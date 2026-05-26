Мария проводит ещё 1 экскурсию

Исследуйте уникальный природный заповедник Куршской косы в индивидуальной экскурсии.



Откройте для себя историю создания этого чуда природы, погрузитесь в мир дикой флоры и фауны, прогуляйтесь по волшебным дюнам и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря.



Ваш личный гид раскроет секреты местных ландшафтов и расскажет о редчайших видов растений, ведь Куршская коса - это не просто пляж, это история и культура региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Куршской косы - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует разнообразием красок. Май и сентябрь также подойдут для экскурсии, когда туристов меньше, но погода всё ещё комфортная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать более прохладные условия и ограниченные возможности для наблюдения за природой.

Сейчас август — это идеальное время.