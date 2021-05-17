Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе)

5
1 отзыв
Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная (в мини-группе).

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)
Приморское кольцо: Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск (в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Зеленоградск
  • Г. Пионерский
  • Г. Светлогорск
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Важная информация: с 8 октября 2021 года посещение групповых экскурсий на территории Калининградской области возможно только при наличии сертификата о вакцинации, либо сертификата об иммунизации (действует 6 месяцев после болезни). ПЦР тесты не действуют.

Вас ждет знакомство с 3-мя морскими курортами Калининградской области, каждый из которых по-своему уникален.

В приморском Зеленоградске (ранее Кранц) у основания Куршской косы вы будете любоваться старинными немецкими виллами и гулять по мощеным улицам, а также увидите воданапорную башню с музеем кошек и узнаете об особом статусе зеленоградских котов.

В городе Пионерский (Нойкурен) так приятно наслаждаться прекрасными видами с берега высотой в 30 метров.

Знаменитый Светлогорск (Раушен) – один из известнейших курортов России с морской лечебницей, старинными немецкими виллами, театром эстрады «Янтарь холл» и прекрасным променадом, где будет свободное время для прогулок, обеда и покупки сувениров.

Внимание! Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 09:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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17 мая 2021
Интересная и насыщенная экскурсия по красивейшим городкам Калининградской области. Замечательный экскурсовод Ирина. Время пролетело не заметно!

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