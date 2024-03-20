1 день

Вкусы Калининграда

Прилетаем в Калининград в любое время до 12:00.

Ранний заезд! Заселиться в комплекс можно с 08:00 до 13:00.

13:30 На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях

После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.

Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века и до сих пор сохраняет колорит «сердца» старого города.

Во время прогулки мы расскажем вам о гастрономии прошлого и настоящего, заведем за знаменитыми творожными булочками и марципаном — лакомством, которое нужно привезти домой из Калининграда. Ведь кёнигсбергский марципан известен на весь мир, и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.

Далее перенесемся на настоящую немецкую пивоварню. Здесь вы познакомитесь с историей кёнигсбергского пивоварения и попробуете различные сорта свежесваренного пива прямо из бочек.

За ужином в уютном ресторане мы начнем полноценное погружение в местную гастрономическую культуру в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда.

Попробуем неожиданные эксперименты с классическими рецептами и узнаем секреты авторских блюд.

Завершим день прогулкой по Рыбной деревне и острову Канта.