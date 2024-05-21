Туры на новогодние праздники 2024 в Калининграде

Найдено 13 туров в категории «Новогодние туры 2024» в Калининграде, цены от 14 430 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый год в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«К полуночи выезжаем в Зеленоградск — встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками»
29 дек в 10:00
39 900 за человека
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«Встретим Рождество в приятной компании, продегустируем локальные калининградские продукты и услышим множество интересных историй о праздниках в Кёнигсберге»
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Новый год по-калининградски
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
«Встретить Новый год на час позже всех — значит, отправиться в путешествие в Калининградскую область»
30 дек в 10:00
от 24 200 за человека
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Начало: Калининград
«Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России»
30 дек в 10:00
от 18 500 за человека
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
«Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море»
2 янв в 10:00
от 19 000 за человека
Новый год в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
«Новый год — отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду»
28 дек в 10:00
от 21 300 за человека
Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
31 дек в 10:00
от 28 700 за человека
Новый год в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Янтарном крае
Начало: Калининград
«В новогоднюю сказку не обязательно верить, в неё можно просто приехать»
30 дек в 10:00
от 15 040 за человека
Рождество в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 29 145 за человека
Новый год без суеты в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год без суеты в Калининградской области
Начало: Калининград
«Именно для них, мы создали этот тур, в котором встреча Нового года подарит только удовольствие»
11 янв в 10:00
от 21 620 за человека
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
«Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы»
5 янв в 10:00
от 18 055 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 14 430 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 21 170 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
    Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
    Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
  • П
    Полина
    11 апреля 2024
    Рождество в Калининграде
    Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
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    задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!

  • Т
    Татьяна
    4 февраля 2024
    Новый год в сердце Кёнигсберга
    Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Организация тура отличная, насыщенность - достаточная. Но, поскольку нам хотелось увидеть за
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    столь короткое время как можно больше, в свободное от запланированных туром экскурсий время, мы набивали самостоятельными поездками. Такси - отличный и недорогой транспорт в Калининграде. Подача в течение 5 минут. Из Калининграда в Балтийск - 45 минут время поездки. По городу - вообще всё быстро. Все музеи, парки - работали с первого января, в кафе - очень даже вкусно и недорого и порции большие.

  • З
    Зурият
    18 января 2024
    Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
    Все было хорошо организовано.
    Все было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организованоВсе было хорошо организовано
  • З
    Зурият
    18 января 2024
    Новый год в Янтарном крае
    Это было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела Балтийское море и потрясающие Дюны.
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    Сфотографировалась на фоне танцующего леса. Познакомилась с интересными людьми. Купила много марципана и шоколада себе и в подарок. У меня очень много теплых чувств к замку Вальдау, к истории ее владельцев. Путешествие мне понравилось. Особенно было приятно оказаться в такой организованной поездке в предновогодние-новогодние дни. ❤️❤️❤️

    Это было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела БалтийскоеЭто было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела Балтийское
  • А
    Анастасия
    17 января 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень
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    насыщенная. Не было скучных музеев, отсутствовала лишняя информация, все по делу, кратко, а главное интересно Побывали в трех городах, и целый день провели на Куршской косе. Даже зимой там очень красиво С погодой очень повезло, хотя даже если бы не повезло, я уверена программа тура и поддержка гидов спасла бы ситуацию

    Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда иТур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и
  • К
    Капустянова
    17 января 2024
    Новый год в Калининграде
    Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в
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    номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!

  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Новый год в сердце Кёнигсберга
    Тур хорошо организован и хорошо наполнен, была и экскурсионная программа и организованный интересный новогодний ужин. Не понравилось проведение экскурсий, тур
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    лидеры возможно и обладают информацией, но подача плохая (подача скомканная, не связная, сухая). Хостел отличный, но я бы предпочла возможность более комфортного размещения (за доплату).

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние туры 2024»

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Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 13 авторских туров от 14 430 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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