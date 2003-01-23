Мария проводит ещё 1 экскурсию

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Таинственный мир Куршской косы

Посетить одно из самых удивительных мест Калининградской области с профессиональным гидом

Мария
Мария – представитель из Калининграда
Куршская коса — тонкая песчаная полоса суши, разделяющая Балтийское море 🌊 и Куршский залив.

Вы узнаете историю 📖 ее образования, познакомитесь с местным животным и растительным миром и погуляете по сосновым и лиственным лесам.

А еще полюбуетесь белоснежными дюнами и бескрайними морскими просторами.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы

Что вас ожидает

История Куршской косы
Вы услышите, как между соленым Балтийским морем и пресным Куршским заливом появился необыкновенный песчано-сосновый мир. Разгадаете тайны местных лесов и шагающих дюн, отыщете Птичий мост и поймете, кем на самом деле был куршский голубь. А также ощутите на себе магическую силу ортопедического песка, принимающего форму тела, и разберетесь в разновидностях редких деревьев и растений.

Путешествие в мир природы
Куршская коса — потрясающе живописное место. Вы подниметесь на высоту Эфа и полюбуетесь прекрасным видом на «шагающие» пески, дюны и акваторию Куршского залива. В Танцующем лесу 🌲 раскроете секреты причудливых деревьев с изогнутыми стволами. А на орнитологической станции Фрингилла узнаете интересные факты о жизни и миграции птиц в Калининградской области.

Организационные детали

В стоимость не включены: экологический сбор при въезде на Косу — 300 рублей с автомобиля и 150 рублей с человека, орнитологическая станция — 150 рублей с человека.

Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы
Таинственный мир Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
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Мария проводит ещё 1 экскурсию

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