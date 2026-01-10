В этом туре я собрала лучшее, что есть в Калининградской области! Мы окунемся в богатую историю места, восхитимся европейской архитектурой, умиротворимся видами Куршской косы, прогуляемся по таинственному Танцующему лесу, узнаем самое интересное о янтарном промысле и насладимся изысканными вкусами балтийской кухни. Вас ждут органные концерты, древние тайны, морской бриз и релакс в Tesera Spa. Почувствуем дух старой Восточной Пруссии и современный шарм российского побережья. Это путешествие займет особое место в вашем сердце!
Калининград. Органный концерт
До 12:00 встречаем гостей в аэропорте Храброво. Залог хорошего путешествия - это сытый и довольный путешественник. Сразу едем на обед знакомиться с невероятно вкусной и самобытной балтийской кухней.
Наше путешествие начинается в Калининграде (бывшем Кёнигсберге). Мы прогуляемся по живописной Рыбной деревне — современному комплексу, стилизованному под старинный немецкий порт. Здесь царит атмосфера уюта и морских традиций.
Затем мы отправимся на Остров Канта, где находится величественный Кафедральный собор. Мы сможем не только восхититься готической архитектурой, но и посетим органный концерт. Звучание старинного органа в этих стенах — это незабываемый мистический опыт.
Завершим день погружением в быт довоенного Кёнигсберга в Музее-квартире Altes Haus, где каждый предмет хранит свою историю.
Далее заселяемся в наши апартаменты.
Куршская коса. Танцующий лес. Зеленоградск
Сегодня нас ждет настоящее чудо природы — Куршская коса, объект Всемирного наследия Юнеско. Мы посетим знаменитый Танцующий лес, где деревья изогнуты самыми невероятным образом, создавая ощущение нереальности. Вы почувствуете мощь дюн и величие Балтийского моря.
Посетим знаменитую сыроварню Schaakendorf. Нас ждет эксклюзивная дегустация крафтовых сыров, созданных по старинным рецептам, где мы узнаем секреты сыроварения и будет возможность приобрести настоящий калининградский гастрономический сувенир (и,кстати, самый вкусный запеченный марципан производится именно здесь).
Далее мы направимся в очаровательный Зеленоградск (бывший Кранц), который называют городом кошек. Прогулка по набережной Зеленоградска станет идеальным завершением дня.
Светлогорск. Гастрономические открытия
После вкусного и сытного завтрака отправляемся в Форт 11, в окружении которого бегает бесчисленное количество кроликов. Проникнемся историей фортов и забежим в гости к Алхимику, где (по желанию, в стоимость тура не входит) можно попробовать кофе, какао или чай в авторском исполнении: с приправами, пряностями и секретным ингредиентом.
На обед заезжаем в курортный Светлогорск (бывший Раушен) — город с атмосферой европейского спа-курорта, окруженный соснами. Мы прогуляемся по его уютным улочкам, наслаждаясь морским воздухом.
Янтарное сияние. Релакс в Tesera Spa
День, посвященный главному сокровищу региона — Янтарю. После завтрака мы отправимся в поселок Янтарный (бывший Пальмникен), где посетим Музей янтаря, узнаем его историю: прошлое и настоящее.
Во второй половине дня нас ждет заслуженный отдых и релаксация. Мы посетим легендарный Tesera Spa, расположенный у берега Балтийского моря. Вы сможете насладиться теплым бассейном под открытым небом в любую погоду, слушая шум прибоя. Это идеальное слияние природы и оздоровления.
Прощание с Балтикой
Утром после завтрака у вас будет время для последних сувенирных покупок. После этого организуем трансфер в аэропорт.
И здесь я благодарю вас за доверие, за яркие и незабываемые совместные эмоции. Зная наверняка, что вы увозите с собой не только янтарь, но и самые теплые воспоминания о балтийском путешествии!
Мы не прощаемся, а говорим друг другу До скорой встречи!
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт Храброво в день старта/финиша тура
- Сопровождение
- Завтраки
- Обеды
- Проживание (2-х местное размещение, 4 ночи)
- Перемещение
- На комфортном авто
- Входные билеты на локации
- Органный мини-концерт в Кафедральном соборе
- Музей-квартира Altes Haus
- Музей янтаря
- Посещение Tesera Spa (2 часа)
- Дегустация на сыроварне Schaakendorf
- Экскурсия Форт 11
Что не входит в цену
- Авиабилеты туда-обратно аэропорт Храброво
- Ужины
- Завтрак в первый день
- Обед в последний день
- Сувениры
- Алкоголь
Пожелания к путешественнику
За 2 недели до путешествия я создам общий чат тура, где напишу основные рекомендации по поездке.