читать дальше посмотреть самые интересные места. И ещё отдельное спасибо за то, что, несмотря на то, что мой рейс задержали и я прилетела в первый день уже под конец экскурсий, меня любезно довезли до последней экскурсии первого дня. За это отдельное спасибо)

Мне очень понравилась поездка. Несмотря на то, что у меня было всего 3 дня, экскурсии были организованы так, чтобы удалось