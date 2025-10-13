3 день

Балтийск, экскурсия «Пивной Кенигсберг» за доп. плату

Сбор группы у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).

Начало экскурсии в 10:00.

Маршрут № 1: Калининград (Кёнигсберг) — г. Балтийск — Балтийская коса — г. Калининград.

Балтийск (Пиллау) — экскурсионная прогулка: 100-летний маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, православный Свято-Георгиевский морской собор, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту. Северный мол, открытая панорама морской гавани и Балтийской косы.

Балтийск — это город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году.

Есть предположение, что Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный советским командиром подводной лодки «С-13» А. И. Маринеско.

Сейчас это самая западная военно-морская база РФ.

Паромная переправа (примерно 1 км), знакомство с Балтийской косой, узкой полоской земли, которая омывается пресным заливом и Балтийским морем.

Осмотр развалин комплекса крепости «Пиллау» форта «Западный» 1869 года в форме неправильного пятиугольника, защищенный с тыла рвом с водой и подъемным мостом, Северный мол, сохранившиеся немецкие ангары для гидросамолетов уникального аэродрома «Нойтиф» — одна из крупнейших авиабаз Люфтваффе.

Музей Вислинской косы «Старый Люнет» (оплачивается дополнительно, по желанию, 200 руб. с чел.), свободное время.

Окончание в 17:00.

Важно: паромная переправа может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на экскурсию в пос. Янтарный (см. Маршрут № 2).

Маршрут № 2: Калининград (Кёнигсберг) — пос. Янтарный — г. Балтийск — г. Калининград.

«В поисках Янтарной комнаты».

Янтарный (Пальмникен) — прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

По одной из версий знаменитая «Янтарная комната» затоплена в шахте Анна. Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, оплачивается дополнительно).

Балтийск (Пиллау) — экскурсионная прогулка: маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью.

Также возможна дополнительная экскурсия «Пивной Кенигсберг» (за доп. плату: 2950,00 руб. / 2850,00 руб. (взр/детский), продолжительность 4 часа):

Начало экскурсии в 18:00.

Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии. Много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и дегустация традиционных сортов пива.

Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), место бывшей пивоварни «Понарт» (краткая путевая информация), антикварный магазин немецкой старины, посещение минипивоварни ресторана «Брецель», РК «Резиденция Королей» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива.

В сезон огненное и рыцарское шоу.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160