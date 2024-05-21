Туры по воде в Калининграде

Найдено 16 туров в категории «Водные развлечения» в Калининграде, цены от 17 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Сначала у вас будет инструктаж и теория парусного спорта»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По побережью Балтийского моря в стиле сафари
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
18 июня в 08:00
13 авг в 08:00
29 900 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Узнаём всё о парусных яхтах и учим много новых терминов: геннакер, гротошкот, фал, стаксель…»
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
Азбука экскурсий по Калининградской области
🚤 На катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Азбука экскурсий по Калининградской области
Начало: Калининград
«Вы ворветесь в эту невероятную атмосферу в первый же день тура, отправившись на вечернюю прогулку на катере по Калининграду»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 17 000 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
«Затем прогуляемся вокруг острова на катере, делая фотографии и наслаждаясь фуршетом»
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
К границе с Польшей и Литвой: экотур в Краснолесье
Погулять по Гусеву и Озёрску, сплавиться на байдарках и насладиться природой и уютом гостевого дома
Начало: Калининград, аэропорт, 12:30-13:00
27 июня в 13:00
18 июля в 13:00
4900039 200 за человека
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000 за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Авторский тур
7 дней
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле»
28 июня в 10:00
4 авг в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • Щ
    Щербакова
    25 декабря 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Экскурсии без опозданий, все удобно и интересно.
  • К
    Кальницкая
    10 ноября 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
    Организация на высшем уровне, всё понравилось! Желаю процветания!
  • Г
    Галина
    2 ноября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Все было великолепно, мы очень довольны.
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    QUADRO CAMP. Тур на квадроциклах в Калининграде
    Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
  • Е
    Ефремова
    3 октября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Ни секунды не пожалела о сделанном выборе. Прекрасный город, много очаровательных мест, незабываемые пейзажи. Отлично подобраны экскурсии принимающей стороной. Солнечная погода, ласковый песок, море… … все совпало!
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  • Н
    Наталья
    16 сентября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
    Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2023
    Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
    Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты
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    можешь сам купить любые экскурсии в Калининграде и посетить любые музеи, а их там не мало или вообще съездить на Балтийское море!!!

  • Р
    Рябушко
    11 сентября 2023
    Азбука экскурсий по Калининградской области
    Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023. Хочется выразить благодарность туроператору и организаторам в Калининграде за очень
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    содержательные и интересные экскурсии! Все Гиды - чудесные рассказчики, очень эмоционально, артистично и профессионально рассказывали о многих неизвестных нам ранее фактах! Особенно порадовала погода! Размещение в гостинице Турист оставило приятное впечатление. Рекомендую к посещению! Восторг!

    Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023Приобрели тур «Азбука экскурсий по Калининградской области» с 04.09.2023 по 09.09.2023

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
  2. По побережью Балтийского моря в стиле сафари
  3. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  4. Азбука экскурсий по Калининградской области
  5. Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 16 авторских туров от 17 000 до 136 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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