30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Район Марауненхоф

Я расскажу об одном из известнейших архитекторов Пруссии, который гармонично вписал свои идеи в проект «город сад». Вы увидите образцовые особняки благородных особ, разместившиеся в самом живописном месте Кенигсберга — у пруда «Обертайх», и проникнитесь удивительной атмосферой колоритного Марауненхофа.

«Король Фридрих III»

Вы слышали о «Ночной перине Кенигсберга»? Мы осмотрим мощнейшее оборонительное сооружение внешнего фортификационного пояса XIX века и вспомним жизнь города в годы войны. Вы разберетесь в устройстве и назначении форта № 3 и попробуете угадать, после какого изобретения пришлось забетонировать часть территории.

Живописные озера

Мы сделаем остановку у Изумрудного озера — популярной фото-точке, а после навестим древнее озеро Чайка — излюбленное место отдыха горожан. Я открою историю названия достопримечательности и расскажу, правда ли, что к появлению озера причастны тевтонские рыцари.

Покорение высот

В честь кого получила свое имя Высота Мюллера? Чем опасны движущиеся пески? Какие удивительные растения можно встретить во время подъема? Вы узнаете ответы на все эти вопросы и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря и Куршского залива со смотровой площадки. После мы совершим подъем на не менее известную высоту Эфа, где послушаем «поющие пески» и вспомним об экологической катастрофе, разразившейся на Куршской косе в XVIII — XIX веках из-за вырубки коренных лесов.

В промежутке между высотами вас ждет небольшая прогулка по Танцующему лесу — мистическому и уникальному природному памятнику. Я расскажу, кто виноват в необычном строении стволов и поделюсь легендой об арфистке Прединии.

Рыцарский замок

На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск, где можно будет совершить неспешный променад по набережной и полюбоваться колоритными улочками «города кошек». А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени. Здесь, при желании, вы зайдете в музей инквизиции или вовсе останетесь на ужин и рыцарское шоу.