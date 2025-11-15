Описание тура
Наше путешествие, в первую очередь, для любознательных туристов, которые полны желания не только посмотреть все самое интересное в Калининградской области, но и отдохнуть от домашней суеты и хлопот.
Как местный житель, хочу познакомить вас с нашим замечательным краем, где мягкий климат и разнообразная растительность, белоснежные пляжи и море янтаря, где пересекалась история этой земли с историей России несколько раз, вы сможете полюбоваться удивительной архитектурой, попробовать вкуснейшие сыры, марципаны, пиво и рыбу. Я собрала для Вас самые интересные и красивые места области, чтобы Вы влюбились в наш край, как люблю его я!
До встречи, в Янтарном крае!
Программа тура по дням
Знакомство со Светлогорском
Встреча в аэропорту Храброво. Выбирайте любой удобный для себя рейс до 12:00
Трансфер в Светлогорск. Заселение в отель 3: Дом сказочника, Универсал, Раушен. Точный выбор отеля будет известен после бронирования.
После обеда обзорная экскурсия по городу Светлогорск
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, который провёл более 1000 экскурсий по этому городу.
г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на маленьких улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника
После насыщенного дня, нужно отдохнуть и расслабиться - идём ужинать в кафе с видом на море.
Кёнигсберг - Калининград
Завтракаем и выезжаем в Калининград
Увидим, сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана.
Обедаем в одном из ресторанов города Калининграда с вкусной местной едой.
Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта
Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе
Посетим музей Марципана, где узнаем об истории появления в городе этого лакомства.
Возвращаемся в Светлогорск.
Янтарный, где спрятаны кладовые солнца
В этот день мы узнаем историю янтаря.
В 9:15 Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.
Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.
Далее нас ждёт увлекательное мероприятие - мастер-класс по изготовлению браслета из янтаря, где вы себя почувствуете мастером янтарных дел.
Обед в ресторане музее Янтарная легенда - это место не оставит никого равнодушным, аналогов ему нет.
Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.
При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре, минимум 1 час.
И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.
Возвращаемся в Светлогорск. Вечером свободное время.
Куршская коса + Зеленоградск +сыроварня Шаакендорф
- 9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская коса
Въезжаем в Национальный парк, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.
- Посещаем орнитологическую станцию или станцию кольцевания птиц, где находятся самые большие ловушки в мире. Мы увидим эти ловушки, орнитолог поймает птичку и окольцует её на ваших глазах, вы узнаете для чего это делают?
- Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки, возвращаемся обратно.
- Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.
- Переезжаем в Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют город
кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
- Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести.
- Возвращаемся в Светлогорск, проезжаем мимо игорной зоны казино, через г. Пионерский курорт, мимо Правительственной резиденции.
На восток области: Тильзит - Рагнит
В 9:00 выезжаем в г. Советск.
12:00 г. Советск, парк Якобсбруе
Посещение парка Якобсбруэ, прогуляемся к памятнику прусской королеве Луизе из белого каррарского мрамора, познакомимся с этой исторической личностью.
12:40 Прогулка по центральной части г. Советска. Сегодня мы познакомимся с востоком Калининградской области, городом расположенном на границе с Литвой.
Советск — город, имеющий историческое значение. Известность ему принес Тильзитский мир, заключенный здесь в 1807 году между российским императором Александром I и французским императором Наполеоном Бонапартом. Сохранился дом, в котором проживал во время подписания договора Александр I, а в 1992 году в Советске был установлен памятный знак в честь Тильзитского мира. Другую известность этому городу принёс Тильзитский сыр
Пройдёмся по центральной части города, познакомимся с достопримечательностями: памятником Лосю, памятником Трамваю, архитектурой конца 19 нач. 20 века, домом с Рыцарем, увидим музей военной техники под открытым небом, Мост Королевы Луизы, дом в котором останавливался Александр 1.
Пообедаем в одном из кафе города. Переезжаем в г. Неман.
15:00 Дегустация в сыроварне Рагнит. Затем экскурсия в замке Рагнит. Вы увидите настоящий замок 14 века, узнаете удивительную судьбу этого замка и порадуетесь его восстановлению.
17:00 Выезжаем в Светлогорск
19:30 Возвращаемся в Светлогорск
Сплав на байдарках + Гвардейск
В 9:00 выезжаем в пос. Знаменск
10:30 пос. Знаменск. На ферме Тюниных проходим инструктаж, сплав будет на двухместной байдарке, уровень сложности самый простой, справится любой человек, даже без подготовки, от 5 до 80 лет.
