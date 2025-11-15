Мои заказы

Новогодние каникулы в Калининграде

Для любителей активного отдыха, которые ценят каждую минуту и готовы провести новогодние каникулы
Описание тура

Для любителей активного отдыха, кто ценит каждую минуту и готов провести Новогодние каникулы с пользой и чтобы отдых надолго запомнился, это предложение для вас!

В туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили насыщенную экскурсионную программу по Калининграду, Балтийску, Янтарному, Зеленоградску и Светлогорску и Нац. парку Куршская коса, с проживанием в курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского моря!

- Отдохнем в Баден Спа-центре, единственном в Калининградской области бассейне с морской водой и подогревом, в разнообразных саунах и банях.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Курортами Зеленоградск и Светлогорск

3 января Вы прилетаете в Калининград в аэропорт Храброво до 12:00.

Мы Вас встречаем, и едем знакомиться с курортным городом Зеленоградск!

Вы узнаете, почему его называют городом кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду

Приезжаете в Светлогорск, время в пути 30 минут.

Размещаетесь в отеле. Обедаете.

В 15:00 экскурсия по Светлогорску, знакомимся с городом во время 2-х часовой прогулки. Одевайтесь тепло!

Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, которым было проведено более 1000 экскурсий по этому городу.

г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника

Знакомство с Курортами Зеленоградск и СветлогорскЗнакомство с Курортами Зеленоградск и СветлогорскЗнакомство с Курортами Зеленоградск и Светлогорск
2 день

Экскурсия в Калининград

С утра завтракаем и отправляемся на экскурсию в Калининград.

Познакомимся с главными достопримечательностям Калининграда:

  • Рыбной деревней
  • Кафедральным собором
  • послушаем концерт в Кафедральном соборе, услышим звуки самого большого органа в России
  • на острове И. Канта, увидим могилу великого философа И. Канта
  • узнаем, кто такие Хомлины? Познакомимся с ними. С некоторыми даже сфотографируемся
  • сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау
  • фортификационными сооружениями: форты, башни, ворота, равелины
  • заедем в Музей Марципана и др.

Возвращение в Светлогорск.

Экскурсия в КалининградЭкскурсия в КалининградЭкскурсия в Калининград
3 день

Экскурсия в Балтийск

10:00 С утра завтракаем и отправляемся в г. Балтийск.

В Балтийске подъезжаем к самому большому фортификационному объекту в нашей области крепости Пиллау. Здесь мы узнаем интересные факты из истории этого объекты, которые пересекались с историей России.

Прогуляемся по набережной и познакомимся:

  • пройдёмся вдоль набережной, чтобы увидеть сохранившиеся довоенные Доты
  • с памятником Петру 1
  • самым старым Маяком в Калининградской области
  • увидим военные корабли, пришвартованные вдоль набережной
  • и самой большой женской конной статуей в мире Памятником Елизавете Петровне.
  • прогуляемся по Северному молу и сфотографируемся в самой западной точке России.

Немного уставшие, но счастливые возвращаемся в Светлогорск.

Экскурсия в БалтийскЭкскурсия в БалтийскЭкскурсия в Балтийск
4 день

Экскурсия в Янтарный

В этот день мы узнаем историю янтаря.

В 9:15 выезжаем из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.

Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде и восстановим биополе и загадаем желание.

Обед в кафе с видом на море.

Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, погуляем по пляжу, имеющий особую отметку - Голубой флаг.

И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.

Возвращаемся в Светлогорск. Вечером свободное время - прогулки вдоль моря по променаду или по старинным улочкам Светлогорска или посетить Баден Спа-центр.

Экскурсия в ЯнтарныйЭкскурсия в ЯнтарныйЭкскурсия в Янтарный
5 день

Экскурсия на Куршскую косу

9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская
коса
Въезжаем в Национальный парк, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.

Посетим Танцующий лес - это небольшой участок леса, где деревья необычной формы: в форме кольца или в форме лиры, завязанные в узел или закрученные по спирали. Узнать о причинах такого феномена вы сможете на маршруте.

Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки (главное, чтобы не было тумана), возвращаемся обратно.

Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.

Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести.

Выезжаем в аэропорт. Выбирайте рейсы с вылетом после 20:00

Экскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косу
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 ночи в отеле Универсал, Дом сказочника, Раушен
  • 2-3-х местное размещение
  • 4 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
Пожелания к путешественнику

Наличие Qr-кода обязательно.

Визы
Самый удобный способ добраться в Калининград на самолёте, но и поезда ходят по расписанию, вместе с билетом выдаётся автоматически транзитная виза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу в Калининградской области, люблю путешествовать, а также люблю наш край. Я профессиональный экскурсовод, краевед, 20 лет работаю в туризме, провела более 2500 экскурсий для более,
читать дальше

чем 20 000 человек. Составляю туры так, чтобы они были максимально насыщенны, разнообразны и интересны. С удовольствием, познакомлю вас с нашим чудесным краем! Познавательные и интересные экскурсии, непринуждённая обстановка, помогут вам отлично провести время и вернуться домой с положительными эмоциями:))

