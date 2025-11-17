Мои заказы

Тур выходного дня в Калининградской области

Если хотите провести выходные активно и интересно
Тур выходного дня в Калининградской областиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур выходного дня в Калининградской областиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур выходного дня в Калининградской областиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

  • Если хотите провести выходные активно и интересно, получить яркие эмоции и впечатления, то Вы выбрали правильное направление - Калининград!

    • Вы спросите чем наш тур отличается от десятка других? В первую очередь любовью и вниманием к каждому гостю и профессионализмом в своей работе! Мы используем каждый день нашего тура максимально продуктивно, учитываем пожелания наших туристов, чтобы отдыхать было комфортно и у Вас остались только приятные воспоминания об отдыхе.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

10:00 Встреча в аэропорту. Выбирайте рейсы прибывающие в Калининград до 10:00 по местному времени. Встреча в аэропорту, отправляемся в Калининград.

Знакомство с Калининградом.

  • Увидим фортификационные сооружения, сохранившийся район элитной застройки
  • Кёнигсберга - Амалиенау, набережную Петра 1, где расположен Музей Мирового океана
  • Обедаем в одном из вкусных кафе города Калининграда
  • Затем прогуляемся по Рыбной деревне, вокруг Кафедрального собора, могилы Канта
  • Послушаем Органный концерт в Кафедральном соборе
  • Посетим Музей марципана
  • Переезжаем в Светлогорск. Размещение в отеле.
  • Ужин в кафе с видом на море.
Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Янтарный и Светлогорск

В 9:15 выезжаем в Янтарный, по пути заедем в Филинскую бухту, красивейшее место на берегу моря, чтобы сфотографироваться и вблизи увидеть Мыс Таран.

Потом нас ждёт посещение единственного предприятия в мире по промышленной добыче янтаря. Сначала в современном и интерактивном музее вы узнаете о происхождении и добыче янтаря, а затем вы увидите огромных размеров Карьер со смотровой площадки Янтарного комбината, накопаете в песочнице янтаря и восстановите своё биополе в Янтарной пирамиде.

Пообедаем вгастро баре с видом на море. После красивого и вкусного обеда мы с удовольствием прогуляемся по одному из лучших пляжей в России и парку им. М. Беккера. Возвращаемся в Светлогорск.

    Обзорная экскурсия по городу Светлогорск

    Далее нас ждёт 2-х часовая прогулка по городку, который часто называют Маленькой Швейцарией

    г. Светлогорск полностью сохранившийся город курорт восточной Пруссии. Его восхитительный ландшафт и сказочные домики расположенные на извилистых улочках не оставят равнодушным даже самого искушенного путешественника.

  • К 17:00 окончание экскурсии. Свободное время.
Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Куршская коса и Зеленоградск


    Выезжаем из Светлогорска в Национальный парк Куршская коса
    В Национальном парке, первая остановка, выход к морю, где мы знакомимся с авандюнами, фашинами, делаем классные снимки, возвращаемся на парковку, где в единственном месте на Косе продаются куршские лепёшки, по желанию, пробуем лепёшки с куршской вороной и отправляемся дальше.
    Проехав чуть дальше идём знакомиться с Танцующим лесом, где растут удивительной формы сосны: закрученные по спирали, завязанные в узел, в форме лиры или кольца… Почему так происходит? Узнаем на маршруте.
    Проезжаем ещё и останавливаемся в самом популярном месте на косе - Высота Эфа, поднимаемся по оборудованному настилу-дорожке на дюну, где мы посетим 2 смотровые площадки, с которых будет видно и море и залив, и конечно же незабываемые виды дюн. Делаем шикарные снимки, возвращаемся обратно.
    Едем обедать в кафе п. Рыбачий, где нас ждут вкуснейшие рыбные блюда. При желании можно прикупить рыбки копчёной с собой, её упакуют для вас в вакуумную упаковку, чтобы можно было домой довезти.
    Переезжаем в Зеленоградск - вы узнаете, почему его называют городом кошек. Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой, удивимся многообразию кошек в городе, выйдем на променад, неспешно прогуляемся по променаду.

Трансфер в аэропорт.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в отеле 3 или апартаментах
  • 2-3-х местное размещение
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, в том числе входные билеты в объекты посещения согласно программе, экологический сбор на Куршскую Косу
Что не входит в цену
  • Перелёт
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение
Визы
Виза не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Наталия. Живу в Калининградской области, люблю путешествовать, а также люблю наш край. Я профессиональный экскурсовод, краевед, 20 лет работаю в туризме, провела более 2500 экскурсий для более,
читать дальше

чем 20 000 человек. Составляю туры так, чтобы они были максимально насыщенны, разнообразны и интересны. С удовольствием, познакомлю вас с нашим чудесным краем! Познавательные и интересные экскурсии, непринуждённая обстановка, помогут вам отлично провести время и вернуться домой с положительными эмоциями:))

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
от 27 500 ₽ за человека
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
6 апр в 10:00
13 апр в 10:00
от 29 000 ₽ за человека
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
2 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда