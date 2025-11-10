Вас ждет осмотр основных достопримечательностей и памятных мест Калининграда, посещение замков Шаакен, Нойхаузен и Нессельбек, и, конечно, дегустации пива, сладостей и сыров. Присоединяйтесь!
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату
Прибытие в Калининградскую область.
Заселение в гостиницу после 14:00.
Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.
Свободный день.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
По желанию за доп. плату экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда.
Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3000/2800 руб.
- 15:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 15:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 15:35 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 15:50 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская,4).
Обзорная экскурсия по городу.
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города:
- старинные городские ворота;
- главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы;
- важные общественные здания Кёнигсберга: земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка у стен Кафедрального собора, где находится могила великого сына этого города – философа Иммануила Канта.
От набережной Рыбной деревни Вы отправитесь в путешествие на кораблике. Прогулка по воде дарит приятные ощущения в тёплое время года и даёт другой ракурс взгляда на город.
Вы пройдёте мимо острова Кнайпхоф, здания биржи, территории музея мирового океана с его историческим флотом, ошвартованным у набережной имени маршала Баграмяна, мимо старых мостов Кёнигсберга, к берегам острова Октябрьский, где появляются значимые современные здания Калининграда – новый футбольный стадион, оперный театр, филиал Третьяковской галереи.
Экскурсия завершится ужином в одном из ресторанов города.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Старинная школа Вальдвинкель с экскурсией и пивоварня Бланкенштайн с дегустацией
По программе экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель с экскурсией и пивоварня Бланкенштайн с дегустацией».
Маршрут: г. Полесск, пос. Ильичёво, пос. Тургенево.
- 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 10:55 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);
- 11:10 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
В посёлке Ильичёво, который раньше назывался Вальдвинкель, Вы услышите историю школьного образования в старинной деревенской школе восьмилетке.
Присев здесь за школьную парту, кто-то окажется в своём детстве, а кто-то перенесётся во времена своих бабушек и дедушек.
В другом помещении школы-музея Вы узнаете о заселении Калининградской области после Второй мировой войны новыми людьми и о трудовом подвиге наших первых советских переселенцев.
Традиционно любимым напитком на территории Германии является пиво.
В городе Полесске Вы побываете на исторической пивоварне Бланкенштайн, где узнаете о том, как варили пиво, и сможете продегустировать пиво, произведённое в Калининградской области.
По пути в посёлке Тургенево Вы увидите средневековую кирху (церковь) Гросс Легиттен, у стен которой похоронена родная племянница Наполеона Бонапарта.
В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Калининград - прошлое и настоящее. Пивоварня Понарт и Музей марципана
Экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее. Пивоварня Понарт и Музей марципана».
- 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 11:00 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская,4);
- 11:10 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
- 11:20 посадка Зоопарк (автобусная остановка на стороне Зоопарка, проспект Мира,26.).
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города:
- старинные городские ворота;
- главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы;
- важные общественные здания Кёнигсберга – вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр, зоопарк;
- церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города – философа Иммануила Канта.
Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».
Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.
А также гастрономические традиции этой территории: историческая пивоварня Понарт с дегустацией пива и Музей марципана – популярной во многих странах сладости, которая имела в этом городе свою рецептуру.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф с дегустацией
Экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф» с дегустацией.
Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.
- 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
- 10:55 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская,4);
- 11:10 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
- 11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.
В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.
Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.
В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.
У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини-супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.
Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.
Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.
Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Трехместное размещение
|Экскурсионный пакет без проживания
|11000
Гостевой дом «Робинзон»
Без питания
Район немецких вилл и Верхнего озера
|17000
|23000
|16000
Гостевой дом «Вилла Татьяна» на Линейной
Без питания
Район Верхнего озера, Музея янтаря
|18000
|27000
|17000
Вилла «Гламур»
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
Район Верхнего озера, парка Юность
|22000
|33000
|21000
«Вилла Надежда»
Завтраки входят в стоимость тура (накрытие)
Район немецких вилл и Верхнего озера, доМузея янтаря 10 минут
|24000
|31000
|23000
Гостиница «Турист***»
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
Район Музея янтаря, Королевских ворот
|27000
|31000
|26000
Гостиница «Калининград***»
Завтраки за доп. плату
Центр города
Стандарт 21000
Студия 31000
|34000
|30000
Отель «Мартон палас****»
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
Район Дома искусств, Бранденбургских ворот
|25000
|31000
|24000
Отель «Radisson Blu****»
Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)
Центральная часть города, район площади Победы
|62000
|108500
|48000
Посадка в экскурсионный автобус: при проживании в гостевом доме «Робинзон», в «Вилла Надежда», гостевом доме «Вилла Татьяна», ул. Линейная и отеле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы), при проживании в отеле «Мартон Палас», отеле «Radisson Blu», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон»
Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе.
Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.
В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.
Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.
Гостевой дом «Вилла Татьяна»
Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.
В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Отель «Гламур»
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.
Вилла Надежда
«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Мартон Палас» 4
Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4
Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.
Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.
Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.
Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.
Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 3 ночи
- 3 завтрака при проживании в гостевом доме "Вилла Надежда", гостинице "Турист", отеле "Гламур", отеле "Мартон Палас", "Radisson Blu"
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1100 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 250 руб. к основному прайсу)
- Завтраки в гостиницах без питания и в гостинице «Калининград» (оплачиваются на месте) - 650 руб. /чел
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Проживание 3 ночи и завтраки при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Название отеля
Двухместное размещение
Одноместное размещение
Трехместное размещение
|Гостевой дом «Робинзон»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван
(номер комфорт)
|Гостевой дом «Вилла Татьяна» ул. Линейная
Двуспальные кровати
(номер апартамент Студио)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер апартамент Студио)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер улучшенный апартамент Студио)
|Отель «Гламур»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостевой дом «Вилла Надежда»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Номер стандарт мини
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница «Турист»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместный номер
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
|Гостиница «Калининград»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт/студия)
Одноместный номер
(стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван (номер студия)
|Отель «Мартон палас»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер бизнес)
Одноместный номер (стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер бизнес)
|Отель «Radisson Blu»
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(номер стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(номер стандарт)
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Как организован трансфер в туре?
Трансферы из аэропорта или с ж/д вокзала и обратно оплачиваются дополнительно. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Посадка: при проживании в гостевом доме «Робинзон», в гостевом доме «Вилла Надежда», гостевом доме «Вилла Татьяна», ул. Линейная и отеле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы), при проживании в отеле «Мартон Палас», отеле «Radisson Blu», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Кому доступен льготный тариф при покупке доп. экскурсий?
Детям от 5 до 14 лет включительно, пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.