Южные рубежи
Уже в начале 14 века в этих приграничных землях рыцарями Ордена активно возводятся крепости и кирхи, на месте языческих "Ромове"возникают поселения колонистов, быстро и успешно развивается экономика. Однако, хроники донесли до нас древние предания и легенды, этнос и культуру языческих племён. Появились города, открыты музеи, хранящие память о великих событиях и грандиозных сражениях.
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Описание
Что вас ожидает:
- Посёлок Владимрово — Тарау прославился на всю Восточную Пруссию и Германию. Старопрусское название Торов связано с мужским именем Торе. Но позже в 17 веке поселение прославилось в результате романтических отношений и подарка Симона Даха девушке Анхен в виде чудесной песенки, которая популярна до сих пор.
- Посёлок Гвардейское — Мюльхаузен. Прекрасная кирха Св. Анны-место паломничества в эпоху средневековья. Построена в 1305 году. Кирха неоднократно перестраивалась. Когда-то богатое внутреннее убранство кирхи включало и портреты Мартина Лютера и его младшей дочери, именно в этой кирхе нашедшая со своими детьми последнее пристанище.
- Багратионовск — Пройсиш-Эйлау, сегодня районный центр. По приказу гроссмейстера Ордена Вернера фон Орзельна началось строительство замка в 1325 году. Многие сражения выдержали древние стены замка. Частые пожары внесли свою лепту и с начала 19-го века замок не восстанавливался. Частично сохранившийся со времён войны замок пытаются восстанавливать. В Пройсиш-Эйлау, который расположен практически на границе с Польшей есть уникальный краеведческий музей.
- Экспонаты музея представляют богатейшую коллекцию музейного сообщества. Старинные здания и сооружения города, история грандиозных сражений французов и русских, выполнявших союзнический долг, полководцы и герои событий 19-века, парки и памятники павшим русским войнам- всё это в Багратионовске.
- Проедем через интересный и любопытный посёлок Домнау — Домново. Когда то на пересечении дорог здесь было прусское городище Домпнов, что означало «основа». В 1300 году рыцарями Ордена здесь был заложен замок. Того замка из-за разрушительных войн и событий Орденского периода не сохранилось, но частично сохранилась Орденского периода кирха Домнау 14 века.
- Далее посещение г. Правдинска — Фридланда, что в переводе означает «Мирная земля». Это тоже город районного значения. Но также и великих исторических событий. Восхищение вызывает красота Фридландской кирхи св. Георгия — второй по величине в области после Кафедрального собора в Калининграде. Ведь именно её строили с любовью и заботой 150 лет. Ныне кирха является православный церковью Св. Георгия. Подняться на её 60-ти метровую башню, охватить глазом окрестности и поля сражений Русской армии с армией Наполеона, пройтись по улочкам, увидеть памятник полководцу М. И. Кутузову и другие интереснейшие строения Фридланда, расположенного на реке Алле.
- Переезжаем в пос. Железнодорожный — Гердауен. А тут полное великолепие тишины, уюта, красоты одно и двухэтажных, буквально игрушечных домиков, история пивоварения и мельница, руины замка Гердауен- удивительные и яркие исторические события с древних времён- будоражат впечатлениями. Сегодня Гердауэн — популярное приграничное туристическое местечко, где открыто множество кафе с колоритно -дизайнерски оформленным интерьером.
- Совсем недалеко расположен пос. Дуржба — Алленберг, в котором во время экскурсии осмотрим кирху и пройдём до шлюзовой системы Восточной Пруссии. Посетим дом-музей смотрителя шлюза (доп. плата 200 руб. /чел.). Узнав очень много и испытывая приятную усталость от увиденного, возвращаемся в Калининград.
Важная информация:Обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ, удобную обувь, немного наличности, перекус.
По средам и пятницам в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Билеты в музей Багратионовска:взр. — 100 р,/шк., студ. — 50 руб, /пенс. — 70 руб, /экскурсия по музею 400 руб. с группы
- Кирха в Правдинске и Знаменске — 100 рублей /чел.
- Дом смотрителя шлюза — 200 руб. /чел
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: пл. Василевского, 3, КалининградЗавершение: г. Калининград, пл. Василевского,3, Росгартенские ворота, около муз. Янтаря
- Когда и сколько длится?
- Когда: По средам и пятницам в 09:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ
- Удобную обувь
- Немного наличности
- Перекус
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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