Это прекрасная возможность познакомиться с байдарками для новичков.
11:00 Сплав по реке Лава. Это спокойная река, без порогов и быстрого течения. В одну сторону 1 час сплавляемся, потом отдыхаем, если будет жарко, можно искупаться и возвращаемся по течению обратно.
Река протекает по территории Варминьско-Мазурского воеводства и Калининградской области. Река берёт свое начало в Польше из Мазурских озёр. Российская часть реки имеет длину 65 километров.
Обедаем на ферме семьи Тюниных, где попробуем домашнюю и вкусую кухню.
14:00 Познакомимся с посёлком Знаменск. Переезжаем в г. Гвардейск.
15:30 Экскурсия по г. Гвардейск. Маленький уютный городок, со своими особенностями и достопримечательностями, как историческими, так и современными. На примере этого городка посмотрим, как застраивались городки Восточной Пруссии. И тут вас ждёт несколько приятных сюрпризов.
16:30 Выезжаем в Светлогорск
18:00 Мы в Светлогорске. Немного уставшие, но довольные и полные сил с нетерпением ждём следующего дня, так как нас ждёт знакомство с югом области.
На юг области: Правдинск - Железнодорожный
9:00 Выезжаем из Светлогорска
11:00 г. Правдинск, пешеходная экскурсия по городу
Правдинск бывший Гердауэн, тут проходили войска Наполеона, сражались русские войска с наполеоновской армией и в первую мировую войну, сохранилась часть крепостной стены, бывший лютеранский храм и другие достопримечательности.
Мы прогуляемся вдоль стены замка Фридланд, увидим храм Святого Георгия, здание бывшего госпиталя, виллы Фридланда, памятный знак Ангел мира, подвесной мост через реку Лава, Гидроэлектростанцию 1926 г.
13:00 Выезжаем в п. Железнодорожный
13:30 Обедаем в одном из кафе пос. Железнодорожный с вкусной домашней кухней.
14:30 Экскурсия по посёлку Железнодорожный
Железнодорожный за последние годы сильно преобразился: значительное число старинных домиков отремонтировано, на узких улочках появились туристы, хочется рассматривать не только каждый дом, но и каждую деталь на доме, такое впечатление, что это маленький городок создан для съёмок исторического фильма.
Умы прогуляемся по Железнодорожному увидим руины замка Гердауэн, здание бывшей мельницы нач. 20 в., кирху, пройдёмся по уютным маленьким улочкам, полюбуемся удивительной архитектурой.
16:00 Выезжаем в Светлогорск
18:00 Возвращаемся в Светлогорск
Самый запад России - Балтийск и Балтийская коса
10:00 Выезжаем в г. Балтийск. Сегодня мы познакомимся с самым западным городом России.
11:00 г. Балтийск, Крепость Пиллау
В городе проезжаем к самому большому фортификационному объекту в нашей области крепости Пиллау. Я вас познакомлю с крепостью, узнаем интересные пересечения этого объекта с Российской историей.
Идём дальше знакомиться с набережной Балтийска: памятником Петру 1, самым старым Маяком в Калининградской области.
12:00 На пароме переправляемся на Балтийскую косу.
Нас ждёт 2-х часовая прогулка по косе. Прогуляемся к ангарам бывшего аэродрома Нойтиф, где вы познакомитесь с историей Балтийской косы и фортификационными сооружениями.
Пройдём по бетонной дороге на противоположную часть косы от залива к морю. Заглянем в музей Старый Люнет, попьём чай или кофе с выпечкой. Прогуляемся к форту Западному, сделаем классные снимки, погуляем по пляжу. И на пароме возвращаемся в Балтийск.
14:00 Паромная переправа в Балтийск.
Пообедаем в местном кафе.
Переезжаем к самой большой женской конной статуи в мире Памятнику Елизавете Петровне. Прогуляемся по Северному молу и сфотографируемся в самой западной точке России.
16:00 Выезжаем в аэропорт
18:00 Прибытие в аэропорт Храброво.
Берите билеты на вечерние рейсы с вылетом после 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 7 ночей в отеле 3
- 2-3-х местное размещение
- 7 завтраков
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, мастер-класс, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки
Не забудьте положить в чемодан хорошее настроение:)
Пожелания к путешественнику
До встречи в Янтарном крае!!!