Сергей проводит ещё 6 экскурсий

Готовы заглянуть за кулисы обыденности и проникнуть в таинственные закоулки истории Кёнигсберга? За один день мы посетим места, помнящие знахарей и жрецов, побываем на полях сражений и в старинных замках, откроем секреты прусских амазонок и средневековых призраков. В подземельях и древних рощах вам откроется темная, мистическая грань Восточной Пруссии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что скрывает Кёнигсберг

Наше путешествие в неизведанное начнется с самого загадочного памятника Калининграда — Пирамиды предсказателей. Здесь вам откроются нетривиальные истории о Первой мировой войне, волшебстве чисел и тщетных надеждах фюрера. Затем посетим Форт № 3 «Король Фридрих III». Я покажу мощный дот, подземные галереи, внутренние дворики и артиллерийские позиции, а также расскажу, какие секреты хранятся в темени казематов.

Замки Нессельбек и Шаакен: львы и инквизиторы

Следом на пути окажется Нессельбек — недавно построенный, но очень фактурный замок. Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов. А крепость Шаакен пощекочет нервы орудиями пыток и готическим колодцем с призраками. Чтобы воспрять духом, после прогулки мы заглянем в крафтовую кондитерскую и сыроварню.

О битвах тевтонцев в Мельниково

Теперь наш путь лежит в поселок Мельниково, где произошла средневековая битва при Рудау. Вы представите храбрых литовских князей и орденских рыцарей, а я дополню образ этого места историями о подвиге сапожника Ганса Загана, прусских амазонках из Побетена и местном Робине Гуде.

Легенды Пионерского

В финальной точке маршрута, Пионерском, мы пойдем к сакральному артефакту — Камню лжи (я по секрету шепну, кого он расплющил). Здесь вы сможете совершить колдовской ритуал и загадать заветное желание. А после прогуляемся по сосновому бору Заостровья на берегу моря, где ваше воображение с моей помощью оживит предание о том, как жрец спас соплеменников от польской эскадры.

Организационные детали

Дополнительные расходы: