Сплавы по рекам на рафтах в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900 за человека
Балтийские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
    читать дальше

    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Полный восторг.
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до очень комфортного минивэна для поездок.
    Огромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, доОгромное спасибо организаторам! Вы - профессионалы! Все в программе продумано до мелочей. Начиная от размещения, до
  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2024
    AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
    Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Большой Стране- большое СПАСИБО за наш новогодний отдых! Во-первых отличная обратная связь
    читать дальше

    с менеджерами. Все вопросы решаются оперативно. Это была наша вторая поездка, организованная Большой Страной, но она точно не последняя. Ещё раз спасибо!

  • А
    Александра
    25 августа 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
    читать дальше

    питания и досуга происходит по четко озвученному плану, согласно каждому дню. Внимание и поддержка со стороны сотрудников принимающей стороны на протяжении всего тура гарантирована. Просто приезжайте, чтобы насладиться отдыхом и красотами Калининградского края!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  2. AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
  3. Балтийские приключения
  4. Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 тура от 34 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Сплавы и рафтинг», 9 ⭐ отзывов, цены от 34900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам