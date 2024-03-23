Зимние выходные в Калининграде

Экскурсионный тур выходного дня в Калининграде зимой — это прекрасная возможность провести свободное время в самой западной части России.

Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе — визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением! Даты заезда: каждую пятницу, кроме праздничных дат.
5
3 отзыва
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Зимние выходные в Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Танцующий лес
Танцующий лес
Побываем в месте, которое до сих пор считается неразгаданной природной аномалией
Янтарный край
Янтарный край
Посетим поселок Янтарный, в котором добывается 90% мировых запасов янтаря
Удивительный Калининград
Удивительный Калининград
Исследуем улицы старого города и познакомимся с историей этих мест
Куршская коса
Куршская коса
Узнаем о процессах формирования косы и борьбе человека с подвижными песками
Уютный Светлогорск
Уютный Светлогорск
Проникнемся прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду

Начало экскурсии в 14:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.

Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.

В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.

Во время обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – храм Христа Спасителя – руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – Музей янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.

Длительность экскурсии 3 часа.

Прибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Экскурсия на Куршскую косу

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.

Проезжаем Зеленоградск с путевой экскурсией.

При желании провести больше времени в г. Зеленоградск можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).

По окончании возвращение в Калининград в 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.

Экскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косуЭкскурсия на Куршскую косу
3 день

Янтарный - Светлогорск. Отъезд

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Вы отправитесь в поселок Янтарный – единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.

Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.

Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.

По одной из версий знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна.

На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.

Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату).

Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».

Далее переезд в город-курорт Светлогорск.

Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.

Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.

17:00 Возвращение в Калининград.

Длительность экскурсии 6 часов.

Янтарный - Светлогорск. ОтъездЯнтарный - Светлогорск. ОтъездЯнтарный - Светлогорск. ОтъездЯнтарный - Светлогорск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание

Питание

Стоимость с человека в рублях

Отель "Золотая Бухта"

(центральная часть города)

450 руб.

по желанию на месте

16400 двухместный взрослый

15900 двухместный детский

20100 одноместный стандарт

15400 трехместное размещение взрослый

14900 трехместное размещение детский

Отель “Гламур”

2 завтрака

15800 двухместный взрослый

15300 двухместный детский

23100 одноместное в двухместном

Отель “Шерлок”

(центр, 1,5 км от места посадки)

2 завтрака

континентальный

18500 двухместный стандарт взрослый

17900 двухместный стандарт детский

21900 одноместный стандарт

16400 трехместноераз-ние взрослый

15900 трехместноераз-ние детский

Отель "Калининград" 3*

(центр, место посадки)

500 руб.

на месте, шведский стол

по желанию

18100 двухместная студия взрослый

17600 двухместная студия детский

22900 одноместный

16300 трехместная студия взрослый,

15800 трехместная студия детский

22700 двухместная студия бизнес взр. с завтраком

22200 двухместная студия бизнес дет. с завтраком

27900 одноместный бизнес с завтраком

19600 трехместная студия бизнес взр. с завтраком

19100 трехместная студия бизнес дет. с завтраком

Отель “Берлин”

(2,5 км до места посадки)

500 руб.

по желанию на месте

17400 двухместный взрослый

16900 двухместный детский

24000 одноместный

16000 трехместное раз-ние взрослый

15500 трехместная раз-ние детский

Отель “Чайка” 4*

(исторический центр)

600 руб.

по желанию на месте

23200 двухместный взрослый

22700 двухместный детский

28400 одноместный

Отель “Чайковский” 4*

(исторический центр)

Завтрак включен

23500 двухместный взрослый

23000 двухместный детский

29400 одноместный

20500 трехместный взрослый

20000 трехместный детский

Отель “Холидей Инн” 4*

(250 метров от места посадки)

За доп. плату

по желанию на месте

29500 двухместный взрослый

29000 двухместный детский

50100 одноместный

27500 трехместный взрослый

27000 трехместный детский

Отель “IBIS” 3*

(200 метров от места посадки)

За доп. плату

по желанию на месте

26600 двухместный взрослый

26000 двухместный детский

42700 одноместный

*Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи согласно основному прайсу.

Варианты проживания

Гостиница «Шерлок»

2 ночи

Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.

Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.

Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»Гостиница «Шерлок»

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.

В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»

Отель «Золотая Бухта»

2 ночи

Отель "Золотая Бухта" расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.

В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.

Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»Отель «Золотая Бухта»

Отель «Гламур»

2 ночи

Почувствуйте себя как дома в одном из 19 номеров с кондиционером и другими удобствами, в числе которых: холодильник и мини-бар.

Чтобы вам не пришлось скучать, в номерах установлены плоскоэкранные телевизоры (цифровое телевидение), а бесплатный беспроводной доступ к интернету позволит всегда оставаться на связи. Собственные ванные комнаты предоставляют бесплатные туалетные принадлежности и фен.

Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»

Отель «Берлин»

2 ночи

Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.

