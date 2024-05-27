О Олег Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта Все отлично

А Андрей Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.

К Коноплева Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.

М Мария Дыхание Балтики. Весенний тур в Калининградскую область Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.

Е Елена В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март Большое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии " Куршская коса. Зеленоградск", "Янтарный и Светлогорск". С погодой очень повезло, было солнечно, тепло, когда были в Янтарном была жара 27гр. Всем очень понравилось!

Ф Фетисова В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март Очень понравилась организация экскурсий, посмотрели и послушали с удовольствием.

Ю Юлия В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март читать дальше в отеле без изысков, но, всё очень вкусно, наедались. В номере, всё чисто и уютно. Экскурсии проходили великолепно. Огромное спасибо экскурсоводам. Очень рада, что открыла Вашего оператора. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и приятные путешествия. Отдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали с ветерком до отеля. Завтрак

В Вера В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март Впечатления хорошие

Н Наталья В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март Тур мне очень понравился!! Насыщенная программа, квалифицированные гиды, возможность выбирать и дополнять экскурсии!!!!