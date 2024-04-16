Калининград рождественский

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Хотите, что бы ощущение волшебства новогодней ночи не закончилось после боя курантов, что бы оно длилось и длилось, а воспоминания о нём грели душу на протяжении всего года? Тогда вам нужно отправиться в это невероятный тур, 4 дня которого вы проведете в окружении новогодней сказки с русской и антуражем европейских рождественских традиций.

Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда, прогуляетесь по удивительному национальному парку «Куршская коса» и заснеженному Зеленоградску и воочию увидите легендарные замки Калининградской области, где вас ожидает мастер-класс елочной игрушки.
Калининград рождественский
Калининград рождественский
Калининград рождественский
Ближайшие даты:
2
янв

Что вас ожидает:

Секреты форта «Дёнхофф»
Секреты форта «Дёнхофф»
Вы познакомитесь с историей форта, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем и согреете руки живым огнем
Истории рыцарских замков
Истории рыцарских замков
Вы посетите сразу 3 замка: Вальдау, Шаакен и Тапиау, которые перенесут вас в атмосферу средневековья
Вкусная Балтика
Вкусная Балтика
Отведаете фирменной наливки с традиционными немецкими брецелями, а в старинной пивоварне продегустируете пиво разных сортов
Мир Куршской косы
Мир Куршской косы
В национальном парке вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные дюны и посетите легендарный «Танцующий лес»
Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининград.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск) – по желанию, за доп. плату.

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
3 день

Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау

09:00 Экскурсия «Рождественские истории в рыцарских замках» (маршрут: г. Гвардейск – пос. Низовье – пос. Некрасово).

Хотите погрузиться в атмосферу рождественской сказки и поближе познакомиться с замками Восточной Пруссии? Желаете продегустировать германский напиток для холодной погоды вместе с брецелем? А как насчёт самому смастерить сувенир, который будет напоминать вам о волшебном празднике?

Всё это возможно на нашей новогодней экскурсии по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау!

Мы погружаем наших гостей в таинственную атмосферу замковой жизни.

Вы получаете возможность прогуляться по территории легендарных замков, прослушать увлекательные истории из прошлой жизни его владельцев и воочию соприкоснуться с современной жизнью этих рыцарских крепостей.

Мы посетим г. Гвардейск (бывш. Тапиау) в котором не только полюбуемся отлично сохранившимся замком Тапиау, но и посетим старинную городскую ратушу с её поющими часами.

В замке Вальдау вас ожидает мастер-класс елочной игрушки, а ещё дегустация замковой наливки от ключницы с традиционными немецкими брецелями.

Затем мы переместимся в замок Шаакен, где братья-рыцари расскажут историю основания немецкого ордена, секреты боевого оружия и тайны изощренных пыток инквизиции.

Стрельба из настоящего лука и арбалета, примерка боевых доспехов и ленточки желаний на прусском дереве.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и ТапиауЭкскурсия по замкам Вальдау, Шаакен и Тапиау
4 день

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

10:00 Экскурсия «Лед и пламя Кенигсберга» (маршрут: г. Калининград).

Старинный Кёнигсберг изначально строился как город-крепость.

Весь город был окружен фортификационными сооружениями, готовыми отразить любую угрозу. Но промчались годы и века и краснокирпичные стены фортов, из грозных крепостей превратились в иллюстрации для сказок.

Форт №11 «Дёнхофф», один из самых хорошо сохранившихся, является лучшим примером этого.

Метровой толщины стены частично утопают в земляном валу, который давно покрылся зеленой лужайкой, где пасутся кролики.

Во внутренних помещениях прячутся музейные экспозиции, уютные кофейни и Музей науки, в котором взрослые и дети поражаются чудесам, имеющим научное объяснение.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы.

После невероятных впечатлений, умиротворяющим завершением этого дня станет путешествие на рождественскую ярмарку «Понарт», развернувшуюся у комплекса зданий старинной пивоварни.

Здесь вас ждет экскурсия в историю одной из старейших пивоварен и, конечно, дегустация пива разных сортов, сваренных по традиционным и оригинальным рецептам.

15:00Окончание программы.

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN+EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)17 98017 11524 0751750/1500/3500
Гостиница «Академическая» 3* (завтраки за доп. плату)18 55017 68522 6201800/1590/2900
Гостиница «Ривер Сайд» 3* (завтраки за доп. плату)20 81020 01529 7302500/2170/5000
Гостиница «Золотая бухта» 3* (завтраки за доп. плату)21 46020 45031 0352750/2500/5500
Гостиница «Мартон Палас» 4* (с завтраком)24 83522 69535 9103495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

3 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Академическая» 3

3 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3

Гостиница «Ривер Сайд» 3

3 ночи

Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.

В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.

К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.

Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3

Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

3 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по елочной игрушке
  • Дегустации
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д - отель - от 600 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1250 руб. /легковая машина
  • Экскурсия за доп. плату во 2-й день тура - 3000 руб. /чел
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» - 400 руб
  • Завтраки в гостинице «Академическая» - 400 руб
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» - 500 руб
  • Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» - 650 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до".
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
Е
16 апр 2024
Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
З
18 янв 2024
Все было хорошо организовано.
Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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