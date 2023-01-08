Новый год в Калининграде

Новый год — отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду.

Старинные немецкие здания и по-европейски уютные рождественские ярмарки создают невероятную атмосферу праздника. Мы посетим все знаковые города Калининградской области: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Прогуляемся по Куршской косе и вдохнем полной грудью свежий морской воздух Балтийского моря. Подарите себе и своим близким незабываемую новогоднюю сказку в самой западной точке нашей страны!
5
3 отзыва
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Новый год в Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Новогоднее настроение
Новогоднее настроение
Побродим по узким улочкам Калининграда, сверкающего огнями, и посетим новогодние ярмарки и гуляния
Прогулка по песчаным дюнам
Прогулка по песчаным дюнам
Мы увидим песчаные просторы, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу
Янтарный край
Янтарный край
Узнаем и увидим своими глазами, как добывают и обрабатывают солнечный камень

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Калининградскую область.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе!

13:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Во время экскурсии 4 выхода на прогулку и фото-паузу.

Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии.

В Новогоднюю ночь мероприятия не предусмотрены.

Национальный парк «Куршская Коса» и г. ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и г. ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и г. ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и г. ЗеленоградскНациональный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск
3 день

Свободный день

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

Свободный день.

Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу и посмотреть на переливающийся огнями город, взять дополнительные экскурсии или просто отдохнуть.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Экскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». Отъезд

Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).

09:00-18:00 Экскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск».

Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.

Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.

Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.

Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.

Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.

У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень.

Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.

Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена.

Окончание экскурсии.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Экскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». ОтъездЭкскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». ОтъездЭкскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». ОтъездЭкскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». ОтъездЭкскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города

Завтрак — континентальный, по желанию заказывается на месте

28 80021 300

19 500

«Вилла Татьяна на Верхнеозерной»***, на берегу озера,

Завтрак — континентальный, по желанию заказывается на месте

28 60022 50020 200

Гостиница «Рэдиссон»****, центр города,

Завтрак — шведский стол, по желанию заказывается на месте

57 400

(динамическое ценообразование)

34 700

(динамическое ценообразование)

-

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

3 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

3 ночи

Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.

Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.

Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3

Отель «Рэдиссон» 4

3 ночи

Отель Radisson Blu Hotel, Kaliningrad находится недалеко от некоторых уникальных и знаменитых культурных достопримечательностей великолепного быстро развивающегося Балтийского региона. Сделайте свое знакомство с городом как можно более приятным, остановившись в одном из наших номеров с новаторскими современными удобствами.

Современные номера с видом на исторические достопримечательности.

В отеле 178 элегантных номеров и люксов, интерьеры которых были созданы шведским дизайнером Кристианом Лундваллом. Начните день с сытного завтрака (шведский стол) с расширенным меню в нашем ресторане при отеле Brasserie de Verres en Vers, а вечером попробуйте смелые блюда международной кухни. Когда после насыщенного дня вам захочется отдохнуть, приходите в фитнес-центр при отеле, где можно воспользоваться услугами персонального тренера. Затем можно заглянуть в бар в фойе и заказать там модный коктейль.

Путешествуйте по городу пешком, шаттлом или на трамвае.

Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4Отель «Рэдиссон» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание по программе
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
  • Бокал шампанского и мандарины
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт - 1 000 руб., из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Какова стоимость трансфера?

Стоимость трансфера:

  • из/в аэропорт – 1000 руб.;
  • из/на железнодорожный вокзал – 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
8 янв 2023
Тур понравился. Все было замечательно. ОСОБЕННО благодарность гиду Ирине (фамилию, к сожалению, не запомнили).
Но есть предложение: Экскурсионные автобусы могут забирать туристов на остановках рядом с гостиницами, где они проживают.
И еще плохо организовано питание туристов во время длительных экскурсий.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Борис Анатольевич, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
П
11 апр 2024
Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в
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Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!

К
17 янв 2024
Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё
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очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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