Это не обычный тур, в котором вы просто знакомитесь с достопримечательностями региона, это настоящее гастрономическое путешествие. Будет много еды, вина и вкусных мероприятий!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане
Мы встречаем Вас в аэропорту (до 14:00, если приезд после 14:00, тогда гости пропускают какую-то часть программы) и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.
Мы рекомендуем гостям из Москвы ориентироваться на рейс: Москва-Калининград, а/к Аэрофлот, рейс SU 1018, 12:00-13:40.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и ближе к вечеру встречаемся на приветственный ужин в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.
Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.
На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян!
Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!
В качестве основного блюда — фермерский ягненок с кремом из пурпурной моркови, соусом из чёрного чеснока и хумусом из копчёных баклажанов.
Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту!
Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета "бородинский хлеб" — что Вам больше по душе?
Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым! Ура!
После ужина нас ждет вечерняя прогулка по реке Преголя!
Мы пойдем по каналам под мостами и посмотрим вечерний город с воды.
Узнаем об истории, увидим исторически значимые места, красивые набережные, где когда-то прогуливался Иммануил Кант и вёл деловые переговоры Пётр 1.
После прогулки возвращаемся в наш отель.
Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Нас ждет обзорная экскурсия по Калининграду — бывшему Кёнигсбергу, центру Восточной Пруссии.
Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты.
Погуляем по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, и узнаем, как он развивался, и кто его самые знаменитые жители.
После прогулки нас ждут на гастрономический мастер-класс «Кухня Восточной Пруссии», где мы под руководством шеф-повара приготовим аутентичные блюда и узнаем гастрономическую историю Калининграда.
Нас ждут тартар из оленины роминты, карпаччо из балтийской кильки с гелем из зеленого горошка и балтийская камбала, запеченная в конверте с овощами.
Все блюда мы будем дегустировать в сопровождении идеальных винных пар.
После обеда едем смотреть сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское», и в его стенах бывали Пётр I с Екатериной Великой.
В замке для нас проведут экскурсию.
После экскурсии нас уже ждут на дегустации сыров на крафтовой семейной сыроварне, которая находится здесь же, в историческом ансамбле.
На сыроварне производят 12 сортов сыра и выдерживают в среднем до года.
На фабрике также производят шоколад ручной работы.
Нам расскажут и покажут, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт сыра имеет свою изюминку.
И затем мы направимся в дегустационный зал, где попробуем различные сорта сыра с бокалом белого вина.
Шоколад ручной работы тоже продегустируем!
После сыроварни отправляемся на старинный немецкий пивоваренный завод, некогда самый большой в Восточной Пруссии!
Во время экскурсии мы окажемся в одном из помещений старого завода, где сейчас находится современное производство, и спустимся в подземелья Кёнигсберга.
И, конечно, узнаем все о том, как варят пиво, как растёт солод, какой он на вкус, как выглядит хмель и какие есть виды хмеля.
Завершим экскурсию дегустацией пяти сортов свежесваренного пива с закусками!
Вечером возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем.
Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин
Сегодня после завтрака в нашем отеле нас будут ждать в уютном марципановом домике, где мы продегустируем разные изделия из марципана с чашечкой кофе или чая.
В 1809 году итальянские кондитеры, братья Поматти открыли в Кенигсберге кондитерскую фабрику по производству марципана и поставляли свою продукцию даже Королевскому двору.
Затем отправляемся в город-курорт Зеленоградск, бывший немецкий Кранц.
Прекрасные старинные виллы, морской воздух и красивые виды!
Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье.
Мы увидим водонапорную башню, попробуем воду из бювета королевы Луизы и поймем, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».
После прогулки направляемся на обед в ресторан балтийской кухни, который находится в здании бывшего немецкого Почтампа 19 века!
Шеф-повар предложит нам попробовать свои авторские рецепты из локальных продуктов.
Вначале мы отведаем "Балтийскую закуску" — это настоящее гастрономическое искусство в виде камня из угря с фундуком, глазурью из корня сельдерея, украшенного квашенной черемшой.
На горячее шеф-повар подаст нам знаменитое блюдо из кухни Восточной Прусии - кёнигсбергские клопсы из оленины с соусом из чернослива.
И самое время продегустировать фирменные настойки собственного производства, которые подадут с идеальными гастрономическими парами!
Вишня с корицей, Марципановая, Черная смородина и Бородинская — пробуем!
После Зеленоградска выезжаем в национальный парк "Куршская коса" — изюминку Калининградской области! Песчаные дюны, белоснежный песок, леса, в которых водятся лоси и кабаны, море с одной стороны и залив — с другой.
Небольшие пешие прогулки чередуем с передвижением на микроавтобусе.
Мы узнаем историю дюн, полюбуемся ими с высот Мюллера и Эфа и пройдем по таинственному Танцующему лесу.
При желании, искупаемся в море.
Ближе к вечеру едем в Светлогорск — самый центральный курорт «русской Прибалтики»!
Он больше похож на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями и неспешно прогуливающимися туристами.
Отправляемся на ужин!
Нас будут ждать в камерном ресторане, где подаются изыски из рыбы и традиционную немецкую кухню.
На аперитив нам подадут паштет из шпрот с чипсами из тапиоки.
Вторым курсом мы попробуем балтийского угря с двумя видами риса и кунжутно-сливочным соусом.
Блюда сопровождаются ароматным немецким вином из сорта Гевюрцтраминер.
Закончим ужин традиционным яблочным штруделем, который подают с мороженым с бородинским хлебом.
После ужина заселяемся в спа-отель 4* в центре Светлогорска.
Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое море
Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся знакомиться со Светлогорском.
Мы погуляем и посмотрим город вместе с местным гидом, который проведет для нас насыщенную экскурсию.
