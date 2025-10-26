2 день

Свободный день или экскурсии за доп. плату "Город Балтийск - самый западный город России"/ "Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск"

Свободный день.

По желанию за доп. плату экскурсия «Город Балтийск — самый западный город России».

Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2000/1800 руб.

Маршрут: г. Балтийск.

10:50 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);

11:05 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);

11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);

11:30 посадка Зоопарк (автобусная остановка на стороне Зоопарка, проспект Мира,26).

Город Балтийск — приморский, портовый город, военно-морская база Балтийского флота. Всё это определяет колорит и дух места.

У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли, увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г.), памятник Петру I — основателю Балтийского флота.

Русский царь бывал здесь, в том числе в Шведской крепости, по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы. Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.

У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря и обед. Обед оплачивается самостоятельно.

В обеденное время можно по желанию посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан Российской Федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних) — билеты приобретаются самостоятельно от 500 руб. (объекты не входят в стоимость экскурсии).

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Или:

По желанию за доп. плату экскурсия «Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск».

Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2200/2000 руб.

Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.

09:45 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);

10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);

10:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);

10:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Национальный парк Куршская коса — удивительно прекрасное место для отдыха на природе: чистейший морской воздух, наполненный фитонцидами сосен, зелень леса и щебет птиц, покой дюнного ландшафта и необъятные водные просторы Балтийского моря и Куршского залива.

У Вас будет возможность зарядиться здоровьем гуляя в Танцующем лесу среди волшебных «танцующих» деревьев, поискать янтарь на песке у моря и подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа.

В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.

После Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску. Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий! В этот город невозможно не влюбиться!

А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.

После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды (входные билеты в музеи приобретают я самостоятельно).

Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.

При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)

Продолжительность экскурсии 8-9 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160