К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.

Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.

Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.

Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»Отель «Берлин»

Отель «Чайка»

2 ночи

Отель «Чайка» имеет статус 4 звезды. Проживающие могут воспользоваться частной парковкой, бесплатным доступом в Интернет, прачечной. Для отдыха предусмотрена сауна, турецкая баня, тренажерный зал. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Номерной фонд состоит из уютных номеров, где можно расслабиться и почувствовать себя как дома. В каждой комнате есть удобные кровати, телевизор с кабельными каналами, холодильник. В индивидуальной ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены и набором полотенец.

Каждое утро сервируются роскошные завтраки, которые уже включены в стоимость размещения. Также в пешей доступности есть продуктовые магазины и заведения общественного питания.

Расстояние до центра города - около 2 км, а до международного аэропорта примерно 20 км. Можно посетить парк культуры.

Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»Отель «Чайка»

Отель «Чайковский»

2 ночи

Отель «Чайковский» располагается в Калининграде, он занимает старинное четырехэтажное здание рядом с центром города.

Представлены роскошные номера с дизайнерским ремонтом, каждый из которых обустроен всем необходимым для уютного проживания: собственная ванная комната, комплект полотенец, принадлежности личной гигиены, телевизор, беспроводной интернет на всей территории.

В ресторане «Чайковский», который может разместить до 50 человек представлены лучшие блюда русской и французской кухни.

Поблизости расположены конный клуб «Каприолька», сквер космонавта Леонова, ЦПКиО, батутный центр «Green Park», парк Фюрстенвальд. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 18,7 км.

Отель «Чайковский»Отель «Чайковский»Отель «Чайковский»Отель «Чайковский»Отель «Чайковский»

Отель «Холидей Инн»

2 ночи

"Holiday Inn - Kaliningrad" - это отель зарекомендовавшей себя одноименной сети. Для гостей здесь созданы все условия для комфортного проживания и оказывается европейский уровень сервиса. В числе услуг предусмотрена охраняемая вместительная парковка, возможен заказ авиа и ж/д-билетов, предоставляются гладильные принадлежности, есть прачечная.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсбергский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»Отель «Холидей Инн»

Отель «IBIS»

2 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.

Отель «IBIS»Отель «IBIS»Отель «IBIS»Отель «IBIS»Отель «IBIS»Отель «IBIS»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Завтраки (если предусмотрено в выбранном отеле, см. раздел «Проживание»)
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Встреча / проводы: в аэропорту - 1 500 руб. /машинана ж/д вокзале - 800 руб. /машина
  • В аэропорту - 1 500 руб. /машина
  • На ж/д вокзале - 800 руб. /машина
  • Входные билеты по программе, доплата на месте: посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
  • Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
Место начала и завершения?
Г. Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мар 2024
Все очень понравилось, я в восторге, потрясающие виды, потрясающий гиды. Все очень вкусно и здорово.
Спасибо
И
10 мар 2024
Мы с мужем хотим поблагодарить организаторов за прекрасный 3-х дневный тур по Калининграду и Калининградской области и выразить сердечную благодарность нашему экскурсоводу, Надежде Алексеевне Даян, за замечательные рассказы, душевное тепло
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ко всем и каждому из нас, высокий профессионализм. Мы провели прекрасные и незабываемые три дня, благодаря живому общению с нашим потрясающим гидом и замечательной работе нашего водителя Павла Павловича. Спасибо всем огромное!!!

М
1 фев 2024
Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством Большая Страна и я осталась очень довольна. Я получила массу интересной и полезной информации о городе который давно мечтала посетить. Организация
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тура чётко по расписанию и в соответствии с программой. Правда во второй день тура маршрут был изменён, заранее со мной связались сотрудники и оповестили о замене тура(т к. не набралась группа), вместо Куршской косы-Багратионовск/Патриотск(военно историческая тематика), экскурсия не вызвала восторга, я бы никогда не поехала на эту экскурсию второй раз, скажем так -на любителя, многое зависит от гида, с учётом того что мы всей группой не могли убедить гида Родзину отодвинуть микрофон, чтобы не создавать помехи, дорога была долгая, шел дождь, все окна запотели, видимость, как и слышимость НОЛЬ, потом просто все уткнулись в телефоны. Но не будем о грустном, зато 1й и 3 день тура принесли массу удовольствия. В первый день была ознакомительная индивидуальная экскурсия по Калининграду с шикарным Бароном Мюнхгаузеном👍в лице Павла Каширского, он создал прекрасное настроение и совершенно очаровал! Это было великолепно и незабываемо! В третий день(день окончания тура) была экскурсия Янтарный-Светлогорск, очень сочная, интересная и информативная поездка с прекрасным гидом Дарьей! И по окончанию экскурсии к поезду меня лично отвёз шикарный водитель дядя Фёдор 😘. Ему отдельное спасибо! Тур оставил самые прекрасные впечатления!!!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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