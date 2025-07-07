VIP-девичник на Балтийском побережье
Тур включает основные достопримечательности Балтийского побережья и 4 экскурсии
7 июл в 10:00
14 июл в 10:00
от 69 000 ₽ за человека
Тур по Янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области
Вместо переполненных пляжей Чёрного моря мы отправимся на северо-запад, познакомимся с Балтикой
13 сен в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Тур выходного дня в Калининградской области
Если хотите провести выходные активно и интересно
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 39 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На море»
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