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Авторский тур
2 дня
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
5 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
13 июля в 08:00
27 июля в 08:00
10 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
9 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «2-дневные туры»
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