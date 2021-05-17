Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Вас ждет знакомство с 3-мя морскими курортами Калининградской области, каждый из которых по-своему уникален.

В приморском Зеленоградске (ранее Кранц) у основания Куршской косы вы будете любоваться старинными немецкими виллами и гулять по мощеным улицам, а также увидите воданапорную башню с музеем кошек и узнаете об особом статусе зеленоградских котов.

В городе Пионерский (Нойкурен) так приятно наслаждаться прекрасными видами с берега высотой в 30 метров.

Знаменитый Светлогорск (Раушен) – один из известнейших курортов России с морской лечебницей, старинными немецкими виллами, театром эстрады «Янтарь холл» и прекрасным променадом, где будет свободное время для прогулок, обеда и покупки сувениров.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.