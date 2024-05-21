Возможно участие с детьми от 7 лет.

Необходима предоплата для бронирования номеров в гостевом доме. Сумма предоплаты — 2500 руб. с человека.

Достопримечательности находятся в пограничной зоне. Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. Для граждан иностранных государств тур не проводится.

Проживание. В гостевом доме «Виштынецкий» на берегу озера. Номер на 1-м этаже. В номере одна 2-спальная кровать и одна односпальная. Есть отопление и выход на террасу с мангалом и всё необходимое для комфортного отдыха. Также есть беседка с камином и печью, баскетбольная площадка, баня (за доплату).

Питание. Ужин готовим на улице, на мангале. Ужин готовлю я один или вдвоём с напарником, в зависимости от количества человек в группе. Продукты для ужина закупаем сами в Калининграде при выезде из города или в г. Черняховске по пути на озеро.

Завтрак каждый путешественник готовит себе сам в номере. Продукты закупаем также заранее. Обед: в 1-й день в г. Гусев в местном кафе по пути на озеро; во 2-й день в г. Гусев в местном кафе, по пути назад в Калининград.

Связь и Интернет. Работает оператор сотовой связи «Билайн».

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.