Сергей проводит ещё 6 экскурсий

Тайны Восточной Пруссии: легенды, артефакты и места силы
Отправиться на поиски философского камня и изучить мистические уголки Калининградской области
Готовы заглянуть за кулисы обыденности и проникнуть в таинственные закоулки истории Кёнигсберга? За один день мы посетим места, помнящие знахарей и жрецов, побываем на полях сражений и в старинных замках, откроем секреты прусских амазонок и средневековых призраков. В подземельях и древних рощах вам откроется темная, мистическая грань Восточной Пруссии.
Наше путешествие в неизведанное начнется с самого загадочного памятника Калининграда — Пирамиды предсказателей. Здесь вам откроются нетривиальные истории о Первой мировой войне, волшебстве чисел и тщетных надеждах фюрера. Затем посетим Форт № 3 «Король Фридрих III». Я покажу мощный дот, подземные галереи, внутренние дворики и артиллерийские позиции, а также расскажу, какие секреты хранятся в темени казематов.
Замки Нессельбек и Шаакен: львы и инквизиторы
Следом на пути окажется Нессельбек — недавно построенный, но очень фактурный замок. Под его стенами вы услышите легенду о рыбе-льве, расшифруете символику обнявшихся скелетов и разберетесь в языческих заповедях братьев-монахов. А крепость Шаакен пощекочет нервы орудиями пыток и готическим колодцем с призраками. Чтобы воспрять духом, после прогулки мы заглянем в крафтовую кондитерскую и сыроварню.
О битвах тевтонцев в Мельниково
Теперь наш путь лежит в поселок Мельниково, где произошла средневековая битва при Рудау. Вы представите храбрых литовских князей и орденских рыцарей, а я дополню образ этого места историями о подвиге сапожника Ганса Загана, прусских амазонках из Побетена и местном Робине Гуде.
Легенды Пионерского
В финальной точке маршрута, Пионерском, мы пойдем к сакральному артефакту — Камню лжи (я по секрету шепну, кого он расплющил). Здесь вы сможете совершить колдовской ритуал и загадать заветное желание. А после прогуляемся по сосновому бору Заостровья на берегу моря, где ваше воображение с моей помощью оживит предание о том, как жрец спас соплеменников от польской эскадры.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
вход в форт № 3 — 250 ₽ за чел., льготный — 200 ₽ за чел.
замок Шаакен с экскурсией — 500 ₽ за чел., детям — 400 ₽
экскурсия по сыроварне (по желанию) — 500 ₽ за чел.
посещение кирхи Рудау — 300 ₽ за чел., детям — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6339 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Сергей замечательные гид. Интересная была экскурсия. Показал интересные места с историей. Нам понравилось. Рекомендую.
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С
Светлана
Форт номер 3 очень интересен, жаль, что его превращают в гостиницу. Мистика и история пронизывает всю экскурсию.
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Ю
Юлия
Большое спасибо экскурсоводу за отличную программу экскурсии,большой багаж знаний по истории,отличный рассказчик,хороший водитель. Заботится о безопасности пассажиров. Учитывает все ваши пожелания. Оценка только пять. Всем рекомендую.
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И
Ирина
Очень интересная и необычная экскурсия. История переплетается с мифами и легендами.
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Лариса
Экскурсия просто огонь! Сергей великолепный экскурсовод, замечательный рассказчик, который отлично знает и любит свой родной город. Время экскурсии пролетело незаметно и я узнала много интересных фактов об истории Калининграда и читать дальшеуменьшить
окрестностей. Увидела очень много красивых пейзажей и прикоснулась к истории этого замечательного края. Побывала в таких местах, где, если включить воображение, то переносишься в позапрошлый век и даже в средневековье, с рыцарями и прекрасными дамами. Спасибо Сергею за этот праздник. Очень рекомендую эту экскурсию всем неравнодушным к истории и любящим приключения.
+2
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Е
Елизавета
Были на экскурсии вдвоем с мужем, очень интересно рассказывали, насыщенная программа, замки, храмы, а в конце был нереальный берег моря😍😍😍 потом отвезли прям к Гостинице, советую 👌🏼
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