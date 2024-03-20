4 дня
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
«Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным»
17 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
39 900₽ за человека
5 дней
Гастрономический тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
«Отправьтесь в Калининград, где Вас ждут свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эстетика западной архитектуры»
7 мая в 10:00
10 июн в 10:00
от 95 000₽ за человека
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
«Вас ждут кулинарные эксперименты, блюда, приготовленные по авторским рецептам»
17 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 марта 2024От тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсии по историческому центру и
- ККузин2 октября 2023С 14 по 17 сентября был прекрасный тур Вкус Балтики. Только хорошие впечатления. Изысканно. Красота городов и действительно Вкусно!
- ННаталия1 сентября 2023Тур очень насыщенный, хорошо организован. Полностью соответствует заявленной программе.
- ССтрокова21 июня 2023Короткий, но очень яркий тур. Подобралась замечательная компания и благодаря гиду Ольге Кинихиной, внимательной и заботливой, путешествие было интересным и вкусным!
- ССветлана17 мая 2023Здравствуйте уважаемые сотрудники компании «Большая Страна». Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый гастрономический тур в Калининград с 6 по 10
- ММарина15 октября 2022К сожалению сразу после поездки, не написала отзыв, пишу сейчас. С 03.10 по 06.10.2022 съездили в Калининград тур «Вкусы Балтики».
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Авторские»
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