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Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Сначала у вас будет инструктаж и теория парусного спорта»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Узнаём всё о парусных яхтах и учим много новых терминов: геннакер, гротошкот, фал, стаксель…»
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
27 июня в 13:00
18 июля в 13:00
4900039 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
28 июня в 10:00
4 авг в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ЩЩербакова25 декабря 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеЭкскурсии без опозданий, все удобно и интересно.
- ККальницкая10 ноября 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеОрганизация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
- ГГалина2 ноября 2023Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
- ИИрина9 октября 2023Все было великолепно, мы очень довольны.
- ЕЕлена5 октября 2023QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в КалининградеОтдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
- ЕЕфремова3 октября 2023Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи. Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной. Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!
- ННаталья16 сентября 2023Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
- ННаталья13 сентября 2023Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты
- РРябушко11 сентября 2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023. Хочется выразить благодарность туроператору и организаторам в Калининграде за очень
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные развлечения»
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Водные туры в Калининграде на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024