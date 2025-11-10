1 день

Прибытие в Калининград. Свободный день или экскурсия за доп. плату

Прибытие в Калининградскую область.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Важно: время заселения в гостиницу «Калининград» и гостиницу «Турист» с 15:00.

Свободный день.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию. В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По желанию за доп. плату экскурсия «Вечерний Калининград» с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда.

Стоимость экскурсии: полный/льготный: 3000/2800 руб.

15:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы);

15:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81);

15:35 посадка от гостиницы Москва (автобусная остановка на стороне гостиницы Москва, проспект Мира 19/21);

15:50 посадка от остановки Рыбная деревня, ориентир гостиница «Шкиперская» (ул. Октябрьская,4).

Обзорная экскурсия по городу.

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города:

старинные городские ворота;

главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы;

важные общественные здания Кёнигсберга: земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр, зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка у стен Кафедрального собора, где находится могила великого сына этого города – философа Иммануила Канта.

От набережной Рыбной деревни Вы отправитесь в путешествие на кораблике. Прогулка по воде дарит приятные ощущения в тёплое время года и даёт другой ракурс взгляда на город.

Вы пройдёте мимо острова Кнайпхоф, здания биржи, территории музея мирового океана с его историческим флотом, ошвартованным у набережной имени маршала Баграмяна, мимо старых мостов Кёнигсберга, к берегам острова Октябрьский, где появляются значимые современные здания Калининграда – новый футбольный стадион, оперный театр, филиал Третьяковской галереи.

Экскурсия завершится ужином в одном из ресторанов города.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

