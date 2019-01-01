Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам

Увидеть, как добывают янтарь, затеряться на улицах города-леса и услышать о жизни на Балтийской косе

Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
В этой экскурсии 🧭 — самые интересные города Калининградской области! Зеленый Светлогорск и его старинные немецкие виллы, карьеры и чистейший пляж 🏖️ в Янтарном, военная база Балтийск и живописная коса продемонстрируют вам разнообразие нашего края.

Я расскажу об истории 📖 этих мест, покажу самые любопытные локации и поделюсь интересными фактами.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам

Что вас ожидает

Рассказ о солнечном камне
Мы отправимся в город 🏙️ с говорящим названием «Янтарный»: здесь вы узнаете все о происхождении, добыче, обработке и свойствах янтаря. Вы посетите самое большое в мире месторождение этого камня и со смотровой площадки увидите карьер, где добывают застывшую смолу. Прогуляетесь 👣 по улочкам города и встретите старинную кирху. И, конечно, увидите пляж 🏖️, получивший награду «Голубой флаг» и вошедший в список чистейших пляжей мира.

Самый западный город России
До недавнего времени Балтийск как база ВМФ был закрыт для посещения. Я раскрою историю 📖 города — от первого поселения рыцарей, деревни Вограм, до Польско-Шведской войне и событиях Второй мировой. Вы рассмотрите военные корабли и алый маяк, посетите цитадель Пиллау, строительство которой началось еще при шведском короле Густаве II Адольфе. А после выйдете на Балтийскую косу: это уникальное место создала природа еще 6 тысяч лет назад!

То ли лес 🌳 в городе, то ли город в лесу…
Аутентичный Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой. Это настоящий кусочек Европы: вы узнаете несколько его названий и поймете, как он «перемещался» в пространстве. Увидите знаменитую водонапорную башню и сделаете сотни снимков изящных вилл. Обязательно заглянем на переулок Гофмана, ведь этот автор родился и вырос именно у нас! Вы встретите персонажей его сказок, рассмотрите макет средневекового Кёнигсберга — а еще откроете много удивительных локаций и интересных фактов.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Калининграда, также можно заранее согласовать выезд из любой точки области, в том числе из аэропорта Храброво и обратно.
  • Отдельно оплачивается билет 🎫 в Цитадель Пиллау (350 рублей) и на янтарный карьер (350 рублей). Посещение остальных музеев — по желанию.
Начало и место завершения
🚩 на улице Шевченко, дом 2
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам
Светлогорск, Балтийск, Янтарный — путешествие по приморским городам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области и более 10 лет провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!
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Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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