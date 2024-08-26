4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
1 сен в 08:00
5 сен в 08:00
37 900₽ за человека
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
14 950₽ за человека
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
30 авг в 12:30
6 сен в 12:30
8 500₽ за человека
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
6 сен в 08:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим26 августа 2024Нормалдаки они шарят в теме, но без косяков не как)
- ЛЛариса7 августа 2024Все великолепно, спасибо! Организация тура на пятёрку с плюсом! Молодцы! Так держать!!!
- ННона5 августа 2024Большое спасибо,за организацию, все отработано слаженно. Особенное спасибо гиду Александре. Очень хорошо и интересно,увлекательно рассказывала.
- ММария26 июня 2024Мне очень понравилась поездка. Несмотря на то, что у меня было всего 3 дня, экскурсии были организованы так, чтобы удалось
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Перезагрузка»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Калининграде в августе 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Перезагрузка" можно забронировать 4 тура от 8 500 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год по теме «Перезагрузка», 73 ⭐ отзыва, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь