Вы можете отдыхать и самостоятельно прогуливаться по старинному Калининграду, либо посетить уютные города, замки, живописное побережье Балтики и насладиться дегустацией сыров в рамках наших увлекательных экскурсий.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду с органным мини-концертом
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).
Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.
В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
По программе экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе».
Маршрут: г. Калининград.
- 12:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 12:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 12:40 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 13:00 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4).
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота; главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы; важные общественные здания Кёнигсберга — вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города — философа Иммануила Канта.
Главная улица советского Калининграда — Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать»; панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.
В программе экскурсии Вы сможете насладиться божественной органной музыкой в Кафедральном соборе и посетить музей марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Свободный день или экскурсии за доп. плату "Город Балтийск - самый западный город России"/ "Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск"
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Город Балтийск — самый западный город России».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: г. Балтийск.
- 10:50 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 11:05 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);
- 11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 11:30 посадка Зоопарк (автобусная остановка на стороне Зоопарка, проспект Мира,26).
Город Балтийск — приморский, портовый город, военно-морская база Балтийского флота. Всё это определяет колорит и дух места.
У Вас будет возможность прогуляться в исторической части Балтийска по набережной, у которой ошвартованы корабли, увидеть самый старый действующий маяк Калининградской области (1816 г.), памятник Петру I — основателю Балтийского флота.
Русский царь бывал здесь, в том числе в Шведской крепости, по её образцу позже им будет заложена Петропавловская крепость при основании северной столицы. Сохранилось здание старой реформатской кирхи, ставшей ныне Свято-Георгиевским морским собором Балтийского флота.
У Вас обязательно будет возможность выйти к морю у монумента российской императрице Елизавете Петровне.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря и обед. Обед оплачивается самостоятельно.
В обеденное время можно по желанию посетить музей Балтийского флота или Шведскую крепость (только для граждан Российской Федерации при наличии паспорта или свидетельства о рождении для несовершеннолетних) — билеты приобретаются самостоятельно от 500 руб. (объекты не входят в стоимость экскурсии).
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Или:
По желанию за доп. плату экскурсия «Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2200/2000 руб.
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
- 09:45 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 10:00 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 10:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);
- 10:30 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Национальный парк Куршская коса — удивительно прекрасное место для отдыха на природе: чистейший морской воздух, наполненный фитонцидами сосен, зелень леса и щебет птиц, покой дюнного ландшафта и необъятные водные просторы Балтийского моря и Куршского залива.
У Вас будет возможность зарядиться здоровьем гуляя в Танцующем лесу среди волшебных «танцующих» деревьев, поискать янтарь на песке у моря и подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа.
В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.
После Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску. Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий! В этот город невозможно не влюбиться!
А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.
После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды (входные билеты в музеи приобретают я самостоятельно).
Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться — вернуться в Калининград легко.
При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Свободный день или экскурсии за доп. плату "Янтарный Берег" / "История средневековых городов: Фридланд и Гердауэн - Правдинск и Железнодорожный"/ "Калининград - прошлое и настоящее с двумя музеями: Янтаря и Марципана"
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Янтарный Берег».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
- 09:00 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 09:15 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 09:30 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);
- 09:45 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Два прекраснейших места на берегу моря — Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце! Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.
Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016 г. это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей). А Светлогорск — всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.
Янтарный — это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня. Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.
У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.
В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей. Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).
К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.
По желанию посещение карьера или музея Калининградского янтарного комбината, билеты приобретаются самостоятельно (от 900 руб.).
Светлогорск — популярный город-курорт, утопающий в зелени город-ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.
Во время пешеходной прогулки Вы увидите символ места — водонапорную башню; сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»); лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду»; театр эстрады «Янтарь-холл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед. Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.
Или:
По желанию за доп. плату экскурсия «История средневековых городов: Фридланд и Гердауэн — Правдинск и Железнодорожный».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный.
- 10:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 10:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);
- 10:30 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 10:45 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
История основания и развития городов государства Тевтонского ордена интересна и отличается от наших российских городов. А сами города обладают неповторимым колоритом.
В городе Правдинске сохранился величественный готический храм св. Георгия XIV века с потрясающими звёздчатыми сводами. Рядом с храмом памятный знак в честь «Георгиевского креста» — почётной награды царских времён, учреждённой после Фридландского сражения (14 июня 1807 года).
Об этом сражении времён наполеоновских войн с участием русской армии напоминают памятник на могиле героического генерала Н. Мазовского в городском парке, памятная доска на здании госпиталя, у стен которого были захоронены умершие от ран русские солдаты, памятный обелиск в городском сквере.
В посёлке Железнодорожном сохранилась очаровательная застройка в стиле фахверк, популярного в эпоху Средневековья в некоторых странах западной Европы.
У Вас будет ощущение, что Вы оказались в Германии: домики с черепичными крышами, яркими ставнями на окнах, неповторимыми входными дверями и «вкуснейшими» архитектурными деталями. Вы будете очарованы!
В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.
При себе необходимо иметь паспорт РФ!
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Или:
По желанию за доп. плату экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее с двумя музеями: Янтаря и Марципана».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: г. Калининград
- 11:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 11:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);
- 11:30 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 11:45 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Свободный день или экскурсии за доп. плату "Замки тевтонского ордена: Тапиау и город Гвардейск"/ "Национальный Парк Куршская коса и город-курорт Зеленоградск"
Свободный день.
По желанию за доп. плату экскурсия «Замки тевтонского ордена: Тапиау и город Гвардейск».
Стоимость экскурсии: полный/льготный — 2500/2300 руб.
Маршрут: г. Гвардейск и пос. Низовье
- 09:00 Посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 09:15 Посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская 4);
- 09:30 Посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 09:40 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Вас ждёт увлекательное путешествие во времени в средневековых замках Тапиау в городе Гвардейске и Вальдау в посёлке Низовье: от рыцарских времён к нашим дням с громкими именами известнейших исторических личностей, бывавших в стенах этих замков, и захватывающими историями, происходившими там.
Интереснейшие музейные залы со множеством исторических предметов и артефактов. Под стенами таких замков вырастали поселения, становившиеся позже городами.
В Гвардейске сохранилась типичная планировка старых немецких городов: в самом центре — рыночная площадь, обрамлённая рамкой старинных зданий; городская приходская кирха (церковь), заложенная ещё в начале XVI века как католическая (сегодня русский православный храм св. Иоанна Предтечи); ратуша с музыкальными часами.
О героях былых времён напоминают памятник российским воинам четырёх войн на площади Победы, памятник воинам-интернационалистам в городском сквере, а также бронзовая фигура Василия Тёркина — литературного героя поэмы А. Т. Твардовского.
В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Или:
Свободный день или экскурсия за доп. плату «Янтарный Берег»
Свободный день.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде.
Акция! Для тура с датами с 15.11 по 27.12.25 вы можете забронировать проживание в «Вилла Надежда» (без завтрака) по стоимости проживания в «Робинзон».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
Меблированные комнаты «Робинзон» (экономный вариант размещения)
Без питания
район немецких вилл и Верхнего озера
|13000
|21000
|12000
«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Без питания
район Верхнего озера, музея янтаря
|15000
|26000
|14000
Вилла «Гламур»
Завтраки входят в стоимостьтура (шведский стол)
район Верхнего озера, парка Юность
|20000
|35000
|19000
Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
Без питания
район немецких вилл и Верхнего озера, домузея янтаря 10 минут
|Ноябрь - февраль: 14000
|24000
|13000
|Март: 20500
|28000
|19500
Гостиница «Калининград» 3*
Завтраки за доп. плату
центр города
|Стандарт 23000
|36000
|30000
|Студия 31500
Гостиница «Турист» 3*
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
район музея янтаря, Королевских ворот
|25000
|29000
|24000
Отель «Изола»
Завтраки входят в стоимость номера.
Цена актуальна до 28.02.26.
|24000
|42000
|26000
Время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.
Посадка в экскурсионный автобус: при проживании в меблированных комнатах «Робинзон», в меблированных комнатах «Вилла Надежда», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная и вилле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Меблированные комнаты «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Гостиница «Вилла Татьяна на Линейной» сочетает в себе покой и красоту, встречает своих постояльцев безграничным гостеприимством и дает возможность расслабиться и восстановить силы.
С учетом ваших предпочтений вам могут быть предложены номера самой различной категории и размера. Их эксклюзивный интерьер и роскошный дизайн не оставят равнодушным ни одного гостя. Дополнительные удобства обеспечивают мягкая мебель и личный санузел.
Для тех, кто во время отдыха желает оградить себя от кухонной работы, настоящим спасением станет отельный ресторан, двери которого открыты на протяжении всего дня. Повара готовят вкуснейшую домашнюю еду, а фирменное оформление каждого блюда вызовет у вас еще больший аппетит.
В распоряжении гостиницы имеется современный банкетный зал с максимальной вместимостью до 45 человек. А экскурсионное бюро поможет вам подобрать программу для досуга.
Расстояние до аэропорта 17,9 км, до ж/д вокзала 3,9 км. Расположение отеля в центральной части Калининграда дает возможность за короткое время дойти до главных достопримечательностей, торгово-развлекательных центров, парка. Рядом есть остановка общественного транспорта.
Вилла «Гламур»
Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.
При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.
Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.
Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Отель «Изола»
Отель «Isola» предлагает уютные номера с интернетом, кондиционером, мини-холодильником и сейфом. В отеле есть бесплатный Wi-Fi, можно арендовать автомобиль. В остерии «Isola» подают завтрак.
Рядом находятся рестораны, недалеко туристический центр «Рыбная деревня» с смотровой башней «Маяк», Музей Мирового океана, Литовский вал с остатками оборонительных сооружений, Бранденбургские ворота с музеем марципана.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание 4 ночи в выбранной гостинице в г. Калининграде
- Питание, включенное в программу тура:4 завтрака при проживании в гостинице "Турист", в вилле "Гламур"
- 4 завтрака при проживании в гостинице "Турист", в вилле "Гламур"
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не включенное в программу: завтраки (шведский стол) в гостинице Калининград - 650 руб. /чел. за завтракзавтраки при проживании в "Робинзон", "Вилла Татьяна" и "Вилла Надежда" обеды по программе оплачиваются на месте - от 500 руб. /чел. ужины
- Завтраки (шведский стол) в гостинице Калининград - 650 руб. /чел. за завтрак
- Завтраки при проживании в "Робинзон", "Вилла Татьяна" и "Вилла Надежда"
- Обеды по программе оплачиваются на месте - от 500 руб. /чел
- Ужины
- Трансферы (аэропорт - отель 1400 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Ночной трансфер (23:00-07:00) рассчитывается по двойному тарифу
- Дополнительные экскурсии по программе
- Доп. ночи к туру (по основному прайсу)
- Личные расходы (сувениры, доп. экскурсии и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие номера предоставляются в гостиницах?
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
|Меблированные комнаты «Робинзон»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(Стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(Комфорт)
|«Вилла Татьяна» на улице Линейная
Двуспальные кровати
(апартамент Студио)
Одноместное размещение в двухместном номере
(апартамент Студио)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(улучшенный апартамент Студио)
|Меблированные комнаты «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
|Стандарт мини
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(Стандарт)
|Вилла «Гламур»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(Стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(Стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(Стандарт)
|Гостиница «Турист»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(номер студия)
Как организован трансфер в туре?
Трансфер оплачивается дополнительно.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, необходимо предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
При проживании в меблированных комнатах «Вилла Надежда», «Робинзон», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная, вилле «Гламур», посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кто может приобрести дополнительные экскурсии по льготному тарифу?
Дети от 5 до 14 лет включительно, пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что ещё важно знать?
- Необходимо соблюдать назначенное место посадки на экскурсии.
- Обо всех изменениях заранее сообщать организатору по телефону.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Второй раз берем путевку в Большой стране, и опять только положительные эмоции! Все организовано замечательно, на всех этапах, получили огромное удовольствие от поездки!!! Спасибо!!!