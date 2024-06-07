1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936₽ за человека
Групповая
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
Начало: На Площади Победы или в Рыбной деревне
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805₽ за человека
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Групповая
2 часа
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Отправиться в курортный Зеленоградск или цветущий Светлогорск за атмосферными кадрами
Начало: Зеленоградск или Светлогорск
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Этот город дышит морем: знакомство с Калининградом
Жизнь Калининграда неразрывно связана с морем. Погуляйте по старинным мостам, исследуйте остров Канта и узнайте историю города
Начало: Скульптура «Борющиеся Зубры»
10 июня в 10:30
11 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка в сердце Калининграда: Рыбная деревня и остров Канта
Захватывающая фотопрогулка по живописным уголкам Калининграда, где каждый кадр рассказывает свою историю
Начало: Ул. Октябрьская, 6а
9 июня в 18:00
21 июня в 12:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Калининград за 4 часа
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
9 июня в 15:00
7 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Калининграду: уникальные кадры и живые впечатления
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошный район Амалиенау: истории, люди и дома
Погулять по старинному немецкому кварталу и полюбоваться наследием довоенного прошлого города
Начало: У Центрального парка культуры и отдыха
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Янтарное солнце Калининграда
Попробовать себя в роли кузнеца, выведать секрет долголетия и узнать все о Балтийском янтаре
Начало: Альтернативный музей янтаря в Куликово
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 2 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Амалиенау в объективе: уникальная фотосессия в Калининграде
Погрузитесь в атмосферу старого Кенигсберга с профессиональной фотосессией в районе Амалиенау. Откройте для себя красоту и историю через объектив
Начало: В районе проспекта Мира (Центральный парк)
9 июня в 18:00
21 июня в 13:00
5 345₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Калининграду: уникальные памятники и здания
Прогулка по Калининграду раскроет перед вами историю города, его архитектурные шедевры и уникальные памятники. Идеально для любителей пеших экскурсий
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Философское приключение в Калининграде
Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
Начало: У собора Христа Спасителя
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау в Калининграде: путешествие от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу одного из самых красивых районов Калининграда, где история сочетается с современностью
Начало: У центрального парка
26 июня в 09:30
27 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистики и маги Кёнигсберга: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мистическую атмосферу Калининграда, раскройте тайны старого Кенигсберга и узнайте, что скрывают его улицы и здания
Начало: Ул Сергеева, 4
14 июня в 19:00
15 июня в 19:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия «Калининград - город-порт»
Погулять по набережной Петра Великого и раскрыть военно-морскую историю города
Начало: На набережной Петра Великого
19 июня в 20:00
20 июня в 18:00
от 2 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны ночной крепости
Проследить, как развивались фортификации Кёнигсберга, и побывать в одном из фортов
Начало: На Московском проспекте
Завтра в 18:30
9 июня в 19:30
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград с нуля
Познакомиться с главными достопримечательностями города на дружеской обзорной экскурсии
Начало: У бывших руин Королевского замка
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Калининград - путешествие во времени
Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Начало: В районе руин Королевского замка
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Калининград: город с удивительной судьбой
Остров Канта, старинные улицы, мосты, площади и фортификационные сооружения на обзорной экскурсии
Начало: На Центральной площади
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау: путешествие по историческому Калининграду
Исследуйте уникальный район Амалиенау, где каждый шаг открывает страницы истории старого Кёнигсберга
Начало: Главный вход в Центральный парк культуры и отдыха
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulya7 июня 2024Великолепная экскурсия на любой возраст! Дочь 14 лет,которая не любит никаких экускурсий,была в полном восторге! Спасибо! Это действительно запомнилось!
- ИИрина7 июня 2024Были на экскурсии компанией из пяти человек. Экскурсия очень интересная и познавательная. Денис максимально просто и доступно доносит информацию до посетителей, довольны были все. Бродить по форту ночью гораздо интереснее, чем днем! Экскурсию всем рекомендую!
- ЕЕкатерина6 июня 2024Экскурсия интересная, много нового узнали. Гид Степан прекрасный рассказчик. Посмотрели действительно привлекательные места Калиниграда. Рекомендую данную экскурсию.
- ЛЛюдмила6 июня 2024Такие экскурсии однозначно нужно брать! На меня произвела огромное впечатление непростая история города. Можно было, конечно, почитать, но некогда и не
- ООльга6 июня 2024Замечательная экскурсия, спасибо Сергею! Все очень доступно и информативно. Рекомендую для первичного ознакомления с городом! В следующую поездку ждем новых экскурсий от данного организатора.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Денис - очень увлеченный своим делом рассказчик. Очень понравилось, что мы были в форте одни, понравилась ночная атмосфера старого форта.
- ЛЛюбовь6 июня 2024Очень понравилась экскурсия от Тимура, что сразу после первой экскурсии мы записались на вторую. Интересно, энергично, с юмором, поэтому многое запомнилось и было увлекательно, время быстро пролетело, хотелось еще изучать, гулять, впитывать историю. Спасибо!
- ААнастасия6 июня 2024Отличная экскурсия, интересная и познавательная. Гид приятный, рассказывает увлекательно, время пролетело незаметно
- ООльга6 июня 2024Нам все очень понравилось! Марк интересный,увлечённый своей работой молодой человек! Узнали много нового и интересного. Марк ответил на дополнительные вопросы,посоветовал,что ещё можно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым! Спасибо большое за интересную экскурсию!
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Пешеходные»
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