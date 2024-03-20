Вкусы Балтики

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Это путешествие для тех, кто любит познавать новые места через вкус.

Местные продукты и авторские рестораны, свежесваренное пиво и фермерские сыры, свежайшие морепродукты и знаменитый марципан… В этот тур нужно приезжать очень голодным! Каждый день мы будем дегустировать местные вкусности, погружаться в историю балтийской кухни и даже отточим наши собственные кулинарные навыки в компании настоящего шеф-повара. После этого путешествия Вы точно сможете смело сказать: «Я знаю Калининград на вкус!»
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Вкусы Балтики
Ближайшие даты:
3
июн
12
авг
17
окт
1
ноя

Что вас ожидает:

Обед в замке Тевтонского ордена
Обед в замке Тевтонского ордена
Почувствуем себя рыцарями Тевтонского ордена, поужинав в таверне настоящего средневекового замка
Старинная немецкая пивоварня
Старинная немецкая пивоварня
Продегустируем множество сортов свежесваренного пива, изготовленного по старинным немецким рецептам
Очарование Балтики
Очарование Балтики
Побываете в сказочных городах на побережье Балтийского моря и пройдете по хвойным лесам и песчаным пляжам
Кулинарный мастер-класс
Кулинарный мастер-класс
Вместе с местными жителями научимся готовить традиционные блюда, такие как лепешки с местным сыром из кабачков с ряпушкой и другие
Лучшие рестораны
Лучшие рестораны
Посетите лучшие современные рестораны Калининграда и познакомитесь с авторской кухней и гастрономическими изысками
Изысканная кухня
Изысканная кухня
Попробуем традиционные блюда местной кухни: нежные клопсы, ароматную рыбу и вкуснейшие фермерские продукты

Программа тура по дням

1 день

Вкусы Калининграда

Прилетаем в Калининград в любое время до 12:00.

Ранний заезд! Заселиться в комплекс можно с 08:00 до 13:00.

13:30 На брифинге знакомимся с организаторами и узнаем программу в подробностях

После отправляемся на прогулку по старинному району Калининграда-Кёнигсберга: узкие извилистые улочки, оригинальные изящные виллы и неповторимая атмосфера города-сада.

Элитный район Амалиенау был построен в самом начале XX века и до сих пор сохраняет колорит «сердца» старого города.

Во время прогулки мы расскажем вам о гастрономии прошлого и настоящего, заведем за знаменитыми творожными булочками и марципаном — лакомством, которое нужно привезти домой из Калининграда. Ведь кёнигсбергский марципан известен на весь мир, и только здесь его производят по «тем самым» рецептам.

Далее перенесемся на настоящую немецкую пивоварню. Здесь вы познакомитесь с историей кёнигсбергского пивоварения и попробуете различные сорта свежесваренного пива прямо из бочек.

За ужином в уютном ресторане мы начнем полноценное погружение в местную гастрономическую культуру в компании одного из лучших шеф-поваров Калининграда.

Попробуем неожиданные эксперименты с классическими рецептами и узнаем секреты авторских блюд.

Завершим день прогулкой по Рыбной деревне и острову Канта.
Вкусы КалининградаВкусы КалининградаВкусы КалининградаВкусы Калининграда
2 день

Вкусы моря и Средневековья

После вкусного завтрака мы отправимся к старинному замку и берегу моря.

Наша первая остановка — сыроварня возле руин настоящего средневековой крепости! Здесь мы изучим процессы сыроварения и попробуем множество разных сортов локального сыра.

Всё это будет сопровождаться красным вином и местным шоколадом для полного вкусового наслаждения. После дегустации мы посетим твердыню Тевтонского ордена.

Мы увидим музей Средневековья, пыточные подвалы, услышим истории замка с 13 века до наших дней, узнаем, как здание из крепости превратилось в замок, а затем — в советскую коммуналку.

Пообедаем в замковой таверне 1901 года постройки, где в просторном зале с камином мы познакомимся с блюдами средневековой кухни.

Следующая точка нашего маршрута — Зеленоградск, королевский курорт и самое популярное место для отдыха в Восточной Пруссии.

Прогуливаясь по уютным улочкам этого европейского городка, мы выйдем на великолепный променад вдоль моря и почувствуем себя настоящими курортниками начала XX века. Этот "город кошек" и пряничных домиков никого не оставляет равнодушным.

Завершим насыщенный день ужином в самом сердце курорта: в уютном ресторане балтийской кухни. Его гастрономический подход отражает характер народов, живущих у моря — непокорные ветра, дикие пейзажи, исторические обычаи и внимание к деталям.

