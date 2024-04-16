1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининград.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.