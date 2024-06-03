Гастрономическое приключение по-калининградски
Авторский тур в Калининграде

Научиться готовить, как в ресторане, и насладиться местной кухней

Это путешествие раскроет перед вами палитру самых разных вкусов и необычных сочетаний.

Каждый день будем пробовать новые блюда, погружаться в локальную кухню, общаться с шеф-поварами, узнавать их «фишки» и секреты. И все это среди старинных немецких улиц, европейских домиков и с видом на Балтийское побережье.
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Гастрономическое приключение по-калининградски
Ближайшие даты:
3
июн
12
авг
17
окт
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В наших турах обычно участвуют активные путешественники, для которых важно не количество просмотренных достопримечательностей, а возможность погружения. Мы не будем никуда торопиться и стремиться посетить все, чтобы поставить галочку, но то, что мы увидим, действительно произведет впечатление и запомнится. В наших путешествиях большое значение играют люди — мы собираем единомышленников, объединенных общей идеей, поэтому из поездки вы привезете не только впечатления о новом месте, но и новых друзей.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Проживание. Мы будем жить в комплексе Friday Center. Размещение одноместное.

Питание. В программу включены 5 гастрономических ужинов, 4 мастер-класса от шеф-поваров, 3 гастрономических завтрака, 2 винные дегустации от сомелье и один кофейный мастер-класс. Нас ждут лучшие рестораны города: Seasons, необистро Trip и ресторан Copper.

Программа тура по дням

1 день

Первое погружение в гастрономию Кенигсберга

Старые районы Кёнигсберга. Мы встречаемся в Friday Center — приезжайте до 13 часов, чтобы успеть к началу программы. Заселившись в номера, познакомимся и поедем смотреть исторические районы Кёнигсберга.

Прогулки и винная дегустация. Погуляем по Калининграду, исследуем старинные немецкие улочки и остров Канта и найдем хомлинов — местных вымышленных персонажей, похожих на гномов. Завершим день приветственным ужином в необистро Trip. После у нас будет винная дегустация с обучением, на которой вы разберетесь, как выбирать вино, на что обращать внимание, и освоите базовые навыки сомелье.

Первое погружение в гастрономию КенигсбергаПервое погружение в гастрономию КенигсбергаПервое погружение в гастрономию КенигсбергаПервое погружение в гастрономию Кенигсберга
2 день

Город-курорт Зеленоградск на Балтийском море

Как красиво сфотографировать завтрак. Начнем день с необычного мастер-класса: вы узнаете, как превращать обычный домашний завтрак в инстаграмный, и сразу же примените полученные знания на практике.

Немецкий Кранц. После завтрака едем в Зеленоградск (в прошлом Кранц) — курортный городок на побережье. Прогуляемся по длинному променаду, попьем глинтвейн на пляже, полюбуемся немецкой застройкой. Старинные фотографии, историческая архитектура и рассказы нашего гида перенесут вас лет на сто назад.

Город кошек. А еще вы поймете, почему Зеленоградск называют городом кошек, найдете настоящий кошачий светофор, увидите домики для котов и сможете погладить пушистиков — их тут много!

Гастрономический вечер. У вас будет время, чтобы самостоятельно посмотреть город, насладиться морским воздухом и уютными улочками с милыми кофейнями. К ужину встретимся в ресторане Copper — продолжим наше гастрономическое погружение.

Город-курорт Зеленоградск на Балтийском мореГород-курорт Зеленоградск на Балтийском мореГород-курорт Зеленоградск на Балтийском мореГород-курорт Зеленоградск на Балтийском море
3 день

Немецкая сыроварня и итальянский ужин

Дегустация на сыроварне. Завтрак пройдет в ресторане Seasons. Вы познакомитесь с поваром Ильей Ткачевым, участником всероссийских кулинарных чемпионатов и судьей главной ресторанной премии Калининграда. Затем отправимся на сыроварню Шаакен Дорф. Сыроварня расположена в старом здании, но оборудована современно: производство находится за огромными прозрачными стеклами — можно посмотреть, как делают сыр, и продегустировать только что приготовленный продукт, который долго не хранится и не продается в магазине. А еще тут изготавливают шоколад — тоже обязательно его попробуем.

Вечер итальянской кухни. Вечером вернемся во Friday Center на мастер-класс: будем готовить итальянский ужин с шеф-поваром, а потом пробовать получившиеся блюда.

Немецкая сыроварня и итальянский ужинНемецкая сыроварня и итальянский ужинНемецкая сыроварня и итальянский ужин
4 день

Мастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухня

Мастер-класс по кофе и дегустация на пивоварне. За завтраком поучимся варить кофе разными методами. После поедем на старинную немецкую пивоварню Понарт, некогда крупнейший пивзавод в Восточной Пруссии. Вы продегустируете разные сорта пива, узнаете историю пивоварни и и старого немецкого рода Шиффердеккер, который сильно повлиял на пивоварение в этих местах.

Вечером на ужине во Friday Center будем пробовать местные продукты и комбинировать их в необычные вкусовые сочетания.

Мастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухняМастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухняМастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухняМастер-класс-по кофе, дегустация на пивоварне и локальная кухня
5 день

Средневековый замок рыцарей и блюда необистро

Средневековый замок рыцарей. На завтраке вас ждет мастер-класс с новыми рецептами: вы узнаете, как приготовить вкусные блюда, которые при этом здорово смотрятся на фото. Дальше в программе замок Вальдау 13 века — один из трех наиболее сохранившихся в Калининградской области. Погрузимся в атмосферу Средневековья, представим, как здесь жили Великие магистры Тевтонского ордена, и раскроем подробности о рыцарях.

Вечер, еда, вино. Финальный ужин будет в необистро Trip. Попробуем необычные блюда, поговорим с управляющим необистро Андреем Шайхутдиновым, а потом послушаем истории о вине и о том, как правильно его выбрать.

Средневековый замок рыцарей и блюда необистроСредневековый замок рыцарей и блюда необистро
6 день

Отъезд

Сегодня можно никуда не торопиться — это полностью свободный день. До 12 часов нужно сдать номера: при необходимости вещи можно оставить на ресепшене и пойти гулять. Это день для того, чтобы сделать все, что не успели — купить подарки и сувениры, зайти в музеи или вернуться в те немецкие районы, которые мы посмотрели, и походить там самостоятельно.

Можно брать билеты на любое время, которое вам удобно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание во FridayCenter, отдельный номер
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Гастрономические завтраки и ужины во FridayCenter
  • Приветственный ужин в необистро Trip
  • Гастрономический ужин в ресторане Copper
  • Гастрономический завтрак в ресторане Seasons
  • Финальный ужин в необистро Trip
  • 4 кулинарных мастер-класса
  • 2 винные дегустации
  • 1 кофейная дегустация
  • Пешеходная экскурсия по Калининграду
  • Пешеходная экскурсия по Зеленоградску
  • Посещение сыроварни Шаакен Дорф с дегустацией
  • Посещение пивоварни Понарт с дегустацией
  • Посещение замка Вальдау
  • Турлидеры
  • Переезды в рамках программы
Что не входит в цену
  • Обеды
  • Алкогольные напитки
  • Авиабилеты от вашего города до Калининграда и обратно
  • Посещение сауны
  • Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Калининград, пр. Победы 189Б, Friday Center
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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