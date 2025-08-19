2 день

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо»

09:00 «Янтарное Эльдорадо» (маршрут: пос. Янтарный).

Что увидим:

экскурсия по п. Янтарный (Пальминикен);

посещение смотровой площадки янтарного карьера, Дино-парка, музея «Янтарный мир», янтарной пирамиды, мини-карьера с янтарем;

посещение действующего янтарного производства «Янтарная лагуна»;

экскурсия по парку Беккера;

прогулка по променаду.

Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.

Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков.

Сфотографируемся с ящерами, ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».

В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.

Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.

16:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160