В меню: кёнигсбергские клопсы, балтийский угорь с облепиховым сабайоном, камбала с соусом из фундука и печёными овощами, картофельный гратен с местными чёрными лисичками и уникальные авторские настойки.

Вкусы моря и СредневековьяВкусы моря и СредневековьяВкусы моря и СредневековьяВкусы моря и СредневековьяВкусы моря и Средневековья
3 день

Вкусы Виштынецкой возвышенности

После раннего подъема и чашки ароматного кофе отправимся в Роминтенскую пущу наслаждаться красотой дикой природы.

Уникальный заповедник в Калининградской области, расположенный на территории бывшего охотничьего угодья великих магистров тевтонского ордена и прусских королей.

Это место известно своими красивыми лесами, чистейшими ледниковыми озерами и разнообразной флорой и фауной.

По прибытии нас будет ждать завтрак из фермерских продуктов: местные травяные чаи, свежесваренный кофе, нежный творог с сметаной, домашние яйца, разнообразные сорта сыра и колбасы, а также свежий хлеб местного производства и другие сезонные угощения.

Во время завтрака мы услышим рассказ о уникальном ландшафте Роминтенской пущи, о ее истории и растениях, которые стоит собирать в разное время года.

Затем мы отправимся на лесную прогулку, чтобы насладиться красотой природы и подышать свежим воздухом. Прогуливаясь попробуем собирать сезонные растения, чтобы пробудить аппетит к обеду.

На середине маршрута у нас будет вкусный пикник: местные сыры, варенье из бузины и соленая карамель, вяленые перепела, копченые перепелиные яйца, паштет из утки с мармеладом из черемши, луковый пирог и другие деликатесы.

А вечером примем участие в кулинарном мастер-классе, где вместе с местными жителями научимся готовить традиционные блюда, такие как лепешки с местным сыром и зеленью, оладьи из кабачков с ряпушкой и другие угощения.

Мы также отведаем различные местные соленья, сало и самогон.

Вкусы Виштынецкой возвышенностиВкусы Виштынецкой возвышенностиВкусы Виштынецкой возвышенностиВкусы Виштынецкой возвышенностиВкусы Виштынецкой возвышенностиВкусы Виштынецкой возвышенности
4 день

Мастер-класс, свободное время, отъезд

После завтрака нас будет ждать интересный мастер-класс по приготовлению фильтр-кофе.

Вы отправитесь в увлекательное путешествие от классического горького вкуса темно обжаренного кофе к яркой и солнечной палитре specialty-coffee, который удивит вас многообразием фруктовых, ягодных, цветочных, ореховых, цитрусовых и многих других оттенков вкуса.

Вы узнаете секреты приготовления восхитительного кофе у себя дома и поймете, что для этого нужно.

Оставшуюся часть дня вы можете провести, отдыхая в городе после насыщенных выходных. А если у вас еще осталась энергия, почему бы не отправиться за покупками сувениров или снова съездить на море.

Выезд из комплекса поздний — до 18:00.

Мастер-класс, свободное время, отъездМастер-класс, свободное время, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой. Возможно подселение.

В номере: двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Можно выбрать более комфортное размещение за дополнительную плату:

РазмещениеДоплата за номер за весь период тураУсловия
Одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой3000 руб. Двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца
Одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой7500 руб. Двухъярусная кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.
Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой (возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере)6000 руб. Двухъярусная кровать / две отдельные кровати / одна большая кровать; широкие матрасы; шкаф для одежды; рабочее место; индивидуальные розетки и USB; бесплатный Wi-Fi; мягкие полотенца.

Варианты проживания

Гостевой дом «Friday Center»

3 ночи

Современный туристический комплекс «Friday Center».

Конференц-зал и бассейн, круглосуточный room-service и сауна, тренажёрный зал и прокат автомобилей, охраняемая парковка и услуги бизнес-центра.

27 номеров разных категорий одинаково удобны и способны вместить 88 требовательных гостей. Белоснежное постельное бельё и удобные матрасы.

Горничные ежедневно убирают номера, а на ресепшен 24/7 готовы предоставить любой сервис: от услуг прачечной до бесплатного трансфера, от аренды велосипеда до присмотра за детьми.

Континентальные завтраки, комплексные обеды, фуршеты и кофе-брейки дополнят ощущение, что вы проживаете в гостинице.

