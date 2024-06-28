Двухдневные экскурсионные туры Калининграда

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Калининграде, цены от 5 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
5 500 за человека
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
13 июля в 08:00
27 июля в 08:00
10 200 за человека
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
9 июля в 08:00
16 июля в 08:00
13 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
  2. Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
  3. Из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Балтийская коса
  7. Рыбная деревня
  8. Остров Канта
  9. Высота Эфа
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
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