Сергей проводит ещё 6 экскурсий

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Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы

Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области

Сергей
Сергей – Гид из Калининграда
Готовы заглянуть за кулисы обыденности и проникнуть в таинственные закоулки истории 📖 Кенигсберга? За один день мы посетим места, помнящие знахарей и жрецов, побываем на полях сражений и в старинных замках, откроем секреты прусских амазонок и средневековых призраков.

В подземельях и древних рощах вам откроется темная, мистическая грань Восточной Пруссии.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы

Что вас ожидает

Что скрывает Кёнигсберг
Наше путешествие в неизведанное начнется с самого загадочного памятника Калининграда — Пирамиды предсказателей. Здесь вам откроются нетривиальные истории 📖 о Первой мировой войне, волшебстве чисел и тщетных надеждах фюрера. Затем посетим Форт № 3 «Король Фридрих III». Я покажу мощный дот, подземные галереи, внутренние дворики и артиллерийские позиции, а также расскажу, какие секреты хранятся в темени казематов.

Замки 🏰 Нессельбек и Шаакен: львы и инквизиторы
Следом на пути окажется Нессельбек — недавно построенный, но очень фактурный замок 🏰. Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов. А крепость Шаакен пощекочет нервы орудиями пыток и готическим колодцем с призраками. Чтобы воспрять духом, после прогулки мы заглянем в крафтовую кондитерскую и сыроварню.

О битвах тевтонцев в Мельниково
Теперь наш путь лежит в поселок Мельниково, где произошла средневековая битва при Рудау. Вы представите храбрых литовских князей и орденских рыцарей, а я дополню образ этого места историями о подвиге сапожника Ганса Загана, прусских амазонках из Побетена и местном Робине Гуде.

Легенды Пионерского
В финальной точке маршрута, Пионерском, мы пойдем к сакральному артефакту — Камню лжи (я по секрету шепну, кого он расплющил). Здесь вы сможете совершить колдовской ритуал и загадать заветное желание. А после прогуляемся по сосновому бору Заостровья на берегу моря 🌊, где ваше воображение с моей помощью оживит предание о том, как жрец спас соплеменников от польской эскадры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в форт № 3 — 250 руб. /чел. ; замок 🏰 Шаакен — 200 руб. /чел., детям — 150 руб., с экскурсией — еще по 50 руб. ; экскурсия ⛳ по сыроварне (по желанию) — 350 руб. /чел.
  • В музеях 🖼 платежные карты вызывают инфернальную усмешку — при себе надо иметь наличные
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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