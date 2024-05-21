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Авторский тур
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ННатальЯ17 апреля 2024Полный восторг.
- ТТатьяна20 марта 2024Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
- ТТатьяна4 февраля 2024Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь
- ААлександра25 августа 2023Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
- ООльга25 июля 2023Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сплавы и рафтинг»
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Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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