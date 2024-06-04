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работы в сфере журналистики. В течение экскурсии мы заходили в старые особняки немецкого времени, узнали много нового о быте того времени, гидрантах и даже о люках! Также Анна много рассказывала об растениях того района, его истории. Посередине экскурсии мы посетили очень необычную кофейню с большим ассортиментом напитков, а также десертов на любой вкус! В конце мы также зашли в дом художника - знакомого Анны, побывали в старом немецком доме и насладились великолепной коллекцией картин. По нашей просьбе маршрут экскурсии был изменен, Анна пошла нам навстречу, за что ей огромная благодарность. Подытоживая, хочется ещё раз сказать Анне спасибо за такую великолепную, необычную и очень интересную экскурсию! Все прошло на одном дыхании. И взрослому, и мне (14 лет) было очень интересно!