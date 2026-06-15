В первую очередь мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.
Зеленоградск — королевский и кошачий курорт
Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
Светлогорск, утопающий в зелени
Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня и скульптуры.
Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень
В мастерской по производству янтарных изделий вы посмотрите, как обрабатывают камень и узнаете, как отличить. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже с Голубым флагом.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсии проходят на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса
Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде
С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включён
Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (400 ₽ с человека, в т. ч. за гида; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южных районов), в аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 13367 туристов
Здравствуйте, гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша команда опытных гидов-экскурсоводов работает с 2016 года. Все прошли аттестацию в Министерстве туризма, а также курсы от национального парка читать дальшеуменьшить
«Куршская коса». Мы очень любим наших гостей и вкладываем в маршруты самое лучшее и интересное из нашего опыта. С нами день пройдёт увлекательно и весело в любую погоду. Мы всегда найдём, что предложить как детям, так и взрослым, и учтём ваши пожелания и интересы. Ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 842 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Егорова
Дата посещения: 12 июн 2026
Хочу сказать спасибо нашему гиду Сергею за этот потрясающий день! Мы путешествовали компанией из двух взрослых и троих детей (9, 14 и 16 лет) — возраст непростой, но Сергей нашел читать дальшеуменьшить
подход к каждому. Экскурсия прошла буквально на одном дыхании! Поездка была очень комфортной: машина чистая и просторная, темп прогулки идеальный — никто не устал. Сергей показал нам лучшие нетуристические ракурсы для фотографий, подсказал, где пообедать. Дети в восторге , мы насладились прекрасными видами и узнали много нового!
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Nikita
Невероятные впечатления от этой экскурсии. Гидом был Юра, прекрасный человек. Комфортный автомобиль, интересный расказчик, прекрасная карта маршрута. У многих гидов есть одна большая проблема-беготня постоянная. Тут же нас никто никуда читать дальшеуменьшить
не торопит и все в размереном темпе. Прекрасное знание истории и культуры этого чудесного края России. Спасибо огромное вашей команде, но в первую очередь спасибо вам Юра за то что подарили такие эмоции! Во многих городах был, брал экскурсии и эта определенно одна из лучших!
+1
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П
Попова
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Андрею за невероятно увлекательную и познавательную индивидуальную экскурсию - Куршская коса+ Светлогорск+ Зеленоградск+ Янтарный.
Это было не просто перечисление фактов, а настоящее путешествие во времени. читать дальшеуменьшить
Благодаря вашему таланту, харизме и знаниям история ожила на наших глазах. Отдельное спасибо за потрясающее чувство юмора и умение отвечать на самые каверзные вопросы — это сделало прогулку еще более живой.
Вы настоящий профессионал своего дела! С нетерпением будем ждать новых встреч и обязательно порекомендуем вас всем друзьям!
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Светлана
Экскурсия с Вадимом прошла в комфортной обстановке, водит машину уверенно. Нам было спокойно. Начало экскурсии было в Зеленоградске, что позволило нам зарядиться драйвовым настроением и оно не испортилось до конца. Мы впервые посетили Балтику и Вадим преподнес нам ее во всей красе! Эксурсовод с лояльностью отнесся к тому, что мы прилично выбились из тайминга. За что ему отдельная благодарность.
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Е
ЕЛЕНА
Дата посещения: 29 ноя 2025
Спасибо вам за увлекательную экскурсию. Вы так нас зарядили с первого дня, что нам было не остановиться и в последующие, но жалко, что время быстро заканчивается. Обязательно приедем ещё раз.
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К
Кобякова
очень интересно и впечатляет всем советую
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