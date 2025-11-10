Программа тура по дням
Прибытие
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы в г. Зеленоградске (по желанию, за доп. плату).
Заселение в гостиницу (расчетный час гостиницы 14:00).
Янтарное Эльдорадо
09:00 «Янтарное Эльдорадо» (маршрут: пос. Янтарный).
Что увидим:
- экскурсия по п. Янтарный (Пальминикен);
- посещение смотровой площадки янтарного карьера, Дино-парка, музея «Янтарный мир», янтарной пирамиды, мини-карьера с янтарем;
- посещение действующего янтарного производства «Янтарная лагуна», экскурсия по парку Беккера, прогулка по променаду.
Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря.
А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.
Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков.
Сфотографируемся с ящерами, ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».
В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.
Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.
16:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.
Курорты восточной Пруссии
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Что увидим:
- экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы;
- экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.
Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья. Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.
Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.
Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.
Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!
17:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.
Обзорная экскурсия по Калининграду
09:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (г. Калининград).
Что увидим:
- 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня;
- дегустация в Музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
15:00 Окончание экскурсии.
Свободный день
В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.
Отъезд
Освобождение номеров (расчетный час — 12:00).
Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).
Проживание
Тур предусматривает проживание в Зеленоградске в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|DBL/TWIN
|SNGL
|DBL/TWIN+EXB
|Гостиница «Кранц» без звезд, г. Зеленоградск (завтрак включен)
|54 320
|94 420
|45 360
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Дети до 2 лет размещаются бесплатно, стоимость для детей свыше 2 лет – по запросу в зависимости от размещения на основном или дополнительном месте.
Место сбора в экскурсионный автобус: ж/д вокзал Зеленоградска.
Варианты проживания
Отель «Кранц»
Гостевой дом уютно расположился на тихой улочке в прибрежной зоне Зеленоградска.
Комфортабельные номера с удобной мебелью и современной техникой готовы принять гостей.
На территории находится ресторан, также гости могут воспользоваться мангалом и посидеть в беседке для барбекю.
К услугам гостей конференц-зал, прокат велосипедов, персонал поможет в организации и проведении торжественных мероприятий.
Рядом располагается набережная — 240 м, «Городской парк» — 270 м и «Вилла Вальдфриден» — 400 м. До железнодорожного вокзала 890 м, до аэропорта «Храброво» 20 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание: 7 завтраков при размещении в гостинице
- Проживание в выбранной гостинице в Зеленоградске
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Зеленоградска и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница и обратно, аэропорт - гостиница - 2000 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное!) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Место сбора в экскурсионный автобус: ж/д вокзал Зеленоградска.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.