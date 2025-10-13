Программа тура по дням
Экскурсия «Шпионский Кёнигсберг»
Сбор группы у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 18:00.
Экскурсия, связанная с тематикой разведывательных и диверсионных школ Кёнигсберга + подземный ход Форта №3.
Маршрут: гостиница «Калининград» — историко-культурный центр «Королевский центр» — ул. Гагарина — Мистическая пирамида третьего рейха («Гитлера», 1923 г.), монумент скульптора Пауля Борхерта — ул. Артиллерийская (бывшие военные гарнизоны) — разведывательные и диверсионные школы «Абвера» и «Гестапо» — ул. Тельмана (район Марауненхоф).
Далее площадь Победы — Северный вокзал — здание бывшей тюрьмы гестапо (совр. КГТУ) — здание ФСБ (бывш. Управление полицией) — Бастион Астрономический (Кенигсбергская обсерватория) — мастерская Хомлинов (с посещением) — остров И. Канта (тайны Лаборатории 13) — музей бункер Отто Ляша (посещение по желанию, оплачивается дополнительно).
Длительность экскурсии 3 часа.
Экскурсия «Путь в Средневековье. Три Замка»
Сбор группы у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 12:00.
Замок и кирха «Нойхаузен», летняя резиденция великого курфюрста Георга Вильгельма (внешний осмотр, фото-пауза) — замок «Вальдау» экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII), посещение музея (входной билет включен в стоимость).
Музей «Старь» (музей «Трех эпох»), интерактивный объект, где находятся более 800000 экспонатов (многие — эксклюзивные!), входной билет оплачивается дополнительно — Кирха Халигенвальде.
Переезд в г. Гвардейск, обзорная экскурсия по историческому центру г. Гвардейска и рыночной площади, Орденский замок Тапиау XIII (обзорно), водонапорная башня Тапиау (1920), Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса Коринта (1825), ратуша 1922 г. с танцующими кукольными фигурками.
Внешний осмотр Тевтонского ордена «Тапиау» (входной билет за дополнительную плату).
Длительность экскурсии 6 часов.
Балтийск, экскурсия «Пивной Кенигсберг» за доп. плату
Сбор группы у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 10:00.
Маршрут № 1: Калининград (Кёнигсберг) — г. Балтийск — Балтийская коса — г. Калининград.
Балтийск (Пиллау) — экскурсионная прогулка: 100-летний маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, православный Свято-Георгиевский морской собор, прогулка по набережной к Елизаветинскому форту. Северный мол, открытая панорама морской гавани и Балтийской косы.
Балтийск — это город-порт, откуда эвакуировались немецкие жители в 1945 году.
Есть предположение, что Янтарная комната находилась и затонула вместе с пассажирским лайнером «Вильгельм Густлов», потопленный советским командиром подводной лодки «С-13» А. И. Маринеско.
Сейчас это самая западная военно-морская база РФ.
Паромная переправа (примерно 1 км), знакомство с Балтийской косой, узкой полоской земли, которая омывается пресным заливом и Балтийским морем.
Осмотр развалин комплекса крепости «Пиллау» форта «Западный» 1869 года в форме неправильного пятиугольника, защищенный с тыла рвом с водой и подъемным мостом, Северный мол, сохранившиеся немецкие ангары для гидросамолетов уникального аэродрома «Нойтиф» — одна из крупнейших авиабаз Люфтваффе.
Музей Вислинской косы «Старый Люнет» (оплачивается дополнительно, по желанию, 200 руб. с чел.), свободное время.
Окончание в 17:00.
Важно: паромная переправа может быть отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями, что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена на экскурсию в пос. Янтарный (см. Маршрут № 2).
Маршрут № 2: Калининград (Кёнигсберг) — пос. Янтарный — г. Балтийск — г. Калининград.
«В поисках Янтарной комнаты».
Янтарный (Пальмникен) — прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
По одной из версий знаменитая «Янтарная комната» затоплена в шахте Анна. Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, оплачивается дополнительно).
Балтийск (Пиллау) — экскурсионная прогулка: маяк знаменитого архитектора Шинкеля, памятник императрице Елизавете Петровне, прогулка по Балтийскому побережью.
Также возможна дополнительная экскурсия «Пивной Кенигсберг» (за доп. плату: 2950,00 руб. / 2850,00 руб. (взр/детский), продолжительность 4 часа):
Начало экскурсии в 18:00.
Автобусная экскурсия по местам пивоварения в Восточной Пруссии. Много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и дегустация традиционных сортов пива.
Маршрут: руины Королевского Замка (место проведения праздника «Длинной колбасы»), место бывшей пивоварни «Понарт» (краткая путевая информация), антикварный магазин немецкой старины, посещение минипивоварни ресторана «Брецель», РК «Резиденция Королей» (экскурсия и дегустация «живого» пива), посещение замка-пивоварни «Нессельбек» (пос. Орловка, 10 км от города), экскурсия по замку и музею инквизиции, дегустация пива.
В сезон огненное и рыцарское шоу.
Зеленоградск и сыроварня в замке «Шаакен»
Сбор группы у гостиницы «Калининград» (Ленинский проспект, 81).
Начало экскурсии в 12:00.
Экскурсия по Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу.
