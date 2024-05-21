Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Авторский тур в Калининграде

Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов

Приглашаем отправиться в 2-дневное путешествие по парку, холмистый рельеф которого с многочисленными озёрами и огромным лесом был создан Валдайским ледником более 20 тысяч лет назад.

Вы насладитесь единением с природой и атмосферой спокойствия у Виштынецкого озера, которое за глубину называют местным Байкалом.

Побываете в Роминтенской пуще, где когда-то охотились последний магистр Тевтонского ордена и последний император Германии и другие высокопоставленные политики и министры.

Я расскажу вам истории лютеранских кирх и древних мостов, охотничьих домиков и других архитектурных памятников в посёлках, которые мы будем проезжать по пути. Вас ждёт очарование нетронутых мест и много увлекательных фактов прошлого.
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Ближайшие даты:
21
мая
28
мая
4
июн
9
июл
16
июл
23
июл
30
июл
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Дети до 12 лет9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходима предоплата для бронирования номеров в гостевом доме. Сумма предоплаты — 2500 руб. с человека.
Достопримечательности находятся в пограничной зоне. Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. Для граждан иностранных государств тур не проводится.

Проживание. В гостевом доме «Виштынецкий» на берегу озера. Номер на 1-м этаже. В номере одна 2-спальная кровать и одна односпальная. Есть отопление и выход на террасу с мангалом и всё необходимое для комфортного отдыха. Также есть беседка с камином и печью, баскетбольная площадка, баня (за доплату).

Питание. Ужин готовим на улице, на мангале. Ужин готовлю я один или вдвоём с напарником, в зависимости от количества человек в группе. Продукты для ужина закупаем сами в Калининграде при выезде из города или в г. Черняховске по пути на озеро.
Завтрак каждый путешественник готовит себе сам в номере. Продукты закупаем также заранее. Обед: в 1-й день в г. Гусев в местном кафе по пути на озеро; во 2-й день в г. Гусев в местном кафе, по пути назад в Калининград.

Связь и Интернет. Работает оператор сотовой связи «Билайн».

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Старинные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костра

Встречаемся и едем на Виштынецкое озеро, посетив по пути несколько исторических мест. Остановимся в посёлке Родники, где посмотрим на кирху Святой Катарины 1364 года постройки, функционирующую в настоящее время как православный храм. В посёлке Ушаково увидим кирху Хайлигенвальде, название которой переводится как «Священный лес» — место языческого святилища до захвата этих земель Тевтонским орденом.

Проедем по набережной реки Преголя в городе Гвардейске, откуда открывается вид на замок Тапиау, один из четырёх самых хорошо сохранившихся тевтонских замков на территории Калининградской области. Вы также узнаете о системе гидроузлов на реке Прегель в Восточной Пруссии и осмотрите шлюз и старый трёхарочный мост.

В Черняховске посетим руины Тевтонского замка Инстенбург, основанного в 14-м веке на реке Ангерапп. Побываем в некогда одном из самых богатых городов Восточной Пруссии — Гусеве (нем. Гумбинен) — со старинными зданиями. Здесь же пообедаем в кафе.

В посёлке Невское разгадаем загадку, почему на башне деревянной кирхи Пиллупёнена — первой протестантской кирхи на востоке Калининградской области — указаны три разные даты. Полюбуемся водопадом на реке Писса. По прибытии на озеро разместимся в гостевом доме и прокатимся на машине по берегу. Доедем и до соседних ледниковых озёр Роминтенской пущи: Проточного, Рыбного и Мариново. После возвращения поужинаем, отдохнём и пообщаемся у костра.

Старинные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костраСтаринные кирхи и замки, водопад и ледниковые озёра, вечер у костра
2 день

Древние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в Калининград

Позавтракаем и в 09:30 снова отправляемся исследовать исторические места. В посёлке Радужное увидим Олений мост начала 20-го века, когда-то довершавший ансамбль императорского охотничьего замка. Своё название мост получил из-за четырёх скульптур благородных оленей, которые встречали высоких гостей кайзера Вильгельма. Посмотрим и на руины охотничьего дома, изготовленного в Норвегии и по морю доставленного в Кёнигсберг, а оттуда — на место стройки.

Доедем до 25-метрового моста Хейдена, названного в честь министра сельского и лесного хозяйства Пруссии. Затем осмотрим руины Имперского охотничьего двора на высоком обрывистом берегу реки Красная. и полюбуемся живописным видом на реку Роминта. Если повезёт, у Нового моста, покрытого мхом и опавшими листьями, отчего похожего на сказочный, встретим и покормим лисицу, которая часто приходит выпрашивать еду у путников.

Побываем у охотничьего домика «Ягдбуде» и прогуляемся по посёлку Токаревка, рядом с которым находится самый высокий в Калининградской области железнодорожный арочный мост. В Краснолесье посетим ж. -д. вокзал, куда прибывал императорский поезд. По желанию заглянем в историко-художественный Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса, основателя литовской художественной литературы, поэта и лютеранского пастора. Поднимемся на смотровую площадку старинной кирхи на территории музея. Остановимся у воинского мемориала «Вальдаукадель».

По приезде в Гусев пообедаем в кафе и отправимся в Калининград. Ориентировочное время прибытия — 19:00-20:00.

Древние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в КалининградДревние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в КалининградДревние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в КалининградДревние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в КалининградДревние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в КалининградДревние мосты, посещение музея, обед в Гусеве, возвращение в Калининград

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание
  • Услуги приготовления ужина на мангале
  • Уголь для мангала
  • Дрова для мангала или камина
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Питание на всё время тура, продукты для завтрака и ужина
  • Входные билеты в музей Кристионаса Донелайтеса и на смотровую площадку кирхи - 450 руб. с человека
  • Экскурсия с экскурсоводом по музею Кристионаса Донелайтиса (40 минут, по желанию) - 1200 руб. за группу
  • Баня на территории гостевого дома - 1000 руб. /час (по предварительному заказу)
  • Доплата за одноместный номер - 1750 руб. При размещении в номере 3 человек действует скидка - 1750 руб. за номер
  • Тур состоится при наборе группы от 2 участников
  • По запросу возможно проведение тура для большего количества человек
  • По запросу возможно провести тур в индивидуальном формате от 2 участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 08:00
Завершение: Калининград, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиПаркиМосты

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
41 отзыв
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Аэропорт Калининграда
Завтра
2 мая
5 мая
7 мая
13 450 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
2 мая
4 мая
5 мая
9 мая
39 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Россия, Калининград
21 июня
21 июля
2 авг
16 авг
от 39 900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам