2 день

Экскурсия на Куршскую косу

Начало экскурсии в 11:00.

Сбор группы у гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).

Во время экскурсии Вы узнаете о процессах формирования Косы, о заселении Косы пруссами, куршами, об их традициях, верованиях, обрядах.

Познакомитесь с бытом рыбацких деревень, узнаете о борьбе человека с подвижными песками.

Поднявшись на одну из самых высоких дюн Европы – Эфа, Вы сможете увидеть гладь Куршского залива и волны Балтийского моря одновременно.

Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия.

Стволы деревьев в этом лесу изогнуты самым причудливым образом.

Обед в пути (не входит в стоимость). Выделяется немного свободного времени, по возможности лучше брать перекус с собой.

Проезжаем Зеленоградск с путевой экскурсией.

При желании провести больше времени в г. Зеленоградск можно остаться и добраться обратно в Калининград самостоятельно (автобус, электричка, такси).

По окончании возвращение в Калининград в 17:00.

Длительность экскурсии 6 часов.