Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков

Найдем Кенигсберг в Калининграде. Пройдемся по улочкам

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Найдем Кенигсберг в Калининграде. Пройдемся по улочкам, сотканным из брусчатки. Посмотрим, как солнце расцвечивает сложносочиненные черепичные крыши.
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Научимся дешифровать надписи на довоенных люках. Познакомимся с немецкими гидрантами. Да, у них есть имена!
  • Узнаем истории особняков в югендстиле. В каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде?
  • Познакомимся с экзотическими растениями: одно — носит парик, другое — с ловкостью геккона карабкается на дома, третье — украшают оленьи рога.
  • Распутаем детективные истории. Зачем Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кенигсберге?
  • Узнаем, чем живет район сегодня. Какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России? Как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием? И в чьем цветущем саду можно уютно устроиться и полистать редкие книги?
  • Поймаем умиротворение и дзен — то ради чего создавался этот цветущий район-сад. Аутентичный Марауненхоф далек от туристических маршрутов и в этом его очарование.

Важная информация:

  • В середине маршрута мы можем устроить кофе-паузу в модной кофейне «Сейф».
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки и блюда не входят в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхний пруд, Калининград
Завершение: Лесная ул. , 12, Калининград, Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, пятница, суббота в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В середине маршрута мы можем устроить кофе-паузу в модной кофейне «Сейф». Напитки и блюда не входят в стоимость экскурсии.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

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