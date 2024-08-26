Перезагрузка – туры в Калининграде

Найдено 4 тура в категории «Перезагрузка» в Калининграде, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
На машине
3 отзыва
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
1 сен в 08:00
5 сен в 08:00
37 900 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
69 отзывов
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
14 950 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
1 отзыв
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
30 авг в 12:30
6 сен в 12:30
8 500 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
На автобусе
На самокатах
Сёрфинг
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
6 сен в 08:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
  4. Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Янтарный комбинат
  8. Рыбная деревня
  9. Балтийская коса
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 тура от 8 500 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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