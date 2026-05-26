Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Таинственный мир Куршской косы

Исследуйте чудеса Куршской косы, насладитесь её природой и узнайте уникальные истории, скрытые за пейзажами
Исследуйте уникальный природный заповедник Куршской косы в индивидуальной экскурсии.

Откройте для себя историю создания этого чуда природы, погрузитесь в мир дикой флоры и фауны, прогуляйтесь по волшебным дюнам и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря.

Ваш личный гид раскроет секреты местных ландшафтов и расскажет о редчайших видов растений, ведь Куршская коса - это не просто пляж, это история и культура региона
5
57 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Куршской косы
  • 🦅 Узнаете о миграции птиц
  • 🏞️ Восхитительные виды с высоты Эфа
  • 🌳 Секреты Танцующего леса
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🌍 Возможность экскурсии на английском языке

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда туристов меньше, но погода всё ещё комфортная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы

Что можно увидеть

  • Птичий мост
  • Танцующий лес
  • Орнитологическая станция Фрингилла
  • Высота Эфа

Описание экскурсии

История Куршской косы

Вы услышите, как между соленым Балтийским морем и пресным Куршским заливом появился необыкновенный песчано-сосновый мир. Разгадаете тайны местных лесов и шагающих дюн, отыщете Птичий мост и поймете, кем на самом деле был куршский голубь. А также ощутите на себе магическую силу ортопедического песка, принимающего форму тела, и разберетесь в разновидностях редких деревьев и растений.

Путешествие в мир природы

Куршская коса — потрясающе живописное место. Вы подниметесь на высоту Эфа и полюбуетесь прекрасным видом на «шагающие» пески, дюны и акваторию Куршского залива. В Танцующем лесу раскроете секреты причудливых деревьев с изогнутыми стволами. А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Sandero Stepway
  • В стоимость не включены: экологический сбор при въезде на Косу — 400 ₽ с автомобиля и 400 ₽ с человека, орнитологическая станция — 400 ₽ с человека. Если орнитологическая станция не работает, мы с вами прогуляемся на высоту Мюллера.
  • По запросу возможно провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3243 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при этом не на бегу, а в своем темпе. Отличный рассказчик и прекрасный собеседник. Огромное спасибо за приятную и познавательную экскурсию!
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
Нас встретил экскурсовод Алексей в аэропорту, несмотря на задержку рейса. Успели посмотреть все, что планировали, при
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Виктория
Хочу выразить огромную благодарность Марии за эту экскурсию! День был для нас особенным - юбилей нашего папы, и хотелось сделать этот праздничный день незабываемым! Не смотря на дождливую погоду, Мария
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сразу настроила нас на прекрасное путешествие. На протяжении всей экскурсии нам было легко и комфортно с ней, было очень интересно слушать и узнавать новое о Калининградской области. Спасибо огромное за этот чудесный день! Вы лучший гид!

Хочу выразить огромную благодарность Марии за эту экскурсию! День был для нас особенным - юбилей нашего
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М
Хороший получился день, узнали и увидели много нового. Наш экскурсовод смогла заинтересовать и маленьких, и больших в нашей небольшой компании)) под конец экскурсии дети ходили только с ней за ручку
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и никак не хотели расставаться. Ну и, конечно, они были в восторге от небольших подарочков от экскурсовода!
Легенды, исторические факты о Куршской косе и Пруссии, а также рассказы об особенностях жизни на самой западной территории России - все это сделало нашу поездку увлекательной и познавательной. Еще раз спасибо от всех нас!

Хороший получился день, узнали и увидели много нового. Наш экскурсовод смогла заинтересовать и маленьких, и больших
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О
Понравился маршрут и здание Гидом истории края, легенд и сказок. очень интересное повествование. ну и сама местность очень красивая, море, залив, дюны…
Понравился маршрут и здание Гидом истории края, легенд и сказок. очень интересное повествование. ну и сама
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Лаферина
Мария - профессионал!
экскурсия была очень интересная!
рекомендуем!
спасибо!
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Н
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока добирались до Куршской косы нам рассказали про историю старого Кёнигсберга. Историю самой косы рассказали
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поэтапно, подробно и понятно. Посетили высоту Мюллера, после нам предоставили свободное время, чтобы искупаться в балтийском море, перекусить и закупиться местной копчёной рыбой. На обратном пути познакомились с танцующим лесом и теориями его возникновения. Забирали нас из Калининграда по обговореному адресу, вернули туда же. Ещё раз большое спасибо Марине и Светлане! Этот день закрепился в приятных воспоминаниях!

Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
Спасибо Марие за оперативную организацию экскурсии. Нам предоставили гида Светлану, очень приятная и ответственная женщина. Пока
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