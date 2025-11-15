Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Для любителей активного отдыха, кто ценит каждую минуту и готов провести Новогодние каникулы с пользой и чтобы отдых надолго запомнился, это предложение для вас!

В туре вас ждет море незабываемых впечатлений! Мы приготовили насыщенную экскурсионную программу по Калининграду, Балтийску, Янтарному, Зеленоградску и Светлогорску и Нац. парку Куршская коса, с проживанием в курортном городе Светлогорске на берегу Балтийского моря!

- Отдохнем в Баден Спа-центре, единственном в Калининградской области бассейне с морской водой и подогревом, в разнообразных саунах и банях.