Заселяемся во FridayCenter, размещаемся и осматриваемся.
На брифинге знакомимся с комплексом и программой
Вечером – приветственный ужин.
Завтракаем и выезжаем в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
После первой тренировки возвращаемся на обед в Калининград.
Сегодня исследуем город: любуемся изящными виллами старинного района Амалиенау.
Гуляем по острову Канта и Рыбной деревне.
К ужину вернёмся во FridayCenter.
Вечером можно отдохнуть в сауне и бассейне.
После завтрака едем в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
Обедаем тоже в Зеленоградске.
Во второй половине дня катаемся на электросамокатах по побережью.
Погружаемся в историю курортного города Кранц начала XX века.
Уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и чистые песчаные пляжи.
На ужин возвращаемся во FridayCenter.
Вечером — свободное время.
Завтракаем во FridayCenter.
Сегодня отдыхаем от тренировок: расслабляемся на йоге.
После этого отправляемся гулять по Куршской косе.
Обедаем в уютном ресторанчике на природе.
Наслаждаемся прибалтийской природой: бескрайние песчаные дюны, экологические тропы, море и залив, загадочный Танцующий лес.
К ужину вернемся во FridayCenter.
После — отдыхаем в чиллауте, смотрим кино или играем в настольные игры.
После завтрака едем на тренировку в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
Обедаем в Зеленоградске.
Сегодня исследуем другой прибрежный город — Светлогорск.
Наслаждаемся морскими панорамами с высоких обрывов, гуляем по красивейшему элитному курорту начала XX века.
Любуемся аккуратными сказочными виллами в хвойных лесах.
Вечером возвращаемся в Калининград по секретным немецким аллеям.
Ужинаем во FridayCenter.
Завтракаем и отправляемся на тренировку в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
После занятий обедаем в городе и уезжаем в Янтарный.
Гуляем по лучшим в России песчаным пляжам и живописным паркам.
Изучаем янтарь в интерактивном музее и посещаем смотровую площадку настоящего янтарного карьера.
Ужинать едем во FridayCenter.
Вечер свободный, расслабляемся в сауне или продолжаем исследовать город самостоятельно.
Вновь отдыхаем от тренировок.
После завтрака во FridayCenter — йога.
Расслабленные и довольные, едем узнавать, как производятся доски для сёрфинга.
Профессиональный шейпер рассказывает и показывает все этапы изготовления сёрфбордов.
После обеда в Калининграде отправляемся на старинную немецкую пивоварню.
Дегустируем огромное количество сортов свежесваренного пива.
Узнаём, почему Кёнигсберг считался пивоваренной столицей.
К ужину возвращаемся во FridayCenter.
Вечером отдыхаем в чиллауте, смотрим кино или играем в настольные игры.
После завтрака выезжаем в Зеленоградск.
Теория и практика в море.
Обедаем в Зеленоградске.
Едем в средневековый замок Шаакен.
Прикасаемся к многовековой истории этих мест, узнаем все тайны и легенды.
Возвращаемся в Калининград пораньше, чтобы немного отдохнуть перед финальной вечеринкой.
Финальный ужин — веселимся, делимся впечатлениями и вспоминаем лучшие моменты кэмпа.
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.
Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В случае неблагоприятной погоды, экскурсии на электросамокате и велосипеде могут быть изменены на пешеходные экскурсии.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).