Мария проводит ещё 1 экскурсию

Исследуйте уникальный природный заповедник Куршской косы в индивидуальной экскурсии.
Откройте для себя историю создания этого чуда природы, погрузитесь в мир дикой флоры и фауны, прогуляйтесь по волшебным дюнам и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря.
Ваш личный гид раскроет секреты местных ландшафтов и расскажет о редчайших видов растений, ведь Куршская коса - это не просто пляж, это история и культура региона
Откройте для себя историю создания этого чуда природы, погрузитесь в мир дикой флоры и фауны, прогуляйтесь по волшебным дюнам и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря.
Ваш личный гид раскроет секреты местных ландшафтов и расскажет о редчайших видов растений, ведь Куршская коса - это не просто пляж, это история и культура региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Куршской косы
- 🦅 Узнаете о миграции птиц
- 🏞️ Восхитительные виды с высоты Эфа
- 🌳 Секреты Танцующего леса
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 🌍 Возможность экскурсии на английском языке
Лучшее время для посещения
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мар
апр
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авг
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Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда туристов меньше, но погода всё ещё комфортная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Птичий мост
- Танцующий лес
- Орнитологическая станция Фрингилла
- Высота Эфа
Описание экскурсии
История Куршской косы
Вы услышите, как между соленым Балтийским морем и пресным Куршским заливом появился необыкновенный песчано-сосновый мир. Разгадаете тайны местных лесов и шагающих дюн, отыщете Птичий мост и поймете, кем на самом деле был куршский голубь. А также ощутите на себе магическую силу ортопедического песка, принимающего форму тела, и разберетесь в разновидностях редких деревьев и растений.
Путешествие в мир природы
Куршская коса — потрясающе живописное место. Вы подниметесь на высоту Эфа и полюбуетесь прекрасным видом на «шагающие» пески, дюны и акваторию Куршского залива. В Танцующем лесу раскроете секреты причудливых деревьев с изогнутыми стволами. А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
- В стоимость не включены: экологический сбор при въезде на Косу — 400 ₽ с автомобиля и 400 ₽ с человека, орнитологическая станция — 400 ₽ с человека. Если орнитологическая станция не работает, мы с вами прогуляемся на высоту Мюллера.
- По запросу возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3243 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при этом не на бегу, а в своем темпе. Отличный рассказчик и прекрасный собеседник. Огромное спасибо за приятную и познавательную экскурсию!
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Хочу выразить огромную благодарность Марии за эту экскурсию! День был для нас особенным - юбилей нашего папы, и хотелось сделать этот праздничный день незабываемым! Не смотря на дождливую погоду, Мария
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М
Хороший получился день, узнали и увидели много нового. Наш экскурсовод смогла заинтересовать и маленьких, и больших в нашей небольшой компании)) под конец экскурсии дети ходили только с ней за ручку
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О
Понравился маршрут и здание Гидом истории края, легенд и сказок. очень интересное повествование. ну и сама местность очень красивая, море, залив, дюны…
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Мария - профессионал!
экскурсия была очень интересная!
рекомендуем!
спасибо!
экскурсия была очень интересная!
рекомендуем!
спасибо!
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Н
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока добирались до Куршской косы нам рассказали про историю старого Кёнигсберга. Историю самой косы рассказали
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