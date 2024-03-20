читать дальше

На время отпуска были другие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы. Просматриваю разные туры, меня заинтересовал гастрономический тур, в нем была возможность совместить экскурсии и издать кухню Балтии. В агенстве за 2 дня оформили все вопросы и в понедельник мы вылетели в Калининград. Жили мы хостеле Friday center, хотя по факту это 4-* отель. Очень чистый, аккуратный, чувствуешь себя как дома. Есть две большие кухни со всем необходимым для приготовления еды. Девочки-администраторы всегда готовят кофе и обеспечивают печеньками. Кроме того, на территории есть кафе, у нас там проходили завтраки, они у нас были включены. Номер у нас был с двухъярусной кроватью, над каждой кроватью есть розетки для зарядки и кармашки для различных вещей. Для нас был важна личная ванная комната в номере, мы доплатили за удобства. В отеле есть две большие зоны отдыха с телевизором, настильными играми. Есть сауна с бассейном. Тур распланирован четко и организованно. Мы посетили 6 разных ресторанов, каждый со своей обстановкой, кухней, историей. Познакомились с кухней Балтии, местными продуктами, восхитились сервировкой и подачей блюд. Было очень вкусно, много еды(голодными ни кто не ушёл, это точно). Экскурсии на пивоварню, сыроварню, в замок. В замке радушные хозяева приготовили вкусный обед из фермерских продуктов. Показали кино, снятое в помещениях и обстановке замка. Эти увлечённые люди занимаются восстановлением замка. Огромное спасибо турлидерам Наталье, Лизе, Владу за интересные экскурсии по не туристическим местам города. Показали город с незнакомой для нас стороны. Благодарность водителю, который нас встречал и провожал в аэропорт, везде четко по времени доставлялся нас в туре. Вишенкой на торте стал заключительный обед, приготовленный нашей командой под руководством шеф-повара одного из местных ресторанов. В заключение хочу сказать: очень повезло с погодой, подобралась отличная команда в туре. Спасибо огромное команде Friday Center за отличную возможность отдохнуть и за желание вернуться сюда!!!