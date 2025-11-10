Мои заказы

Балтийское лето. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Курортные Зеленоградск и Светлогорск, исторический Калининград и необычный Янтарный — Вас ждут дни, полные увлекательных экскурсий и приятного неспешного отдыха! Благодаря программе этого тура Вы успеете познакомиться с визитными карточками региона и, в то же время, отдохнуть на живописных пляжах Балтийского моря.
Ближайшие даты:
13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл25
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы в г. Зеленоградске (по желанию, за доп. плату).

Заселение в гостиницу (расчетный час гостиницы 14:00).

Прибытие
2 день

Янтарное Эльдорадо

09:00 «Янтарное Эльдорадо» (маршрут: пос. Янтарный).

Что увидим:

  • экскурсия по п. Янтарный (Пальминикен);
  • посещение смотровой площадки янтарного карьера, Дино-парка, музея «Янтарный мир», янтарной пирамиды, мини-карьера с янтарем;
  • посещение действующего янтарного производства «Янтарная лагуна», экскурсия по парку Беккера, прогулка по променаду.

Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря.

А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.

Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков.

Сфотографируемся с ящерами, ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».

В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.

Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.

16:00 Окончание экскурсии.

Янтарное Эльдорадо
3 день

Свободный день

В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.

Свободный день
4 день

Курорты восточной Пруссии

09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Что увидим:

  • экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы;
  • экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.

Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья. Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.

Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.

Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.

Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!

17:00 Окончание экскурсии.

Курорты восточной Пруссии
5 день

Свободный день

В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.

Свободный день
6 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

09:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (г. Калининград).

Что увидим:

  • 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня;
  • дегустация в Музее марципана.

Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.

Экскурсия, протяженностью более 20 км откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!

15:00 Окончание экскурсии.

Обзорная экскурсия по Калининграду
7 день

Свободный день

В этот день Вы можете исследовать улочки Зеленоградска и отдохнуть на море.

Свободный день
8 день

Отъезд

Освобождение номеров (расчетный час — 12:00).

Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в Зеленоградске в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельDBL/TWINSNGLDBL/TWIN+EXB
Гостиница «Кранц» без звезд, г. Зеленоградск (завтрак включен) 54 32094 42045 360

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Дети до 2 лет размещаются бесплатно, стоимость для детей свыше 2 лет – по запросу в зависимости от размещения на основном или дополнительном месте.

Место сбора в экскурсионный автобус: ж/д вокзал Зеленоградска.

Варианты проживания

Отель «Кранц»

7 ночей

Гостевой дом уютно расположился на тихой улочке в прибрежной зоне Зеленоградска.

Комфортабельные номера с удобной мебелью и современной техникой готовы принять гостей.

На территории находится ресторан, также гости могут воспользоваться мангалом и посидеть в беседке для барбекю.

К услугам гостей конференц-зал, прокат велосипедов, персонал поможет в организации и проведении торжественных мероприятий.

Рядом располагается набережная — 240 м, «Городской парк» — 270 м и «Вилла Вальдфриден» — 400 м. До железнодорожного вокзала 890 м, до аэропорта «Храброво» 20 км.

Отель «Кранц»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание: 7 завтраков при размещении в гостинице
  • Проживание в выбранной гостинице в Зеленоградске
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Зеленоградска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница и обратно, аэропорт - гостиница - 2000 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининградская область, Зеленоградск
Где производится посадка на экскурсии?
  1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное!) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
  3. Место сбора в экскурсионный автобус: ж/д вокзал Зеленоградска.
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
