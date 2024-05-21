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Авторский тур
4 дня
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«К полуночи выезжаем в Зеленоградск — встречать Новый год у моря с шампанским и фейерверками»
29 дек в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«Встретим Рождество в приятной компании, продегустируем локальные калининградские продукты и услышим множество интересных историй о праздниках в Кёнигсберге»
2 янв в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
«Встретить Новый год на час позже всех — значит, отправиться в путешествие в Калининградскую область»
30 дек в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год на самом западе России. Путешествие по Калининградской области
Начало: Калининград
«Первый день Нового года Вы встретите на самом западе России»
30 дек в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
«Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море»
2 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
«Новый год — отличный повод отправиться в путешествие по Калининграду»
28 дек в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
31 дек в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Янтарном крае
Начало: Калининград
«В новогоднюю сказку не обязательно верить, в неё можно просто приехать»
30 дек в 10:00
от 15 040₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 29 145₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год без суеты в Калининградской области
Начало: Калининград
«Именно для них, мы создали этот тур, в котором встреча Нового года подарит только удовольствие»
11 янв в 10:00
от 21 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
«Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы»
5 янв в 10:00
от 18 055₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 14 430₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
«Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау»
2 янв в 10:00
от 21 170₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ООксана16 апреля 2024Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
- ППолина11 апреля 2024Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
- ТТатьяна4 февраля 2024Наша поездка была с 30.12.2023 по 03.01.2024 г. Организация тура отличная, насыщенность - достаточная. Но, поскольку нам хотелось увидеть за
- ЗЗурият18 января 2024Все было хорошо организовано.
- ЗЗурият18 января 2024Это было классно. Я познакомилась с Калининградом. Узнала много интересных фактов о близлежащих городах. Увидела Балтийское море и потрясающие Дюны.
- ААнастасия17 января 2024Тур очень понравился, несмотря на то, что было всего 2 полных дня (без учета приезда и отъезда) программа была очень
- ККапустянова17 января 2024Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в
- ААнастасия14 января 2024Тур хорошо организован и хорошо наполнен, была и экскурсионная программа и организованный интересный новогодний ужин. Не понравилось проведение экскурсий, тур
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 13 авторских туров от 14 430 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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