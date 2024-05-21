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номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!