2000 м2 комплекса вмещают и хостеловскую классику:

  • кухни с пространствами для тусовок;
  • бесплатные чай, кофе, печеньки;
  • чилл-ауты с большими телевизорами;
  • настольные игры и библиотеку.
Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»Гостевой дом «Friday Center»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в номерах с общей ванной комнатой
  • Трёхразовое питание по программе
  • Экскурсия по старинному району Амалиенау
  • Экскурсия на старинную немецкую пивоварню
  • Экскурсия по Рыбной деревне и острову Канта
  • Экскурсия по Зеленоградску
  • Экскурсия на сыроварню
  • Экскурсия в замок тевтонского ордена
  • Экскурсия по Роминтенской пуще
  • Мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
  • Мастер-класс по фильтр-кофе
  • Работа гидов и турлидеров
  • Переезды согласно программе
  • Ранний заезд в день заезда
  • Поздний выезд в день выезда
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Алкогольные напитки
  • Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой - 3000 рублей за весь период
  • Одноместное размещение в номере с собственной ванной комнатой - 7500 рублей за весь период
  • Доплата за номер с собственной ванной комнатой - 6000 рублей за весь период
  • Проживание до и после тура - при желании, от 2400 руб. /сутки с завтраком
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы;
  • сменная обувь, например, тапочки (для перемещения по центру);
  • ванные принадлежности;
  • лекарственные препараты, если необходимо;
  • плавательные принадлежности — при желании. В комплексе есть бассейн.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Правила и условия проживания в Центре
  1. Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  2. Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  3. Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  4. Полотенца и фены брать не нужно.
  5. Обратите внимание на лекарственные средства, которые вам необходимы, и привезите их с собой. В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  6. Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  7. В комплексе бесплатный wi-fi
  8. Есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник.
  9. Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7.
  10. Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 мар 2024
От тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсии по историческому центру и другим достопримечательностям. Посещение частной пивоварни и дегустация их продукции. Знакомство с сыроварней и шоколадной фабрикой. Посещение заповедника. Отдельная благодарность за организованные ужины в двух очень атмосферных и стильных ресторанах.
От тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсииОт тура осталось очень приятное послевкусие. И не только потому, что это был гастротур😋. Интересные экскурсии
К
2 окт 2023
С 14 по 17 сентября был прекрасный тур Вкус Балтики. Только хорошие впечатления. Изысканно. Красота городов и действительно Вкусно!
М
15 окт 2022
К сожалению сразу после поездки, не написала отзыв, пишу сейчас. С 03.10 по 06.10.2022 съездили в Калининград тур «Вкусы Балтики». На время отпуска были другие планы, но жизнь внесла в них свои коррективы. Просматриваю разные туры, меня заинтересовал гастрономический тур, в нем была возможность совместить экскурсии и издать кухню Балтии. В агенстве за 2 дня оформили все вопросы и в понедельник мы вылетели в Калининград. Жили мы хостеле Friday center, хотя по факту это 4-* отель. Очень чистый, аккуратный, чувствуешь себя как дома. Есть две большие кухни со всем необходимым для приготовления еды. Девочки-администраторы всегда готовят кофе и обеспечивают печеньками. Кроме того, на территории есть кафе, у нас там проходили завтраки, они у нас были включены. Номер у нас был с двухъярусной кроватью, над каждой кроватью есть розетки для зарядки и кармашки для различных вещей. Для нас был важна личная ванная комната в номере, мы доплатили за удобства. В отеле есть две большие зоны отдыха с телевизором, настильными играми. Есть сауна с бассейном. Тур распланирован четко и организованно. Мы посетили 6 разных ресторанов, каждый со своей обстановкой, кухней, историей. Познакомились с кухней Балтии, местными продуктами, восхитились сервировкой и подачей блюд. Было очень вкусно, много еды(голодными ни кто не ушёл, это точно). Экскурсии на пивоварню, сыроварню, в замок. В замке радушные хозяева приготовили вкусный обед из фермерских продуктов. Показали кино, снятое в помещениях и обстановке замка. Эти увлечённые люди занимаются восстановлением замка. Огромное спасибо турлидерам Наталье, Лизе, Владу за интересные экскурсии по не туристическим местам города. Показали город с незнакомой для нас стороны. Благодарность водителю, который нас встречал и провожал в аэропорт, везде четко по времени доставлялся нас в туре. Вишенкой на торте стал заключительный обед, приготовленный нашей командой под руководством шеф-повара одного из местных ресторанов. В заключение хочу сказать: очень повезло с погодой, подобралась отличная команда в туре. Спасибо огромное команде Friday Center за отличную возможность отдохнуть и за желание вернуться сюда!!!

Тур входит в следующие категории Калининграда

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