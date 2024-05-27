1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
Начало: г. Калининград
«8 марта – это идеальный повод познакомиться с одними из самых романтичных городов, посетить музей марципана, поучаствовать в дегустации сыра и шоколада и даже получить возможность привезти из поездки кусочек настоящего янтаря»
7 мар в 10:00
от 18 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками а апреле 1945 года»
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 24 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 15 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В Калининград в любой день. Шестидневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 26 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Калининград в любой день. Недельное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
«Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года»
10 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 28 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлег27 мая 2024Все отлично
- ААндрей24 апреля 2024Организация тура на хорошем уровне. Останавливались в гостинице "Турист", в номерах чисто, вежливый персонал, удачное расположение рядом с центром города. Комфортабельные автобусы, грамотные и любящие свой город гиды.
- ККоноплева16 апреля 2024Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
- ММария13 апреля 2024Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
- ЕЕлена11 апреля 2024Большое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии " Куршская коса. Зеленоградск", "Янтарный и Светлогорск". С погодой очень повезло, было солнечно, тепло, когда были в Янтарном была жара 27гр. Всем очень понравилось!
- ФФетисова26 марта 2024Очень понравилась организация экскурсий, посмотрели и послушали с удовольствием.
- ЮЮлия22 марта 2024Отдыхали в Калининграде с 15 по 19 марта 2024г. Встретил в аэропорту нас трансфер. Доехали с ветерком до отеля. Завтрак
- ВВера21 марта 2024Впечатления хорошие
- ННаталья20 марта 2024Тур мне очень понравился!! Насыщенная программа, квалифицированные гиды, возможность выбирать и дополнять экскурсии!!!!
- ННаталья20 марта 2024Организатора тура «Большая Страна» я нашла в интернете случайно! Долго сомневалась, но решилась и приобрела путевку! О чём нисколько не
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Весенние»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
- Весенняя Балтика. Тур выходного дня на 8 марта
- На самом западе России. Тур по Калининградской области с ноября по март
- В Тридевятом царстве. Тур по Калининградской области с ноября по март
- В Калининград в любой день. Пятидневное путешествие с ноября по март
- В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Весенние" можно забронировать 9 авторских туров от 15 000 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Калининграде на 2024 год по теме «Весенние», 27 ⭐ отзывов, цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август