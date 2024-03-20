Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным! Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия Вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Вкусы Калининграда
Прилетаем в Калининград в любое время до 12:00.
Ранний заезд! Заселиться в комплекс можно с 08:00 до 13:00.
13:30 На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях
После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.
Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века и до сих пор сохраняет колорит «сердца» старого города.
Во время прогулки мы расскажем вам о гастрономии прошлого и настоящего, заведем за знаменитыми творожными булочками и марципаном — лакомством, которое нужно привезти домой из Калининграда. Ведь кёнигсбергский марципан известен на весь мир, и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.
Далее перенесемся на настоящую немецкую пивоварню. Здесь вы познакомитесь с историей кёнигсбергского пивоварения и попробуете различные сорта свежесваренного пива прямо из бочек.
За ужином в уютном ресторане мы начнем полноценное погружение в местную гастрономическую культуру в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда.
Попробуем неожиданные эксперименты с классическими рецептами и узнаем секреты авторских блюд.
Вкусы моря и Средневековья
После вкусного завтрака мы отправимся к старинному замку и берегу моря.
Наша первая остановка — сыроварня возле руин настоящего средневековой крепости! Здесь мы изучим процессы сыроварения и попробуем множество разных сортов локального сыра.
Всё это будет сопровождаться красным вином и местным шоколадом для полного вкусового наслаждения. После дегустации мы посетим твердыню Тевтонского ордена.
Мы увидим музей Средневековья, пыточные подвалы, услышим истории замка с 13 века до наших дней, узнаем, как здание из крепости превратилось в замок, а затем — в советскую коммуналку.
Пообедаем в замковой таверне 1901 года постройки, где в просторном зале с камином мы познакомимся с блюдами средневековой кухни.
Следующая точка нашего маршрута — Зеленоградск, королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии.
Прогуливаясь по уютным улочкам этого европейского городка, мы выйдем на великолепный променад вдоль моря и почувствуем себя настоящими курортниками начала XX века. Этот "город кошек" и пряничных домиков никого не оставляет равнодушным.
Завершим насыщенный день ужином в самом сердце курорта: в уютном ресторане балтийской кухни. Его гастрономический подход отражает характер народов, живущих у моря — непокорные ветра, дикие пейзажи, исторические обычаи и внимание к деталям.
В меню: кёнигсбергские клопсы, балтийский угорь с облепиховым сабайоном, камбала с соусом из фундука и печёными овощами, картофельный гратен с местными чёрными лисичками и уникальные авторские настойки.
Вкусы Виштынецкой возвышенности
После раннего подъема и чашки ароматного кофе отправимся в Роминтенскую пущу наслаждаться красотой дикой природы.
Уникальный заповедник в Калининградской области, расположенный на территории бывшего охотничьего угодья великих магистров тевтонского ордена и прусских королей.
Это место известно своими красивыми лесами, чистейшими ледниковыми озерами и разнообразной флорой и фауной.
По прибытии нас будет ждать завтрак из фермерских продуктов: местные травяные чаи, свежесваренный кофе, нежный творог с сметаной, домашние яйца, разнообразные сорта сыра и колбасы, а также свежий хлеб местного производства и другие сезонные угощения.
Во время завтрака мы услышим рассказ о уникальном ландшафте Роминтенской пущи, о ее истории и растениях, которые стоит собирать в разное время года.
Затем мы отправимся на лесную прогулку, чтобы насладиться красотой природы и подышать свежим воздухом. Прогуливаясь попробуем собирать сезонные растения, чтобы пробудить аппетит к обеду.
На середине маршрута у нас будет вкусный пикник: местные сыры, варенье из бузины и соленая карамель, вяленые перепела, копченые перепелиные яйца, паштет из утки с мармеладом из черемши, луковый пирог и другие деликатесы.
А вечером примем участие в кулинарном мастер-классе, где вместе с местными жителями научимся готовить традиционные блюда, такие как лепешки с местным сыром и зеленью, оладьи из кабачков с ряпушкой и другие угощения.
Мы также отведаем различные местные соленья, сало и самогон.
Мастер-класс, свободное время, отъезд
После завтрака нас будет ждать интересный мастер-класс по приготовлению фильтр-кофе.
Вы отправитесь в увлекательное путешествие от классического горького вкуса темно обжаренного кофе к яркой и солнечной палитре specialty-coffee, который удивит вас многообразием фруктовых, ягодных, цветочных, ореховых, цитрусовых и многих других оттенков вкуса.
Вы узнаете секреты приготовления восхитительного кофе у себя дома и поймете, что для этого нужно.
Оставшуюся часть дня вы можете провести, отдыхая в городе после насыщенных выходных. А если у вас еще осталась энергия, почему бы не отправиться за покупками сувениров или снова съездить на море.
Выезд из комплекса поздний — до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. Возможно подселение.
В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Можно выбрать более комфортное размещение за дополнительную плату:
|Размещение
|Доплата за номер за весь период тура
|Условия
|Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой
|3000 руб.
|Двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца
|Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой
|7500 руб.
|Двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
|Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой (возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере)
|6000 руб.
|Двухъярусная кровать / две отдельные кровати / одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Варианты проживания
Гостевой дом «Friday Center»
Современный туристический комплекс «Friday Center».
Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра.
27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы.
Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.
Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.
2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:
- кухни с пространствами для тусовок;
- бесплатные чай, кофе, печеньки;
- чилл-ауты с большими телевизорами;
- настольные игры и библиотеку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
- Трёхразовое питание по программе
- Экскурсия по старинному району Амалиенау
- Экскурсия на старинную немецкую пивоварню
- Экскурсия по Рыбной деревне и острову Канта
- Экскурсия по Зеленоградску
- Экскурсия на сыроварню
- Экскурсия в замок тевтонского ордена
- Экскурсия по Роминтенской пуще
- Мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
- Мастер-класс по фильтр-кофе
- Работа гидов и турлидеров
- Переезды согласно программе
- Ранний заезд в день заезда
- Поздний выезд в день выезда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
- Алкогольные напитки
- Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой - 3000 рублей за весь период
- Одноместное размещение в номере с собственной ванной комнатой - 7500 рублей за весь период
- Доплата за номер с собственной ванной комнатой - 6000 рублей за весь период
- Проживание до и после тура - при желании, от 2400 руб. /сутки с завтраком
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы;
- сменная обувь, например, тапочки (для перемещения по центру);
- ванные принадлежности;
- лекарственные препараты, если необходимо;
- плавательные принадлежности — при желании. В комплексе есть бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Правила и условия проживания в Центре
- Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
- Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
- Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
- Полотенца и фены брать не нужно.
- Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
- Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
- В комплексе бесплатный wi-fi
- Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
- Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
- Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.