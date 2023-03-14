Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я заберу вас на комфортабельном авто из Калининграда, и мы отправимся к Балтийскому морю. По пути обсудим ваши предпочтения и при необходимости скорректируем маршрут. Во время путешествия я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом делая акцент на действительно интересных фактах.
Посёлок Янтарный: солнечный камень и шикарные пляжи
Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена к парку Морица Беккера. Здесь же вы оцените первый в России пляж, отмеченный «Голубым флагом», — широкий, чистый, оборудованный. Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал. Вы услышите легенды о солнечном камне. При желании заедем на производство, где обрабатывают янтарь, а ещё побываем в уникальном месте — на смотровой площадке действующего карьера по добыче янтаря (он такой в мире один).
Очень зелёный Светлогорск
По пути к нему заедем в «инстаграмную» Филинскую бухту, если будет хорошая погода. Слова излишни, это просто очень красивое место. После чего отправимся в уютный Светлогорск. Его расслабленная атмосфера перенесёт вас в эпоху, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Вы полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной. И конечно, мы пообедаем в кафе с видом на море.
Зеленоградск — город кошек
Пройдём от кирхи Святого Адальберта к старинной водонапорной башне, в которой находится самая большая в России арт-коллекция изображений кошек. Узкими улочкам выйдем на Курортный проспект с европейскими домиками. И закончим наш день прогулкой по набережной с морскими пейзажами.
Организационные детали
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из моей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании привезём обратно. Стоимость трансфера из аэропорта и других городов см. ниже.
Это авто-пешеходная экскурсия, мы пройдём 5-7 км пешком, поэтому надевайте комфортную одежду и обувь
Дополнительные расходы (по желанию)
Трансфер из аэропорта и Зеленоградска — 500 руб., из Светлогорска, Пионерска, Балтийска — 1000 руб.
Смотровая площадка приморского карьера: 350 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, студенты, пенсионеры
Обед
Панорамный лифт в Светлогорске — 80 руб.
Музей «Мурариум» в Зеленоградске: 320 руб. — взрослый, 250 руб. — пенсионеры и дети
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Провели 1086 экскурсий для 1424 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Много путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. В моей команде гид Татьяна: образованная, интеллигентная, веселая женщина, отличный экскурсовод. Увлечена историей нашего края, обладает большим опытом и познаниями. Она — пример для меня и моя мама. Другой гид в нашей команде — Ирина: эрудированный, разносторонний гид, интересная, обожает наш край, как и мы все!
Мы сделаем всё, чтоб вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведем для вас экскурсии по Калининградской области. Увлекательно, интересно, с юмором!