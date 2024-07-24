Программа тура по дням
Заезд, знакомство и подгонка велосипедов
Прибытие в Калининград до 16:00.
Заселение в тур. комплекс до 17:00. Доступен ранний заезд с 08:00 утра.
Брифинг. Знакомство с программой и организаторами.
Подгонка велосипедов.
Приветственный ужин в компании турлидеров.
Велопрогулка Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель и Амалиенау
Завтрак в комплексе.
Велосипедная прогулка Альт-Гертлаукен – Вальдвинкель.
Живописные старинные дороги вдоль лесов и цветущих полей.
Общая протяженность 40 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед на маршруте.
Экскурсия в старинную немецкую школу - погружение в сельскую жизнь и систему образования XIX века.
Ужин в комплексе.
Прогулка по старинному району Амалиенау – исторический оазис в центре современного города.
Увидите элитный город-сад и колонию уникальных вилл.
Узнаете почему этот район хорошо сохранился, кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас.
Велопрогулка по Калининградской Венеции и Тильзит
Завтрак в комплексе.
Велосипедная прогулка по Калининградской Венеции – один из самых красивых веломаршрутов Прибалтики. Извилистые дороги и дамбы вдоль многочисленных озёр, рек и каналов. Общая протяженность 40 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед на маршруте.
Экскурсия по Советску. Исследуете «город мира и сыра», узнаете историю Тильзитского мира, насладитесь красивой архитектурой и видом на мост королевы Луизы. Попробуете всемирно известный сыр и прогуляетесь по тихим улочкам провинциального городка.
Ужин в комплексе.
Велопрогулка Гердауэн-Даркемен и Инстербург
Завтрак в комплексе.
Велосипедная прогулка Железнодорожный-Черняховск.
Прокатитесь по шикарному веломаршруту вдоль границы с Польшей. Получите бесконечное наслаждение от красивой природы, ухоженных деревень, вековых деревьев и цветущих полей.
Общая протяженность 55 км – асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед на маршруте.
Экскурсия по Черняховску.
Почувствуете себя так, будто попали на страницы волшебной сказки. Прогуляетесь и увидите прекрасно сохранившиеся архитектурные комплексы начала XIX века, прусскую брусчатку и настоящий средневековый замок.
Ужин в комплексе.
Велосипедная прогулка Гердауэн – Даркемен, 55 км.
Велопрогулка вдоль Балтийского моря: Зеленоградск - Светлогорск
Завтрак в комплексе.
Велосипедная прогулка Зеленоградск-Светлогорск, по новой велодорожке вдоль Балтийского моря: 35 км вдоль побережья, широких песчаных пляжей и сосновых лесов.
Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску.
Для тех, кто не умеет кататься – пешеходная экскурсия с гидом.
Погрузитесь в историю курортного города начала XX века. Увидите уютные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, длинный променад вдоль моря и длинные песчаные пляжи.
Обед на маршруте.
Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах.
Для тех, кто не умеет кататься – пешеходная экскурсия с гидом.
Исследуете элитный курорт Восточной Пруссии, увидите старинные виллы и извилистые улочки сказочного Раушена.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы – теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Финальный ужин в комплексе.
Свободное время и отъезд
Завтрак в комплексе.
Можете отдохнуть после насыщенных выходных, отправиться за сувенирами или ещё раз съездить на море.
Доступен поздний выезд до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Возможно более комфортное размещение:
- одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой – 5000 руб.;
- одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 12500 руб.;
- двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой – 10000 руб. (доступно только при бронировании на 2 человек с проживанием в одном номере).
Варианты проживания
Хостел «Фрайдей Центр»
FridayCenter – хостел с инфраструктурой отеля 4 звезды.
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра — неправда ли, больше напоминает крутой отель?
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей.
Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы – само собой разумеющееся.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки от FridayCafe дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:
- кухни с пространствами для тусовок;
- бесплатные чай, кофе, печеньки;
- чилл-ауты с большими телевизорами;
- настольные игры и библиотеку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Велосипедная прогулка по Альт-Гертлаукен - Вальдвинкель и Амалиенау, 40 км
- Велосипедная прогулка по Калининградской Венеции, 35 км
- Экскурсия по Амалиенау
- Экскурсия по Советску
- Экскурсия по Черняховску
- Экскурсия по Зеленоградску на электросамокатах или пешеходная
- Экскурсия по Светлогорску на электросамокатах или пешеходная
- Оформление пропуска в приграничную зону
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Велосипед Riverside 900
- Комплект снаряжения: светоотражатели, фляга для воды, рюкзак, шлем
- Проживание в комплексе
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Посещение бассейна, сауны и спортивного зала (см. «Важно знать»)
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть правила и условия проживания в Центре?
- согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе. В комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- в комплексе бесплатный wi-fi;
- в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- возьмите с собой плавательные принадлежности.
Внимание! Фены выдаем по запросу. Банные полотенца предоставляем. Полотенца для бассейна предоставляем.
Какие дополнительные услуги предоставляются в Центре?
Бассейн, сауна и спортивный зал являются дополнительными услугами и не включены в стоимость тура:
- стоимость посещения бассейна (06:00 — 11:00) составляет 250 рублей с человека;
- стоимость посещения бассейн + сауна (18:00 — 23:00) — 400 рублей с человека;
- стоимость посещения спортзала (24/7) — 200 рублей с человека.