Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней
Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, общаться с шеф-поварами, узнавать их «фишки» и секреты. И все это среди старинных немецких улиц, европейских домиков и с видом на Балтийское побережье.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.
Проживание. Мы будем жить в комплексе Friday Center. Размещение одноместное.
Питание. В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс. Нас ждут лучшие рестораны города: Seasons, необистро Trip и ресторан Copper.
Программа тура по дням
Первое погружение в гастрономию Кенигсберга
Старые районы Кёнигсберга. Мы встречаемся в Friday Center — приезжайте до 13 часов, чтобы успеть к началу программы. Заселившись в номера, познакомимся и поедем смотреть исторические районы Кёнигсберга.
Прогулки и винная дегустация. Погуляем по Калининграду, исследуем старинные немецкие улочки и остров Канта и найдем хомлинов — местных вымышленных персонажей, похожих на гномов. Завершим день приветственным ужином в необистро Trip. После у нас будет винная дегустация с обучением, на которой вы разберетесь, как выбирать вино, на что обращать внимание, и освоите базовые навыки сомелье.
Город-курорт Зеленоградск на Балтийском море
Как красиво сфотографировать завтрак. Начнем день с необычного мастер-класса: вы узнаете, как превращать обычный домашний завтрак в инстаграмный, и сразу же примените полученные знания на практике.
Немецкий Кранц. После завтрака едем в Зеленоградск (в прошлом Кранц) — курортный городок на побережье. Прогуляемся по длинному променаду, попьем глинтвейн на пляже, полюбуемся немецкой застройкой. Старинные фотографии, историческая архитектура и рассказы нашего гида перенесут вас лет на сто назад.
Город кошек. А еще вы поймете, почему Зеленоградск называют городом кошек, найдете настоящий кошачий светофор, увидите домики для котов и сможете погладить пушистиков — их тут много!
Гастрономический вечер. У вас будет время, чтобы самостоятельно посмотреть город, насладиться морским воздухом и уютными улочками с милыми кофейнями. К ужину встретимся в ресторане Copper — продолжим наше гастрономическое погружение.
Немецкая сыроварня и итальянский ужин
Дегустация на сыроварне. Завтрак пройдет в ресторане Seasons. Вы познакомитесь с поваром Ильей Ткачевым, участником всероссийских кулинарных чемпионатов и судьей главной ресторанной премии Калининграда. Затем отправимся на сыроварню Шаакен Дорф. Сыроварня расположена в старом здании, но оборудована современно: производство находится за огромными прозрачными стеклами — можно посмотреть, как делают сыр, и продегустировать только что приготовленный продукт, который долго не хранится и не продается в магазине. А еще тут изготавливают шоколад — тоже обязательно его попробуем.
Вечер итальянской кухни. Вечером вернемся во Friday Center на мастер-класс: будем готовить итальянский ужин с шеф-поваром, а потом пробовать получившиеся блюда.
Мастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухня
Мастер-класс по кофе и дегустация на пивоварне. За завтраком поучимся варить кофе разными методами. После поедем на старинную немецкую пивоварню Понарт, некогда крупнейший пивзавод в Восточной Пруссии. Вы продегустируете разные сорта пива, узнаете историю пивоварни и и старого немецкого рода Шиффердеккер, который сильно повлиял на пивоварение в этих местах.
Вечером на ужине во Friday Center будем пробовать местные продукты и комбинировать их в необычные вкусовые сочетания.
Средневековый замок рыцарей и блюда необистро
Средневековый замок рыцарей. На завтраке вас ждет мастер-класс с новыми рецептами: вы узнаете, как приготовить вкусные блюда, которые при этом здорово смотрятся на фото. Дальше в программе замок Вальдау 13 века — один из трех наиболее сохранившихся в Калининградской области. Погрузимся в атмосферу Средневековья, представим, как здесь жили Великие магистры Тевтонского ордена, и раскроем подробности о рыцарях.
Вечер, еда, вино. Финальный ужин будет в необистро Trip. Попробуем необычные блюда, поговорим с управляющим необистро Андреем Шайхутдиновым, а потом послушаем истории о вине и о том, как правильно его выбрать.
Отъезд
Сегодня можно никуда не торопиться — это полностью свободный день. До 12 часов нужно сдать номера: при необходимости вещи можно оставить на ресепшене и пойти гулять. Это день для того, чтобы сделать все, что не успели — купить подарки и сувениры, зайти в музеи или вернуться в те немецкие районы, которые мы посмотрели, и походить там самостоятельно.
Можно брать билеты на любое время, которое вам удобно.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание во FridayCenter, отдельный номер
- Посещение бассейна
- Посещение спортзала
- Гастрономические завтраки и ужины во FridayCenter
- Приветственный ужин в необистро Trip
- Гастрономический ужин в ресторане Copper
- Гастрономический завтрак в ресторане Seasons
- Финальный ужин в необистро Trip
- 4 кулинарных мастер-класса
- 2 винные дегустации
- 1 кофейная дегустация
- Пешеходная экскурсия по Калининграду
- Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
- Посещение сыроварни Шаакен Дорф с дегустацией
- Посещение пивоварни Понарт с дегустацией
- Посещение замка Вальдау
- Турлидеры
- Переезды в рамках программы
Что не входит в цену
- Обеды
- Алкогольные напитки
- Авиабилеты от вашего города до Калининграда и обратно
- Посещение сауны
- Трансферы из/в аэропорт