По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Авторский тур в Калининграде

Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком

5
1 отзыв
Калининградская область — это свежий морской ветер, широкие песчаные пляжи с выброшенными после бури янтарными камушками, обустроенные набережные и милые немецкие домики.

Мы будем исследовать побережье на проходимых автомобилях, проедем от Зеленоградска до Янтарного, останавливаясь в самых красивых местах.

Конечно же, не обойдем вниманием и столицу региона — Калининград: посмотрим все главные достопримечательности, погуляем по Острову Канта и Рыбной деревне и попробуем разгадать знаменитую загадку о семи мостах.
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Ближайшие даты:
5
мая
7
мая
11
мая
14
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе могут участвовать дети от 5 лет вместе с родителями.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с с 0:01 15 марта 2022 г. по 23:59 30 апреля 2022 г. . Вернуться из поездки нужно до 30 июня 2022 г.

Проживание. Трехзвездочные отели «Фрам», «Раушен», «Универсал», «Геогренсвальде» в Светлогорске. Размещение двухместное, все удобства в номере. В летний период возможно размещение в глэмпинг Балтик-Спорт (удобства внутри). Также с доплатой возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман».

Питание. В стоимость тура входят завтраки. Обеды и ужины в кафе самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Калининграда

Секретный бункер. Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Начнём с «Секретного бункера», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь во время штурма и обороны Кенигсберга находился немецкий штаб. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов.

История Кенигсберга. Затем осмотрим оборонительные укрепления города. Раньше Кенигсберг был защищён «в квадрате»: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Вы увидите Закхаймские и Королевские ворота, Литовский вал, а потом и современную часть города — Рыбную деревню.

Очарование Рыбной деревни. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем калининградских хомлинов, похожих на гномов. Их скульптуры разбросаны по всему центру, найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Кроме того, увидим Музей мирового океана, который даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли, внутри которых находятся музеи.

Вкусный вечер. В завершение дня заглянем в Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Вы узнаете любопытные исторические факты о производстве марципана в Кенигсберге и в мире, рецепт кенигсбергского марципана и особенности росписи. В магазинчике при музее можно приобрести марципан в подарок друзьям и близким.

После такого насыщенного дня поедем в курортный Светлогорск на побережье Балтийского моря, заселимся в отель и отдохнем.

Главные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности КалининградаГлавные достопримечательности Калининграда
2 день

Тур по Янтарному побережью

Набережная Зеленоградска. Позавтракаем в отеле и отправимся в захватывающее приключение на проходимых машинах! Доедем до Зеленоградска — популярного туристического города на Балтийском море, в котором огромное количество кошек: помимо того, что хвостатые бегают по улице, им посвящен музей, несколько скульптур и множество граффити. Прогуляемся по зеленоградскому променаду, посчитаем кошек и подышим морским воздухом.

Чистые песчаные пляжи. Затем помчимся в поселок Куликово. Это не такое популярное место, как Зеленоградск, зато здесь есть очень хороший песчаный пляж и спокойствие, которого не хватает в городах.

Сосновый лес на побережье. После этого доберемся до небольшого городка-курорта Пионерский. Здесь находится единственный незамерзающий порт на побережье, а ещё растет сосновый лес: получается очень необычное и приятное сочетание морского воздуха и хвои.

Западный маяк и Филинская бухта. Пляж Филинской бухты считается одним из самых лучших на Балтийском побережье: широкая песчано-галечная полоса длиной больше километра и железный песок ярко-рыжего цвета. С обзорной точки полюбуемся шикарным видом на Балтийское море!

Добыча янтаря. Наша следующая остановка — поселок Янтарный. Здесь находятся внушительные запасы янтаря, которые добывают уже много лет. Познакомимся с единственным в мире Янтарным Комбинатом, добывающим янтарь промышленным способом. Заглянем в ресторан «Янтарная легенда» — он весь инкрустирован крупным янтарём, который, пожалуй, можно сравнить со знаменитой «Янтарной комнатой». Прогуляемся по шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде!

Вечер в Светлогорске. Вернёмся в Светлогорск, прогуляемся вместе по променаду. Вы узнаете интересные факты о городе и увидите уникальные солнечные часы, которые занесены в книгу рекордов Гиннеса. После экскурсии вернемся в отель, у вас будет свободное время для ужина и самостоятельных прогулок.

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3 день

Отъезд, немецкая сыроварня и средневековый замок

Завтракаем в отеле, собираем вещи и выезжаем. Мы отвезем вас в аэропорт к любому рейсу в промежутке от 9 до 22 часов. При желании и времени можно заехать в средневековый замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф (за дополнительную плату).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ ж. - д. вокзал
  • Проживание в отеле, 2 ночи - стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты посещения по программе
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - 4000-8000 руб., подселения нет
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
  • Билеты в замок Шаакен и на сыроварню Шаакендорф в третий день (при желании) - цена зависит от количества желающих
  • Личные расходы и покупка сувениров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, любые рейсы в промежутке с 9 до 22 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
18 окт 2022
Замечательная индивидуальная экскурсия. Спасибо Сергею за отличные выходные, интересные рассказы и комфортное путешествие. Хорошая подборка локаций и активности и погружение в местный колорит.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыВесенниеПрирода и пейзажиСафари

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