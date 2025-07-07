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На море – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На море» в Калининграде, цены от 39 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
VIP-девичник на Балтийском побережье
4 дня
5 отзывов
VIP-девичник на Балтийском побережье
Тур включает основные достопримечательности Балтийского побережья и 4 экскурсии
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 69 000 ₽ за человека
Тур по Янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
6 дней
1 отзыв
Тур по Янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
Вместо переполненных пляжей Чёрного моря мы отправимся на северо-запад, познакомимся с Балтикой
13 сен в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Тур выходного дня в Калининградской области
3 дня
15 отзывов
Тур выходного дня в Калининградской области
Если хотите провести выходные активно и интересно
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 39 990 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На море»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. VIP-девичник на Балтийском побережье
  2. Тур по Янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
  3. Тур выходного дня в Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Танцующий лес
  4. Кафедральный собор
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Замок Шаакен
  10. Янтарный комбинат
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2025
Сейчас в Калининграде в категории "На море" можно забронировать 3 тура от 39 990 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год на море, 21 ⭐ отзыв, цены от 39990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь