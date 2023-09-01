Гастрономический тур в Калининград

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Отправьтесь в Калининград, где Вас ждут свежие морепродукты, авторские рестораны, пивоварня и сыроварня, спа-отель на Балтийском побережье, замки и эстетика западной архитектуры.

Это не обычный тур, в котором вы просто знакомитесь с достопримечательностями региона, это настоящее гастрономическое путешествие. Будет много еды, вина и вкусных мероприятий!
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Гастрономический тур в Калининград
Ближайшие даты:
8
мая
11
июн
8
июл
22
авг

Что вас ожидает:

Гастрономический мастер-класс
Гастрономический мастер-класс
Проверим свои кулинарные навыки на гастрономическом мастер-классе прусской кухни
Водная прогулка
Водная прогулка
Выйдем в Балтийское море на скоростном катере
Отдых на курорте
Отдых на курорте
Посетим курортные города и спа-отель на берегу Балтики
Дегустация пива
Дегустация пива
Продегустируем пиво на именитой немецкой пивоварне
Марципановое удовольствие
Марципановое удовольствие
Попробуем знаменитый кенигсберский марципан от лучших производителей
Лучшие рестораны
Лучшие рестораны
Насладимся авторской и локальной кухней лучших ресторанов региона

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане

Мы встречаем Вас в аэропорту (до 14:00, если приезд после 14:00, тогда гости пропускают какую-то часть программы) и едем заселяться в отель 4*, расположенный в престижной исторической части Калининграда, прежде — элитном районе старого Кёнигсберга — Амалиенау.

Мы рекомендуем гостям из Москвы ориентироваться на рейс: Москва-Калининград, а/к Аэрофлот, рейс SU 1018, 12:00-13:40.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и ближе к вечеру встречаемся на приветственный ужин в гастрономическом ресторане авторской кухни с акцентом на дичь и местные фермерские продукты.

Бренд-шеф делает особый акцент на оригинальной подаче блюд.

На закуску нам подадут карпаччо из местной оленины, качество которой известно со времен прусских дворян!

Тончайшие слайсы оленины с муссом из местного камамбера, трюфельным бальзамиком, овечьим сыром и домашними вялеными томатами. Невероятно вкусно!

В качестве основного блюда — фермерский ягненок с кремом из пурпурной моркови, соусом из чёрного чеснока и хумусом из копчёных баклажанов.

Конечно, блюда подаются с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение трапезы, на десерт мы продегустируем фирменные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту!

Шоколадная корзиночка с сыром Д'ор Блю и карамелью, трюфель с терпкой и яркой мадагаскарской корицей, тропический кокос или конфета "бородинский хлеб" — что Вам больше по душе?

Все питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие в Калининград объявляется открытым! Ура!

После ужина нас ждет вечерняя прогулка по реке Преголя!

Мы пойдем по каналам под мостами и посмотрим вечерний город с воды.

Узнаем об истории, увидим исторически значимые места, красивые набережные, где когда-то прогуливался Иммануил Кант и вёл деловые переговоры Пётр 1.

После прогулки возвращаемся в наш отель.

Встреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторанеВстреча. Приветственный ужин в гастрономическом ресторане
2 день

Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Нас ждет обзорная экскурсия по Калининграду — бывшему Кёнигсбергу, центру Восточной Пруссии.

Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности Калининграда: Университетскую площадь, руины Королевского замка, могилу Канта, синагогу, аллею скульптур, Деревянный и Медовый мосты.

Погуляем по острову Кнайпхоф, расположенному прямо в центре Калининграда, и узнаем, как он развивался, и кто его самые знаменитые жители.

После прогулки нас ждут на гастрономический мастер-класс «Кухня Восточной Пруссии», где мы под руководством шеф-повара приготовим аутентичные блюда и узнаем гастрономическую историю Калининграда.

Нас ждут тартар из оленины роминты, карпаччо из балтийской кильки с гелем из зеленого горошка и балтийская камбала, запеченная в конверте с овощами.

Все блюда мы будем дегустировать в сопровождении идеальных винных пар.

После обеда едем смотреть сохранившуюся лютеранскую кирху 14 века и восстанавливаемый орденский замок 13 века, который носил гордое название «Великое Посольство Российское», и в его стенах бывали Пётр I с Екатериной Великой.

