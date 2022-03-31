SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих

Наш крутой и яркий сёрфинг-тур для новичков и продолжающих - обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела

5
1 отзыв
Наш крутой и яркий сёрфинг-тур для новичков и продолжающих – обучение от лучших тренеров-профессионалов своего дела.

Прокачка новичков до продвинутого уровня и мощные тренировки для профи в сочетании с интересными путешествиями и живым общением в компании единомышленников.
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
SURF CAMP. Сёрфинг-тур с обучением для новичков и продолжающих
Ближайшие даты:
08
июл
09
авг

Что вас ожидает 🤩

Обучение серфингу
Обучение серфингу
Научимся ловить волны и катать самостоятельно в любом месте
Повышение скила
Повышение скила
Узнаем, как оценивать условия спота и научимся читать волновые прогнозы
Калининград
Калининград
Прогуляемся по этому удивительному городу
Электросамокаты
Электросамокаты
С ветерком прокатимся на экскурсиях по Светлогорску и Зеленоградску
Йога
Йога
У нас будет два полноценных занятия по йоге для восстановления после тренировок
Производство
Производство
Побываем на старинной немецкой пивоварне и на производстве сёрф-досок

Программа тура по дням

1 день
Знакомство

Заселяемся во FridayCenter, размещаемся и осматриваемся.

На брифинге знакомимся с комплексом и программой

Вечером – приветственный ужин.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день
Тренировка, прогулка по Калининграду

Завтракаем и выезжаем в Зеленоградск.

Теория и практика в море.

После первой тренировки возвращаемся на обед в Калининград.

Сегодня исследуем город: любуемся изящными виллами старинного района Амалиенау.

Гуляем по острову Канта и Рыбной деревне.

К ужину вернёмся во FridayCenter.

Вечером можно отдохнуть в сауне и бассейне.

Тренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по КалининградуТренировка, прогулка по Калининграду
3 день
Тренировка, Зеленоградск на электросамокатах

После завтрака едем в Зеленоградск.

Теория и практика в море.

Обедаем тоже в Зеленоградске.

Во второй половине дня катаемся на электросамокатах по побережью.

Погружаемся в историю курортного города Кранц начала XX века.

Уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.

На ужин возвращаемся во FridayCenter.

Вечером  свободное время.

Тренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатахТренировка, Зеленоградск на электросамокатах
4 день
Йога, Куршская коса

Завтракаем во FridayCenter.

Сегодня отдыхаем от тренировок: расслабляемся на йоге.

После этого отправляемся гулять по Куршской косе.

Обедаем в уютном ресторанчике на природе.

Наслаждаемся прибалтийской природой: бескрайние песчаные дюны, экологические тропы, море и залив, загадочный Танцующий лес.

К ужину вернемся во FridayCenter.

После  отдыхаем в чиллауте, смотрим кино или играем в настольные игры.

Йога, Куршская косаЙога, Куршская косаЙога, Куршская косаЙога, Куршская коса
5 день
Тренировка, Светлогорск на электросамокатах

После завтрака едем на тренировку в Зеленоградск.

Теория и практика в море.

Обедаем в Зеленоградске.

Сегодня исследуем другой прибрежный город  Светлогорск.

Наслаждаемся морскими панорамами с высоких обрывов, гуляем по красивейшему элитному курорту начала XX века.

Любуемся аккуратными сказочными виллами в хвойных лесах.

Вечером возвращаемся в Калининград по секретным немецким аллеям.

Ужинаем во FridayCenter.

Тренировка, Светлогорск на электросамокатахТренировка, Светлогорск на электросамокатахТренировка, Светлогорск на электросамокатахТренировка, Светлогорск на электросамокатах
6 день
Тренировка, Янтарный

Завтракаем и отправляемся на тренировку в Зеленоградск.

Теория и практика в море.

После занятий обедаем в городе и уезжаем в Янтарный.

Гуляем по лучшим в России песчаным пляжам и живописным паркам.

Изучаем янтарь в интерактивном музее и посещаем смотровую площадку настоящего янтарного карьера.

Ужинать едем во FridayCenter.

Вечер свободный, расслабляемся в сауне или продолжаем исследовать город самостоятельно.

Тренировка, ЯнтарныйТренировка, ЯнтарныйТренировка, ЯнтарныйТренировка, Янтарный
7 день
Экскурсия на производство досок для сёрфинга, пивоварня

Вновь отдыхаем от тренировок.

После завтрака во FridayCenter — йога.

Расслабленные и довольные, едем узнавать, как производятся доски для сёрфинга.

Профессиональный шейпер рассказывает и показывает все этапы изготовления сёрфбордов.

После обеда в Калининграде отправляемся на старинную немецкую пивоварню.

Дегустируем огромное количество сортов свежесваренного пива.

Узнаём, почему Кёнигсберг считался пивоваренной столицей.

К ужину возвращаемся во FridayCenter.

Вечером отдыхаем в чиллауте, смотрим кино или играем в настольные игры.

Экскурсия на производство досок для сёрфинга, пивоварняЭкскурсия на производство досок для сёрфинга, пивоварняЭкскурсия на производство досок для сёрфинга, пивоварняЭкскурсия на производство досок для сёрфинга, пивоварня
8 день
Тренировка, замок Шаакен

После завтрака выезжаем в Зеленоградск.

Теория и практика в море.

Обедаем в Зеленоградске.

Едем в средневековый замок Шаакен.

Прикасаемся к многовековой истории этих мест, узнаем все тайны и легенды.

Возвращаемся в Калининград пораньше, чтобы немного отдохнуть перед финальной вечеринкой.

Финальный ужин  веселимся, делимся впечатлениями и вспоминаем лучшие моменты кэмпа.

Тренировка, замок ШаакенТренировка, замок ШаакенТренировка, замок ШаакенТренировка, замок Шаакен
9 день
Отъезд

Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.

Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пять тренировок по сёрфингу по 2,5 часа
  • Комплект снаряжения
  • Инструкторы и турлидеры
  • Проживание во FridayCenter, двухместное размещение
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Завтраки и ужины во FridayCenter
  • Приветственный ужин
  • Финальный ужин
  • Экскурсия по Калининграду, пешеходная
  • Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах
  • Экскурсия по Куршской Косе, пешеходная
  • Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах
  • Экскурсия в Янтарный, пешеходная
  • Посещение производства досок
  • Посещение пивоварни Понарт
  • Посещение замка Шаакен
  • Два занятия йогой
  • Переезды в рамках программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Посещение сауны
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Дождевик
  • Ветровка
  • Комплект футболок
  • Флисовая кофта
  • Спортивные шорты, спортивные штаны или спортивный костюм
  • Спортивные кроссовки
  • Тапочки для нахождения в комплексе проживания
  • Обувь для бассейна/душа (сланцы)
  • Купальные костюмы
  • Предметы гигиены – шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Личная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Важно знать

В случае неблагоприятной погоды, экскурсии на электросамокате и велосипеде могут быть изменены на пешеходные экскурсии.

Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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