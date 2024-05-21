Туры подходящие для зимних прогулок по Калининграду

Найдено 13 туров в категории «Зимние» в Калининграде, цены от 14 430 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественские выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
«Приглашаем вас в новогоднюю сказку по Калининградской области, чтобы побродить по волнам утреннего прибоя, найти кусочек янтаря, увидеть средневековые замки и попробовать местные деликатесы»
3 янв в 10:00
от 19 000 за человека
Зимние выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде зимой — это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800 за человека
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию»
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Рождественская симфония на Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественская симфония на Балтике
Начало: Калининград
«Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна»
3 янв в 10:00
от 22 000 за человека
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
«Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море»
2 янв в 10:00
от 19 000 за человека
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 500 за человека
Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
«Настоящая рождественская сказка в антураже средневекового немецкого города ожидает вас в этом праздничном туре»
31 дек в 10:00
от 28 700 за человека
Рождество в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 29 145 за человека
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
5 янв в 10:00
от 18 055 за человека
Калининград рождественский
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград рождественский
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 17 980 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 14 430 за человека
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 21 170 за человека
Рождественский венок в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественский венок в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • Н
    Наталья
    18 апреля 2024
    Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
    С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
  • О
    Ольга
    16 апреля 2024
    Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
    Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.
  • О
    Оксана
    16 апреля 2024
    Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
    Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
  • Е
    Екатерина
    16 апреля 2024
    Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
    Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
  • П
    Полина
    11 апреля 2024
    Рождество в Калининграде
    Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
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    задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!

  • К
    Корнеева
    23 марта 2024
    Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
    Большая Страна - надёжный туроператор, поэтому и выбрала её. Очень понравился отель Шерлок, внимательный персонал, вкусная еда.
  • А
    Анна
    23 марта 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Все очень понравилось, я в восторге, потрясающие виды, потрясающий гиды. Все очень вкусно и здорово. Спасибо
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Мы с мужем хотим поблагодарить организаторов за прекрасный 3-х дневный тур по Калининграду и Калининградской области и выразить сердечную благодарность
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    нашему экскурсоводу, Надежде Алексеевне Даян, за замечательные рассказы, душевное тепло ко всем и каждому из нас, высокий профессионализм. Мы провели прекрасные и незабываемые три дня, благодаря живому общению с нашим потрясающим гидом и замечательной работе нашего водителя Павла Павловича. Спасибо всем огромное!!!

  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством Большая Страна и я осталась очень довольна. Я получила массу интересной
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    и полезной информации о городе который давно мечтала посетить. Организация тура чётко по расписанию и в соответствии с программой. Правда во второй день тура маршрут был изменён, заранее со мной связались сотрудники и оповестили о замене тура(т к. не набралась группа), вместо Куршской косы-Багратионовск/Патриотск(военно историческая тематика), экскурсия не вызвала восторга, я бы никогда не поехала на эту экскурсию второй раз, скажем так -на любителя, многое зависит от гида, с учётом того что мы всей группой не могли убедить гида Родзину отодвинуть микрофон, чтобы не создавать помехи, дорога была долгая, шел дождь, все окна запотели, видимость, как и слышимость НОЛЬ, потом просто все уткнулись в телефоны. Но не будем о грустном, зато 1й и 3 день тура принесли массу удовольствия. В первый день была ознакомительная индивидуальная экскурсия по Калининграду с шикарным Бароном Мюнхгаузеном👍в лице Павла Каширского, он создал прекрасное настроение и совершенно очаровал! Это было великолепно и незабываемо! В третий день(день окончания тура) была экскурсия Янтарный-Светлогорск, очень сочная, интересная и информативная поездка с прекрасным гидом Дарьей! И по окончанию экскурсии к поезду меня лично отвёз шикарный водитель дядя Фёдор 😘. Ему отдельное спасибо! Тур оставил самые прекрасные впечатления!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зимние»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Рождественские выходные в Калининграде
  2. Зимние выходные в Калининграде
  3. Рождество в сердце Кёнигсберга
  4. Рождественская симфония на Балтике
  5. Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Зимние" можно забронировать 13 авторских туров от 14 430 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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