Сергей проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Рассказ о солнечном камне

Мы отправимся в город 🏙️ с говорящим названием «Янтарный»: здесь вы узнаете все о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря. Вы посетите самое большое в мире месторождение этого камня и со смотровой площадки увидите карьер, где добывают застывшую смолу. Прогуляетесь 👣 по улочкам города и встретите старинную кирху. И, конечно, увидите пляж 🏖️, получивший награду «Голубой флаг» и вошедший в список чистейших пляжей мира.

Самый западный город России

До недавнего времени Балтийск как база ВМФ был закрыт для посещения. Я раскрою историю 📖 города — от первого поселения рыцарей, деревни Вограм, до Польско-Шведской войне и событиях Второй мировой. Вы рассмотрите военные корабли и алый маяк, посетите цитадель Пиллау, строительство которой началось еще при шведском короле Густаве II Адольфе. А после выйдете на Балтийскую косу: это уникальное место создала природа еще 6 тысяч лет назад!

То ли лес 🌳 в городе, то ли город в лесу…

Аутентичный Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой. Это настоящий кусочек Европы: вы узнаете несколько его названий и поймете, как он «перемещался» в пространстве. Увидите знаменитую водонапорную башню и сделаете сотни снимков изящных вилл. Обязательно заглянем на переулок Гофмана, ведь этот автор родился и вырос именно у нас! Вы встретите персонажей его сказок, рассмотрите макет средневекового Кёнигсберга — а еще откроете много удивительных локаций и интересных фактов.

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