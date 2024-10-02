Вы можете отдыхать и самостоятельно прогуливаться по старинному Калининграду, либо посетить уютные города, замки, живописное побережье Балтики и насладиться дегустацией сыров в рамках наших увлекательных экскурсий.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду с органным мини-концертом
Прибытие в Калининградскую область. Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.
Заселение в гостиницу после экскурсии.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.
Экскурсия “Калининград — прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе”, 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату вы можете отправиться на экскурсию:
1) Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП “Куршская коса” — г. Зеленоградск.
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск.
Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем, теперь город Зеленоградск.
Во время пешеходной экскурсии по г. Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
2) Экскурсия “Советск —бывший Тильзит, история о сыре и мире”, 8 часов.
Стоимость: взрослый/детский — 2500/2300 руб.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Советск.
Вы побываете там, где был заключён знаменитый “Тильзитский мир”.
Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия — императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города.
Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира.
Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Посещение экспозиции частного музея “Тильзитский мир” (необходим паспорт РФ).
Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доп. плату.
3) Экскурсия “Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф”, 4 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2500/2300 руб.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.
Экскурсия по территории замка перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
4) Экскурсия в НП “Куршская коса” + свободное время на побережье Балтийского моря, 6 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 1700/1500 руб.
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
13:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа, Танцующий лес.
2 часа свободного времени на обед, выход к морю и прогулку по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату вы можете отправиться на экскурсию:
1) Экскурсия “Янтарный Берег”, 8-9 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г., построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
2) Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: Танцующий лес, Высота Эфа (самая высокая дюна), свободное время на обед, сувениры и прогулка по городу-курорту Зеленоградску.
10:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:50 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
3) Экскурсия “Калининград — прошлое и настоящее”, 4 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 1200/1000 руб.
Маршрут: г. Калининград.
11:10 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы.
Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные общественные здания города Кенигсберга — Калининграда.
Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов.
Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
По желанию за доп. плату органный мини-концерт в Кафедральном соборе, 500 руб. /чел.
Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату вы можете отправиться на экскурсию:
1) Экскурсия “Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау”, 6 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2200/2000 руб.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVII в. и типичную для этих мест городскую застройку.
А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости. В сохранившейся части замка Тапиау, который мы посетим, Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау.
В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945 г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин». Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику.
Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века.
Обед по желанию за доплату.
2) Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” + посещение станции кольцевания птиц, 8 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: Танцующий лес, высота Эфа (самая высокая дюна), свободное время на обед.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско.
В 1901 г на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция как станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные-орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе.
У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
3) Экскурсия “Вечерний Калининград” с прогулкой на катере и ужином в ресторане города Калининграда, 5 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 3000/2800 руб.
15:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
15:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
15:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Экскурсия по вечернему городу с прогулкой у стен Кафедрального собора, где покоится великий философ — И. Кант и фото-паузой у Королевских ворот.
Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.
Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.
4) Экскурсия “Калининград — город-крепость”, 5-6 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 1800/1600 руб.
Маршрут: г. Калининград.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Форт №5 “Король Фридрих Вильгельм III” и Форт №1 “Штайн", музей ”Бункер"
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года.
Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.
А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.
Посещение форта №1 “Штайн”.
Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Посещение форта №5 “Король Фридрих Вильгельм III”.
Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.
Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона.
Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск.
В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.
Посещение бункера самостоятельно по желанию. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея
Свободный день или экскурсии по желанию за доп. плату
Свободный день.
По желанию за доп. плату вы можете отправиться на экскурсию:
1) Экскурсия “Янтарный Берег”, 8-9 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области. Мы расскажем Вам всё о янтаре.
В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Также Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня.
Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей.
Раньше Янтарный носил название Пальмникен.
Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
2) Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.
Стоимость: взрослый/льготный — 2000/1800 руб.
Маршрут: Танцующий лес, Высота Эфа (самая высокая дюна), свободное время на обед, сувениры и прогулка по городу-курорту Зеленоградску.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.
Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна — высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.
Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии — Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
3) Экскурсия “Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф”, 4 часа.
Стоимость: взрослый/льготный — 2500/2300 руб.
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово.
Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья.
Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина.
Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.
При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград.
Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
Гостевой дом “Робинзон”
Завтраки оплачиваются на месте
Район немецких вилл и Верхнего озера
10300
16000
9300
Гостевой дом “Вилла Татьяна на Линейной”
Завтраки оплачиваются на месте
Верхнее озеро, Музей Янтаря
13000
23000
12000
Вилла “Гламур”
Завтраки входят в стоимость тура
Верхнее озеро, Парк Юность
14000
24600
13000
Гостевой дом “Параисо”
Завтраки оплачиваются на месте
Верхнее озеро, Музей Янтаря
13500
20500
12500
Гостевой дом “Вилла Надежда”
Завтраки входят в стоимость тура
Район немецких вилл и Верхнего озера, доМузея янтаря 10 минут
16000
25900
14700
Гостиница “Калининград” 3*
Завтраки оплачиваются на месте
Центр города
Стандарт 16000
Студия 19500
24700
16300
Гостиница “Турист” 3*
Завтраки входят в стоимость тура
Музей Янтаря, Королевские ворота
17800
25700
16500
Отель "Мартон палас" 4*
Завтрак “шведский стол” входит в стоимость тура
Дом искусств, Бранденбургские ворота
18500
25000
16500
Гостиница "Холидей Инн" 4*
Завтраки оплачиваются на месте
Центр города
29800
55800
27800
Посадка в экскурсионный автобус:
Для туристов, проживающих в гостевых домах “Робинзон”, “Вилла Татьяна”, “Параисо”, “Вилла Надежда”, в отеле “Вилла Гламур”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53.