Знакомство с историей города и окрестностей со времен поселений викингов и до наших дней. Прогулка по променаду и парку.
Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой.
Посещение замка «Шаакен» (входные билеты оплачиваются на месте).
Приятным завершением экскурсии станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF» в п. Некрасово под Зеленоградском, где есть возможность продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия.
Дегустация сыров (6 видов) и шоколада (4 вида)и бокал вина за доп. плату — 400 руб.
Длительность 6 часов.
Свободный день
Свободный день. Выезд из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Проживание
Питание
Стоимость с человека в рублях
Отель «Золотая Бухта»
(2,1 км до места посадки)
по желанию на месте
за доп. плату
36100 двухместный взрослый
35600 двухместный детский
48500 одноместный стандарт
33300 трехместное размещение
32800 трехместное размещение детский
Отель «Калининград» 3*
(центр) место посадки
650 руб. /на месте
шведский стол
45500 двухместная студия взрослый
45000 двухместная студия детский
51500 одноместный
42500 трехместная студия взрослый
42000 трехместная студия детский
Категория бизнес номеров с завтраками:
51700 двухместная студия бизнес взр с завтраком
51200 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
65700 одноместный бизнес с завтраком
48700 трехместная студия бизнес взр с завтраком
48200 трехместная студия бизнес дет с завтраком
Отель «Шерлок»
(центр) 1,5 км от места посадки
4 завтрака
континентальный
36000 двухместный взрослый
35500 двухместный детский
40500 одноместный
31900 трехместное раз-ние взрослый
32400 трехместное раз-ние детский
Отель «Гламур»
(3 км до места посадки, исторический район)
|4 завтрака
33500 двухместный взрослый
33000 двухместный детский
48200 одноместное в двухместном
Отель «Берлин»
(2,5 км до места посадки)
700 руб.
по желанию на месте
34500 двухместный взрослый
34000 двухместный детский
49500 одноместный
31900 трехместное раз-ние взрослый
31400 трехместное раз-ние детский
Отель «Чайка» 4*
(исторический центр)
1000 руб.
по желанию на месте
43500 двухместный взрослый
43000 двухместный детский
63200 одноместный
49500 двухместный Студия взрослый
49000 двухместный Студия детский
Отель «Чайковский» 4*
(исторический центр)
|Завтрак включен
46900 двухместный взрослый
46400 двухместный детский
54200 одноместный
44000 трехместный взрослый
43500 трехместный детский
Отель «Маяк» 3*
(центральная часть города)
За доп. плату
по желанию на месте
38500 двухместный взрослый
38000 двухместный детский
58200 одноместный
31900 трехместный взрослый
31400 трехместный детский
Отель «IBIS» 3*
(200 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
|Под запрос. Динамическое ценообразование
Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи возможны согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта"расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Гостиница «Калининград»
Расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Кондиционеров в номерах нет.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км. За дополнительную плату гостям предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Отель «Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей. Отель находится всего в 15 минутах ходьбы от Росгартенских ворот и Музея янтаря.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка» имеет статус 4 звезды. Проживающие могут воспользоваться частной парковкой, бесплатным доступом в Интернет, прачечной. Для отдыха предусмотрена сауна, турецкая баня, тренажерный зал. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, где можно расслабиться и почувствовать себя как дома. В каждой комнате есть удобные кровати, телевизор с кабельными каналами, холодильник. В индивидуальной ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены и набором полотенец.
Каждое утро сервируются роскошные завтраки, которые уже включены в стоимость размещения. Также в пешей доступности есть продуктовые магазины и заведения общественного питания.
Расстояние до центра города - около 2 км, а до международного аэропорта примерно 20 км. Можно посетить парк культуры.
Отель «Чайковский»
Отель «Чайковский» располагается в Калининграде, он занимает старинное четырехэтажное здание рядом с центром города.
Представлены роскошные номера с дизайнерским ремонтом, каждый из которых обустроен всем необходимым для уютного проживания: собственная ванная комната, комплект полотенец, принадлежности личной гигиены, телевизор, беспроводной интернет на всей территории.
В ресторане «Чайковский», который может разместить до 50 человек представлены лучшие блюда русской и французской кухни.
Поблизости расположены конный клуб «Каприолька», сквер космонавта Леонова, ЦПКиО, батутный центр «Green Park», парк Фюрстенвальд. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 18,7 км.
Отель «Маяк»
Комфортабельная гостиница «Маяк» расположена в 15 минутах езды от центральной части города и рядом с остановкой общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до любых точек Калининграда.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, обустроенными удобным и мягким спальным местом, современной техникой, собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории отдыхающие смогут попробовать вкуснейшие блюда или напитки по заказному меню. Рядом находятся кафе, рестораны и супермаркеты.
Расстояние до аэропорта составляет — 22,7 км, а до железнодорожного вокзала — 2,3 км. Городские достопримечательности, памятники архитектуры, театры и музеи находятся в шаговой доступности от здания.
Отель «IBIS»
Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранном отеле
- Завтраки (если указаны в разделе «Проживание»)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер: аэропорт - 2000 руб., ж/д вокзал - 1000 руб
- Входные билеты на экскурсионные объекты, которые в программе указаны за доп. плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.