1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Калининград: путешествие по времени
На автомобиле и пешком по главным достопримечательностям и эпохам города двух имён
Начало: Пл. Центральная, Дом Советов
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Калининград: путешествие сквозь века - от тевтонских рыцарей до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, открывая его исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности с гидом
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
8 часов
Замок Нессельбек, форт N3, Куршская коса и Зеленоградск
Посетить «визитную карточку» региона и сделать фотосессию на память
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Квест
4 часа
Обзорная экскурсия-квест по Калининграду
Остров Канта, довоенный Марауненхоф и Королевская гора - с блокнотом в руке по городу «К»
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты Марауненхофа: от таинственных вилл до загадочных люков
Начало: Верхний пруд, Калининград
Расписание: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота в 11:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Начало: У входа в Музей янтаря
16 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Близнец Амалиенау: прогулка по нетуристическому району вилл
Изучить аутентичный Марауненхоф, его архитектуру, таинственные люки и экзотические растения
Начало: В районе парка «Юность»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:30
от 7 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: путешествие от довоенного Кенигсберга до наших дней
Автомобильно-пешеходная прогулка по ключевым местам города - от острова Канта до Амалиенау
Начало: в районе Рыбной деревни
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Будь 10 звезд, и этого будет мало! Очень интересно, пунктуально, индивидуально. На любой вопрос у него есть ответ. Огромная любовь к
- ААнастасия3 июня 202423 мая заказывали обзорную по городу! Нам очень понравилась Галина! Приятная, добрая, отзывчивая! Интересно рассказывала материал! Катались на собственном транспорте! Рекомендую однозначно.
- ААнастасия3 июня 2024Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год
- ВВасилиса31 мая 2024Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия! Сама Анна - отличный рассказчик с приятным голосом, теплой энергией, поставленной речью и великим опытом
- ЕЕкатерина29 мая 2024Трансферт из аэропорта в сочитании с обзорной экскурсией по городу- прекрасная задумка! Игорь нам показал основные достопримечательности города, рассказал много интересных исторических фактов. Экскурсия прошла на комфортабельном авто. Рекомендую данную экскурсию!
- ААнна22 мая 2024наше знакомство с этим городом началось с гидом Игорем сразу после аэропорта. на комфортабельном авто нам показали главные достопримечательности города,
- ЛЛюдмила21 мая 2024Игорь Калугин замечательный экскурсовод, профессионал, знает историю города, а главное любовь к Калининграду передает нам. Живой рассказ с хорошим юмором, безупречно вежлив. Первое знакомство с городом самое главное. Спасибо.
- ТТатьяна21 мая 2024Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию! Татьяна - не только замечательный гид, но и прекрасный человек, который по-настоящему влюблена в свой
- ДДенис19 мая 2024Всë было отлично. Всë понравилось.
- ИИрина15 мая 2024Волшебное путешествие! Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Марауненхоф»
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