Для туристов, проживающих в отелях “Холидей Инн”, “Мартон Палас”, от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Отель «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостевой дом «Вилла Татьяна на Линейной»
Гостиница «Вилла Татьяна на Линейной» сочетает в себе покой и красоту, встречает своих постояльцев безграничным гостеприимством и дает возможность расслабиться и восстановить силы.
С учетом ваших предпочтений вам могут быть предложены номера самой различной категории и размера. Их эксклюзивный интерьер и роскошный дизайн не оставят равнодушным ни одного гостя. Дополнительные удобства обеспечивают мягкая мебель и личный санузел.
Для тех, кто во время отдыха желает оградить себя от кухонной работы, настоящим спасением станет отельный ресторан, двери которого открыты на протяжении всего дня. Повара готовят вкуснейшую домашнюю еду, а фирменное оформление каждого блюда вызовет у вас еще больший аппетит.
В распоряжении гостиницы имеется современный банкетный зал с максимальной вместимостью до 45 человек. А экскурсионное бюро поможет вам подобрать программу для досуга.
Расстояние до аэропорта 17,9 км, до ж/д вокзала 3,9 км. Расположение отеля в центральной части Калининграда дает возможность за короткое время дойти до главных достопримечательностей, торгово-развлекательных центров, парка. Рядом есть остановка общественного транспорта.
Вилла «Гламур»
Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.
При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.
Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.
Гостевой дом «Параисо»
Гостиница "Параисо" находится в Калининграде.
Представленные уютные номера имеют все необходимое для комфортного проживания, включая собственную ванную комнату с душем, кондиционер, телевизор и холодильник. На всей территории доступ к беспроводному интернету.
Для гостей на завтрак сервируется "шведский стол". При отеле есть бар, в котором вы можете выпить чашку чая или кофе. В пешей доступности продуктовый магазин.
Поблизости располагаются Ботанический сад БФУ им. Канта, ЦПкиО Юность, Музей марципана, Макро микро мир, Перевёрнутый дом, Башня Врангель, спортивные комплексы Дворец спорта и Трудовые резервы. Расстояние до железнодорожного вокзала — 2,2 км, до аэропорта — 16,9 км.
Отель «Мартон палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранной гостинице
- Завтраки при проживании в гостевом доме "Вилла Гламур", "Турист", Мартон Палас"
- Все входные билеты по заказанной программе
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки (оплачиваются на месте):в гост. доме "Робинзон" - 350 руб. /чел. "Вилла Татьяна" на Линейной - 450 руб. /чел. гостевой дом "Параисо" - 500 руб. /чел. отель "Холидей Инн" - 1100 руб. /чел
- В гост. доме «Робинзон» - 350 руб. /чел
- «Вилла Татьяна» на Линейной - 450 руб. /чел
- Гостевой дом «Параисо» - 500 руб. /чел
- Отель «Холидей Инн» - 1100 руб. /чел
- Трансферы (аэропорт - отель: 1500 руб., ж/д вокзал - отель: 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Дополнительные экскурсии по программе
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
Двухместный
Одноместный
Трехместный
|Гостевой дом “Робинзон”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместное размещение в двухместном номере
(стандарт)
Двуспальные кровати,
Раздельные кровати+диван
“Вилла Татьяна” на Линейной
Двуспальные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (улучшенный апартамент Студио)
|Отель “Гламур”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)
Гостиница “Калининград”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер студия)
Одноместный номер
2 кровати/ двуспальная кровать + диван
(номер студия)
Гостиница “Турист”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница “Холидей Инн”
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(Номер экзекьютив на город)
Гостевой дом “Параисо”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(стандарт)
Одноместный номер
(стандарт)
|Полулюкс + доп. место
|“Вилла Надежда”
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные/раздельные кровати + доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
|Отель “Мартон палас”
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
(бизнес)
Одноместный стандарт
Двуспальная кровать/ раздельные кровати +
евро-раскладушка для ребенка до 14 лет (номер бизнес)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в гостевых домах “Робинзон”, “Вилла Татьяна”, “Параисо”, “Вилла Надежда”, в отеле “Вилла Гламур”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53.
Для туристов, проживающих в отелях “Холидей Инн”, “Мартон Палас”, от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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