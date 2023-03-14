Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день

Побывать в четырёх живописных местах русской Прибалтики с местным гидом

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Предлагаем вам исследовать всё самое интересное на Балтийском побережье. В посёлке Янтарное — идеальный пляж, парк, карьер по добыче янтаря. По пути в Светлогорск — Филинскую бухту с завораживающими пейзажами. В самом Светлогорске насладимся атмосферой курорта, где отдыхали аристократы. В Зеленоградске — уютными улочками и, конечно, котейками.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Я заберу вас на комфортабельном авто из Калининграда, и мы отправимся к Балтийскому морю. По пути обсудим ваши предпочтения и при необходимости скорректируем маршрут. Во время путешествия я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом делая акцент на действительно интересных фактах.

Посёлок Янтарный: солнечный камень и шикарные пляжи

Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена к парку Морица Беккера. Здесь же вы оцените первый в России пляж, отмеченный «Голубым флагом», — широкий, чистый, оборудованный. Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал. Вы услышите легенды о солнечном камне. При желании заедем на производство, где обрабатывают янтарь, а ещё побываем в уникальном месте — на смотровой площадке действующего карьера по добыче янтаря (он такой в мире один).

Очень зелёный Светлогорск

По пути к нему заедем в «инстаграмную» Филинскую бухту, если будет хорошая погода. Слова излишни, это просто очень красивое место. После чего отправимся в уютный Светлогорск. Его расслабленная атмосфера перенесёт вас в эпоху, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Вы полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной. И конечно, мы пообедаем в кафе с видом на море.

Зеленоградск — город кошек

Пройдём от кирхи Святого Адальберта к старинной водонапорной башне, в которой находится самая большая в России арт-коллекция изображений кошек. Узкими улочкам выйдем на Курортный проспект с европейскими домиками. И закончим наш день прогулкой по набережной с морскими пейзажами.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или другой гид из моей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании привезём обратно. Стоимость трансфера из аэропорта и других городов см. ниже.
  • Это авто-пешеходная экскурсия, мы пройдём 5-7 км пешком, поэтому надевайте комфортную одежду и обувь

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Трансфер из аэропорта и Зеленоградска — 500 руб., из Светлогорска, Пионерска, Балтийска — 1000 руб.
  • Смотровая площадка приморского карьера: 350 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, студенты, пенсионеры
  • Обед
  • Панорамный лифт в Светлогорске — 80 руб.
  • Музей «Мурариум» в Зеленоградске: 320 руб. — взрослый, 250 руб. — пенсионеры и дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Янтарный комбинат
Кирхи
Религиозные
Смотровые площадки
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