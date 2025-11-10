Мои заказы

От ячменя до солода. Тур по Калининградской области на 4 дня

Откройте для себя удивительный мир пивоварения, погружаясь в традиции и культуру Калининградской области! Этот тур – идеальное сочетание истории и гастрономических удовольствий.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей и памятных мест Калининграда, посещение замков Шаакен, Нойхаузен и Нессельбек, и, конечно, дегустации пива, сладостей и сыров. Присоединяйтесь!
Ближайшие даты:
6
апр13
апр20
апр27
апр4
мая11
мая18
мая

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату

Прибытие в Калининградскую область.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.

Свободный день.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По желанию за доп. плату экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда.

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3000/2800 руб.

  • 15:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
  • 15:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
  • 15:35 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
  • 15:50 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская,4).

Обзорная экскурсия по городу.

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города:

  • старинные городские ворота;
  • главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы;
  • важные общественные здания Кёнигсберга: земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка у стен Кафедрального собора, где находится могила великого сына этого города – философа Иммануила Канта.

От набережной Рыбной деревни Вы отправитесь в путешествие на кораблике. Прогулка по воде дарит приятные ощущения в тёплое время года и даёт другой ракурс взгляда на город.

Вы пройдёте мимо острова Кнайпхоф, здания биржи, территории музея мирового океана с его историческим флотом, ошвартованным у набережной имени маршала Баграмяна, мимо старых мостов Кёнигсберга, к берегам острова Октябрьский, где появляются значимые современные здания Калининграда – новый футбольный стадион, оперный театр, филиал Третьяковской галереи.

Экскурсия завершится ужином в одном из ресторанов города.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

2 день

Старинная школа Вальдвинкель с экскурсией и пивоварня Бланкенштайн с дегустацией

По программе экскурсия «Старинная школа Вальдвинкель с экскурсией и пивоварня Бланкенштайн с дегустацией».

Маршрут: г. Полесск, пос. Ильичёво, пос. Тургенево.

  • 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
  • 10:55 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская, 4);
  • 11:10 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
  • 11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

В посёлке Ильичёво, который раньше назывался Вальдвинкель, Вы услышите историю школьного образования в старинной деревенской школе восьмилетке.

Присев здесь за школьную парту, кто-то окажется в своём детстве, а кто-то перенесётся во времена своих бабушек и дедушек.

В другом помещении школы-музея Вы узнаете о заселении Калининградской области после Второй мировой войны новыми людьми и о трудовом подвиге наших первых советских переселенцев.

Традиционно любимым напитком на территории Германии является пиво.

В городе Полесске Вы побываете на исторической пивоварне Бланкенштайн, где узнаете о том, как варили пиво, и сможете продегустировать пиво, произведённое в Калининградской области.

По пути в посёлке Тургенево Вы увидите средневековую кирху (церковь) Гросс Легиттен, у стен которой похоронена родная племянница Наполеона Бонапарта.

В программе предусмотрено свободное время на обед. Обед оплачивается самостоятельно.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов.

3 день

Калининград - прошлое и настоящее. Пивоварня Понарт и Музей марципана

Экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее. Пивоварня Понарт и Музей марципана».

  • 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
  • 11:00 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская,4);
  • 11:10 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);
  • 11:20 посадка Зоопарк (автобусная остановка на стороне Зоопарка, проспект Мира,26.).

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города:

  • старинные городские ворота;
  • главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы;
  • важные общественные здания Кёнигсберга – вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр, зоопарк;
  • церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города – философа Иммануила Канта.

Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».

Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.

А также гастрономические традиции этой территории: историческая пивоварня Понарт с дегустацией пива и Музей марципана – популярной во многих странах сладости, которая имела в этом городе свою рецептуру.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

4 день

Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф с дегустацией

Экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек и сыроварня Шаакен Дорф» с дегустацией.

Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.

  • 10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);
  • 10:55 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул., Октябрьская,4);
  • 11:10 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);
  • 11:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки. Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции; экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности; в оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини-супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.

Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.

Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещениеТрехместное размещение
Экскурсионный пакет без проживания11000

Гостевой дом «Робинзон»

Без питания

Район немецких вилл и Верхнего озера

170002300016000

Гостевой дом «Вилла Татьяна» на Линейной

Без питания

Район Верхнего озера, Музея янтаря

180002700017000

Вилла «Гламур»

Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)

Район Верхнего озера, парка Юность

220003300021000

«Вилла Надежда»

Завтраки входят в стоимость тура (накрытие)

Район немецких вилл и Верхнего озера, доМузея янтаря 10 минут

240003100023000

Гостиница «Турист***»

Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)

Район Музея янтаря, Королевских ворот

270003100026000

Гостиница «Калининград***»

Завтраки за доп. плату

Центр города

Стандарт 21000

Студия 31000

3400030000

Отель «Мартон палас****»

Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)

Район Дома искусств, Бранденбургских ворот

250003100024000

Отель «Radisson Blu****»

Завтраки входят в стоимость тура (шведский стол)

Центральная часть города, район площади Победы

6200010850048000

Посадка в экскурсионный автобус: при проживании в гостевом доме «Робинзон», в «Вилла Надежда», гостевом доме «Вилла Татьяна», ул. Линейная и отеле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы), при проживании в отеле «Мартон Палас», отеле «Radisson Blu», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).

Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

3 ночи

Отель «Робинзон» расположен неподалеку от центра Калининграда в уединенном, лишенном шума районе.

Гостей с комфортом разместят в двухуровневых апартаментах, номерах класса «Люкс», студиях, спальных помещениях других типов. Для удобства клиентов предусмотрена спальная, мягкая и столовая мебель, бытовая техника, ЖК-телевизор. Номера оснащены деревянными полами, часть имеют балконы.

В оборудованном современной мультимедийной техникой конференц-зале клиенты отеля могут провести корпоративные мероприятия или бизнес-переговоры. Предоставляются услуги копировальной техники и факса.

Аэропорт Калининграда расположен в 16,7 км, железнодорожный вокзал в 2,8 км. В 900 метрах располагается площадь Бисмарка. В одном километре можно посетить ботанический сад, в 1,8 км – музей янтаря. В 800 м простирается озеро Верхнее. Расстояние до Балтийского моря не превышает 25 км. На отдалении 2 км имеется каскад водопадов.

Гостевой дом «Вилла Татьяна»

3 ночи

Апартаменты «Вилла Татьяна на Линейной» расположены в Калининграде. К услугам гостей общий лаундж, телевизор с плоским экраном и бесплатный Wi-Fi.

В полностью оборудованной собственной ванной комнате с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями установлена ванна или душ.

По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.

Отель «Гламур»

3 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и коктейлей.

Вилла Надежда

3 ночи

«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.

Гостиница «Турист» 3

3 ночи

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Калининград» 3

3 ночи

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Отель «Мартон Палас» 4

3 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» 4

3 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 3 ночи
  • 3 завтрака при проживании в гостевом доме "Вилла Надежда", гостинице "Турист", отеле "Гламур", отеле "Мартон Палас", "Radisson Blu"
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1100 руб., доплата за индивидуальный трансфер - 250 руб. к основному прайсу)
  • Завтраки в гостиницах без питания и в гостинице «Калининград» (оплачиваются на месте) - 650 руб. /чел
  • Обеды и ужины
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Проживание 3 ночи и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения

Название отеля

Двухместное размещение

Одноместное размещение

Трехместное размещение

Гостевой дом «Робинзон»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт)

Одноместное размещение в двухместном номере

(номер стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + диван

(номер комфорт)

Гостевой дом «Вилла Татьяна» ул. Линейная

Двуспальные кровати

(номер апартамент Студио)

Одноместное размещение в двухместном номере

(номер апартамент Студио)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + диван (номер улучшенный апартамент Студио)

Отель «Гламур»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт)

Одноместное размещение в двухместном номере

(номер стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка

(номер стандарт)

Гостевой дом «Вилла Надежда»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт)

Номер стандарт мини

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка

(номер стандарт)

Гостиница «Турист»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт)

Одноместный номер

(номер стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка

(номер стандарт)

Гостиница «Калининград»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт/студия)

Одноместный номер

(стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + диван (номер студия)

Отель «Мартон палас»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер бизнес)

Одноместный номер (стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка

(номер бизнес)

Отель «Radisson Blu»

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(номер стандарт)

Одноместное размещение в двухместном номере

(номер стандарт)

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка

(номер стандарт)

Как организован трансфер в туре?

Трансферы из аэропорта или с ж/д вокзала и обратно оплачиваются дополнительно. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Посадка: при проживании в гостевом доме «Робинзон», в гостевом доме «Вилла Надежда», гостевом доме «Вилла Татьяна», ул. Линейная и отеле «Гламур» посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы), при проживании в отеле «Мартон Палас», отеле «Radisson Blu», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Кому доступен льготный тариф при покупке доп. экскурсий?

Детям от 5 до 14 лет включительно, пенсионерам при предъявлении пенсионного удостоверения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

