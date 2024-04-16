Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску и воочию увидите легендарные замки Калининградской области, где вас ожидает мастер-класс елочной игрушки.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
Прибытие в Калининград.
Заселение в гостиницу (после 14:00).
Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.
13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.
Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.
19:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск) – по желанию, за доп. плату.
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.
Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
Вы посетите легендарный «Танцующий лес».
А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.
Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.
Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» (маршрут: г. Гвардейск – пос. Низовье – пос. Некрасово).
Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?
Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!
Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни.
Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.
Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.
В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.
Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции.
Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.
17:00 Окончание экскурсии.
Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»
10:00 Экскурсия «Лед и пламя Кенигсберга» (маршрут: г. Калининград).
Старинный Кёнигсберг изначально строился как город-крепость.
Весь город был окружен фортификационными сооружениями, готовыми отразить любую угрозу. Но промчались годы и века и краснокирпичные стены фортов, из грозных крепостей превратились в иллюстрации для сказок.
Форт №11 «Дёнхофф», один из самых хорошо сохранившихся, является лучшим примером этого.
Метровой толщины стены частично утопают в земляном валу, который давно покрылся зеленой лужайкой, где пасутся кролики.
Во внутренних помещениях прячутся музейные экспозиции, уютные кофейни и Музей науки, в котором взрослые и дети поражаются чудесам, имеющим научное объяснение.
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы.
После невероятных впечатлений, умиротворяющим завершением этого дня станет путешествие на рождественскую ярмарку «Понарт», развернувшуюся у комплекса зданий старинной пивоварни.
Здесь вас ждет экскурсия в историю одной из старейших пивоварен и, конечно, дегустация пива разных сортов, сваренных по традиционным и оригинальным рецептам.
15:00Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|DBL/TWIN+EXB
|SNGL
Доп. ночь в
DBL/DBL+EXB/SNGL
|Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)
|17 980
|17 115
|24 075
|1750/1500/3500
|Гостиница «Академическая» 3* (завтраки за доп. плату)
|18 550
|17 685
|22 620
|1800/1590/2900
|Гостиница «Ривер Сайд» 3* (завтраки за доп. плату)
|20 810
|20 015
|29 730
|2500/2170/5000
|Гостиница «Золотая бухта» 3* (завтраки за доп. плату)
|21 460
|20 450
|31 035
|2750/2500/5500
|Гостиница «Мартон Палас» 4* (с завтраком)
|24 835
|22 695
|35 910
|3495/2830/6490
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.
В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гостиница «Академическая» 3
Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.
Гостиница «Ривер Сайд» 3
Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.
В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.
К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.
В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Входные билеты по программе
- Мастер-класс по елочной игрушке
- Дегустации
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер: ж/д - отель - от 600 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1250 руб. /легковая машина
- Экскурсия за доп. плату во 2-й день тура - 3000 руб. /чел
- Завтраки в гостинице «Пруссия» - 400 руб
- Завтраки в гостинице «Академическая» - 400 руб
- Завтраки в гостинице «Золотая бухта» - 500 руб
- Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» - 650 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
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