Лето на Балтике. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Вдохните свежий морской воздух на побережье приветливой Балтики! Вас ждут каждодневные путешествия в самые известные места Калининградской области: столицу анклава, Светлогорск и Куршскую косу, Балтийск и поселок Янтарный.

Вы увидите главные природные чудеса региона, оцените необычную для нашей страны архитектуру городов и насладитесь отдыхом на берегу Балтийского моря в Зеленоградске.
4.5
2 отзыва
Ближайшие даты:
13
июн20
июн27
июн4
июл11
июл18
июл25
июл

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы в Зеленоградске за доп. плату.

Заселение в гостиницу (расчетный час гостиницы 14:00).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Янтарное Эльдорадо

09:00 «Янтарное Эльдорадо» (маршрут: пос. Янтарный).

Что увидим:

  • экскурсия по п. Янтарный (Пальминикен);
  • посещение смотровой площадки янтарного карьера, Дино-парка, музея «Янтарный мир», янтарной пирамиды, мини-карьера с янтарем;
  • посещение действующего янтарного производства «Янтарная лагуна»;
  • экскурсия по парку Беккера;
  • прогулка по променаду.

Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.

Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков.

Сфотографируемся с ящерами, ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».

В «Янтарной лагуне» мы попадем в самое сердцеювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.

Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.

16:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Балтийск и Балтийская коса

09:00 Экскурсия «На самый запад» (маршрут: г. Балтийск – Балтийская коса).

Что увидим:

  • экскурсия по Балтийску, «Русская» набережная, маяк, памятник Петру I, памятник императрице Елизавете;
  • переправа на пароме на Балтийскую косу, посещение музея Старый Люнет.

Почувствуйте дыхание свежего Балтийского ветра, гуляя по самой западной набережной России!

Вы пройдете там, где ступала нога Петра Великого, увидите набережную, названную Русской ещё в середине 18 столетия, и гавань, где стоял русский ледокол «Ермак», а сейчас швартуются военные корабли Российского флота.

Красивая довоенная архитектура, стены старинных крепостей, новый храм, двухсотлетний маяк и величавые скульптуры Елизаветы и Петра надолго останутся в вашей памяти.

Затем переправитесь на пароме на Балтийскую косу, где увидите оборонительные сооружения и Старый Люнетс его историей, фильмами и вкусными пирожками.

А после вас ждут роскошные пляжи, вид на море и стаи лебедей, делящих акваторию с гордыми кораблями.

16:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Курорты восточной Пруссии»

09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск – г. Зеленоградск).

Что увидим:

  • экскурсия по Зеленоградску: ж/д вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы;
  • экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.

Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья. Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.

Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.

Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.

Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце – для новой любви к этим волшебным городам!

17:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов»

09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).

Что увидим:

  • орнитологическая станция «Фрингилла», «Танцующий лес»;
  • подъем на Высоту Эфа и авандюну, свободное время на пляже.

Национальный парк «Куршская коса» – это узкая полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, её уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.

Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце, послушать несмолкаемые птичьи трели.

На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса», поднимитесь на самую высокую дюну российской территории косы – Дюну Эфа, а оставшееся время проведете на роскошном белом пляже, под авандюной.

16:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

09:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (г. Калининград).

Что увидим:

  • 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня;
  • дегустация в музее марципана.

Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.

Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города – Кафедральный собор.

Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!

15:00 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Свободный день

Свободный день.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Отъезд

Освобождение номеров (расчетный час – 12:00).

Трансфер в аэропорт (по желанию, за доп. плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в Зеленоградске в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельDBL/TWINSNGLDBL/TWIN+EXB
Гостиница «Кранц» без звезд, г. Зеленоградск (завтрак включен) 62 720102 82053 760

DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.

Дети до 2 лет размещаются бесплатно, стоимость для детей свыше 2 лет – по запросу в зависимости от размещения на основном или дополнительном месте.

Место сбора в автобус: ж/д вокзал Зеленоградска.

Варианты проживания

Гостиница «Кранц»

7 ночей

Гостевой дом уютно расположился на тихой улочке в прибрежной зоне Зеленоградска.

Комфортабельные номера с удобной мебелью и современной техникой готовы принять гостей.

На территории находится ресторан, также гости могут воспользоваться мангалом и посидеть в беседке для барбекю.

К услугам гостей конференц-зал, прокат велосипедов, персонал поможет в организации и проведении торжественных мероприятий.

Рядом располагается набережная — 240 м, «Городской парк» — 270 м и «Вилла Вальдфриден» — 400 м. До железнодорожного вокзала 890 м, до аэропорта «Храброво» 20 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание: 7 завтраков
  • Проживание в гостинице в Зеленоградске
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Зеленоградска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница, аэропорт - гостиница и обратно - 2000 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининградская область, Зеленоградск
Где производится посадка на экскурсии?
  1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное!) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
  3. Места посадок на экскурсии:
Название гостиницыМесто посадки в автобус
Гостинца «Кранц»Ж/д вокзал Зеленоградска
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер за дополнительную плату?

При заказе трансфера за доп. плату туристов встречают с табличкой с фамилией туриста.

Трансфер не является индивидуальным.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
Тамара
5 авг 2025
Очень понравилось, большое спасибо, несмотря на капризы погоды и некоторые недочёты сервиса в гостинице (проблемная сантехника), мы очень довольны! 👍
Ю
Юлия
30 июл 2024
Программа хорошая, но возможно в сезон надо больше свободных дней.

