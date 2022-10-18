Секретный бункер. Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Начнём с «Секретного бункера», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов.

История Кенигсберга. Затем осмотрим оборонительные укрепления города. Раньше Кенигсберг был защищён «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Вы увидите Закхаймские и Королевские ворота, Литовский вал, а потом и современную часть города — Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи.

Вкусный вечер. В завершение дня заглянем в Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Вы узнаете любопытные исторические факты о производстве марципана в Кенигсберге и в мире, рецепт кенигсбергского марципана и особенности росписи. В магазинчике при музее можно приобрести марципан в подарок друзьям и близким.

После такого насыщенного дня поедем в курортный Светлогорск на побережье Балтийского моря, заселимся в отель и отдохнем.