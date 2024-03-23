Узнайте историю города, отдохните на Куршской косе — визитной карточке Калининградской области, и зарядитесь отличным настроением! Даты заезда: каждую пятницу, кроме праздничных дат.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало экскурсии в 14:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу с уникальной историей.
Некогда прусское поселение, позднее столица грозной Восточной Пруссии, теперь это один из региональных центров Российской Федерации.
В течение всего трех часов вы пересечете временные границы истории нескольких эпох и народов.
Во время обзорной экскурсии вашему вниманию будут представлены основные архитектурно-исторические достопримечательности: площадь Победы – храм Христа Спасителя – руины Королевского Замка — Кафедральный собор (XIV век) и могила И. Канта – набережная Петра Великого – историко-архитектурный комплекс «Рыбная Деревня» – Литовский вал – историко-культурный центр «Королевские ворота» – площадь Василевского – Музей янтаря – фортификационные и оборонительные сооружения (конец XIX века), «Старый Кёнигсберг» – пешеходная прогулка по улочкам старого города.
Длительность экскурсии 3 часа.
Экскурсия на Куршскую косу
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.
Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.
Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.
Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.
Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.
Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.
Проезжаем Зеленоградск с путевой экскурсией.
При желании провести больше времени в г. Зеленоградск можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).
По окончании возвращение в Калининград в 17:00.
Длительность экскурсии 6 часов.
Янтарный - Светлогорск. Отъезд
Начало экскурсии в 11:00.
Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
Вы отправитесь в поселок Янтарный – единственное место на земле, где добыча янтаря ведется со времен Тевтонских рыцарей.
Прогулка по городу, знакомство с поселком Янтарный, местом, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря.
Вы увидите шахты, в которых добывали янтарь.
По одной из версий знаменитая Янтарная комната затоплена в шахте Анна.
На небольшой частной янтарной фабрике вас ждет экскурсия с рассказом о свойствах янтаря, сотрудники покажут янтарообрабатывающие станки, на которых ювелиры изготавливают красивейшие изделия.
Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината (по желанию, за доп. плату).
Вас также ждет великолепный вид на живописнейший на Балтике пляж, получивший всемирный знак качества «Голубой Флаг».
Далее переезд в город-курорт Светлогорск.
Очарование этого городка невозможно описать словами – в Светлогорске надо побывать, чтобы проникнуться прелестью узких улочек, которые сохранились с начала XX века практически без изменений.
Прогулка по променаду освежит вас морским бризом, приятный морской пейзаж надолго сохранится в памяти о путешествии в Калининградскую область.
17:00 Возвращение в Калининград.
Длительность экскурсии 6 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Проживание
Питание
Стоимость с человека в рублях
Отель "Золотая Бухта"
(центральная часть города)
450 руб.
по желанию на месте
16400 двухместный взрослый
15900 двухместный детский
20100 одноместный стандарт
15400 трехместное размещение взрослый
14900 трехместное размещение детский
Отель “Гламур”
2 завтрака
15800 двухместный взрослый
15300 двухместный детский
23100 одноместное в двухместном
Отель “Шерлок”
(центр, 1,5 км от места посадки)
2 завтрака
континентальный
18500 двухместный стандарт взрослый
17900 двухместный стандарт детский
21900 одноместный стандарт
16400 трехместноераз-ние взрослый
15900 трехместноераз-ние детский
Отель "Калининград" 3*
(центр, место посадки)
500 руб.
на месте, шведский стол
по желанию
18100 двухместная студия взрослый
17600 двухместная студия детский
22900 одноместный
16300 трехместная студия взрослый,
15800 трехместная студия детский
22700 двухместная студия бизнес взр. с завтраком
22200 двухместная студия бизнес дет. с завтраком
27900 одноместный бизнес с завтраком
19600 трехместная студия бизнес взр. с завтраком
19100 трехместная студия бизнес дет. с завтраком
Отель “Берлин”
(2,5 км до места посадки)
500 руб.
по желанию на месте
17400 двухместный взрослый
16900 двухместный детский
24000 одноместный
16000 трехместное раз-ние взрослый
15500 трехместная раз-ние детский
Отель “Чайка” 4*
(исторический центр)
600 руб.
по желанию на месте
23200 двухместный взрослый
22700 двухместный детский
28400 одноместный
Отель “Чайковский” 4*
(исторический центр)
Завтрак включен
23500 двухместный взрослый
23000 двухместный детский
29400 одноместный
20500 трехместный взрослый
20000 трехместный детский
Отель “Холидей Инн” 4*
(250 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
29500 двухместный взрослый
29000 двухместный детский
50100 одноместный
27500 трехместный взрослый
27000 трехместный детский
Отель “IBIS” 3*
(200 метров от места посадки)
За доп. плату
по желанию на месте
26600 двухместный взрослый
26000 двухместный детский
42700 одноместный
*Детский до 14 лет (включительно). Доп. ночи согласно основному прайсу.
