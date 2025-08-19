Мои заказы

Балтийское турне по Калининградской области

Смело отправляйтесь в путешествие в край песчаных дюн и завораживающей европейской архитектуры.

Насладитесь уютными объятиями Балтики, пройдитесь по неповторимым улицам городов Калининградской области, посмотрите, как добывается солнечный камень, и очутитесь в знаменитом городе кошек. Благодаря насыщенной программе тура Вы бесповоротно влюбитесь в этот колоритный регион России!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
6
июн13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы(по желанию, за доп. плату).

Заселение в гостиницу (расчетный час гостиницы — 14:00).

2 день

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо»

09:00 «Янтарное Эльдорадо» (маршрут: пос. Янтарный).

Что увидим:

  • экскурсия по п. Янтарный (Пальминикен);
  • посещение смотровой площадки янтарного карьера, Дино-парка, музея «Янтарный мир», янтарной пирамиды, мини-карьера с янтарем;
  • посещение действующего янтарного производства «Янтарная лагуна»;
  • экскурсия по парку Беккера;
  • прогулка по променаду.

Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.

Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков.

Сфотографируемся с ящерами, ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».

В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.

Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.

16:00 Окончание экскурсии.

3 день

Балтийск и Балтийская коса

09:00 Экскурсия «На самый запад» (маршрут: г. Балтийск — Балтийская коса).

Что увидим:

  • экскурсия по Балтийску, «Русская» набережная, маяк, памятник Петру I, памятник императрице Елизавете;
  • переправа на пароме на Балтийскую косу, посещение музея Старый Люнет.

Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России!

Вы пройдете там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18-го столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак», а сейчас швартуются военные корабли Российского флота.

Красивая довоенная архитектура, стены старинных крепостей, новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Затем переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения и Старый Люнет с его историей, фильмами и вкусными пирожками.

А после вас ждут роскошные пляжи, вид на море и стаи лебедей, делящих акваторию с гордыми кораблями.

15:30 Окончание экскурсии.

4 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (г. Калининград).

Что увидим:

  • 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня;
  • дегустация в музее марципана.

Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.

Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!

14:00 Окончание экскурсии.

5 день

Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов»

08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).

Что увидим:

  • орнитологическая станция «Фрингилла», «Танцующий лес»;
  • подъем на Высоту Эфа и авандюну;
  • свободное время на пляже.

Национальный парк «Куршская коса» — это узкая полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, её уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.

Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце, послушать несмолкаемые птичьи трели.

На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса», поднимитесь на самую высокую дюну российской территории косы — Дюну Эфа, а оставшееся время проведете на роскошном белом пляже, под авандюной.

16:30 Окончание экскурсии.

6 день

Курорты восточной Пруссии

09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).

Что увидим:

  • экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы;
  • экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.

Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья.

Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.

Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.

Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.

Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!

17:00 Окончание экскурсии.

7 день

Свободный день

Свободный день.

Этот день вы можете провести по своему усмотрению.

8 день

Отъезд

Освобождение номеров (расчетный час — 12:00).

Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

DBL/TWIN

SNGLDBL/TWIN+EXB

Гостиница «Академическая» 3*, г. Калининград

(завтрак за доп. плату — 500 руб. /чел.)

15 мин. до центра на автобусе

34700

50500

34700

Гостиница «Дона» 3*, г. Калининград

(завтрак включён)

Напротив Музея янтаря

Третий в номере до 14 лет

486007880041500

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Дети до 2 лет размещаются бесплатно, стоимость для детей свыше 2 лет – по запросу в зависимости от размещения на основном или дополнительном месте.

Места посадок на экскурсии:

Название гостиницыМесто посадки в автобус
Гостиница «Академическая» Около гостиницы «Академическая»
Гостиница «Дона» Около гостиницы «Калининград»

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

7 ночей

Отель находится в Калининграде. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.

Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.

В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.

Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.

Гостиница «Дона»

7 ночей

Гостиница «Дона» находится в Калининграде. Персонал разговаривает на 4-х языках.

Для гостей представлены номера разной ценовой категории, в каждом из которых есть все необходимое для комфортного проживания. Ванная комната оснащена средствами гигиены и феном. Из дополнительных услуг камера хранения багажа, бизнес-центр.

Ресторан «Dolce Vita» предлагает вам насладиться вкусными блюдами и различными напитками. Летом отдыхающие могут разместиться на летней террасе.

Поблизости располагаются Росгартенские ворота, Башня Дона, Музей янтаря, Верхнее озеро, старинная крепость Оборонительная казарма, руины Королевского замка, дом Советов. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,6 км, до аэропорта — 18,6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание: 7 завтраков при размещении в гостинице «Дона»
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины при размещении в гостинице «Дона»
  • Завтраки, обеды и ужины при размещении в гостинице «Академическая»
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1000 руб., аэропорт - 1700 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Где производится посадка в экскурсионный автобус?
  1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное!) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
19 авг 2025
Великолепный тур, прекрасная организация экскурсий 😀
Я и сын в полном восторге. Насыщенно, интересно, ярко прошел каждый день нашего путешествия. Что немаловажно, оставалось свободное время на самостоятельное изучение городов, поездки на побережье. Вернемся ещё раз обязательно!
М
Михаил
28 июл 2025
Всё хорошо, большое спасибо вам! 👍

