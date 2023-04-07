Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов

Южные рубежи

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Уже в начале 14 века в этих приграничных землях рыцарями Ордена активно возводятся крепости и кирхи, на месте языческих "Ромове"возникают поселения колонистов, быстро и успешно развивается экономика. Однако, хроники донесли до нас древние предания и легенды, этнос и культуру языческих племён. Появились города, открыты музеи, хранящие память о великих событиях и грандиозных сражениях.
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
Южные рубежи: по сакральным и мистическим местам пруссов
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Описание

Что вас ожидает:

  • Посёлок Владимрово — Тарау прославился на всю Восточную Пруссию и Германию. Старопрусское название Торов связано с мужским именем Торе. Но позже в 17 веке поселение прославилось в результате романтических отношений и подарка Симона Даха девушке Анхен в виде чудесной песенки, которая популярна до сих пор.
  • Посёлок Гвардейское — Мюльхаузен. Прекрасная кирха Св. Анны-место паломничества в эпоху средневековья. Построена в 1305 году. Кирха неоднократно перестраивалась. Когда-то богатое внутреннее убранство кирхи включало и портреты Мартина Лютера и его младшей дочери, именно в этой кирхе нашедшая со своими детьми последнее пристанище.
  • Багратионовск — Пройсиш-Эйлау, сегодня районный центр. По приказу гроссмейстера Ордена Вернера фон Орзельна началось строительство замка в 1325 году. Многие сражения выдержали древние стены замка. Частые пожары внесли свою лепту и с начала 19-го века замок не восстанавливался. Частично сохранившийся со времён войны замок пытаются восстанавливать. В Пройсиш-Эйлау, который расположен практически на границе с Польшей есть уникальный краеведческий музей.
  • Экспонаты музея представляют богатейшую коллекцию музейного сообщества. Старинные здания и сооружения города, история грандиозных сражений французов и русских, выполнявших союзнический долг, полководцы и герои событий 19-века, парки и памятники павшим русским войнам- всё это в Багратионовске.
  • Проедем через интересный и любопытный посёлок Домнау — Домново. Когда то на пересечении дорог здесь было прусское городище Домпнов, что означало «основа». В 1300 году рыцарями Ордена здесь был заложен замок. Того замка из-за разрушительных войн и событий Орденского периода не сохранилось, но частично сохранилась Орденского периода кирха Домнау 14 века.
  • Далее посещение г. Правдинска — Фридланда, что в переводе означает «Мирная земля». Это тоже город районного значения. Но также и великих исторических событий. Восхищение вызывает красота Фридландской кирхи св. Георгия — второй по величине в области после Кафедрального собора в Калининграде. Ведь именно её строили с любовью и заботой 150 лет. Ныне кирха является православный церковью Св. Георгия. Подняться на её 60-ти метровую башню, охватить глазом окрестности и поля сражений Русской армии с армией Наполеона, пройтись по улочкам, увидеть памятник полководцу М. И. Кутузову и другие интереснейшие строения Фридланда, расположенного на реке Алле.
  • Переезжаем в пос. Железнодорожный — Гердауен. А тут полное великолепие тишины, уюта, красоты одно и двухэтажных, буквально игрушечных домиков, история пивоварения и мельница, руины замка Гердауен- удивительные и яркие исторические события с древних времён- будоражат впечатлениями. Сегодня Гердауэн — популярное приграничное туристическое местечко, где открыто множество кафе с колоритно -дизайнерски оформленным интерьером.
  • Совсем недалеко расположен пос. Дуржба — Алленберг, в котором во время экскурсии осмотрим кирху и пройдём до шлюзовой системы Восточной Пруссии. Посетим дом-музей смотрителя шлюза (доп. плата 200 руб. /чел.). Узнав очень много и испытывая приятную усталость от увиденного, возвращаемся в Калининград.

Важная информация:

Обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ, удобную обувь, немного наличности, перекус.

По средам и пятницам в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Билеты в музей Багратионовска:взр. — 100 р,/шк., студ. — 50 руб, /пенс. — 70 руб, /экскурсия по музею 400 руб. с группы
  • Кирха в Правдинске и Знаменске — 100 рублей /чел.
  • Дом смотрителя шлюза — 200 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Василевского, 3, Калининград
Завершение: г. Калининград, пл. Василевского,3, Росгартенские ворота, около муз. Янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и пятницам в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ
  • Удобную обувь
  • Немного наличности
  • Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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