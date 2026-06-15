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Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города.

На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе.

В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!
4.9
842 отзыва
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Описание экскурсии

Пейзажи и хроники Куршской косы

В первую очередь мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня и скульптуры.

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В мастерской по производству янтарных изделий вы посмотрите, как обрабатывают камень и узнаете, как отличить. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже с Голубым флагом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсии проходят на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде
  • С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включён
  • Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (400 ₽ с человека, в т. ч. за гида; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южных районов), в аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 13367 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка
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«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 842 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
781
4
30
3
19
2
7
1
5
Е
Дата посещения: 12 июн 2026
Хочу сказать спасибо нашему гиду Сергею за этот потрясающий день! Мы путешествовали компанией из двух взрослых и троих детей (9, 14 и 16 лет) — возраст непростой, но Сергей нашел
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подход к каждому. Экскурсия прошла буквально на одном дыхании!
Поездка была очень комфортной: машина чистая и просторная, темп прогулки идеальный — никто не устал. Сергей показал нам лучшие нетуристические ракурсы для фотографий, подсказал, где пообедать. Дети в восторге , мы насладились прекрасными видами и узнали много нового!

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Nikita
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта маршрута. У многих гидов есть одна большая проблема-беготня постоянная. Тут же нас никто никуда
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не торопит и все в размереном темпе. Прекрасное знание истории и культуры этого чудесного края России. Спасибо огромное вашей команде, но в первую очередь спасибо вам Юра за то что подарили такие эмоции! Во многих городах был, брал экскурсии и эта определенно одна из лучших!

Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта+1
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта
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П
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская коса+ Светлогорск+ Зеленоградск+ Янтарный.

Это было не просто перечисление фактов, а настоящее путешествие во времени.
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Благодаря вашему таланту, харизме и знаниям история ожила на наших глазах. Отдельное спасибо за потрясающее чувство юмора и умение отвечать на самые каверзные вопросы — это сделало прогулку еще более живой.

Вы настоящий профессионал своего дела! С нетерпением будем ждать новых встреч и обязательно порекомендуем вас всем друзьям!

Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская
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Светлана
Экскурсия с Вадимом прошла в комфортной обстановке, водит машину уверенно. Нам было спокойно. Начало экскурсии было в Зеленоградске, что позволило нам зарядиться драйвовым настроением и оно не испортилось до конца. Мы впервые посетили Балтику и Вадим преподнес нам ее во всей красе! Эксурсовод с лояльностью отнесся к тому, что мы прилично выбились из тайминга. За что ему отдельная благодарность.
Экскурсия с Вадимом прошла в комфортной обстановке, водит машину уверенно. Нам было спокойно. Начало экскурсии было
Экскурсия с Вадимом прошла в комфортной обстановке, водит машину уверенно. Нам было спокойно. Начало экскурсии было
Экскурсия с Вадимом прошла в комфортной обстановке, водит машину уверенно. Нам было спокойно. Начало экскурсии было
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Е
Дата посещения: 29 ноя 2025
Спасибо вам за увлекательную экскурсию. Вы так нас зарядили с первого дня, что нам было не остановиться и в последующие, но жалко, что время быстро заканчивается. Обязательно приедем ещё раз.
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К
очень интересно и впечатляет всем советую
очень интересно и впечатляет всем советую
очень интересно и впечатляет всем советую
очень интересно и впечатляет всем советую
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