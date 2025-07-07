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от 42 000 ₽ за человека

Описание тура

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в Калининград!

Этот тур создан для тех, кто хочет максимально погрузиться в атмосферу региона, где причудливым образом соединяются современная и старая архитектура, пустынные дюны и хвойные леса, тихие озёра и бушующее Балтийское море.

В цикличном туре Балтийский экспресс вы сможете посетить самые знаменитые места, насладиться свежим морским воздухом и погрузиться в увлекательную историю области.

График экскурсий:

Понедельник: Янтарный и Балтийск (7-8 ч)

Экскурсия в Балтийске: откроете для себя Пиллау, знаменитый город-порт с древними морскими традициями.

Экскурсия в Янтарном: погрузитесь в атмосферу курортного города с лучшими в России песчаными пляжами.

Вторник: Обзорная экскурсия по Калининграду (5-6 ч)

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду. Погружение в историю города от древних прусских поселений до современного Калининграда.

Увидите основные достопримечательности в границах исторического Кёнигсберга: городские ворота, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, памятники и скульптуры, бастионы и фортификационные укрепления, а также старинные кварталы с довоенной застройкой. Прогуляетесь по острову Канта, узнаете историю Кафедрального собора и судьбу философа Иммануила Канта

Свободное время на острове Канта

Далее - познакомитесь с современным Калининградом: увидите современные районы, парки и набережные, площадь Победы, Храм Христа Спасителя, стадион Калининград, филиал Третьяковской галереи и Музей Мирового океана, узнаете о культурных пространствах и жизни города сегодня

Среда: Шлюзы Мазурского канала и Железнодорожный (7-8 ч)

Посещение Правдинска — места, где произошло знаменитое Фридландское сражение. Осмотрим сохранившуюся кирху Xiii века.

Экскурсия по Железнодорожному. В этом маленьком городке сможете ощутить дух Средневековья. После реставрации здесь стало так атмосферно, будто гуляешь в кинодекорациях

Экскурсия в домике смотрителя Мазурского канала. Узнаете многовековую историю строительства водного пути, ведь первые проекты рукотворного канала появились ещё в Средневековье

Посещение шлюзов: Allenburg I, Georgenfelde V

Четверг: Старинные районы Кёнигсберга (5-6 ч)

Экскурсия по историческому району Ратсхоф. Узнаете, как землевладение Альтштадтской кирхи стало рабочим посёлком при вагоностроительном заводе Штайнфурт. Увидите сохранившуюся застройку, уютные улицы с палисадниками, и узнаете, почему район считался образцом комфортного городского жилья

Переезд в Амалиенау

Экскурсия по старинному району Амалиенау. Прогуляетесь по знаменитому городу-саду, созданному как элитный квартал начала Xx века, увидите уникальные виллы в стилях модерн, неоклассицизм и романтизм, узнаете о довоенных жителях района, почему он сохранился и как исторические традиции поддерживаются до сих пор

Свободное время в районе Амалиенау

Пятница: Светлогорск и замок Шаакен (7-8 ч)

Экскурсия в Светлогорске. Увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена — элитного курорта Восточной Пруссии.

Экскурсия в замок Шаакен — настоящую крепость Тевтонского ордена. Увидите музей Средневековья, услышите истории замка с 13 века до наших дней и спуститесь в пыточные подвалы

Посещение замковой сыроварни Шаакен Дорф — отличная возможность приобрести вкусные сувениры из Калининградской области

Суббота: Зеленоградск и Куршская коса (7-8 ч)

Экскурсия в Зеленоградске. Прогуляетесь по первому курорту Восточной Пруссии, узнаете историю его развития от рыбацкой деревушки до королевского курорта.

Экскурсия по Куршской Косе. Прогуляетесь по экотропам, надышитесь ароматами хвойного леса. Подниметесь на высокие песчаные дюны и насладитесь захватывающими панорамными видами на море, залив и заповедные леса

Воскресенье: Черняховск и замок Тапиау (7-8 ч)