2 день

Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату

Свободный день.

По желанию за доп. плату вы можете отправиться на экскурсию:

1) Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.

Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.

09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

Маршрут: НП “Куршская коса” — г. Зеленоградск.

Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Переезд в Зеленоградск.

Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем, теперь город Зеленоградск.

Во время пешеходной экскурсии по г. Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

2) Экскурсия “Советск —бывший Тильзит, история о сыре и мире”, 8 часов.

Стоимость: взрослый/детский — 2500/2300 руб.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

Маршрут: г. Советск.

Вы побываете там, где был заключён знаменитый “Тильзитский мир”.

Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.

К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города.

Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.

Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.

Посещение экспозиции частного музея “Тильзитский мир” (необходим паспорт РФ).

Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.

Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.

Обед по желанию за доп. плату.

3) Экскурсия “Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф”, 4 часов.

Стоимость: взрослый/льготный — 2500/2300 руб.

10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.

Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.

По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.

Экскурсия по территории замка перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.

Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.

Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.

Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.

При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.

Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.

4) Экскурсия в НП “Куршская коса” + свободное время на побережье Балтийского моря, 6 часов.

Стоимость: взрослый/льготный — 1700/1500 руб.

13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

13:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа, Танцующий лес.

2 часа свободного времени на обед, выход к морю и прогулку по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.