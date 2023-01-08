Старинные немецкие здания и по-европейски уютные рождественские ярмарки создают невероятную атмосферу праздника. Мы посетим все знаковые города Калининградской области: Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный. Прогуляемся по Куршской косе и вдохнем полной грудью свежий морской воздух Балтийского моря. Подарите себе и своим близким незабываемую новогоднюю сказку в самой западной точке нашей страны!
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Обзорная экскурсия по городу
Прибытие в Калининградскую область.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду на двухэтажном автобусе!
13:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.
Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.
За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.
Окончание экскурсии.
Во время экскурсии 4 выхода на прогулку и фото-паузу.
Национальный парк «Куршская Коса» и г. Зеленоградск
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус у отеля «Radisson», площадь Победы 10.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Уникальное творение природы и человека.
Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
Мы проводим вместе с Вами старый год бокалом шампанского и мандаринами на самой Высокой дюне.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии.
В Новогоднюю ночь мероприятия не предусмотрены.
Свободный день
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
Свободный день.
Вы можете провести его как захотите, самостоятельно прогуляться по городу и посмотреть на переливающийся огнями город, взять дополнительные экскурсии или просто отдохнуть.
Экскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск». Отъезд
Завтрак в отеле (оплачивается самостоятельно).
09:00-18:00 Экскурсия «От порта до курорта: г. Балтийск, пос. Янтарный, г. Светлогорск».
Этот маршрут идеально подойдет тем туристам, которые не располагают большим количеством времени, но хотят увидеть как можно больше в Калининградской области.
Вы посетите сразу 3 приморских города и охватите 3 экскурсионные темы.
Балтийск (бывш. Пиллау) — самый западный город нашей страны.
Вы узнаете историю одной из крупнейшей на Балтике базы военно-морского флота Российской Федерации и о жизни города сегодня.
Янтарный (бывш. Пальмникен) — столица главного природного сокровища нашего региона — янтаря.
У Вас будет уникальная возможность не только узнать, но и, главное, увидеть своими глазами как добывают и обрабатывают солнечный камень.
Ну а завершится наше путешествие в главном курортном городе области — Светлогорске.
Здесь гости, после насыщенной экскурсии, смогут неспешно прогуляться по уютным улочкам бывшего Раушена.
Окончание экскурсии.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города
Завтрак — континентальный, по желанию заказывается на месте
|28 800
|21 300
19 500
«Вилла Татьяна на Верхнеозерной»***, на берегу озера,
Завтрак — континентальный, по желанию заказывается на месте
|28 600
|22 500
|20 200
Гостиница «Рэдиссон»****, центр города,
Завтрак — шведский стол, по желанию заказывается на месте
57 400
(динамическое ценообразование)
34 700
(динамическое ценообразование)
|-
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Отель «Вилла Татьяна на Верхнеозерной» 3
Вилла Татьяна — это романтический небольшой отель, где номера оборудованы кондиционером и холодильником и где можно постоянно быть на связи благодаря бесплатному Wi-Fi. Отель находится в районе исторической застройки Калининграда, рядом с парком аттракционов. Является оптимальным начальным пунктом для познавательных экскурсий по городу.
Небольшой отель предлагает обслуживание в номер. Кроме того, гости могут воспользоваться рестораном, что делает это место популярным среди путешественников, приехавших в Калининград.
Отель «Рэдиссон» 4
Отель Radisson Blu Hotel, Kaliningrad находится недалеко от некоторых уникальных и знаменитых культурных достопримечательностей великолепного быстро развивающегося Балтийского региона. Сделайте свое знакомство с городом как можно более приятным, остановившись в одном из наших номеров с новаторскими современными удобствами.
Современные номера с видом на исторические достопримечательности.
В отеле 178 элегантных номеров и люксов, интерьеры которых были созданы шведским дизайнером Кристианом Лундваллом. Начните день с сытного завтрака (шведский стол) с расширенным меню в нашем ресторане при отеле Brasserie de Verres en Vers, а вечером попробуйте смелые блюда международной кухни. Когда после насыщенного дня вам захочется отдохнуть, приходите в фитнес-центр при отеле, где можно воспользоваться услугами персонального тренера. Затем можно заглянуть в бар в фойе и заказать там модный коктейль.
Путешествуйте по городу пешком, шаттлом или на трамвае.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Проживание по программе
- Входные билеты по программе
- Экологический сбор на Куршской косе
- Бокал шампанского и мандарины
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Калининград и обратно
- Трансферы из/в аэропорт - 1 000 руб., из/на железнодорожный вокзал - 700 руб
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какова стоимость трансфера?
Стоимость трансфера:
- из/в аэропорт – 1000 руб.;
- из/на железнодорожный вокзал – 700 руб.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Возможно изменение последовательности посещения объектов, без изменения программы в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Но есть предложение: Экскурсионные автобусы могут забирать туристов на остановках рядом с гостиницами, где они проживают.
И еще плохо организовано питание туристов во время длительных экскурсий.