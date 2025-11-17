Описание тура
- Если хотите провести выходные активно и интересно, получить яркие эмоции и впечатления, то Вы выбрали правильное направление - Калининград!
Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовью и вниманием к каждому гостю и профессионализмом в своей работе! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
10:00 Встреча в аэропорту. Выбирайте рейсы прибывающие в Калининград до 10:00 по местному времени. Встреча в аэропорту, отправляемся в Калининград.
Знакомство с Калининградом.
- Увидим фортификационные сооружения, сохранившийся район элитной застройки
- Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана
- Обедаем в одном из вкусных кафе города Калининграда
- Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта
- Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе
- Посетим Музей марципана
- Переезжаем в Светлогорск. Размещение в отеле.
- Ужин в кафе с видом на море.
Янтарный и Светлогорск
В 9:15 выезжаем в Янтарный, по пути заедем в Филинскую бухту, красивейшее место на берегу моря, чтобы сфотографироваться и вблизи увидеть Мыс Таран.
Потом нас ждёт посещение единственного предприятия в мире по промышленной добыче янтаря. Сначала в современном и интерактивном музее вы узнаете о происхождении и добыче янтаря, а затем вы увидите огромных размеров Карьер со смотровой площадки Янтарного комбината, накопаете в песочнице янтаря и восстановите своё биополе в Янтарной пирамиде.
Пообедаем вгастро баре с видом на море. После красивого и вкусного обеда мы с удовольствием прогуляемся по одному из лучших пляжей в России и парку им. М. Беккера. Возвращаемся в Светлогорск.
- К 17:00 окончание экскурсии. Свободное время.
Обзорная экскурсия по городу Светлогорск
Далее нас ждёт 2-х часовая прогулка по городку, который часто называют Маленькой Швейцарией
г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника.
Куршская коса и Зеленоградск
Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская коса
- В Национальном парке, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.
- Проехав чуть дальше идём знакомиться с Танцующим лесом, где растут удивительной формы сосны: закрученные по спирали, завязанные в узел, в форме лиры или кольца… Почему так происходит? Узнаем на маршруте.
- Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки, возвращаемся обратно.
- Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.
- Переезжаем в Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют городом кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.
Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в отеле 3 или апартаментах
- 2-3-х местное размещение
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
- Перелёт
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение