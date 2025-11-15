3 день

Янтарный, где спрятаны кладовые солнца

В этот день мы узнаем историю янтаря.

В 9:15 Переезд из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде восстановим биополе и загадаем желание.

Далее нас ждёт увлекательное мероприятие - мастер-класс по изготовлению браслета из янтаря, где вы себя почувствуете мастером янтарных дел.

Обед в ресторане музее Янтарная легенда - это место не оставит никого равнодушным, аналогов ему нет.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, пляж, имеющий особую отметку - Голубой флаг, море.

При хорошей погоде, вы сможете погулять/отдохнуть на пляже, в парке или в центре, минимум 1 час.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.

Возвращаемся в Светлогорск. Вечером свободное время.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086