ресторане с видом на Куршский залив. Познаем кухню здешних рыбаков и выясним, какое блюдо во всех ресторанах Кёнигсберга подавалось как деликатес со знаменитой Куршской косы (нет, это не угорь!).
«Чебурыба» в посёлке Лесной — по желанию.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Renault, есть детские кресла и бустеры
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 6 лет
- Въезд на территорию Куршской косы входит в стоимость. В ресторане и магазинах вы платите за себя сами
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 439 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, я живу в Калининграде и работаю в музее Мирового океана. Приглашаю на мои тематические экскурсии, которые я всегда стараюсь сделать максимально увлекательными и основательными.Задать вопрос
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