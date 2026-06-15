Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города. На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе. В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пейзажи и хроники Куршской косы

В первую очередь мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: Водонапорная башня и скульптуры.

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В мастерской по производству янтарных изделий вы посмотрите, как обрабатывают камень и узнаете, как отличить. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнёте на пляже с Голубым флагом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсии проходят на KIA Sportage, BMW, Renault Arkana, Volkswagen Teramont, Mercedes Vito, Skoda Rapid и других автомобилях этого класса

Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде

С вами буду я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет