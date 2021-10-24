Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии

4.8
43 отзыва
Этот большой день вы проведете вблизи моря.

Влюбитесь и в местную природу, и в города.

Исследуете Куршскую косу от высоких дюн до Танцующего леса.

Уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе.

В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж.

История и отличные фото дополнят впечатления!
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Что вас ожидает

Пейзажи и хроники Куршской косы

В первую очередь мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа. Откроете секреты орнитологов на станции кольцевания птиц «Фрингилла» и пройдете по таинственному Танцующему лесу.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В действующем цеху вы посмотрите, как изготавливают изделия из янтаря, поймете, как отличить подделку, и угоститесь янтарной настойкой. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортном автомобиле (Ford Focus, Mitsubishi Carisma или Hyundai Santa Fe)
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района), Зеленоградске или Светлогорске
  • Время прогулок на экскурсии не нормировано
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включен
  • Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и эко-сбор на Куршской косе (300 руб. с человека + 150 руб. за авто; есть льготы)
  • Фотосессия в подарок (либо лучшие последние фото из личной коллекции)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
Бесплатно заберем из Калининграда (кроме южных районов), из Зеленоградска, из Светлогорска, из пос. Янтарного, аэропорта "ХРАБРОВО".
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Андрей
Андрей
Здравствуйте, уважаемые гости нашего города и края! Мы рады приветствовать вас! Наша компания молодая, но очень перспективная. Мы работаем с 2016 года. У нас опытные гиды-экскурсоводы, прошедшие аттестацию в Министерстве туризма, и курсы, организованные национальным парком «Куршская коса», по итогам которых были выданы сертификаты. Мы очень любим наших гостей, стараемся вложить в свои экскурсионные маршруты самое лучшее и интересное. С нами день пройдет увлекательно и весело в любую погоду. Детям будет интересно, а взрослым не скучно. Мы всегда найдем, что предложить, учитывая ваши пожелания и интересы, так как заботимся о качестве вашего отдыха. Ждем вас в гости!
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43 настоящих отзыва от туристов

М
24 окт 2021
Организация экскурсии на высшем уровне! Будем рекомендовать!
Игорь
22 окт 2021
Гид Юрий, благодарю за великолепно проведенную экскурсию!
Оксана
21 окт 2021
Андрей - прекрасный гид! Очень много рассказывает интересного, без напряжения, подстраивается под клиента. Мы за один день, сразу с самолёта посмотрели три города, погуляли по Куршской косе, по берегу Балтийского моря, увидели архитектуру прусской земли, город кошек и янтарную мастерскую. Даже пообедали с видом на Балтику. Крутая экскурсия! Очень благодарны Андрею за радушный приём!
С
21 окт 2021
Всё очень хорошо. Единственный момент, нельзя выпускать на экскурсию авто в неисправном состоянии.
Андрей
Ответ гида:
Сергей, большое спасибо вам за отзыв! Но хотел бы отметить, что мы прежде всего заботимся о безопасности наших гостей (и своей, конечно же)), поэтому наши автомобили всегда регулярно обслуживаются и поверьте, на неисправном авто мы бы точно не стали возить на экскурсии.
М
20 окт 2021
Все понравилось! Рекомендую на столько емкая и насыщенная экскурсия! Успели все посмотреть, когда ограничен во времени это просто находка
Ю
19 окт 2021
Спасибо за отличную экскурсию! Андрей Самара очень эрудированный гид, мог ответить на любой вопрос и рассказал массу интересных фактов и историй о местах, которые мы осматривали. Импонирует его уважительное отношение к клиентам и его любовь к Калининградскому краю, которая передалась и нам.
Татьяна
19 окт 2021
Восторг.
Безумно понравилась экскурсия и очень счастливы, что нашим экскурсоводом стал Андрей. Очень познавательно, интересно. Спасибо Андрею за выдержку и проведённое совместное путешествие 🙌
О
17 окт 2021
Экскурсия великолепна!
Ирина
14 окт 2021
Экскурсия очень насыщенная местами осмотра и впечатлениями. Проходит в очень быстром темпе, чтобы успеть за световой день. Но мы понимали, что экскурсия обзорная и объемная, и были готовы. Гид Андрей старался дать максимум информации о посещаемых местах и исторических и современных. Андрей так же старался учитывать пожелания по маршруту и допускал отклонения от него, например мы успели ненадолго заехать в казино в честь дня рожденья одного из туристов. Теперь мы имеем представление о каждом пункте маршрута и в дальнейшем намерены посетить каждый в отдельности более вдумчиво. Спасибо Андрею, он настоящий патриот этого региона, разносторонняя личность и приятный в общении человек.
М
7 окт 2021
Все замечательно!
Н
5 окт 2021
Андрей Самара - потрясающий экскурсовод. Обладая глубокими знаниями истории, будучи очень эрудированным, в доступной форме проводит экскурсию. Нам есть с кем сравнивать. Это один из лучших экскурсоводов города. Очень жалеем, что не все наши экскурсии проводил он. Рекомендуем Андрея как знающего свой край экскурсовода!
Е
4 окт 2021
Хочу выразить огромную благодарность Андрею и его команде за увлекательную экскурсию! У нас был один день и мы успели все посмотреть! Очень увлекательно, познавательно и понятно) Рекомендую всем, кто хочет интересно и полезно провести время в Калининграде и Калининградской области! СПАСИБО))
В
29 сен 2021
Прекрасная экскурсия. Андрей подстроился под наши пожелания и скорректировал программу. За что выражаем огромное спасибо! Влюбились в побережье. Получили массу впечатлений и много прекрасных фоток. Андрей еще и отлично фотографирует.
СПАСИБО! Мы обязательно вернемся и продолжим изучать край.
Т
27 сен 2021
Спасибо за проведенную экскурсию. Впечатлений от природы великое множество. День пролетел очень быстро. Очень понравился Зеленоградск
А
20 сен 2021
Хотим от всей нашей семьи поблагодарить внимательного и отзывчивого гида Юрия за замечательный день и комфортную поездку! Море впечатлений, приятная усталость, хорошая экскурсия.
Единственное-рекомендовала бы пересмотреть заезд в рыбный ресторан. Ценник совсем не соответствует подаче, интерьеру и обслуживанию. Не жалко платить денег за стоящее и вкусное. Но это не претензия, а пожелание.
Ещё раз большое спасибо!
Ещё 28 отзывов

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