Варианты проживания
Гостиница «Шерлок»
Отель расположен в Калининграде, недалеко от памятника Петру I и Каскада водопадов. Гостям предлагаются номера. Отель находится примерно в 2 км от кафедрального собора Калининграда, в 3 км от кирхи Святого Семейства и в 3,4 км от стадиона «Калининград». Стойка регистрации работает круглосуточно. Для гостей организуют различные туры и экскурсии.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В каждом номере обустроена собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В отеле «ШЕРЛОК» сервируют континентальный завтрак.
Неподалеку находятся такие популярные достопримечательности, как Музей янтаря, Росгартенские ворота и район Марауненхоф. Расстояние от отеля «ШЕРЛОК» до аэропорта Храброво составляет 18 км.
Гостиница «Калининград»
Гостиница "Калининград"расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом, чайником (чайной станцией) и собственной ванной комнатой.
В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Это любимая часть города Калининград среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель «Золотая Бухта»
Отель "Золотая Бухта" расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации. Калининградская областная филармония находится в 2 минутах ходьбы.
Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником.
В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак. В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.
Гостиница «Золотая Бухта» находится в 3 км от центра Калининграда. Расстояние до Южного железнодорожного вокзала Калининграда составляет 400 метров.
Отель «Гламур»
Почувствуйте себя как дома в одном из 19 номеров с кондиционером и другими удобствами, в числе которых: холодильник и мини-бар.
Чтобы вам не пришлось скучать, в номерах установлены плоскоэкранные телевизоры (цифровое телевидение), а бесплатный беспроводной доступ к интернету позволит всегда оставаться на связи. Собственные ванные комнаты предоставляют бесплатные туалетные принадлежности и фен.
Отель «Берлин»
Гостиница «Берлин» находится в Калининграде. На всей территории открыт бесплатный доступ к бесперебойной сети Wi-Fi. Для автовладельцев предусмотрена частная парковка. В отеле есть лифт.
К размещению гостей представлено 96 комфортных и светлых номера. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В числе прочих удобств - собственная ванная комната. Сотрудники стойки регистрации работают круглосуточно.
Каждое утро здесь сервируются вкусные завтраки по приемлемой цене. Также сытно покушать и приятно провести время можно в местном ресторане, в котором подают блюда интернациональной кухни.
Рядом расположены театры, филармония, музей и другие значимые городские объекты. Расстояние до аэропорта Храброво составляет 22,3 км, до железнодорожного вокзала Калининград-Южный – 0,5 км.
Отель «Чайка»
Отель «Чайка» имеет статус 4 звезды. Проживающие могут воспользоваться частной парковкой, бесплатным доступом в Интернет, прачечной. Для отдыха предусмотрена сауна, турецкая баня, тренажерный зал. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, где можно расслабиться и почувствовать себя как дома. В каждой комнате есть удобные кровати, телевизор с кабельными каналами, холодильник. В индивидуальной ванной можно воспользоваться средствами личной гигиены и набором полотенец.
Каждое утро сервируются роскошные завтраки, которые уже включены в стоимость размещения. Также в пешей доступности есть продуктовые магазины и заведения общественного питания.
Расстояние до центра города - около 2 км, а до международного аэропорта примерно 20 км. Можно посетить парк культуры.
Отель «Чайковский»
Отель «Чайковский» располагается в Калининграде, он занимает старинное четырехэтажное здание рядом с центром города.
Представлены роскошные номера с дизайнерским ремонтом, каждый из которых обустроен всем необходимым для уютного проживания: собственная ванная комната, комплект полотенец, принадлежности личной гигиены, телевизор, беспроводной интернет на всей территории.
В ресторане «Чайковский», который может разместить до 50 человек представлены лучшие блюда русской и французской кухни.
Поблизости расположены конный клуб «Каприолька», сквер космонавта Леонова, ЦПКиО, батутный центр «Green Park», парк Фюрстенвальд. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,2 км, до аэропорта — 18,7 км.
Отель «Холидей Инн»
"Holiday Inn - Kaliningrad" - это отель зарекомендовавшей себя одноименной сети. Для гостей здесь созданы все условия для комфортного проживания и оказывается европейский уровень сервиса. В числе услуг предусмотрена охраняемая вместительная парковка, возможен заказ авиа и ж/д-билетов, предоставляются гладильные принадлежности, есть прачечная.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсбергский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Отель «IBIS»
Отель «Ibis Калининград Центр» находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
В номерах есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До ж/д вокзала - 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Завтраки (если предусмотрено в выбранном отеле, см. раздел «Проживание»)
- Проживание 2 ночи в выбранном отеле
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Встреча / проводы: в аэропорту - 1 500 руб. /машинана ж/д вокзале - 800 руб. /машина
- В аэропорту - 1 500 руб. /машина
- На ж/д вокзале - 800 руб. /машина
- Входные билеты по программе, доплата на месте: посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
- Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо