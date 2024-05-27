Туры в Калининграде весной

Найдено 9 туров в категории «Весенние» в Калининграде, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
«8 марта – это идеальный повод познакомиться с одними из самых романтичных городов, посетить музей марципана, поучаствовать в дегустации сыра и шоколада и даже получить возможность привезти из поездки кусочек настоящего янтаря»
7 мар в 10:00
от 18 600 за человека
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 16 000 за человека
В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 15 800 за человека
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000 за человека
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000 за человека
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 15 000 за человека
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 26 000 за человека
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 000 за человека
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область
от 20 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
  2. На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
  3. В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март
  4. В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
  5. В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Весенние" можно забронировать 9 авторских туров от 15 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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