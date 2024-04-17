Вас ждут четыре насыщенных дня в Калининграде: неповторимая природа Прибалтики, живописные реки и каналы, сплавы и тренировки в живописных местах на байдарках и SUP-бордах.
Совершите увлекательные путешествия по Калининграду, Полесску, Озёрску, Черняховску, замкам и заливам.
июн
июл
авг
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд.
Заселиться можно с 08:00 до 16:30.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или самостоятельно прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Сплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду
После завтрака выезжаем в Полесск.
Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «Калининградской Венеции».
Первые планы на судоходство здесь появились еще в Средневековье, а Полесский канал — рукотворное сооружение 17 века.
Мы пройдём мимо старинных домов с черепичными крышами и рыбацких причалов, и вдоль берегов, заросших дикими яблонями и грушами.
На обед вернёмся в комплекс.
После небольшого отдыха прогуляемся по историческому центру города.
Увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
На этой прогулке мы почувствуем дух старого Кёнигсберга.
На ужин вернёмся в комплекс.
Сплав на байдарках. Конезавод Георгенбург
Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск.
Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке Анграпе.
Здесь нет сильных течений и опасных порогов, со сплавом легко справятся новички.
Главное —успевать наслаждаться прекрасными видами сочной зелени по берегам, солнцем и чистым воздухом.
После обеда отправляемся в Черняховск.
Посетим знаменитый конезавод Георгенбург.
Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся.
На ужин вернёмся в комплекс.
Свободное время. Отъезд
Завтракаем.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров — поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой — 3 000 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 7 500 рублей за номер / за весь период проживания;
- Доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой — 6 000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
FridayCenter
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сплав на sup-бордах, 2,5-3 часа
- Сплав на байдарках, 2,5-3 часа
- Экскурсия по старинному району Калининграда - Амалиенау
- Экскурсия на конезавод Георгенбург с катанием на лошадях (1 круг)
- Полный комплект снаряжения
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Проживание по программе, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда, поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- полотенца и фены брать не нужно;
- обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- в комплексе бесплатный wi-fi;
- в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.