Неспешная прогулка займет около двух часов.
Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта.
Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.
Затем мы выезжаем в Янтарный — единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря.
И здесь же находится уникальный янтарный музей-ресторан!
Здесь невероятно красиво, и янтарь буквально повсюду: он использован не только в оформлении фасадов и интерьера, но даже в украшении блюд здесь придерживаются «янтарной темы».
Мы попробуем пикантный сливочный крем-суп с копченым балтийским угрем, маслом трюфеля и пармезаном.
В качестве основного блюда нам подадут филе сома в винно-сливочном соусе с рисом венера.
Наш обед прекрасно дополнит розовое вино сорта Зинфандель.
Время десерта! Попробуем фирменную "карамельную сферу" из хрустящего французского печенья на подушке из шоколадного бисквита.
После обеда нас ждет единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейший, оборудованный.
Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться и, при желании, искупаться.
В Янтарном мы обязательно посетим интерактивный музей янтарного комбината, чтобы узнать больше о добыче янтаря, его свойствах и о том, как отличить оригинал от подделки.
Далее едем в самый западный город России — Балтийск!
Нас ждет выход в Балтийское море на скоростном катере!
Мы рассмотрим военные корабли, полюбуемся изящными немецкими постройками и покормим лебедей.
А также узнаем, какие события здесь происходили, и почему долгое время Балтийск был закрыт.
Вечером возвращаемся в Светлогорск и идем на ужин!
Именитый шеф-повар Рустам Тангиров - исполнительный президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и постоянный ведущий кулинарных передач на ТВ, предложит нам попробовать блюда из локальных продуктов.
Первым курсом нам подадут балтийский тапас — это мини-закуски с копченым угрем, слабосоленым судаком, килькой и ставридой на эстонском поджаренном хлебе.
На второй курс мы попробуем стейк из форели со свекольным ризотто и листьями шпината.
А на десерт — чизкейк из жареного шоколада в велюре под безе с меренгой.
После ужина идем в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня!
Светлогорск. Отъезд
Сегодня после завтрака у Вас будет свободное время.
Можно расслабиться в СПА-комплексе в нашем отеле (уже включено в стоимость!), или отдохнуть на оборудованном пляже (расположен в 400 метрах от отеля).
Или прогуляться по красивому Светлогорску: пройтись по променаду, подышать морским воздухом Балтики и сходить на пирс.
За 3 часа до рейса мы выезжаем в аэропорт, счастливые и полные новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание:
- Отель "Чайка" 4* - 2 ночи (г. Калининград, исторический центр города);
- Royal Falke Resort & SPA 4* - 2 ночи (г. Светлогорск, побережье Балтийского моря).
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
На заезды 8-12 мая, 11-15 июня:
|Условия/Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|По акции раннего бронирования до 15.03.2024
|88 000
|105 000
|Без акции раннего бронирования
|95 000
|112 000
На заезды 8-12 июля, 22-26 августа:
|Условия/Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|По акции раннего бронирования до 15.03.2024
|92 000
|108 000
|Без акции раннего бронирования
|98 000
|115 000
Варианты проживания
Отель «Чайка» 4
Отель «Чайка» расположен в историческом городе Калининграде, недалеко от центра города.
Возле отеля «Чайка» находятся остановки общественного транспорта. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный WiFi.
Все номера оснащены современными удобствами и располагают рабочим столом.
В вашем распоряжении бар и круглосуточная стойка регистрации.
Отель находится в 20 км от калининградского аэропорта Храброво.
Отель «Royal Falke Resort and SPA» 4
Гостиница Royal Falke Resort & SPA находится в Светлогорске, в 500 метрах от побережья Балтийского моря.
К вашим услугам бесплатный Wi-Fi, спа-центр, а также роскошно оформленные номера с ЖК-телевизорами.
Все номера и люксы оснащены мини-баром, телефоном, феном и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть балкон или терраса.
В гостинице Falke Resort вы можете посетить крытый бассейн, а также отдохнуть в сауне и в зимнем саду.
В спа-центре вам предложат несколько специализированных процедур для лица и тела.
В ресторане на территории гостиницы подают блюда интернациональной кухни с оттенком средиземноморской кухни.
Также в гостинце имеется бар и ночной клуб.
Калининградский аэропорт Храброво находится менее чем в 35 км от гостиницы Royal Falke.
К услугам гостей бесплатная частная парковка на территории гостиницы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины c винным сопровождением)
- Встреча в аэропорту в первый день тура с рекомендованного рейса
- Трансфер в аэропорт в день окончания тура на рекомендованный рейс
- Экскурсии по программе
- Все дегустации (в Т.Ч. сыроварня, пивоварня, марципановый домик)
- Все входные билеты по программе
- Кулинарный мастер-класс
- Прогулка на катере в Калининграде и Балтийске
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Сопровождающий на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Встреча в аэропорту в первый день тура с других рейсов, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
- Трансфер в аэропорт в день окончания тура на другие рейсы, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 7 лет).
Какая погода в Калининграде? Как лучше одеться?
Температура в Калининграде и области в конце июля колеблется днем от +25 до +28 градусов, в конце августа колеблется днем от +21 до +25 градусов.
Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Калининградская область находится на Балтийском море и известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:
- удобную непромокаемую обувь;
- ветровку;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
И, конечно, солнцезащитные очки и крем от загара. Лето в самом разгаре!
Какими рейсами рекомендуется прибывать и отбывать?
12 мая 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1019, 14:40-18:20.
15 июня 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1005, 16:10-19:55.
12 июля 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1019, 14:40-18:20.
26 августа 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1005, 16:10-19:55.
Когда и сколько длится?
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Мы с удовольствием желаем Вашей компании успеха и надеемся, что это путешествие с Вашей компанией не последнее)).