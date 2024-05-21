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Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
«Приглашаем вас в новогоднюю сказку по Калининградской области, чтобы побродить по волнам утреннего прибоя, найти кусочек янтаря, увидеть средневековые замки и попробовать местные деликатесы»
3 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде зимой — это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
«За четыре дня вы увидите всё, что скрыто от глаз обычных туристов, мягкий климат Прибалтики позволит насладиться зимними прогулками, а праздничная атмосфера добавит волшебства вашему путешествию»
2 янв в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественская симфония на Балтике
Начало: Калининград
«Рождественский Калининград встретит своих гостей мягкой зимой, праздничной иллюминацией и запахом чудесного глинтвейна»
3 янв в 10:00
от 22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
«Зеленоградск – самое красивое место для сказочного новогоднего настроения: очаровательная старинная архитектура европейского курорта в огнях праздничной иллюминации, нарядная елка, ароматы глинтвейна и выпечки, а рядом Балтийское море»
2 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Прусская Европа зимой. Тур в Калининградскую область
Начало: г. Калининград
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
от 27 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
«Настоящая рождественская сказка в антураже средневекового немецкого города ожидает вас в этом праздничном туре»
31 дек в 10:00
от 28 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Рождество в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 29 145₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
5 янв в 10:00
от 18 055₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград рождественский
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 17 980₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 14 430₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Янтарное Рождество в Калининграде. Экскурсионный тур
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 21 170₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождественский венок в Янтарном крае
Начало: Калининград
«Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка»
2 янв в 10:00
от 25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ННаталья18 апреля 2024С Большой страной ездили на Байкал, теперь побывали в Калининграде. Работают очень профессионально!
- ООльга16 апреля 2024Очень благодарна вам лично, Михаил. Всегда на связи, всегда доступен. Организация была на высоком уровне. Все понятно было расписано. Все экскурсии были без задержек. Спасибо большое.
- ООксана16 апреля 2024Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до". Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
- ЕЕкатерина16 апреля 2024Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
- ППолина11 апреля 2024Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
- ККорнеева23 марта 2024Большая Страна - надёжный туроператор, поэтому и выбрала её. Очень понравился отель Шерлок, внимательный персонал, вкусная еда.
- ААнна23 марта 2024Все очень понравилось, я в восторге, потрясающие виды, потрясающий гиды. Все очень вкусно и здорово. Спасибо
- ИИрина10 марта 2024Мы с мужем хотим поблагодарить организаторов за прекрасный 3-х дневный тур по Калининграду и Калининградской области и выразить сердечную благодарность
- ММарина1 февраля 2024Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством Большая Страна и я осталась очень довольна. Я получила массу интересной
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Зимние»
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