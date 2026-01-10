1 день

Калининград. Органный концерт

До 12:00 встречаем гостей в аэропорте Храброво. Залог хорошего путешествия - это сытый и довольный путешественник. Сразу едем на обед знакомиться с невероятно вкусной и самобытной балтийской кухней.

Наше путешествие начинается в Калининграде (бывшем Кёнигсберге). Мы прогуляемся по живописной Рыбной деревне — современному комплексу, стилизованному под старинный немецкий порт. Здесь царит атмосфера уюта и морских традиций.

Затем мы отправимся на Остров Канта, где находится величественный Кафедральный собор. Мы сможем не только восхититься готической архитектурой, но и посетим органный концерт. Звучание старинного органа в этих стенах — это незабываемый мистический опыт.

Завершим день погружением в быт довоенного Кёнигсберга в Музее-квартире Altes Haus, где каждый предмет хранит свою историю.

Далее заселяемся в наши апартаменты.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086