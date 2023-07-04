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Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Куршская коса
Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП Куршская коса — г. Зеленоградск.
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса. В программе поездки непременно самая высокая дюна- высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск. Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по г. Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море
Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск
Освобождение номеров.
Экскурсия «Янтарный берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53)
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шопинг, магазины янтаря.
18:00-18:30 Окончание в Калининграде.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
Завтраки оплачиваются на месте
10900
14000
10600
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной»
Завтраки оплачиваются на месте
11900
16500
11200
«Вилла Гламур»
Завтраки входят в стоимость тура
13000
18300
12100
«Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура
14000
18900
13300
Гостиница «Турист***»
Завтраки входят в стоимость тура
14700
18800
13900
Гостиница «Калининград***»
Завтраки оплачиваются на месте
Стандарт 13900
Студия 15000
18500
13500
Гостиница «Холидей Инн****»
Стоимость тура в период 03-05.2024,
10-12.05.2024 под запрос
20600
33900
19600
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, проживающих в гостинице «Холидей Инн», от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Вилла Татьяна» 3
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Вилла Гламур» 3
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Отель «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Отель «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе. К услугам гостей бассейн с подогревом, спа-процедуры, сауна, трансфер по региону, экскурсионное бюро. Персонал владеет тремя языками.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
Кафе встречает посетителей многообразием кулинарных шедевров русской, кавказской, европейской кухни. Принимаются заказы на диетические блюда и десерты. Наличие площадки для барбекю позволяет гостям самостоятельно приготовить мясо и овощи на углях.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи
- Завтраки при проживании в гостиницах "Вилла Гламур", "Турист", "Вилла Надежда"
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Завтраки: в отеле "Робинзон" - 450 руб. /чел. в отеле "Вилла Татьяна" на Линейной - 450 руб. /чел. в гостинице "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" - 1100 руб. /чел
- В отеле «Робинзон» - 450 руб. /чел
- В отеле «Вилла Татьяна» на Линейной - 450 руб. /чел
- В гостинице «Калининград» - 500 руб. /чел
- В отеле «Холидей Инн» - 1100 руб. /чел
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
двухместный
одноместный
трехместный
Гостевой дом Робинзон
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати+диван
Вилла Татьяна на Линейной
Двуспальные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
|Отель Гламур
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Вилла «Надежда»
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
|Гостиница Калининград
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница «Турист»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный номер
Раздельные кровати+ евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница
«Холидей Инн»
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
(вид на город)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(номер экзекьютив вид на город)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме «Робинзон», отеле «Вилла Гламур», «Вилла Татьяна» и «Вилла Надежда», посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы «Турист», адрес: ул. А. Невского, 53, для проживающих в гостинице «Холидей Инн» — от гост. «Калининград», адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Интересные экскурсии, замечательный экскурсовод Владимир. Комфортные автобусы, все четко, во время, продуманно. Очень насыщенные три дня. Посмотрели все что только можно. рекомендую!!!!