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и полезной информации о городе который давно мечтала посетить. Организация тура чётко по расписанию и в соответствии с программой. Правда во второй день тура маршрут был изменён, заранее со мной связались сотрудники и оповестили о замене тура(т к. не набралась группа), вместо Куршской косы-Багратионовск/Патриотск(военно историческая тематика), экскурсия не вызвала восторга, я бы никогда не поехала на эту экскурсию второй раз, скажем так -на любителя, многое зависит от гида, с учётом того что мы всей группой не могли убедить гида Родзину отодвинуть микрофон, чтобы не создавать помехи, дорога была долгая, шел дождь, все окна запотели, видимость, как и слышимость НОЛЬ, потом просто все уткнулись в телефоны. Но не будем о грустном, зато 1й и 3 день тура принесли массу удовольствия. В первый день была ознакомительная индивидуальная экскурсия по Калининграду с шикарным Бароном Мюнхгаузеном👍в лице Павла Каширского, он создал прекрасное настроение и совершенно очаровал! Это было великолепно и незабываемо! В третий день(день окончания тура) была экскурсия Янтарный-Светлогорск, очень сочная, интересная и информативная поездка с прекрасным гидом Дарьей! И по окончанию экскурсии к поезду меня лично отвёз шикарный водитель дядя Фёдор 😘. Ему отдельное спасибо! Тур оставил самые прекрасные впечатления!!!