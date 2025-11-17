2 день

Янтарный и Светлогорск

В 9:15 выезжаем в Янтарный, по пути заедем в Филинскую бухту, красивейшее место на берегу моря, чтобы сфотографироваться и вблизи увидеть Мыс Таран.

Потом нас ждёт посещение единственного предприятия в мире по промышленной добыче янтаря. Сначала в современном и интерактивном музее вы узнаете о происхождении и добыче янтаря, а затем вы увидите огромных размеров Карьер со смотровой площадки Янтарного комбината, накопаете в песочнице янтаря и восстановите своё биополе в Янтарной пирамиде.

Пообедаем вгастро баре с видом на море. После красивого и вкусного обеда мы с удовольствием прогуляемся по одному из лучших пляжей в России и парку им. М. Беккера. Возвращаемся в Светлогорск.

Обзорная экскурсия по городу Светлогорск Далее нас ждёт 2-х часовая прогулка по городку, который часто называют Маленькой Швейцарией г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника. К 17:00 окончание экскурсии. Свободное время.