В замке для нас проведут экскурсию.

После экскурсии нас уже ждут на дегустации сыров на крафтовой семейной сыроварне, которая находится здесь же, в историческом ансамбле.

На сыроварне производят 12 сортов сыра и выдерживают в среднем до года.

На фабрике также производят шоколад ручной работы.

Нам расскажут и покажут, как производится и созревает сыр, какие нужны для этого условия и за счет чего каждый сорт сыра имеет свою изюминку.

И затем мы направимся в дегустационный зал, где попробуем различные сорта сыра с бокалом белого вина.

Шоколад ручной работы тоже продегустируем!

После сыроварни отправляемся на старинный немецкий пивоваренный завод, некогда самый большой в Восточной Пруссии!

Во время экскурсии мы окажемся в одном из помещений старого завода, где сейчас находится современное производство, и спустимся в подземелья Кёнигсберга.

И, конечно, узнаем все о том, как варят пиво, как растёт солод, какой он на вкус, как выглядит хмель и какие есть виды хмеля.

Завершим экскурсию дегустацией пяти сортов свежесваренного пива с закусками!

Вечером возвращаемся в наш уютный отель, отдыхаем.

Гастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварняГастрономический мастер-класс, исторические замки, сыроварня и пивоварня
3 день

Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин

Сегодня после завтрака в нашем отеле нас будут ждать в уютном марципановом домике, где мы продегустируем разные изделия из марципана с чашечкой кофе или чая.

В 1809 году итальянские кондитеры, братья Поматти открыли в Кенигсберге кондитерскую фабрику по производству марципана и поставляли свою продукцию даже Королевскому двору.

Затем отправляемся в город-курорт Зеленоградск, бывший немецкий Кранц.

Прекрасные старинные виллы, морской воздух и красивые виды!

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье.

Мы увидим водонапорную башню, попробуем воду из бювета королевы Луизы и поймем, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

После прогулки направляемся на обед в ресторан балтийской кухни, который находится в здании бывшего немецкого Почтампа 19 века!

Шеф-повар предложит нам попробовать свои авторские рецепты из локальных продуктов.

Вначале мы отведаем "Балтийскую закуску" — это настоящее гастрономическое искусство в виде камня из угря с фундуком, глазурью из корня сельдерея, украшенного квашенной черемшой.

На горячее шеф-повар подаст нам знаменитое блюдо из кухни Восточной Прусии - кёнигсбергские клопсы из оленины с соусом из чернослива.

И самое время продегустировать фирменные настойки собственного производства, которые подадут с идеальными гастрономическими парами!

Вишня с корицей, Марципановая, Черная смородина и Бородинская — пробуем!

После Зеленоградска выезжаем в национальный парк "Куршская коса" — изюминку Калининградской области! Песчаные дюны, белоснежный песок, леса, в которых водятся лоси и кабаны, море с одной стороны и залив — с другой.

Небольшие пешие прогулки чередуем с передвижением на микроавтобусе.

Мы узнаем историю дюн, полюбуемся ими с высот Мюллера и Эфа и пройдем по таинственному Танцующему лесу.

При желании, искупаемся в море.

Ближе к вечеру едем в Светлогорск — самый центральный курорт «русской Прибалтики»!

Он больше похож на европейские курорты с их высоким сервисом, первоклассными отелями и неспешно прогуливающимися туристами.

Отправляемся на ужин!

Нас будут ждать в камерном ресторане, где подаются изыски из рыбы и традиционную немецкую кухню.

На аперитив нам подадут паштет из шпрот с чипсами из тапиоки.

Вторым курсом мы попробуем балтийского угря с двумя видами риса и кунжутно-сливочным соусом.

Блюда сопровождаются ароматным немецким вином из сорта Гевюрцтраминер.

Закончим ужин традиционным яблочным штруделем, который подают с мороженым с бородинским хлебом.

После ужина заселяемся в спа-отель 4* в центре Светлогорска.

Зеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужинЗеленоградск, ресторан локальной кухни, Куршская коса и балтийский угорь на ужин
4 день

Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое море

Сегодня после завтрака в нашем отеле мы отправимся знакомиться со Светлогорском.

Мы погуляем и посмотрим город вместе с местным гидом, который проведет для нас насыщенную экскурсию.

Неспешная прогулка займет около двух часов.

Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта.

Будут и культовые места: Водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Затем мы выезжаем в Янтарный — единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря.

И здесь же находится уникальный янтарный музей-ресторан!

Здесь невероятно красиво, и янтарь буквально повсюду: он использован не только в оформлении фасадов и интерьера, но даже в украшении блюд здесь придерживаются «янтарной темы».

Мы попробуем пикантный сливочный крем-суп с копченым балтийским угрем, маслом трюфеля и пармезаном.

В качестве основного блюда нам подадут филе сома в винно-сливочном соусе с рисом венера.

Наш обед прекрасно дополнит розовое вино сорта Зинфандель.

Время десерта! Попробуем фирменную "карамельную сферу" из хрустящего французского печенья на подушке из шоколадного бисквита.

После обеда нас ждет единственный в России пляж, отмеченный «Голубым флагом» — широкий, чистейший, оборудованный.

Здесь у вас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться и, при желании, искупаться.

В Янтарном мы обязательно посетим интерактивный музей янтарного комбината, чтобы узнать больше о добыче янтаря, его свойствах и о том, как отличить оригинал от подделки.

Далее едем в самый западный город России — Балтийск!

Нас ждет выход в Балтийское море на скоростном катере!

Мы рассмотрим военные корабли, полюбуемся изящными немецкими постройками и покормим лебедей.

А также узнаем, какие события здесь происходили, и почему долгое время Балтийск был закрыт.

Вечером возвращаемся в Светлогорск и идем на ужин!

Именитый шеф-повар Рустам Тангиров - исполнительный президент Клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга и постоянный ведущий кулинарных передач на ТВ, предложит нам попробовать блюда из локальных продуктов.

Первым курсом нам подадут балтийский тапас — это мини-закуски с копченым угрем, слабосоленым судаком, килькой и ставридой на эстонском поджаренном хлебе.

На второй курс мы попробуем стейк из форели со свекольным ризотто и листьями шпината.

А на десерт — чизкейк из жареного шоколада в велюре под безе с меренгой.

После ужина идем в наш отель и отдыхаем после насыщенного дня!

Янтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое мореЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое мореЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое мореЯнтарный музей-ресторан, балтийский тапас и выход в открытое море
5 день

Светлогорск. Отъезд

Сегодня после завтрака у Вас будет свободное время.

Можно расслабиться в СПА-комплексе в нашем отеле (уже включено в стоимость!), или отдохнуть на оборудованном пляже (расположен в 400 метрах от отеля).

Или прогуляться по красивому Светлогорску: пройтись по променаду, подышать морским воздухом Балтики и сходить на пирс.

За 3 часа до рейса мы выезжаем в аэропорт, счастливые и полные новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Светлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. ОтъездСветлогорск. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Отель "Чайка" 4* - 2 ночи (г. Калининград, исторический центр города);
  • Royal Falke Resort & SPA 4* - 2 ночи (г. Светлогорск, побережье Балтийского моря).

Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:

На заезды 8-12 мая, 11-15 июня:

Условия/Размещение ДвухместноеОдноместное
По акции раннего бронирования до 15.03.202488 000 105 000
Без акции раннего бронирования95 000112 000

На заезды 8-12 июля, 22-26 августа:

Условия/Размещение ДвухместноеОдноместное
По акции раннего бронирования до 15.03.202492 000 108 000
Без акции раннего бронирования98 000115 000

Варианты проживания

Отель «Чайка» 4

2 ночи

Отель «Чайка» расположен в историческом городе Калининграде, недалеко от центра города.

Возле отеля «Чайка» находятся остановки общественного транспорта. К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный WiFi.

Все номера оснащены современными удобствами и располагают рабочим столом.

В вашем распоряжении бар и круглосуточная стойка регистрации.

Отель находится в 20 км от калининградского аэропорта Храброво.

