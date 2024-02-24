3 день

Экскурсии в поселок Янтарный и Светлогорск

Экскурсия “Янтарный берег”, 8-9 часов.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского 53).

09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр. 81).

Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями. Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг — знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь, а также попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта: «Несущая воду» и «Нимфа». Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» — театр эстрады «Янтарь холл».

К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шоппинг, магазины янтаря.