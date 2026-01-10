Мои заказы

Суть места: Калининградская область за 5 дней. Всё включено

В этом туре я собрала лучшее
Суть места: Калининградская область за 5 дней. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Суть места: Калининградская область за 5 дней. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Суть места: Калининградская область за 5 дней. Всё включеноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В этом туре я собрала лучшее, что есть в Калининградской области! Мы окунемся в богатую историю места, восхитимся европейской архитектурой, умиротворимся видами Куршской косы, прогуляемся по таинственному Танцующему лесу, узнаем самое интересное о янтарном промысле и насладимся изысканными вкусами балтийской кухни. Вас ждут органные концерты, древние тайны, морской бриз и релакс в Tesera Spa. Почувствуем дух старой Восточной Пруссии и современный шарм российского побережья. Это путешествие займет особое место в вашем сердце!

Программа тура по дням

1 день

Калининград. Органный концерт

До 12:00 встречаем гостей в аэропорте Храброво. Залог хорошего путешествия - это сытый и довольный путешественник. Сразу едем на обед знакомиться с невероятно вкусной и самобытной балтийской кухней.

Наше путешествие начинается в Калининграде (бывшем Кёнигсберге). Мы прогуляемся по живописной Рыбной деревне — современному комплексу, стилизованному под старинный немецкий порт. Здесь царит атмосфера уюта и морских традиций.

Затем мы отправимся на Остров Канта, где находится величественный Кафедральный собор. Мы сможем не только восхититься готической архитектурой, но и посетим органный концерт. Звучание старинного органа в этих стенах — это незабываемый мистический опыт.

Завершим день погружением в быт довоенного Кёнигсберга в Музее-квартире Altes Haus, где каждый предмет хранит свою историю.

Далее заселяемся в наши апартаменты.

Калининград. Органный концертКалининград. Органный концертКалининград. Органный концерт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Куршская коса. Танцующий лес. Зеленоградск

Сегодня нас ждет настоящее чудо природы — Куршская коса, объект Всемирного наследия Юнеско. Мы посетим знаменитый Танцующий лес, где деревья изогнуты самыми невероятным образом, создавая ощущение нереальности. Вы почувствуете мощь дюн и величие Балтийского моря.

Посетим знаменитую сыроварню Schaakendorf. Нас ждет эксклюзивная дегустация крафтовых сыров, созданных по старинным рецептам, где мы узнаем секреты сыроварения и будет возможность приобрести настоящий калининградский гастрономический сувенир (и,кстати, самый вкусный запеченный марципан производится именно здесь).

Далее мы направимся в очаровательный Зеленоградск (бывший Кранц), который называют городом кошек. Прогулка по набережной Зеленоградска станет идеальным завершением дня.

Куршская коса. Танцующий лес. ЗеленоградскКуршская коса. Танцующий лес. ЗеленоградскКуршская коса. Танцующий лес. Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Светлогорск. Гастрономические открытия

После вкусного и сытного завтрака отправляемся в Форт 11, в окружении которого бегает бесчисленное количество кроликов. Проникнемся историей фортов и забежим в гости к Алхимику, где (по желанию, в стоимость тура не входит) можно попробовать кофе, какао или чай в авторском исполнении: с приправами, пряностями и секретным ингредиентом.

На обед заезжаем в курортный Светлогорск (бывший Раушен) — город с атмосферой европейского спа-курорта, окруженный соснами. Мы прогуляемся по его уютным улочкам, наслаждаясь морским воздухом.

Светлогорск. Гастрономические открытияСветлогорск. Гастрономические открытияСветлогорск. Гастрономические открытия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Янтарное сияние. Релакс в Tesera Spa

День, посвященный главному сокровищу региона — Янтарю. После завтрака мы отправимся в поселок Янтарный (бывший Пальмникен), где посетим Музей янтаря, узнаем его историю: прошлое и настоящее.

Во второй половине дня нас ждет заслуженный отдых и релаксация. Мы посетим легендарный Tesera Spa, расположенный у берега Балтийского моря. Вы сможете насладиться теплым бассейном под открытым небом в любую погоду, слушая шум прибоя. Это идеальное слияние природы и оздоровления.

Янтарное сияние. Релакс в Tesera SpaЯнтарное сияние. Релакс в Tesera SpaЯнтарное сияние. Релакс в Tesera Spa
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Прощание с Балтикой

Утром после завтрака у вас будет время для последних сувенирных покупок. После этого организуем трансфер в аэропорт.

И здесь я благодарю вас за доверие, за яркие и незабываемые совместные эмоции. Зная наверняка, что вы увозите с собой не только янтарь, но и самые теплые воспоминания о балтийском путешествии!

Мы не прощаемся, а говорим друг другу До скорой встречи!

Прощание с БалтикойПрощание с БалтикойПрощание с Балтикой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт Храброво в день старта/финиша тура
  • Сопровождение
  • Завтраки
  • Обеды
  • Проживание (2-х местное размещение, 4 ночи)
  • Перемещение
  • На комфортном авто
  • Входные билеты на локации
  • Органный мини-концерт в Кафедральном соборе
  • Музей-квартира Altes Haus
  • Музей янтаря
  • Посещение Tesera Spa (2 часа)
  • Дегустация на сыроварне Schaakendorf
  • Экскурсия Форт 11
Что не входит в цену
  • Авиабилеты туда-обратно аэропорт Храброво
  • Ужины
  • Завтрак в первый день
  • Обед в последний день
  • Сувениры
  • Алкоголь
Пожелания к путешественнику

За 2 недели до путешествия я создам общий чат тура, где напишу основные рекомендации по поездке.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, путешественник! Меня зовут Ирина. Я 4 года организовываю многодневные авторские туры. За моими плечами более 70 туров по Дагестану и Грузии и более 400 довольных путешественников. Я организовываю не
читать дальшеуменьшить

просто туры, а показываю суть места, где глубина и качество гарантированы. В путешествии со мной вы почувствуете что такое забота до мелочей. Вам останется только погрузиться в атмосферу места и получить яркие, незабываемые впечатления!

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Суть места: Калининградская область за 5 дней. Всё включено»

На самом западе России. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
5 отзывов
На самом западе России. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
-
3%
6 отзывов
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 28 100 ₽29 100 ₽ за человека
Балтийская жемчужина. Тур-конструктор в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Балтийская жемчужина. Тур-конструктор в Калининградскую область
Начало: Калининград
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 18 000 ₽ за человека
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 8 дней
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 8 дней
Начало: Калининград
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 33 390 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
от 59 000 ₽ за человека