Отель «Чайка» 4Отель «Чайка» 4Отель «Чайка» 4Отель «Чайка» 4Отель «Чайка» 4

Отель «Royal Falke Resort and SPA» 4

2 ночи

Гостиница Royal Falke Resort & SPA находится в Светлогорске, в 500 метрах от побережья Балтийского моря.

К вашим услугам бесплатный Wi-Fi, спа-центр, а также роскошно оформленные номера с ЖК-телевизорами.

Все номера и люксы оснащены мини-баром, телефоном, феном и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть балкон или терраса.

В гостинице Falke Resort вы можете посетить крытый бассейн, а также отдохнуть в сауне и в зимнем саду.

В спа-центре вам предложат несколько специализированных процедур для лица и тела.

В ресторане на территории гостиницы подают блюда интернациональной кухни с оттенком средиземноморской кухни.

Также в гостинце имеется бар и ночной клуб.

Калининградский аэропорт Храброво находится менее чем в 35 км от гостиницы Royal Falke.

К услугам гостей бесплатная частная парковка на территории гостиницы.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины c винным сопровождением)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура с рекомендованного рейса
  • Трансфер в аэропорт в день окончания тура на рекомендованный рейс
  • Экскурсии по программе
  • Все дегустации (в Т.Ч. сыроварня, пивоварня, марципановый домик)
  • Все входные билеты по программе
  • Кулинарный мастер-класс
  • Прогулка на катере в Калининграде и Балтийске
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Сопровождающий на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Встреча в аэропорту в первый день тура с других рейсов, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
  • Трансфер в аэропорт в день окончания тура на другие рейсы, кроме рекомендованных - 2000 за легковое авто до 3 чел
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 7 лет).

Какая погода в Калининграде? Как лучше одеться?

Температура в Калининграде и области в конце июля колеблется днем от +25 до +28 градусов, в конце августа колеблется днем от +21 до +25 градусов.

Для поездки будет достаточно Вашей повседневной одежды. Однако, Калининградская область находится на Балтийском море и известна своим переменчивым климатом. Поэтому советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • ветровку;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.

И, конечно, солнцезащитные очки и крем от загара. Лето в самом разгаре!

Какими рейсами рекомендуется прибывать и отбывать?
8-12 мая:
8 мая 2024: Москва-Калининград, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑6313, 09:40-11:25.
12 мая 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1019, 14:40-18:20.
11-15 июня:
11 июня 2024: Москва-Калининград, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1018, 12:05-13:40.
15 июня 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1005, 16:10-19:55.
8-12 июля:
8 июля 2024: Москва-Калининград, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑6313, 09:40-11:25.
12 июля 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1019, 14:40-18:20.
22-26 августа:
22 августа 2024: Москва-Калининград, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1018, 12:05-13:40.
26 августа 2024: Калининград-Москва, а/к "Аэрофлот", рейс SU‑1005, 16:10-19:55.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
1 сен 2023
Тур очень насыщенный, хорошо организован. Полностью соответствует заявленной программе.
С
21 июня 2023
Короткий, но очень яркий тур. Подобралась замечательная компания и благодаря гиду Ольге Кинихиной, внимательной и заботливой, путешествие было интересным и вкусным!
С
17 мая 2023
Здравствуйте уважаемые сотрудники компании «Большая Страна». Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый гастрономический тур в Калининград с 6 по 10 мая. Для нас с мужем это первый опыт подобных путешествий, и он был просто потрясающим)). Сложилось все: прекрасная солнечная, но не жаркая погода в непредсказуемом Калининграде; качественная, изящно поданная еда с деликатно подобранными напитками в уютных ресторанчиках; интересные познавательные и исторические экскурсии; душевная атмосфера маленькой компании таких же как мы путешественников; и, конечно, наш Гид с большой буквы-Ольга, родившаяся на этой земле, зная ее изнутри, она знакомила нас с ее историей, культурой, людьми, и не было бы вопроса, на который мы не получили бы подробный, занимательный ответ; огромное количество интереснейшей информации, но всё в рамках тайминга, чтобы ею не перегрузить)).
Мы с удовольствием желаем Вашей компании успеха и надеемся, что это путешествие с Вашей компанией не последнее)).

Тур входит в следующие категории Калининграда

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыГастрономическиеНа автобусе

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