Описание тура
Для любителей активного отдыха, кто ценит каждую минуту и готов провести Новогодние каникулы с пользой и чтобы отдых надолго запомнился, это предложение для вас!
В туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили насыщенную экскурсионную программу по Калининграду, Балтийску, Янтарному, Зеленоградску и Светлогорску и Нац. парку Куршская коса, с проживанием в курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского моря!
- Отдохнем в Баден Спа-центре, единственном в Калининградской области бассейне с морской водой и подогревом, в разнообразных саунах и банях.
Программа тура по дням
Знакомство с Курортами Зеленоградск и Светлогорск
3 января Вы прилетаете в Калининград в аэропорт Храброво до 12:00.
Мы Вас встречаем, и едем знакомиться с курортным городом Зеленоградск!
Вы узнаете, почему его называют городом кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду
Приезжаете в Светлогорск, время в пути 30 минут.
Размещаетесь в отеле. Обедаете.
В 15:00 экскурсия по Светлогорску, знакомимся с городом во время 2-х часовой прогулки. Одевайтесь тепло!
Авторская экскурсия с аккредитованным гидом, которым было проведено более 1000 экскурсий по этому городу.
г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника
Экскурсия в Калининград
С утра завтракаем и отправляемся на экскурсию в Калининград.
Познакомимся с главными достопримечательностям Калининграда:
- Рыбной деревней
- Кафедральным собором
- послушаем концерт в Кафедральном соборе, услышим звуки самого большого органа в России
- на острове И. Канта, увидим могилу великого философа И. Канта
- узнаем, кто такие Хомлины? Познакомимся с ними. С некоторыми даже сфотографируемся
- сохранившийся район элитной застройки Кёнигсберга - Амалиенау
- фортификационными сооружениями: форты, башни, ворота, равелины
- заедем в Музей Марципана и др.
Возвращение в Светлогорск.
Экскурсия в Балтийск
10:00 С утра завтракаем и отправляемся в г. Балтийск.
В Балтийске подъезжаем к самому большому фортификационному объекту в нашей области крепости Пиллау. Здесь мы узнаем интересные факты из истории этого объекты, которые пересекались с историей России.
Прогуляемся по набережной и познакомимся:
- пройдёмся вдоль набережной, чтобы увидеть сохранившиеся довоенные Доты
- с памятником Петру 1
- самым старым Маяком в Калининградской области
- увидим военные корабли, пришвартованные вдоль набережной
- и самой большой женской конной статуей в мире Памятником Елизавете Петровне.
- прогуляемся по Северному молу и сфотографируемся в самой западной точке России.
Немного уставшие, но счастливые возвращаемся в Светлогорск.
Экскурсия в Янтарный
В этот день мы узнаем историю янтаря.
В 9:15 выезжаем из Светлогорска Янтарный. Посещаем Музей и Карьер Янтарного Комбината.
Увидим самый большой карьер в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем сколько ещё запасов этого камня. Идём добывать себе янтарь в песочнице всё, что накопаете можно с собой забрать. Потом посидим в пирамиде и восстановим биополе и загадаем желание.
Обед в кафе с видом на море.
Затем будем знакомиться с достопримечательностями в центре посёлка Янтарный: кирха конца 19 века, площадь Город мастеров, парк им. М. Беккера, погуляем по пляжу, имеющий особую отметку - Голубой флаг.
И наконец, как же уехать из Янтарного без янтаря, мы зайдём в магазин, где вы порадуете себя, прикупив янтарные украшения.
Возвращаемся в Светлогорск. Вечером свободное время - прогулки вдоль моря по променаду или по старинным улочкам Светлогорска или посетить Баден Спа-центр.
Экскурсия на Куршскую косу
9:00 Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская
коса
Въезжаем в Национальный парк, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.
Посетим Танцующий лес - это небольшой участок леса, где деревья необычной формы: в форме кольца или в форме лиры, завязанные в узел или закрученные по спирали. Узнать о причинах такого феномена вы сможете на маршруте.
Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки (главное, чтобы не было тумана), возвращаемся обратно.
Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.
Переезжаем в Шаакендорф - маленькую семейную сыроварню и конфетную фабрику, где Вы продегустируете местные сыры и шоколад, за бокалом вина и понравившиеся можно будет приобрести.
Выезжаем в аэропорт. Выбирайте рейсы с вылетом после 20:00
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 ночи в отеле Универсал, Дом сказочника, Раушен
- 2-3-х местное размещение
- 4 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение
Пожелания к путешественнику
Наличие Qr-кода обязательно.