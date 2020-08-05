30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Виллы, форт, коса, курорт...и замок!

Исследовать Калининград от Марауненхофа до Куршской косы и узнать, где поют пески и танцуют деревья

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Мы осмотрим лучшие уголки янтарного края: прогуляемся меж старинных вилл и особняков, остановимся у Изумрудного озера и озера Чайка, поднимемся на высоты Мюллера и Эфа.

Вы познакомитесь с историей края, узнаете интересные факты о выдающихся жителях, а в завершение навестите уютный Зеленоградск и восстановленный замок 🏰 «Нессельбек».

5500 за экскурсию

У этой экскурсии30 отзывов
5
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!

Что вас ожидает

Район Марауненхоф
Я расскажу об одном из известнейших архитекторов Пруссии, который гармонично вписал свои идеи в проект «город сад». Вы увидите образцовые особняки благородных особ, разместившиеся в самом живописном месте Кенигсберга — у пруда «Обертайх», и проникнитесь удивительной атмосферой колоритного Марауненхофа.

«Король Фридрих III»
Вы слышали о «Ночной перине Кенигсберга»? Мы осмотрим мощнейшее оборонительное сооружение внешнего фортификационного пояса XIX века и вспомним жизнь города в годы войны. Вы разберетесь в устройстве и назначении форта № 3 и попробуете угадать, после какого изобретения пришлось забетонировать часть территории.

Живописные озера
Мы сделаем остановку у Изумрудного озера — популярной фото-точке, а после навестим древнее озеро Чайка — излюбленное место отдыха горожан. Я открою историю названия достопримечательности и расскажу, правда ли, что к появлению озера причастны тевтонские рыцари.

Покорение высот
В честь кого получила свое имя Высота Мюллера? Чем опасны движущиеся пески? Какие удивительные растения можно встретить во время подъема? Вы узнаете ответы на все эти вопросы и насладитесь захватывающими видами Балтийского моря и Куршского залива со смотровой площадки. После мы совершим подъем на не менее известную высоту Эфа, где послушаем «поющие пески» и вспомним об экологической катастрофе, разразившейся на Куршской косе в XVIII — XIX веках из-за вырубки коренных лесов.

В промежутке между высотами вас ждет небольшая прогулка по Танцующему лесу — мистическому и уникальному природному памятнику. Я расскажу, кто виноват в необычном строении стволов и поделюсь легендой об арфистке Прединии.

Рыцарский замок
На обратном пути мы заедем в курортный Зеленоградск, где можно будет совершить неспешный променад по набережной и полюбоваться колоритными улочками «города кошек». А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени. Здесь, при желании, вы зайдете в музей инквизиции или вовсе останетесь на ужин и рыцарское шоу.

Организационные детали

  • Я заберу вас на личном автомобиле из отеля в Калининграде и доставлю обратно после экскурсии
  • За отдельную плату возможен трансфер из аэропорта Храброво и других городов Калининградской области
  • Дополнительно оплачиваются: экологический сбор — 150 руб. /чел., 300 руб./авто, обед и входные билеты в музеи (посещение по желанию)
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!
Виллы, форт, коса, курорт...и замок!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Дмитрий. Опытный и энергичный, буду вам я гидом личным ! :) С удовольствием познакомлю вас с самыми уникальными уголками моей любимой Родины и близлежащего зарубежья. Сделаю день максимально ярким и насыщенным, учтя все ваши пожелания.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 августа 2020
Дмитрий - молодец! Вовремя приехал за нами в отель, по пути на косу рассказывал про город и природу, отвечал на вопросы про природу и жизнь в Калининграде, культурный, приятный молодой человек ! Фотографировал, показывал красивые места и птиц! Хорошо, что экскурсия началась в 15. 00- мало людей было в танцующем лесу и на косе ) Встретили закат и довольные поехали обратно в отель. Спасибо большое за поездку !
3 августа 2020
Гид Дмитрий- профессионал своего дела. Он замечательный рассказчик, отлично знающий историю. Мы успели посмотреть все, что было запланировано и даже было свободное время для наслаждения морем. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за чудесно проведенный день!
3 августа 2020
Отличная экскурсия! Прекрасные локации и отличное содержание. Калининградская область открылась с совершенно другой стороны. Отдельно про гида - кладезь знаний, очень легко воспринимать информацию, интересно, динамично, комфортно! Спасибо Дмитрию за отлично проведённый день! Всем советую - не разочаруетесь.
Надежда
2 августа 2020
В Калининграде и окрестностях была в первый раз. Организованная, содержательная экскурсия, красивые пейзажи, хороший маршрут, который сопровождается подробным материалом не только о посещаемых местах, но и в целом о крае. Отлично подходит как для новичков, так и частых гостей - каждый откроет для себя что-то новое. Дмитрий знает и любит своё дело, так держать!
1 августа 2020
Мы очень рады, что остановили свой выбор на этой экскурсии. Дмитрий замечательный гид, настоящий профессионал своего дела, с аккредитацией и глубокими познаниями о родном городе и крае! Организация отличная - выехали рано утром, не стояли в пробках, посмотрели всё, что было запланировано. Двигались в комфортном темпе, совсем не устали и не заскучали за 7 часов. Дмитрий ответил на все вопросы, дал советы, куда сходить и что посмотреть. Прекрасное первое впечатление от города, спасибо большое!
1 августа 2020
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, незабываемая экскурсия, наполненная именами, датами, событиями, а главное - потрясающими впечатлениями от природы и городов Янтарного края. От всего сердца благодарим настоящего профессионала Дмитрия!
30 июля 2020
Отлично! Супер гид!
29 июля 2020
Всё прекрасно и замечательно!!!
29 июля 2020
Большое спасибо Дмитрию за увлекательную экскурсию! Было познавательно. Узнали много интересных фактов про Калиниград и Куршскую косу. Рекомендуем данную экскурсию всем без исключения.
28 июля 2020
Спасибо большое Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию! Было всё - и красивые виды куршской косы, и непринужденное, но очень увлекательное погружение в историю, и прогулка по танцующему лесу, и очень красивый форт. Мне очень понравилось, рекомендую!!
Ещё 20 отзывов

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