Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Описание
Что вас ожидает:
Научимся дешифровать надписи на довоенных люках. Познакомимся с немецкими гидрантами. Да, у них есть имена!
Узнаем истории особняков в югендстиле. В каком сохранились старинные фрески? Зачем нужны окна на крыше, а деревянная черепица на фасаде?
Познакомимся с экзотическими растениями: одно — носит парик, другое — с ловкостью геккона карабкается на дома, третье — украшают оленьи рога.
Распутаем детективные истории. Зачем Тельман отобрал постамент у Канта? Что делали два писателя Эрнста Вихерта в одном Марауненхофе? Как Калининград недосчитался нескольких площадей, которые были в Кенигсберге?
Узнаем, чем живет район сегодня. Какой особняк отреставрировал известный писатель, а в каком родилась первая леди России? Как в банковском отделении открылась кофейня с депозитарием? И в чьем цветущем саду можно уютно устроиться и полистать редкие книги?
Поймаем умиротворение и дзен — то ради чего создавался этот цветущий район-сад. Аутентичный Марауненхоф далек от туристических маршрутов и в этом его очарование.
Важная информация:
В середине маршрута мы можем устроить кофе-паузу в модной кофейне «Сейф».
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Напитки и блюда не входят в стоимость экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхний пруд, Калининград
Завершение: Лесная ул. , 12, Калининград, Ботанический сад
Когда и сколько длится?
Когда: вторник, четверг, пятница, суббота в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
В середине маршрута мы можем устроить кофе-паузу в модной кофейне «Сейф». Напитки и блюда не входят в стоимость экскурсии.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
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