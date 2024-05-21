Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Вы насладитесь единением с природой и атмосферой спокойствия у Виштынецкого озера, которое за глубину называют местным Байкалом.
Побываете в Роминтенской пуще, где когда-то охотились последний магистр Тевтонского ордена и последний император Германии и другие высокопоставленные политики и министры.
Я расскажу вам истории лютеранских кирх и древних мостов, охотничьих домиков и других архитектурных памятников в посёлках, которые мы будем проезжать по пути. Вас ждёт очарование нетронутых мест и много увлекательных фактов прошлого.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
|Дети до 12 лет
|9 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходима предоплата для бронирования номеров в гостевом доме. Сумма предоплаты — 2500 руб. с человека.
Достопримечательности находятся в пограничной зоне. Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. Для граждан иностранных государств тур не проводится.
Проживание. В гостевом доме «Виштынецкий» на берегу озера. Номер на 1-м этаже. В номере одна 2-спальная кровать и одна односпальная. Есть отопление и выход на террасу с мангалом и всё необходимое для комфортного отдыха. Также есть беседка с камином и печью, баскетбольная площадка, баня (за доплату).
Питание. Ужин готовим на улице, на мангале. Ужин готовлю я один или вдвоём с напарником, в зависимости от количества человек в группе. Продукты для ужина закупаем сами в Калининграде при выезде из города или в г. Черняховске по пути на озеро.
Завтрак каждый путешественник готовит себе сам в номере. Продукты закупаем также заранее. Обед: в 1-й день в г. Гусев в местном кафе по пути на озеро; во 2-й день в г. Гусев в местном кафе, по пути назад в Калининград.
Связь и Интернет. Работает оператор сотовой связи «Билайн».
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Старинные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костра
Встречаемся и едем на Виштынецкое озеро, посетив по пути несколько исторических мест. Остановимся в посёлке Родники, где посмотрим на кирху Святой Катарины 1364 года постройки, функционирующую в настоящее время как православный храм. В посёлке Ушаково увидим кирху Хайлигенвальде, название которой переводится как «Священный лес» — место языческого святилища до захвата этих земель Тевтонским орденом.
Проедем по набережной реки Преголя в городе Гвардейске, откуда открывается вид на замок Тапиау, один из четырёх самых хорошо сохранившихся тевтонских замков на территории Калининградской области. Вы также узнаете о системе гидроузлов на реке Прегель в Восточной Пруссии и осмотрите шлюз и старый трёхарочный мост.
В Черняховске посетим руины Тевтонского замка Инстенбург, основанного в 14-м веке на реке Ангерапп. Побываем в некогда одном из самых богатых городов Восточной Пруссии — Гусеве (нем. Гумбинен) — со старинными зданиями. Здесь же пообедаем в кафе.
В посёлке Невское разгадаем загадку, почему на башне деревянной кирхи Пиллупёнена — первой протестантской кирхи на востоке Калининградской области — указаны три разные даты. Полюбуемся водопадом на реке Писса. По прибытии на озеро разместимся в гостевом доме и прокатимся на машине по берегу. Доедем и до соседних ледниковых озёр Роминтенской пущи: Проточного, Рыбного и Мариново. После возвращения поужинаем, отдохнём и пообщаемся у костра.
Древние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в Калининград
Позавтракаем и в 09:30 снова отправляемся исследовать исторические места. В посёлке Радужное увидим Олений мост начала 20-го века, когда-то довершавший ансамбль императорского охотничьего замка. Своё название мост получил из-за четырёх скульптур благородных оленей, которые встречали высоких гостей кайзера Вильгельма. Посмотрим и на руины охотничьего дома, изготовленного в Норвегии и по морю доставленного в Кёнигсберг, а оттуда — на место стройки.
Доедем до 25-метрового моста Хейдена, названного в честь министра сельского и лесного хозяйства Пруссии. Затем осмотрим руины Имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. и полюбуемся живописным видом на реку Роминта. Если повезёт, у Нового моста, покрытого мхом и опавшими листьями, отчего похожего на сказочный, встретим и покормим лисицу, которая часто приходит выпрашивать еду у путников.
Побываем у охотничьего домика «Ягдбуде» и прогуляемся по посёлку Токаревка, рядом с которым находится самый высокий в Калининградской области железнодорожный арочный мост. В Краснолесье посетим ж. -д. вокзал, куда прибывал императорский поезд. По желанию заглянем в историко-художественный Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса, основателя литовской художественной литературы, поэта и лютеранского пастора. Поднимемся на смотровую площадку старинной кирхи на территории музея. Остановимся у воинского мемориала «Вальдаукадель».
По приезде в Гусев пообедаем в кафе и отправимся в Калининград. Ориентировочное время прибытия — 19:00-20:00.
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Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание
- Услуги приготовления ужина на мангале
- Уголь для мангала
- Дрова для мангала или камина
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Питание на всё время тура, продукты для завтрака и ужина
- Входные билеты в музей Кристионаса Донелайтеса и на смотровую площадку кирхи - 450 руб. с человека
- Экскурсия с экскурсоводом по музею Кристионаса Донелайтиса (40 минут, по желанию) - 1200 руб. за группу
- Баня на территории гостевого дома - 1000 руб. /час (по предварительному заказу)
- Доплата за одноместный номер - 1750 руб. При размещении в номере 3 человек действует скидка - 1750 руб. за номер
- Тур состоится при наборе группы от 2 участников
- По запросу возможно проведение тура для большего количества человек
- По запросу возможно провести тур в индивидуальном формате от 2 участников