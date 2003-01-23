Мария проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История Куршской косы

Вы услышите, как между соленым Балтийским морем и пресным Куршским заливом появился необыкновенный песчано-сосновый мир. Разгадаете тайны местных лесов и шагающих дюн, отыщете Птичий мост и поймете, кем на самом деле был куршский голубь. А также ощутите на себе магическую силу ортопедического песка, принимающего форму тела, и разберетесь в разновидностях редких деревьев и растений.

Путешествие в мир природы

Куршская коса — потрясающе живописное место. Вы подниметесь на высоту Эфа и полюбуетесь прекрасным видом на «шагающие» пески, дюны и акваторию Куршского залива. В Танцующем лесу 🌲 раскроете секреты причудливых деревьев с изогнутыми стволами. А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области.

Организационные детали

В стоимость не включены: экологический сбор при въезде на Косу — 300 рублей с автомобиля и 150 рублей с человека, орнитологическая станция — 150 рублей с человека.