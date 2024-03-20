Авторские туры от местных гидов Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Авторские» в Калининграде, цены от 39 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вкусы Балтики
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
«Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным»
17 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
39 900 за человека
Гастрономический тур в Калининград
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
«Отправьтесь в Калининград, где Вас ждут свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эстетика западной архитектуры»
7 мая в 10:00
10 июн в 10:00
от 95 000 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
На машине
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«Вас ждут кулинарные эксперименты, блюда, приготовленные по авторским рецептам»
17 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    Вкусы Балтики
    От тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсии по историческому центру и
    читать дальше

    другим достопримечательностям. Посещение частной пивоварни и дегустация их продукции. Знакомство с сыроварней и шоколадной фабрикой. Посещение заповедника. Отдельная благодарность за организованные ужины в двух очень атмосферных и стильных ресторанах.

    От тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсии
  • К
    Кузин
    2 октября 2023
    Вкусы Балтики
    С 14 по 17 сентября был прекрасный тур Вкус Балтики. Только хорошие впечатления. Изысканно. Красота городов и действительно Вкусно!
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Тур очень насыщенный, хорошо организован. Полностью соответствует заявленной программе.
  • С
    Строкова
    21 июня 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Короткий, но очень яркий тур. Подобралась замечательная компания и благодаря гиду Ольге Кинихиной, внимательной и заботливой, путешествие было интересным и вкусным!
  • С
    Светлана
    17 мая 2023
    Гастрономический тур в Калининград
    Здравствуйте уважаемые сотрудники компании «Большая Страна». Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый гастрономический тур в Калининград с 6 по 10
    читать дальше

    мая. Для нас с мужем это первый опыт подобных путешествий, и он был просто потрясающим)). Сложилось все: прекрасная солнечная, но не жаркая погода в непредсказуемом Калининграде; качественная, изящно поданная еда с деликатно подобранными напитками в уютных ресторанчиках; интересные познавательные и исторические экскурсии; душевная атмосфера маленькой компании таких же как мы путешественников; и, конечно, наш Гид с большой буквы-Ольга, родившаяся на этой земле, зная ее изнутри, она знакомила нас с ее историей, культурой, людьми, и не было бы вопроса, на который мы не получили бы подробный, занимательный ответ; огромное количество интереснейшей информации, но всё в рамках тайминга, чтобы ею не перегрузить)). Мы с удовольствием желаем Вашей компании успеха и надеемся, что это путешествие с Вашей компанией не последнее)).

  • М
    Марина
    15 октября 2022
    Вкусы Балтики
    К сожалению сразу после поездки, не написала отзыв, пишу сейчас. С 03.10 по 06.10.2022 съездили в Калининград тур «Вкусы Балтики».
    читать дальше

    На время отпуска были другие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы. Просматриваю разные туры, меня заинтересовал гастрономический тур, в нем была возможность совместить экскурсии и издать кухню Балтии. В агенстве за 2 дня оформили все вопросы и в понедельник мы вылетели в Калининград. Жили мы хостеле Friday center, хотя по факту это 4-* отель. Очень чистый, аккуратный, чувствуешь себя как дома. Есть две большие кухни со всем необходимым для приготовления еды. Девочки-администраторы всегда готовят кофе и обеспечивают печеньками. Кроме того, на территории есть кафе, у нас там проходили завтраки, они у нас были включены. Номер у нас был с двухъярусной кроватью, над каждой кроватью есть розетки для зарядки и кармашки для различных вещей. Для нас был важна личная ванная комната в номере, мы доплатили за удобства. В отеле есть две большие зоны отдыха с телевизором, настильными играми. Есть сауна с бассейном. Тур распланирован четко и организованно. Мы посетили 6 разных ресторанов, каждый со своей обстановкой, кухней, историей. Познакомились с кухней Балтии, местными продуктами, восхитились сервировкой и подачей блюд. Было очень вкусно, много еды(голодными ни кто не ушёл, это точно). Экскурсии на пивоварню, сыроварню, в замок. В замке радушные хозяева приготовили вкусный обед из фермерских продуктов. Показали кино, снятое в помещениях и обстановке замка. Эти увлечённые люди занимаются восстановлением замка. Огромное спасибо турлидерам Наталье, Лизе, Владу за интересные экскурсии по не туристическим местам города. Показали город с незнакомой для нас стороны. Благодарность водителю, который нас встречал и провожал в аэропорт, везде четко по времени доставлялся нас в туре. Вишенкой на торте стал заключительный обед, приготовленный нашей командой под руководством шеф-повара одного из местных ресторанов. В заключение хочу сказать: очень повезло с погодой, подобралась отличная команда в туре. Спасибо огромное команде Friday Center за отличную возможность отдохнуть и за желание вернуться сюда!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Авторские»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вкусы Балтики
  2. Гастрономический тур в Калининград
  3. Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Рыбная деревня
  8. Янтарный комбинат
  9. Замок Шаакен
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 39 900 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Авторские», 6 ⭐ отзывов, цены от 39900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам