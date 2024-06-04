Экскурсии в Марауненхоф

Найдено 10 экскурсий в категории «Марауненхоф» в Калининграде, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
207 отзывов
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900 за всё до 7 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Калининград от тевтонцев до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
🚗 На машине
Фотопрогулка
8 часов
160 отзывов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
🚗 На машине
Квест
4 часа
2 отзыва
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Начало: Верхний пруд, Калининград
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Прогулка по району-саду Марауненхоф
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
Изучить аутентичный Марауненхоф, его архитектуру, таинственные люки и экзотические растения
Начало: В районе парка «Юность»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от 7 200 за всё до 8 чел.
Калининград: довоенный и современный
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Виллы, форт, коса, курорт… и замок
    Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
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    своему краю. Симпатичный человек и рассказчик. Начитанный и содержательный в плане обсуждения истории человек. Маршруты хорошо продуманы. Шутник от бога 😂 С огромными толпами людей не пересекались.

  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Добро пожаловать в Калининград
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал! Катались на собственном транспорте! Рекомендую однозначно.
    23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!23 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал!
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Прогулка по району-саду Марауненхоф
    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
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    или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.

    Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегдаВот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
  • В
    Василиса
    31 мая 2024
    Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
    Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия! Сама Анна - отличный рассказчик с приятным голосом, теплой энергией, поставленной речью и великим опытом
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    работы в сфере журналистики. В течение экскурсии мы заходили в старые особняки немецкого времени, узнали много нового о быте того времени, гидрантах и даже о люках! Также Анна много рассказывала об растениях того района, его истории. Посередине экскурсии мы посетили очень необычную кофейню с большим ассортиментом напитков, а также десертов на любой вкус! В конце мы также зашли в дом художника - знакомого Анны, побывали в старом немецком доме и насладились великолепной коллекцией картин. По нашей просьбе маршрут экскурсии был изменен, Анна пошла нам навстречу, за что ей огромная благодарность. Подытоживая, хочется ещё раз сказать Анне спасибо за такую великолепную, необычную и очень интересную экскурсию! Все прошло на одном дыхании. И взрослому, и мне (14 лет) было очень интересно!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,
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    дополненные большим количеством исторических фактов. все очень понравилось. также Игорь подсказал, где можно вкусно покушать и попробовать местную и европейскую кухню

  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Добро пожаловать в Калининград
    Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! Татьяна - не только замечательный гид, но и прекрасный человек, который по-настоящему влюблена в свой
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    город. Время пролетело незаметно. Было очень познавательно, интересно и вкусно. Татьяна посоветовала много интересных мест. При следующем посещении города, обязательно возьмем экскурсию у замечательного гида Татьяны.

    Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию!Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию!Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию!
  • Д
    Денис
    19 мая 2024
    Калининград от тевтонцев до наших дней
    Всë было отлично. Всë понравилось.
  • И
    Ирина
    15 мая 2024
    Виллы, форт, коса, курорт… и замок
    Волшебное путешествие! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Марауненхоф»

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  2. Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
  3. Виллы, форт, коса, курорт… и замок
  4. Калининград от тевтонцев до наших дней
  5. Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Марауненхоф" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 4 000 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 887 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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