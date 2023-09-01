1 день

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане

Мы встречаем Вас в аэропорту (до 14:00, если приезд после 14:00, тогда гости пропускают какую-то часть программы) и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.

Мы рекомендуем гостям из Москвы ориентироваться на рейс: Москва-Калининград, а/к Аэрофлот, рейс SU 1018, 12:00-13:40.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и ближе к вечеру встречаемся на приветственный ужин в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян!

Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — фермерский ягненок с кремом из пурпурной моркови, соусом из чёрного чеснока и хумусом из копчёных баклажанов.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту!

Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета "бородинский хлеб" — что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым! Ура!

После ужина нас ждет вечерняя прогулка по реке Преголя!

Мы пойдем по каналам под мостами и посмотрим вечерний город с воды.

Узнаем об истории, увидим исторически значимые места, красивые набережные, где когда-то прогуливался Иммануил Кант и вёл деловые переговоры Пётр 1.

После прогулки возвращаемся в наш отель.